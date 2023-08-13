Вернулся домой 9 лет спустя.

Евгений Свечников подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом», систему которого покинул 17-летним юниором. С сезона-2013/14 он строил жизнь за пределами России: два года в юниорской лиге, потом драфт-2015, где его в первом раунде выбрал «Детройт», и долгий-долгий путь в НХЛ. Он перенес серьезную травму и покинул «Ред Уингс», прежде чем получить более-менее стабильное место в основе сначала в «Виннипеге», а потом в «Сан-Хосе».

За это время в НХЛ уже выстрелил его младший брат Андрей: провел в «Каролине» пять сезонов, набрав 264 очка. Во время переговоров Свечникова-старшего и «Ак Барса» всплыла информация, что Евгений хотел бы поиграть с 23-летним братом за одну команду, но желаемого предложения от «Каролины» он так и не дождался.

Чем Евгений Свечников запомнился в НХЛ: играл против брата (хотя и помогал ему), пропустил из-за травмы целый год

У братьев были разные отзывы перед тем, как каждый из них дебютировал в НХЛ. Андрей Свечников оправдал хвалебные характеристики и стал одним из лидеров «Каролины». Евгений тоже считался перспективным игроком, но никто не видел его звездой НХЛ. Так что называть возвращение Свечникова в Россию грандиозным провалом нельзя, хотя в Америке от него и ждали большего.

Мечта об игре с братом не осуществилась, но Евгений хотя бы стал его соперником. Впервые это случилось в марте 2021 года, когда «Каролина» разгромила «Детройт» со счетом 5:2. Оба брата набрали очки: Андрей – 1+1, Евгений – 0+1. Оказалось, что они хотели хотя бы раз посоревноваться друг против друга в НХЛ. К счастью, удалось не раз.

«Каждая такая игра против Андрея – это нечто особенное. Мы помним их все», – рассказывал Евгений журналистам. Младший брат подтверждал: их личное противостояние многое значит для родителей, а сами игроки больше веселятся. Между матчами в НХЛ они постоянно созванивались, делились деталями подготовки и поддерживали друг друга.

Вообще на карьеру младшего брата в НХЛ Евгений оказал заметное влияние. Он помогал ему адаптироваться в новых условиях еще с момента драфта и разговаривал с ним обо всех мелочах. А когда была возможность, приходил на тренировки, катался рядом и давал советы по любым вопросам. Взаимодействие было взаимным – Андрей не стеснялся высказывать старшему брату, если в его играх что-то складывалось не так.

В энхаэловской карьере Евгения Свечникова нужно учитывать два фактора. Он полностью пропустил сезон-2018/19 из-за травмы: перенес операцию по реконструкции крестообразной связки правого колена. Едва восстановился лишь к открытию следующего тренировочного лагеря, но возвращался тяжело: почти весь сезон провел в АХЛ (51 матч, 25 очков), получив в основе лишь четыре игры.

Старший Свечников никогда не играл в плей-офф НХЛ, но набирал кубковый опыт через серии на вылет в АХЛ и QMJHL. Там у него была пара неплохих заходов. Но с тех пор прошло очень много времени. Последний раз он играл в плей-офф аж в сезоне-2017/18.

Атакующая статистика, конечно, не впечатляет, но с другой стороны в НХЛ он и не играл в топ-6 на постоянной основе. Зато прокачал за это время другие навыки.

«Я всегда считал себя атакующим нападающим, но в Америке я получил огромный опыт работы в обороне, который всегда будет со мной», – сказал Евгений при подписании контракта.

Нападающий уверяет, что не боится конкуренции: набрался опыта в НХЛ, а теперь будет прокачивать универсализм. При этом не ждет гарантий по месту в составе и настраивается приносить пользу команде в любом качестве. Но тут все зависит от него самого.

«Ак Барс» отпускал Свечникова молодым талантом – сейчас дает шанс перезапустить карьеру

«Ак Барс» регулярно напоминает, что Евгений Свечников – воспитанник клуба: он покинул Казань в 17 лет, но успел выйти в трех матчах за главную команду (но получал в районе 3-4 минут). На уровне МХЛ же он был одним из лидеров «Барса», несмотря на юный возраст.

Свечников дебютировал в «Ак Барсе» в 16 лет в победном матче с «Северсталью» (1:0): «Попасть в основу, тем более в моем возрасте, это действительно большая честь. Сильно волновался». Но после этого сезона все же сорвался в Канаду, играть в юниорской лиге Квебека.

Два очень приличных сезона за «Кейп-Бретон» подготовили Свечникова к дебюту в НХЛ. Но дальше карьера превратилась для него в борьбу. Даже в момент перестройки «Детройт» больше доверял другим талантам – Свечников же часто получал травмы, теряя уверенность в себе. До постоянного места в НХЛ он добрался только в «Виннипеге», но и там, и через год в «Сан-Хосе» играл в нижних звеньях со средним айстаймом меньше 11 минут.

«Ак Барс» думал о возвращении Свечникова не один год. Летом 2021-го «Детройт» выставил Евгения на драфт отказов. Казанский генменеджер Рафик Якубов тогда говорил, что клуб всегда с ним на связи. Но подписать игрока в Россию не получалось – тот больше смотрел на предложения из НХЛ. И какое-то время находил варианты.

Перед прошлым сезоном Евгений сменил агента: с августа 2022-го его интересы представляла компания Дэна Мильштейна. С его помощью Свечников попал в «Сан-Хосе». Вариант с «Ак Барсом» и возвращением в Россию тогда вообще не был приоритетным.

Но к лету 2023-го роль и статус Евгения остались в «Сан-Хосе» прежними. К тому же в 26 лет у него не было контракта и больших перспектив в НХЛ – по большому счету он так и не раскрылся.

Именно поэтому сейчас он оказался в «Ак Барсе». Sport24 рассказывал, что Евгений перед этим отклонил два предложения из НХЛ. Бесконечное повторение условий его не устроило.

Мы рассказывали о возрождении звена Кагарлицкий – Шипачев – Яшкин. Приход лучшего бомбардира и снайпера сезона-2022/23 усилил второе звено «Ак Барса». В тройку к Радулову и Сафонову добавился Жафяров, который формально пока заменяет Воронкова. Свечников может вписаться в любое сочетание, но пока его место видится в районе третьего-четвертого звена. Конкурировать за попадание в топ-6 действительно придется.

Руководители «Ак Барса» выделяют у Свечникова разные сильные стороны Он умеет играть в меньшинстве, есть опыт в большинстве. По габаритам и качествам Евгений напоминает ушедшего Воронкова, но клуб не видит в нем точечного игрока на это место. Свечников фактически становится дополнительным активом для каждого звена – роль прояснит основной сезон.

Переход пока кажется в любом случае взаимовыгодным. «Ак Барс» ничего не теряет: это идеальное подписание воспитанника на не самые большие деньги без возможных провалов в репутации. Самому Свечникову необходима смена обстановки: он получает шанс на карьерный рывок, пусть в очень сильной команде по другую сторону океана. При этом Евгений сразу претендует на Кубок Гагарина, делая состав «Ак Барса» глубже и сильнее.

Фото: East News/Larry MacDougal via AP, AP Photo/Alan Diaz, Fred Greenslade/The Canadian Press via AP, AP Photo/Darren Yamashita