«Кучеров часто терял шайбу. Я уже был готов агенту писать. Попросит обмен? Да и ладно». Искрометное интервью с тренером «Детройта»

РА: С огромным удовольствием приветствую у нас в гостях своего давнишнего кореша. Мы познакомились с ним лет 27 назад. Будучи аспирантом, он только начал свой тренерский путь, возглавив команду Колледжа Норт Адамс. Затем он пробился в элитный студенческий дивизион, прежде чем перейти в команду USHL. Вскоре он оказался уже в ECHL, а затем и в АХЛ, прежде чем получил должность помощника главного тренера в «Тампе», с которой он выиграл два Кубка Стэнли.

Этим летом его назначили главным тренером «Детройта». Спасибо, что присоединился к подкасту Spittin’ Chiclets, Дерек Лалонд. Поздравляю тебя, дружище.

Лалонд: Спасибо, пацаны. Ну что, РА, вот круг и замкнулся, да? Невероятно! Должен вам признаться – теперь я точно знаю, что многого добился в жизни. У меня вот чат есть, где я общаюсь со своими бывшими партнерами по студенческой команде. Когда выиграл Кубок Стэнли – мне прислали палец вверх.

(Биз смеется)

Лалонд: Возглавил команду Оригинальной Шестерки – прислали костяшки. Ну а после участия в Spittin’ Chiclets пришлют взрыв – уверен.

РА: А вместе с ними пару цуккини и баклажан.

(все смеются)

РА: Я тут рассказывал, что 27 лет назад ты был тихим аспирантом, а я стажером в хоккейной команде. Мне кажется, что мы тогда и предположить не могли, куда это нас заведет. Поэтому вот что я спрошу – были ли у тебя уже тогда какие-то планы на НХЛ, или ты просто решил с чего-то начать и посмотреть, во что это выльется?

Лалонд: Вообще об этом не думал. Я даже не был уверен в том, что тренировать – это мое. Я учился в Кортленд Стэйт (довольно скромный университет в штате Нью-Йорк, в рейтинге вузов страны 2021 года он идет в четвертой сотне – прим. пер.). Закончил его с дипломом по специальности «Физическая Культура и Наука».

Затем мне позвонили из Норт Адамс. Хотя это ж давно было – так что отправили письмо. И не мне, а моему тренеру. Письмо пришло от Дэйва… как его? Груден?

РА: Да, Груден.

Лалонд: Так вот Груден отправил письмо, в котором говорилось, что он ищет себе в команду аспиранта. Тренер нашей студенческой команды Эл Маккормик решил, что из меня получится отличный тренер. Он спросил, интересно ли мне это. Я сразу же согласился. А что – стипендия покрывала оплату обучения в магистратуре. Я получил диплом магистерской степени в администрировании в образовательной сфере (с таким дипломом можно стать директором школы или получить, например, какой-нибудь административный пост в вузе – прим. пер.).

Я думал, что по этой стезе и пойду – буду преподавать и тренировать школьную команду. А потом со временем, может быть, получу и какую-нибудь административную должность. Вот только невозможно не влюбиться в тренерскую деятельность, командный дух… Телефон же все звонил, звонил и звонил. Я даже и подумать не мог, что когда-нибудь буду работать в НХЛ, выиграю несколько Кубков Стэнли или стану главным тренером команды НХЛ. Как так произошло – уму непостижимо.

Уит: Я помню, когда РА мне впервые про тебя рассказал лет семь назад. Где ты тогда был? Я уже и не помню. Ну я и отмахнулся – какая разница, что там РА навыдумывал? Может, и нет такого человека вообще. В общем, я толком ничего про тебя не знал, как вдруг ты попер в гору. И это было круто, потому что на протяжении всего этого времени РА постоянно мне напоминал о начале твоего пути.

Ты говоришь, что не мечтал и не думал об НХЛ. Правильно ли я понимаю, что ты решил двигаться постепенно, решая проблемы по мере их поступления, без каких-либо определенных целей на будущее – типа, будь что будет?

Лалонд: Да. Какое-то время я провел в третьем дивизионе NCAA на посту помощника главного тренера. Потом перешел в Колледж Масс, но это было преимущественно из-за образования. Проникся тренерской деятельностью. Тренер моей студенческой команды, Эл Маккормик, перешел за тем в Лебанон Валлей Колледж – они в Херши играли.

