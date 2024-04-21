Гол «Локо», который отменили за секунду до сирены. Был ли там пас рукой?

Драма всего сезона.

«Металлург» снова выиграл у «Локомотива» (1:0) и укрепил преимущество в финальной серии Кубка Гагарина (2-0). Такого результата могло и не быть: на отметке 59:59 во втором матче нападающий «Локомотива» Георгий Иванов сравнял счет. А потом судьи его шайбу отменили. Обычно это происходит из-за истечения времени периода, но тут все интереснее.

Ключевой момент – столкновение у борта за мгновения до гола. Защитник «Локомотива» Мартин Гернат коснулся шайбы рукой, когда в него врезался Данила Юров (нарушения у него не увидели). До клюшки Герната шайба уже не долетела – ее сразу же подхватил его партнер. С этого и начался голевой эпизод. Судьи долго смотрели эту конкретную деталь с возможным касанием шайбы и клюшки Герната.

Не рассмотрели. Вердикт однозначный – пас рукой. Вот полное видео момента:

Отдельно – тот пас рукой от Герната. Рассмотрели?

КХЛ показала разбор эпизода и разъяснила: гол действительно отменен из-за паса рукой. После него игроки «Металлурга» ни разу полноценно не завладели шайбой (хотя и касались ее).

Интересно, что в этом матче случился и отмененный гол у «Металлурга». Защитник Алексей Маклюков еще в первом периоде открыл счет, но тренер «Локомотива» Игорь Никитин взял запрос на офсайд (о пользе таких запросов – тут ). Все решилось на сантиметрах и по одному повтору. Лишь на нем все увидели: офсайд в момент входа в зону действительно был.

«Локомотив» все это не утешает. Вместо продолжения тенденции по частым голам в плей-офф на старте и в конце периодов – воспоминания о другом уникальном эпизоде. В ноябрьском матче регулярки «Локомотив» проиграл СКА (1:2). Тогда судьи отобрали у «Локо» почти такую же спасительную шайбу на последней секунде. Позже КХЛ признала ошибку арбитров того матча.

Там Игорь Никитин реагировал ярко: «Это должно быть на откуп хоккею, а не порнобизнесу». Теперь он рассказывает на пресс-конференции про бригаду наперсточников – кажется, завуалированно сравнивает с ней судей. По моменту с пасом рукой все-таки не спорит, а у «Локомотива» и без обсуждения судейства накапливаются игровые проблемы.

Два матча финала уже проиграны, а засчитанная шайба у «Локо» в них всего одна.