Куда пропала сборная России по хоккею? На Кубке Первого канала вместо нее сыграет «Россия 25» с тренером Ротенбергом

Изучаем.

Для тех, кто пропустил новости по хоккейному Кубку Первого канала: турнир состоится в декабре в Петербурге, поедет туда не сборная России, а «Россия 25». Соперники: Беларусь, Казахстан и Китай. Роман Ротенберг – главный тренер. Его опыт серии весенних товарищеских матчей с Беларусью теперь переносится на полноценное соревнование.

Кандидатуру Ротенберга одобрил тренерский совет. Вот кто принимал по нему единогласное решение: Владислав Третьяк, Аркадий Ротенберг, Борис Михайлов, Борис Майоров, Владимир Юрзинов, Владимир Крикунов, Валерий Брагин, Павел Буре, Игорь Тузик, Сергей Светлов. Из тренеров КХЛ в совет входят Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс»), Алексей Кудашов («Динамо) и Олег Браташ («Лада»).

ИИХФ предварительно включила Россию в групповой этап ОИ-2026, а итоговое решение будет озвучено не позднее марта. Получается, сейчас Ротенберг действительно возглавляет сборную России? Или это другое? Кажется, все не так просто.

Сборная России остается без постоянного главного тренера – ФХР не выбирает его из-за международного бана

За благодарностями совету из телеграм-канала Ротенберга и его выступлениями про честь мы забыли о настоящей сборной России. Перенесемся на Кубок Первого канала-2022 – последний турнир, где играла основная сборная. Тогда она разгромила Казахстан (6:2) и проиграла Беларуси (4:5). ФХР признала выступление неудовлетворительным и раскритиковала тренера Алексея Жамнова.

Сам Жамнов в марте возглавил «Спартак». За пару месяцев нового сезона он выстроил самую результативную команду КХЛ, где даже Николай Голдобин превратился в звезду. За 59 матчей прошлой регулярки в «Металлурге» он набрал 36 очков и запомнился радостью в стиле Криштиану, в «Спартаке» – с отрывом лидирует в списке бомбардиров.

После декабря-2022 мы больше не видели настоящую сборную России. Напоминаем: Россия по-прежнему не участвует на чемпионатах мира и даже не попадает на этапы Евротура (они по-прежнему проводятся). Кубок Первого канала связан с Евротуром одним названием. Тренер Жамнов весной уходил в «Спартак» на действующем контракте с ФХР, но 30 июня он завершился.

Новый контракт Жамнову так никто и не предложил. Президент ФХР Владислав Третьяк вообще рассказывал, что с ним не велись переговоры. Член тренерского совета Борис Майоров объяснял: в текущих условиях сборной России не нужен постоянный тренер. Третьяк делал отсылку к решениям совета и выражал личное мнение – тренера стоит звать в команду только под Кубок Первого канала.

За полгода обстоятельства чуть изменились, потому что на Кубок Первого канала едет «Россия 25». Зачем все это нужно ФХР: Третьяк представляет «Россию 25» мотивированной командой молодых звезд и надеется на повторение атакующего хоккея из серии с Беларусью. Все это происходит на фоне выступления Владимира Путина о массовом отъезде молодых хоккеистов.

«Россия 25» создавалась на основе России U25, но без ограничений по возрасту. Ее первым турниром планировался Кубок Первого канала-2022, где команда сыграла бы вместе с основной сборной. От идеи в итоге отказались – количество участников сократилось до трех. Причина: «Важность выступления национальной команды и ее показ на главном федеральном канале страны».

Подтвержденных анонсов новых турниров с участием настоящей сборной России по-прежнему нет. Летом 2023-го на Sochi Hockey Open сыграла новая сборная – Россия, но с ограничением до 23 лет. В календаре ФХР ее матчи указаны именно в списке национальной команды. Тренером тогда значился Николай Воеводин из «СКА-Невы». 8 августа Россия U23 даже обыграла СКА Ротенберга (6:5 бул).

В том же соревновании она сыграла против «Сочи» (1:2), «Адмирала» (1:2) и «Авангарда» (4:3). Россия U23 набрала 4 очка и стала четвертой. Выделялись нападающие Дмитрий Бучельников (сейчас – в аренде в «Адмирале»), Дмитрий Кателевский («Ак Барс»), Максим Великов («Красная Армия»), Семен Демидов и Семен Синяткин (оба – из системы СКА). У каждого – по две шайбы.

