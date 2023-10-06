«Кто вы такие, чтобы указывать, что нам делать». Фанаты ЦСКА вернулись на хоккей – они 5 лет игнорировали домашние матчи

Все из-за конфликта с Есмантовичем.

В августе группа фанатов ЦСКА анонсировала возвращение на домашние матчи в сезоне-2023/24. Позиция: актив не будет посещать 206-й сектор – у ЦСКА он заявлен фанатским. Главное: «Решение принято в пользу присутствия на домашних матчах людей, не желающих оформлять Fan ID и лишенных большей части живого футбола».

Теперь у ЦСКА образовалось сразу два фанатских сектора. Во время матчей они взаимодействуют друг с другом, но живут по разным правилам.

Почему актив ЦСКА пять лет пропускал домашние игры, но ездил на гостевые

В мае 2018 года ЦСКА сообщил о переезде на арену «Парк Легенд». Ее другое название – «ВТБ Ледовый дворец». На тот момент там выступал хоккейный «Спартак». Через пару месяцев стало известно о переименовании комплекса в «ЦСКА-Арену». Соседство со «Спартаком» еще сохранялось и стало одним из поводов для фанатского недовольства.

16 августа 2018 года актив ЦСКА опубликовал официальное заявление. Там утверждалось, что мнение фанатов при переезде никто не учитывал. Болельщики надеялись, что ЦСКА останется в привычном ЛДС или переедет на арену «Мегаспорт» – ее параллельно заняло «Динамо». По этому поводу состоялась закрытая встреча президента ЦСКА Игоря Есмантовича и фанатов.

На ней со стороны руководства якобы звучали оскорбления и такие слова: «Кто вы такие, чтобы указывать, что нам делать», «Дилетанты, не державшие в руках кубки» или «Мы не считаем должным прислушиваться к вашему мнению». Актив ЦСКА назвал решение о переезде на другую арену и ее разделение со «Спартаком» последней каплей в разногласиях с Есмантовичем. Итог: «В данной ситуации мы не можем позволить себе посещать домашние матчи на этой арене, разделяя трибуну с таким соседом».

ЦСКА несколько раз продвигал собственную позицию. Есмантович не считал оскорбительными высказывания на встрече с фанатами, а клуб разъяснял причины переезда через комфорт на арене. Это никого не убедило, хотя однажды фанаты вернулись. 7 декабря 2018 года ЦСКА сыграл с «Авангардом» (3:2) в ЛДС и посвятил тот матч 100-летию со дня рождения Анатолия Тарасова.

Актив ЦСКА организовал большой перфоманс в его честь и на одну игру заполнил фанатский сектор в ЛДС. Как все выглядело со стороны болельщиков: «После игры команда в полном составе подъехала к фан-сектору, откуда громогласно доносился крик души всех небезразличных болельщиков – «Возвращайтесь домой!» Подытожили вечер зарядом «Есмантович, убирайся!»

Фанаты ЦСКА не отказались от поддержки команды на гостевых играх, но возникли новые обстоятельства. На баннеры «Есмантович – мразь» и «Руки прочь от ЦСКА» последовала ответная реакция: до завершения сезона-2018/19 клуб отказался от помощи с организацией поездок на гостевой сектор. Домашнюю фанатку в тот момент заполняли женщины и дети.

Игроки ЦСКА позже регулярно призывали фанатов к снижению градуса бойкота и возвращению на «ЦСКА-Арену». Сергей Калинин прямо говорил после матча в ЛДС: «Нам не хватает поддержки активных болельщиков на «ЦСКА-Арене». От лица команды с активом общались Антон Слепышев и Сергей Андронов. Они не убедили фанатов, но подтолкнули к другому заявлению.

В феврале 2020 года последовало новое объяснение, где факт переезда и даже «Спартак» отошли на второй план: «Суть бойкота исключительно в хамском и дерзком поведении руководства во главе с Игорем Есмантовичем, а переезд на ЗиЛ – венец безрассудной политики и последняя капля нашего терпения». За полтора года они так и не уладили разногласия.

«Спартак» вскоре переехал в «Мегаспорт» и оставил «ЦСКА-Арену» принципиальному сопернику. Гостевой сектор возродился, а конфликт руководства и фанатов перешел к локальным сюжетам. Так, на игре с «Адмиралом» фанаты повесили баннеры «ЛДС ЦСКА – наш дом» и «Правда за ультрас». Они по-прежнему массово ездили на гостевые матчи и игнорировали домашние.

Главное о возвращении фанатов ЦСКА: пришли на дерби со «Спартаком» – теперь все спорят о настоящем секторе

Нельзя сказать, что ЦСКА пять лет существовал совсем без фанатов. Клуб работал над тем, чтобы 206 сектор оставался ярким и без старой фанатской основы. Туда привлекались любые желающие. Так, в 2019 году клуб публиковал интервью болельщика Глеба Иванова. Тот привел на 206 сектор жену и четырехлетнюю дочку: «Он для всех. Мы вообще всей семьей там были».

