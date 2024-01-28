Невероятный лакросс-гол из КХЛ: игрок сначала задергал вратаря ложными движениями

Креатив от Максима Шабанова.

«Авангард» проиграл «Трактору» (4:5), хотя в первом периоде даже промежуточно выигрывал со счетом 3:0. Соперник перевернул матч, а победный гол у «Трактора» забил Максим Шабанов. Его действия – украшение всего сезона. Шабанов получил шайбу за воротами, ложными движениями запутал вратаря Мишурова, затем поднял шайбу на крюк и занес ее прямо над головой голкипера.

Есть еще один лакросс-гол в регулярке-2023/24! Смотрим с разных ракурсов:

Лакросс-гол Шабанова выделяется не самой заметной, но важной деталью. За секунду до исполнения лакросса Шабанов подбросил шайбу, когда еще просто стоял на месте за воротами. Кажется, именно это движение смутило соперников и потом помешало вратарю. Мишуров изначально дернулся из-за действий Максима, а при исполнении лакросса уже перекрывал низ ворот.

В последнее время лакросс-голы в КХЛ случаются все чаще, но каждый из них по-своему удивляет. В регулярке-2023/24 такой шайбой отметился нападающий Егор Петухов из «Динамо». У него все произошло в сентябрьской игре со «Спартаком» (6:3). Для Петухова это вообще третий лакросс за карьеру. Две подобные шайбы Егор показал еще во время выступления за «Барыс».

Шабанов выделялся в составе «Трактора» и без лакросс-голов. Он набрал 47 (22+25) очков за 56 матчей. Это с отрывом лучший результат в клубе и карьерный рекорд для самого Максима. Прогресс виден даже в сравнении с регуляркой-2023/24 – там у Шабанова было 31 (18+13) очко за 67 игр. 23-летний нападающий продлил контракт с «Трактором» до конца следующего сезона.

Другой игрок «Трактора» Никита Сошников ярко прокомментировал момент с Шабановым: «Тут просто челюсть отпала и все». Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин подробнее раскрывал впечатления. Он не запрещает игрокам проявлять любой креатив в атаке, а такой момент ожидал именно от Максима: «Как оценю лакросс-гол? Макс Шабанов – этим все сказано».

Лакросс-гол Максима затмил другие события матча, но они не менее интересны. Лидер «Авангарда» Владимир Ткачев вернулся в первое звено и сыграл впервые с 12 января. Ткачев отметил появление на льду в привычном стиле – забил в первой же смене. В регулярке-2023/24 он это уже показывал, когда после пропуска нескольких игр ярко начал матч с «Ладой» (5:3).

Всего Владимир Ткачев имеет 62 (17+45) очка за 46 матчей. Он занимает пятое место в гонке бомбардиров КХЛ, где оторвался Никита Гусев (73). Выше идет и Рид Буше (70) из «Авангарда». Омский Ткачев в итоге набрал против «Трактора» 2 (1+1) очка, но проиграл мини-соревнование тезке Владимиру Ткачеву из «Трактора». Тот выбил 0+3 и помог «Трактору» с камбэком.

Единственная радость для «Авангарда» – клуб официально попал в плей-офф.