Он умолял меня войти в его тренерский штаб. Там команду с нуля создавали. Я согласился. А потом я решил, что пора уже пойти работать по специальности – то есть преподавать. Иначе зачем все это было? Тогда-то мне и позвонил Фил Грэйди из Гамильтон Колледж – один из членов мафии NESCAC (то есть глыба спортивного дивизиона, в котором соревнуются представители 11 крупных вузов либеральных искусств Новой Англии – прим. пер.).

Он предложил должность в своем штабе, потому что у него ряд помощников перешел в первый дивизион. Не сказал бы, что расценивал это как какой-то последний шанс, но я согласился. А потом мне позвонил Боб Дэниелс из Феррис Стэйт – и это, пожалуй, был звонок, изменивший мою жизнь (Феррис Стэйт представляет элитный дивизион NCAA – прим. пер.).

Благодаря тому, где я вырос, я неплохо ориентировался в окрестностях Оттавы и Торонто. Я даже из Гамильтона много народу набрал. Бюджет у Феррис Стейт крохотный. Поэтому они на меня серьезно полагались – я работал их глазами и ушами в тех краях. По иронии судьбы Джефф Блэшилл тогда как раз перешел из Феррис Стейт в университет Майами Огайо – и Боб предложил занять его место (забавно также, что брат Джеффа Блэшилла, Тим, остался в команде и вместе с Лалондом был одним из помощников главного тренера – прим. пер.).

Я впервые получил предложение из первого дивизиона – из CCHA (в этой конференции выступает Феррис Стейт – прим. пер.). Вот тогда я и задумался о том, что могу посвятить этому жизнь. И потом все закрутилось-завертелось. Затем я перебрался в Денвер – а это уже совсем другой уровень.

Феррис Стейт же – это эдакий младший брат с дурным характером. Главная задача на год – обыграть Мичиган Стейт. И тут ты попадаешь в Денвер, где от тебя ждут только победы. А это уже немного другое.

Следующий шаг – стать главным тренером. Этот пост мне доверили в команде USHL «Грин Бэй». В лиге тогда выступало сразу несколько мощных команд, но мы выиграли чемпионский титул. И я был в принципе уверен, что буду тренировать потом на студенческом уровне. Потому что я только это и знал. Если бы в первом дивизионе NCAA в какой-нибудь команде открылась вакансия главного тренера, когда я работал в «Грин Бэй», мою кандидатуру наверняка бы рассматривали на этот пост, а то и вовсе кто-нибудь из руководства со мной бы связался. Я не говорю, что со временем мне бы обязательно доверили руководить студенческой командой, но я определенно двигался в этом направлении.

И тут мне ни с того, ни с сего звонит Райан Мартин – тогда помощник генерального менеджера «Детройта», а сейчас помощник генерального менеджера «Рейнджерс» – и предлагает возглавить «Толедо» в ECHL. «С учетом введения потолка зарплат, – сказал он, – мы хотим стать лучше. У тебя будет пять-шесть человек на контракте, мы занимаемся развитием. Тебе это интересно?» (в отличие от АХЛ, в ECHL есть пол и потолок зарплат; при этом игроки «на контракте» – это игроки на 2-стороннем контракте НХЛ, которые формально получают в ECHL меньше всех – $525 в неделю при минималке в $545, но это сверху суммы положенной по 2-стороннему контракту – поэтому команде ECHL крайне выгодно набрать побольше таких игроков, что в телефонном разговоре и прорекламировали Лалонду – прим. пер.)

А я вообще ничего про эту команду не знал. Так что это меня даже заинтриговало. Они занимали самое дно турнирной таблицы. Я решил посмотреть их игру – пришлось заплатить $5,99. Просто чтобы воскресным вечером посмотреть хоккей по интернету. Они отставали от зоны плей-офф на 55 очков. А на игре при этом тысяч семь!

Биз: Так и есть.

Уит: Да ладно?! Отличный рынок!

Биз: Там обожают хоккей.

Лалонд: Еще как!

Уит: Ну так, конечно, проще решиться на переезд.

Лалонд: Я был заинтригован. Мне сказали, мол, у нас тут вообще действует принцип открытых дверей – так что можешь в любой момент поговорить с Майком Бэбкоком (Толедо сотрудничает с «Детройтом», который в те времена возглавлял как раз Бэбкок – прим. пер.) Это тоже часть развития.

Пошел на собеседование. У меня имелся какой-никакой опыт управления командой – ведь в USHL ты и тренер, и менеджер. Решил, что могу построить там команду. Биз вот правильно говорит – хоккей там любят нереально. Так что привлечь игроков можно. У меня был определенный пул игроков из колледжа и даже помладше.

