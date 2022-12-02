Наброс на ворота
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Матч сборной России собрал меньше, чем хоккей 3х3: зрителей пересаживали с верхних трибун на центр для картинки

Алексей Жамнов Алексей Жамнов
болельщики
ЦСКА-Арена ЦСКА-Арена
Роман Ротенберг Роман Ротенберг
Кубок Первого канала Кубок Первого канала
Максим Джиошвили Максим Джиошвили
Максим Дорожко
Сборная России по хоккею Сборная России по хоккею
Хоккей Хоккей

Кажется, этот турнир больше для игроков, чем для болельщиков.

Россия уверенно забрала первый матч Кубка Первого канала – 6:2, но ажиотажа вокруг победы просто нет. Что объяснимо: в этом году турнир не входит в состав Евротура, и вместо привычных Чехии, Швеции и Финляндии сборная играет с Казахстаном и Беларусью.

Да, всего два матча – по сути, единственные в 2022-м после Олимпиады; а когда следующие – вообще неизвестно. Но даже с учетом этого сборная России все равно не может собрать в Москве полные трибуны.

Турнир 3х3 собрал больше зрителей, чем матч главной сборной. Но есть нюанс

Формально турнир стартовал еще в четверг – матчем Казахстан – Беларусь, а на следующий день в рамках Кубка Первого канала прошло мини-соревнование сборных (те же + Китай) по хоккею 3х3. Мы уже подробно рассказывали о нем, и если кратко: все выглядит ярко и динамично, но к концу игрового вечера накапливается усталость. ФХР при этом утверждает, что официальные цифры пятницы – 10083 зрителя, вот только показатель складывался из четырех матчей за вечер: одновременно столько болельщиков на трибунах просто не находилось.

На игру Россия – Казахстан – согласно тем же данным от федерации – пришли 8987 зрителей. И здесь нашлось место для странностей. Билеты раскупались неравномерно, много мест было занято под потолком. В перерыве между первым и вторым периодами стюарды организовали таким зрителям добровольную миграцию вниз на любой из 200-х секторов. Можно было уйти за ворота или на центральную трибуну, если там оставались места. Нужно просто при входе сказать стюарду нового сектора, что вас сюда распределили.

Что-то похожее ожидается и на игре Россия – Беларусь, хотя на нее болельщиков должно прийти больше. Билеты на верхние трибуны уже раскуплены, но остаются свободные кресла на тех же 200-х секторах. Как показал матч с Казахстаном, при желании теперь хоккей сборной можно посмотреть с более комфортной позиции и по более выгодной цене. Оставшиеся билеты стоят от 2000 до 3500 – в субботу именно на эти места и пересадили зрителей, изначально покупавших верхние сектора (800 рублей).

Скорее всего, болельщиков пересаживали для создания красивой картинки – все-таки странно выглядит общий план, когда сектор за воротами заполнен только на треть. Довольно грустные обстоятельства для матча сборной – даже на Кубке Первого канала. Хотя при этом 9 тысяч для «ЦСКА-Арены», принимающей турнир – просто отличные цифры. Армейский клуб и близко не подбирается к подобным показателям в КХЛ. Например, игра ЦСКА – «Торпедо» собрала в декабре 3916 болельщиков.

Пока Жамнов проверяет новичков и мечтает о международных матчах, Ротенберг планирует тур со сборной

Как часто бывает на подобных турнирах, все болеют за России, даже не зная до конца, кто там в составе. Например, не в лицо еще не знают нового основного вратаря сборной Максима Дорожко – только 6 опрошенных из 15 опознали по фото. Лучше (но не идеальная) ситуация с Никишиным – 10 из 15, а вот Григоренко за 6 лет в сборной уже родной почти для всех (14 из 15).

Матч с Казахстаном показал, что болельщикам, следящим за хоккеем только во время игр сборной, пора изучать и другого неожиданного героя. За Россию дебютировал 26-летний Максим Джиошвили из «Динамо» – и сразу набрал два очка. Это самый удачный сезон в его карьере: наконец-то пробился в КХЛ (34 матча, 10+8), хотя пытался сделать это еще с сезона-2016/17 в «Витязе». Интересно, что в детстве Джиошвили едва не попал в фигурное катание: мама отдала сына в секцию, но там ее отговорили работники школы.

Собственно, ради таких дебютов и сделали паузу в сезоне. «Для нас Кубок Первого канала имеет большое значение, – объяснял главный тренер после матча. – Это возможность собраться. У нас нет большого календаря международных матчей. Но мы должны использовать то, что есть. Хотим за эти два матча посмотреть новых ребят. Мы должны смотреть в будущее – в какой-то момент мы вернемся на международную арену, нужно понимать, с кем мы пойдем дальше».

Алексей Жамнов смотрит в сторону каких-то гипотетических будущих матчей, но при этом отказывается отвечать на вопросы о злосчастной России U25, которая подняла бы уровень конкуренции (заодно и зрелищности) на турнире – а значит, и помогла бы лучше проверить игроков. При этом Роман Ротенберг, перепридумавший и возглавивший вторую сборную, не отказывается от своей идеи и даже планирует гастрольный тур по городам страны весной, после завершения сезона КХЛ. Негласное противостояние тренеров выглядит очень странно – и в то же время гораздо интереснее самого Кубка Первого канала.

Пока же стоит отметить пару позитивных моментов. Вызов на московский турнир стал новым стимулом для некоторых игроков и дал понять, что тренеры сборной видят их работу и рассчитывают на них (когда-нибудь, в будущем). А болельщики впервые за долгое время собрались на матчи сборной.

Во всем этом не хватает только разнообразия и настоящей турнирной мотивации. В следующий раз на подобную игру с Казахстаном сразу после турнира 3х3 можно уже не собрать даже 9 тысяч.

Кубок Первого канала

Россия – Казахстан – 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)

0:1 – 3 Савицкий (Михайлис, Петухов), ГБ

1:1 – 12 Окулов (Нестеров), ГБ

2:1 – 15 Джиошвили (Сафонов, Никишин)

3:1 – 28 Кадейкин (Елесин)

4:1 – 33 Воронков

5:1 – 37 Семенов (Карнаухов)

5:2 – 43 Старченко (Михайлис, Полохов)

6:2 – 52 Воронков (Джиошвили)

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; fhr.ru

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