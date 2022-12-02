Матч сборной России собрал меньше, чем хоккей 3х3: зрителей пересаживали с верхних трибун на центр для картинки

Кажется, этот турнир больше для игроков, чем для болельщиков.

Россия уверенно забрала первый матч Кубка Первого канала – 6:2, но ажиотажа вокруг победы просто нет. Что объяснимо: в этом году турнир не входит в состав Евротура, и вместо привычных Чехии, Швеции и Финляндии сборная играет с Казахстаном и Беларусью.

Да, всего два матча – по сути, единственные в 2022-м после Олимпиады; а когда следующие – вообще неизвестно. Но даже с учетом этого сборная России все равно не может собрать в Москве полные трибуны.

Турнир 3х3 собрал больше зрителей, чем матч главной сборной. Но есть нюанс

Формально турнир стартовал еще в четверг – матчем Казахстан – Беларусь, а на следующий день в рамках Кубка Первого канала прошло мини-соревнование сборных (те же + Китай) по хоккею 3х3. Мы уже подробно рассказывали о нем, и если кратко: все выглядит ярко и динамично, но к концу игрового вечера накапливается усталость. ФХР при этом утверждает, что официальные цифры пятницы – 10083 зрителя, вот только показатель складывался из четырех матчей за вечер: одновременно столько болельщиков на трибунах просто не находилось.

На игру Россия – Казахстан – согласно тем же данным от федерации – пришли 8987 зрителей. И здесь нашлось место для странностей. Билеты раскупались неравномерно, много мест было занято под потолком. В перерыве между первым и вторым периодами стюарды организовали таким зрителям добровольную миграцию вниз на любой из 200-х секторов. Можно было уйти за ворота или на центральную трибуну, если там оставались места. Нужно просто при входе сказать стюарду нового сектора, что вас сюда распределили.

Что-то похожее ожидается и на игре Россия – Беларусь, хотя на нее болельщиков должно прийти больше. Билеты на верхние трибуны уже раскуплены, но остаются свободные кресла на тех же 200-х секторах. Как показал матч с Казахстаном, при желании теперь хоккей сборной можно посмотреть с более комфортной позиции и по более выгодной цене. Оставшиеся билеты стоят от 2000 до 3500 – в субботу именно на эти места и пересадили зрителей, изначально покупавших верхние сектора (800 рублей).

Скорее всего, болельщиков пересаживали для создания красивой картинки – все-таки странно выглядит общий план, когда сектор за воротами заполнен только на треть. Довольно грустные обстоятельства для матча сборной – даже на Кубке Первого канала. Хотя при этом 9 тысяч для «ЦСКА-Арены», принимающей турнир – просто отличные цифры. Армейский клуб и близко не подбирается к подобным показателям в КХЛ. Например, игра ЦСКА – «Торпедо» собрала в декабре 3916 болельщиков.

Пока Жамнов проверяет новичков и мечтает о международных матчах, Ротенберг планирует тур со сборной

Как часто бывает на подобных турнирах, все болеют за России, даже не зная до конца, кто там в составе. Например, не в лицо еще не знают нового основного вратаря сборной Максима Дорожко – только 6 опрошенных из 15 опознали по фото. Лучше (но не идеальная) ситуация с Никишиным – 10 из 15, а вот Григоренко за 6 лет в сборной уже родной почти для всех (14 из 15).

Матч с Казахстаном показал, что болельщикам, следящим за хоккеем только во время игр сборной, пора изучать и другого неожиданного героя. За Россию дебютировал 26-летний Максим Джиошвили из «Динамо» – и сразу набрал два очка. Это самый удачный сезон в его карьере: наконец-то пробился в КХЛ (34 матча, 10+8), хотя пытался сделать это еще с сезона-2016/17 в «Витязе». Интересно, что в детстве Джиошвили едва не попал в фигурное катание: мама отдала сына в секцию, но там ее отговорили работники школы.

Собственно, ради таких дебютов и сделали паузу в сезоне. «Для нас Кубок Первого канала имеет большое значение, – объяснял главный тренер после матча. – Это возможность собраться. У нас нет большого календаря международных матчей. Но мы должны использовать то, что есть. Хотим за эти два матча посмотреть новых ребят. Мы должны смотреть в будущее – в какой-то момент мы вернемся на международную арену, нужно понимать, с кем мы пойдем дальше».

Алексей Жамнов смотрит в сторону каких-то гипотетических будущих матчей, но при этом отказывается отвечать на вопросы о злосчастной России U25, которая подняла бы уровень конкуренции (заодно и зрелищности) на турнире – а значит, и помогла бы лучше проверить игроков. При этом Роман Ротенберг, перепридумавший и возглавивший вторую сборную, не отказывается от своей идеи и даже планирует гастрольный тур по городам страны весной, после завершения сезона КХЛ. Негласное противостояние тренеров выглядит очень странно – и в то же время гораздо интереснее самого Кубка Первого канала.

Пока же стоит отметить пару позитивных моментов. Вызов на московский турнир стал новым стимулом для некоторых игроков и дал понять, что тренеры сборной видят их работу и рассчитывают на них (когда-нибудь, в будущем). А болельщики впервые за долгое время собрались на матчи сборной.

Во всем этом не хватает только разнообразия и настоящей турнирной мотивации. В следующий раз на подобную игру с Казахстаном сразу после турнира 3х3 можно уже не собрать даже 9 тысяч.

Кубок Первого канала

Россия – Казахстан – 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)

0:1 – 3 Савицкий (Михайлис, Петухов), ГБ

1:1 – 12 Окулов (Нестеров), ГБ

2:1 – 15 Джиошвили (Сафонов, Никишин)

3:1 – 28 Кадейкин (Елесин)

4:1 – 33 Воронков

5:1 – 37 Семенов (Карнаухов)

5:2 – 43 Старченко (Михайлис, Полохов)

6:2 – 52 Воронков (Джиошвили)

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; fhr.ru