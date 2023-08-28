12 комментариев

Что делать чемпиону?

«Матч ТВ» выдал инсайд о позиции ФХР по вратарю ЦСКА Ивану Федотову.

Главное: ФХР одобрила Федотова в заявку на сезон КХЛ, но играть за ЦСКА до 1 января 2024 года нельзя. Федерация хоккея России формально соглашается с Международной федерацией, которая ранее дисквалифицировала Ивана на четыре месяца.

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров отказался от комментариев: «На официальном сайте ФХР заявления нет».

И это действительно так. В момент появления информации у «Матч ТВ» главная новость на сайте ФХР связана с женской молодежкой – она проводит сбор в Новогорске. Последним появлением фамилии Федотова у ФХР остается реакция на его дисквалификацию от ИИХФ.

Завершена ли история? Вряд ли. Тот же Федоров загадочно ответил на вопрос о наборе формы Федотовым, если КХЛ не допустит его к матчам: «У меня другая информация» .

Почему ФХР может запретить ЦСКА выпустить Федотова в матчах КХЛ

Как правильно понимать все последние новости по Федотову:

● ФХР входит в структуру ИИХФ, поэтому соблюдение всех правил по заявкам игроков и любым дисквалификациям в турнирах считается обязательным.

● В России именно ФХР отвечает за проведение хоккейных соревнований – это подчеркнуто указано на ее официальном сайте. КХЛ даже заключала договор с ФХР об организации турнира.

● ЦСКА – клуб КХЛ. Лига согласовывает с ФХР действия по изменениям и регламентам – КХЛ подчиняется федерации. Например, так произошло с перекрестным плей-офф в сезоне-2023/24.

● В правовом регламенте КХЛ есть ссылка на распоряжении спортивными правами на игроков – снова не обходится без ФХР. Совет директоров лиги утверждает вместе с ней все положения.

● Важное отличие КХЛ от НХЛ – у нее совсем нет независимости. Поэтому вокруг так много высказываний, что по примеру НХЛ сейчас надо эту независимость приобрести.

● Ярким примером стала история с Олимпиадами. Когда НХЛ не отпускала туда игроков, обходилось без санкций. КХЛ говорила о подобном, но ИИХФ грозила ей наказанием.

Такая разница проявилась на уровне первых новостей по Федотову. ИИХФ дисквалифицировала Ивана до января, а параллельно признала действительным его контракт в НХЛ. Туда бан Федотова никак не распространяется – он может играть за «Филадельфию» даже в сентябре. ЦСКА настраивался на такой вариант с выходом Федотова в КХЛ, но для этого необходима поддержка от ФХР.

Если верить «Матч ТВ», ФХР лишь частично согласна с клубом. ЦСКА действительно внес Федотова в заявку на сезон КХЛ. Кажется, ФХР это позволит, потому что в ином случае Иван пропустил бы целый сезон. Привычный дедлайн по дозаявкам – 27 декабря. При соблюдении формальностей по дисквалификации ЦСКА просто не успел бы заявить Федотова на оставшиеся матчи сезона.

Может ли ФХР реально разрешить заявку Ивана на сезон? Юрист Федореев не согласен. Он говорил «Газете.Ru»: «ФХР сейчас не может зарегистрировать контракт Федотова, поскольку игрок дисквалифицирован. Он не имеет права принимать участия в играх КХЛ. Эта четырехмесячная дисквалификация означает запрет на регистрацию игрока – в том числе и в ЦСКА».

ФХР избегает конфликтов с ИИХФ, поэтому далеко не во всем соглашается с ЦСКА

Уедет ли Федотов в НХЛ при новых условиях? Очевидно, что нет. Здесь ФХР и ЦСКА мыслят почти одинаково. Федерация помогала клубу с подачей апелляции в ИИХФ. Глава ИИХФ Люк Тардиф говорил, что сама ИИХФ ждет 1 сентября и уже тогда оценит действия ЦСКА.

В новости «Матч ТВ» есть слова о таком возможном развитии событий: «В настоящий момент голкипер не может играть за московских армейцев, так как на него наложена дисквалификация Международной федерации хоккея (ИИХФ) до 1 января 2024 года. Только после ее истечения или решения дисциплинарного комитета о снятии Федотов может выступать за ЦСКА» .

10 июля ФХР называла общую ситуацию неоднозначной и требовала от НХЛ официальную информацию о контрактном статусе Федотова. Были и слова о консультациях с ИИХФ и давлении на КХЛ: «ФХР как член Международной федерации хоккея будет настаивать на строгом соблюдении Континентальной хоккейной лигой правил международных переходов ИИХФ».

Реакция после дисквалификации: «ФХР передала полученные от ИИХФ документы в ХК ЦСКА для изучения. Клубу предоставлен семидневный срок для выработки порядка дальнейших действий. В том случае, если руководство клуба посчитает нужным оспорить решение ИИХФ, ФХР окажет ХК ЦСКА всестороннюю поддержку при рассмотрении дела в Дисциплинарном комитете ИИХФ».

Позицию федерации косвенно озвучивал Роман Ротенберг. Он все еще остается первым вице-президентом ФХР. Ротенберг сказал, что организация договаривается с ИИХФ о возможном возвращении сборной на международные турниры: «Если мы войдем в конфликтную ситуацию, то все эти решения окажутся подвешенными. Нам нельзя этого допускать, и это мое личное мнение».

ЦСКА выпускал Федотова в предсезонных матчах и готовил к стартовой игре регулярки КХЛ

Федотов не играл за ЦСКА 476 дней. Первый выход после этого периода – 19 августа против минского «Динамо». Там Федотов провел на площадке ровно половину матча, пропустил шайбу и ушел на замену. На следующий день тренер Федоров сослался на позицию клуба и уверенно заявил: «Иван будет выступать в КХЛ с 1 сентября». Ему понравилось игровое состояние Федотова.

Дальше ЦСКА выступал на Кубке мэра Москвы. Федотов смотрел с трибун стартовый матч, но вышел с первых минут на игру с «Амуром». Итог: три шайбы и замена. Теперь Федоров уже прямо утверждал: «Посмотрели Федотова». В матче со «Спартаком» Федотов снова появился в составе ЦСКА и впервые провел полный матч. Это случилось в день публикации новости о позиции ФХР.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович до этого не соглашался с ИИХФ и игнорировал угрозы от Тардифа. В публичных спорах Есмантович ссылался на регламент в России: «У меня есть российский хоккеист, который отслужил в армии. Он подписал контракт, я этот контракт зарегистрировал в КХЛ и ФХР. 1 сентября он будет играть». При подтверждении от ФХР его мнение может поменяться.

1 сентября ЦСКА и «Ак Барс» откроют сезон КХЛ. Без Федотова у ЦСКА доступны три вратаря: Шарыченков, Скотников, Гамзин. Из них Шарыченков выделяется по опыту – 223 игры за 13 сезонов. В последние годы он играл в ротации у ЦСКА и «Салавата». За время нахождения Федотова в армии Шарыченков провел 26 матчей в регулярке КХЛ – основным был Рейдеборн.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Владимир Астапкович