Настоящий актив фанатов ЦСКА – люди, которые объединены клубом болельщиков RBWorld. Ссылка на него есть даже на официальном сайте футбольного ЦСКА, но через RBWorld люди поддерживают ЦСКА в разных видах спорта. Все эти годы они называли хоккейный 206-й фанатским сектором Есмантовича – это подчеркивалось и в заявлении о возвращении на хоккей.

Основа известна через название «Люди в черном». В последние годы те самые «Люди в черном» конфликтовали с гандбольным ЦСКА (в него переименовали «Спартак») и отказывались от матчей ЖФК ЦСКА из-за назначения тренера Александра Григоряна. Они же на год совсем ушли с футбола из-за Fan ID. Перед сезоном-2023/24 там случилось послабление: актив приходит на игры, где Fan ID не нужен.

Изначально возвращение на хоккей предполагало распределение по всему стадиону. При таком варианте фанаты ЦСКА становились обычными зрителями. 206-й сектор по-прежнему продолжал бы поддержку без их сильной вовлеченности. Так и происходило во всех стартовых играх сезона-2023/24. Все изменилось 16 сентября на дерби со «Спартаком» (3:2, ОТ), где актив занял 506-й сектор.

Почему история затянулась? Телеграм-канал «За пределами Ленинградки» объяснял это согласованием с МВД: клуб встречался с участниками пятилетнего бойкота и договорился о выделении для них сектора 506. Дополнительно это нигде не объявлялось, но сейчас туда не найти билетов в свободной продаже – как на 206-й (домашние фанаты) и 511-й (гостевые).

16 сентября актив ЦСКА отдельно подсветил возвращение на домашнюю арену. Появление фанатов заметили и хоккеисты. Вот впечатления нападающего ЦСКА Максима Мамина после матча со «Спартаком»: «На стадионе другая атмосфера стала. Будем надеяться, что они будут продолжать ходить и к ним присоединится больше людей. Для нас очень важна их поддержка!»

Под постом с комментарием Мамина– обсуждение на 200+ комментариев. Многих обидело, что ЦСКА таким образом будто принизил значимость тех людей, кто пять лет ходил на трибуны. Клуб вмешался: «Совершенно не тот посыл. Мы всех слышим и всех любим. Просто мы хотим, чтобы в нашей армейской семье не было никаких бойкотов и все вместе шли к победам!»

К ультрас на трибунах «ЦСКА-Арены» многие относятся хорошо, но есть и негатив. Вот часть комментария болельщицы Анастасии – его поддержали реакциями: «Подростки, кузьмичи, биомусор. Не помню, как еще нас называли представители ультры. Это разве правильно? О каком уважении к ним может идти речь, если они других людей ни во что не ставят?»

Sports.ru опросил зрителей матчей с разных секторов. Их основной посыл: возвращение активных фанатов точно влияет на громкость всего стадиона, хотя старания людей на 206 секторе нельзя игнорировать. Больше вопросов вызывает изменение самой позиции актива. Болельщица Елена говорит: «Они наказали сами себя – ничего не добились бойкотом и убили пять лет впустую».

Уникальное взаимодействие двух секторов на игре ЦСКА: что об этом думают люди на арене

Появление фанатов на 506 секторе – номинальное усиление конкретной зоны «ЦСКА-Арены»: он расположен прямо над 206-м. Эффект от возвращения актива ощущается в этой части стадиона. Фанатские заряды поддерживают болельщики на других секторах: следят и реагируют на любые действия. Проблема в том, что на другую половину их активность почти не распространяется.

Почему так? Кажется, дело в наполнении фанатского сектора. Туда приходят совершенно разные люди: с основой ультрас во время матча соседствуют обычные болельщики. Они перебираются туда из других мест на арене, чтобы быть поближе к фанатам. Рассказывают, что так хотят разделить радость от возвращения. Не все из них заряжают кричалки вместе с заводящими.

На двух фанатских трибунах продолжается притирка. На игре ЦСКА – «Сочи» (7:1) заводящий 206-го часто посматривал наверх: следил за действиями актива на 506-м – потом повторял. Параллельно в кругах болельщиков разрастался спор о том, какой же фанатский сектор все-таки настоящий. Берем выборку из ответов 20 человек: 13 из них без раздумий назвали 506-й, остальные – 206-й.

Sports.ru спрашивал о фанатах зрителей центральных секторов. Болельщица Елена рассказывает: «Сектор 506 – реальные активисты. Рада, что они появились на арене. Это скажется на атмосфере в топ-играх. Сама всегда прихожу на хоккей, когда есть возможность. Трибуны стали громче, а само присутствие ультрас напоминает: всем надо напрягать связки, ведь хоккеисты это чувствуют.