С 3 по 6 ноября в Петербурге можно посмотреть еще на две сборные России. Команды U18 и U20 представлены на традиционном Кубке Будущего. Там соперниками станут Казахстан U20 и Беларусь U20. Российские составы собираются из молодых талантов совсем по разным клубам – при подборе игроков нет никакого доминирования СКА. Сейчас это даже кажется удивительным.

В любых условиях продолжается развитие хоккея 3х3. Мы исследовали его еще на Кубке Первого канала-2022, а потом выделяли недостатки. Формат позволяет проведение нескольких матчей за сутки, поэтому турниры 3х3 вписываются внутрь отдельного соревнования. Они состоятся на Кубке будущего и Кубке Первого канала.

Отвечаем на главные вопросы по «России 25»: кто за нее сыграет и есть ли альтернатива Ротенбергу?

● «Россия 25» – эксперимент или долгий проект? Весной Ротенберг говорил: «Думаю, ни у кого не осталось вопросов по поводу того, нужна ли эта команда в текущей ситуации». Сборная поездила по городам России (Челябинск, Тула, Красноярск) и собрала общий охват 130 миллионов человек (данные от Ротенберга). До возвращения России на международные турниры Россия U25 временно главная команда, хотя формально этого статуса не имеет.

● В России больше нет тренеров, кроме Ротенберга? Бывший хоккеист Никита Щитов обратил внимание на обратную сторону: выборы тренера проходили в закрытом режиме, а других кандидатов никто не называл. Федерация хоккея России сама предложила кандидатуру Ротенберга, а тренерский совет потом принял ее единогласно. Учитываем, что Ротенберга назначили тренером «России 25» еще год назад. Получается, сейчас просто подтвердили.

● Почему турнир пройдет в Петербурге? Цитата с сайта ФХР о смысле сборной: «Проект сборной «России 25» направлен на увеличение популярности хоккея в стране, привлечение дополнительного внимания к системе сборных команд России – молодежной и юниорских сборных, вершиной которой он станет». Петербург впервые принимает Кубок Первого канала. Возможно, география расширяется как раз из-за весеннего выступления «России 25».

● Через «Россию 25» Ротенберг ищет игроков для СКА? Это выглядит одной из его личных задач на уровне сборных. Вратарь Никита Серебряков съездил в «Россию 25» – и осенью оказался в Санкт-Петербурге. Похожая ситуация у Андрея Чивилева. СКА отдал вратаря Николаева в «Нефтехимик», а в ответ получил хорошо знакомого Ротенбергу игрока. Такой политики можно ожидать и в дальнейшем.

● Можно ли верить словам об атакующем хоккее «России 25»? За девять матчей весной сборная забросила 33 шайбы. Только в двух играх с Беларусью было по два гола. В одной встрече вторую шайбу забили в овертайме. Ротенберг уже тогда обещал яркий хоккей и объяснял его так: это смесь советской системы и современного хоккея. Похожее он продвигает и в СКА, но там с атакой все хуже. В регулярке-2023/24 СКА по результативности идет в середине таблицы.

● Кто сыграет за «Россию 25» на Кубке Первого канала? Состав прояснится позднее, но уже сейчас Ротенберг обещает приглашение молодых игроков. Трогать опытных он не хочет из-за графика. Видимо, главные звезды КХЛ останутся в клубах. Акцент явно сделают на представителей СКА: 19 хоккеистов приезжали оттуда в сборную весной. При этом у «России 25» и правда нет четких ограничений по возрасту: проговаривается, что 25 – это средний показатель.

● Можно ли найти для «России 25» других соперников? Весной команда играла против Беларуси и Казахстана. Сборная Казахстана тогда вообще готовилась к чемпионату мира. Теперь в список добавляется еще и Китай. Появление других команд возможно лишь в случае отмены бана на международные турниры. Некоторые ассоциации даже выставляют ограничения на приглашение в сборную игроков, выступающих в КХЛ. Так уже поступили Швеция, Чехия и Финляндия.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев; fhr.ru