Вот несколько наблюдений по действиям фанатов уже на игре ЦСКА – «Витязь» (9:1):

● Актив на 506 секторе громко проявлял себя не со старта матча. Во время первого периода туда все еще подтягивался народ. 206-й отличался громкостью, но и там кричали не более десяти человек – помогал барабан. Лишь перед сиреной на перерыв началось взаимодействие между двумя секторами. Оно выразилось во взаимной перекличке «Шайбу – шайбу давай».

● Второй период оказался самым активным для 506 сектора. Вместе с 206-м фанаты оттуда поочередно продвигали разные заряды и синхронно их исполняли. Если верхняя трибуна действительно включалась, она смотрелась сильнее нижней. Были и отдельные кричалки от сектора 506. Зато поддержка от 206-го без участия верха ощущалась совсем не так громко.

● Заключительный период от 506 сектора больше напоминал атмосферу первого отрезка – почти всегда фанаты молчали. Это не сочеталось с результатом: ЦСКА забросил пять безответных шайб и пришел к разгрому 9:1. На 206 секторе развивались флаги, но на громкость влияло сочетание женщин, детей и пассивных зрителей. Некоторых заводящий просил отсесть подальше.

● Люди на секторах отличались по внешнему виду. На 206-й фанаты в обычной одежде или клубном мерче. Трибуна 506 преимущественно заполняется активными болельщиками в темных цветах. Есть разница и по плотности. На первых и последних рядах нижнего сектора люди сидят. Там стоят те, кто находится в центре рядом с барабаном. На 506-м не сидит почти никто.

Болельщик Василий рассказал Sports.ru, что раньше ходил на 206 сектор: «Ребята там молодцы, стараются. От них возникает хоть какое-то движение. Меня самого заряжало, но сейчас больше нравится сидеть ближе к центру. Прихожу не орать, а игру смотреть». Многие отмечают, что сектор 206 стал действовать веселее именно в момент возвращения актива на верхнюю трибуну.

Зритель Андрей перешел на верхний сектор 506, чтобы посмотреть на вернувшихся активных фанатов: «Попасть туда может любой. Поддерживал ли бойкот актива? Конечно. Сам ездил только на выездные матчи, когда работа позволяла. Отношение к 206 сектору – как к обычным болельщикам».

Что вообще у ЦСКА с посещаемостью в матчах КХЛ – как ходят на чемпиона в сезоне-2023/24

Metaratings показал данные по средней посещаемости матчей КХЛ за сентябрь. Лидеры: минское «Динамо» (12799), СКА (11932) и «Авангард» (11213). На матчи ЦСКА в среднем приходили 5820 зрителей – арена заполняется на 48,1%. Выделяются топ-игры против «Ак Барса» (9756), «Спартака» (8726) и «Динамо» (5977). Глобально на ЦСКА по-прежнему ходит мало болельщиков.

Возвращение активных фанатов и разгромные победы на общие показатели никак не влияет. Матчи против «Сочи» (7:1) и «Витязя» (9:1) видели с трибун всего 6389 человек (3590 и 2799). Сохраняется тенденция предыдущих сезонов – там у ЦСКА наблюдалась схожая ситуация. Например, первую игру плей-офф-2022/23 против «Северстали» посетили всего 3850 зрителей.

Кажется, что это сложный вопрос для всего региона. Выступающий в Мытищах «Куньлунь» – худший клуб КХЛ по средней посещаемости (1020). В Балашихе на «Витязь» приходят 2326 болельщиков. ЦСКА конкурирует с «Динамо» и «Спартаком» за московского зрителя. Дела «Динамо» складываются почти идентично (5682), у «Спартака» все хуже (3570).

Когда Сергей Федоров еще работал генменеджером ЦСКА, он говорил: «Если будут результаты – болельщик пойдет». Время подтвердило ошибочность этого утверждения. Клуб два сезона подряд выигрывал Кубок Гагарина, но по числу людей на трибунах все равно проигрывает десяткам европейских клубов. Тут сказывается влияние не зависящих от клуба причин.

Главная: московский клуб до сих пор не оправился от последствий пандемии. В доковидное время ЦСКА устанавливал рекорды – на старте сезона-2018/19 был самым посещаемым клубом в Москве. Другой фактор сложно отследить, но болельщики подтверждают: многие со стороны поддержали бойкот от актива ЦСКА и не приходили даже на центральные трибуны.

По атмосфере хоккейный ЦСКА долго проигрывал многим клубам КХЛ. Гостевые фанаты банально перекрикивали домашние армейские трибуны. Возвращение фанатского актива вроде бы меняет этот расклад, но и здесь важно количество людей. На матчи с аутсайдерами 506-й сектор пока заполняется лишь несколькими десятками по-настоящему активных фанатов.

Это объективно мало.

Фото: vk.com/hccska; vk.com/cska_mib