Из предыдущего состава я оставил одного человека. Плюс пять-шесть человек на контракте с «Детройтом». А все остальные места заняли ребята из колледжа. Отсюда взял капитана, оттуда взял капитана…

Уит: Главное характер!

Лалонд: Именно. По сравнению с предыдущим сезоном мы набрали на 59 очков больше. Команда прям рванула вперед. Так что по поводу будущего можно было не беспокоиться.

Биз: 50+ побед за сезон. И это рекордный прогресс в истории клуба, верно?

Лалонд: Я так понимаю да. По крайней мере, мне так сказали. А так я не знаю.

Уит: Вполне тянет и на рекорд во всех видах спорта так-то (смеется).

Лалонд: Ну вот мне сказали, что в профессиональном хоккее это был рекордный прогресс в рамках одного года. Это же ведь надо еще, чтобы команда прям откровенно провалила предыдущий сезон. И мы этот результат улучшили то ли на 58, то ли на 59 очков (58 – прим. пер.). Блин, придется, видимо, аналитический отдел подключать.

Но, да, говорят, что это рекордный прогресс. Это было что-то с чем-то, конечно. Да и потом сам город – в магазин же спокойно сходить нельзя. Тут можно только поражаться тому, как сильно город любит свою команду. Там ты будто под микроскопом. Вот возьмите ту же Тампу – Стивен Стэмкос там может передвигаться в целом без каких-либо проблем. Он может спокойно ходить по городу, и никто его не будет дергать особо, несмотря на весь его успех. А в Толедо я в магазин нормально не мог сходить за продуктами. Настолько там невероятные болельщики. Пока сам не увидишь – даже не верится.

Биз: Ты сказал пару слов про тех, кто помог тебе на твоем пути звонками и предложениями. Я вот где-то читал, что когда ты тренировал в третьем дивизионе, то там, понятное дело, и с деньгами так себе и работа выматывающая, и ты уже готов было чуть ли не бросить все это дело, но тебя отговорила мама. Она продолжала тебя поддерживать, видя с какой страстью ты относишься к хоккею?

Лалонд: 100%, Биз. Спасибо за вопрос. Мама просто как раз недавно ушла из жизни. Но я там не то чтобы даже собирался все бросить… Просто я уже получил образование, составил резюме… Я реально одной ногой уже в школу устроился. У меня там были связи, меня умоляли согласиться на пост учителя физкультуры у старших классов, обещали назначить тренером хоккейной команды…

То есть у меня на руках была готовая возможность начать заниматься тем, что я для себя выбрал в 19-20 лет – учить и тренировать. Но я обожал командный дух, обожал тренировать, обожал все с этим связанное. Вот только денег в третьем дивизионе никак не заработать. А мама мне сказала: «Раз ты это так любишь, то занимайся этим и дальше». И в итоге мы вернулись к исходной точке. Отличный вопрос. Спасибо.

Биз: Такого мне еще на подкасте не говорили. Мож, отметим? У тебя там есть что выпить? (смеется)

РА: 58 очков – это лучший прогресс в истории ECHL. По крайней мере, мне такая информация на глаза попадалась. Я вот что хочу спросить – а когда вы с Купом познакомились? Когда он вообще появился в твоей жизни? До «Тампы»? Или уже в «Тампе»? (речь про Джон Купера – прим. пер.)

Лалонд: Когда я тренировал Феррис Стейт, Куп только пришел в «Ханибэйкд» – команду уровня ААА (то есть Лалонд работал со студентами, а Купер – со школьниками; все происходило в пределах штата Мичиган – прим. пер.). Мы пару человек взяли из его команды. Плюс он еще принимал участие в хоккейных фестивалях США (просмотровые летние сборы для кандидатов в юниорскую сборную страны, но в рамках этого события также проходит отбор и в женские команды – прим. пер.). Кстати говоря, быстро он про нас забыл (имеется ввиду, что в начале тренерского пути США очень много дали Куперу, у которого двойное гражданство, а затем он стал работать с канадскими сборными – прим. пер.).

(РА смеется)

…а затем он начал тренировать в NAHL (прямой конкурент USHL в мире школьного хоккея, где преимущество за последними – прим. пер.). Я обожал Купа. Видимо, мы просто сошлись характерами. Потому что на каждом хоккейном фестивале или просмотре игроков для студенческих команд мы будто всегда находили друг друга за барной стойкой.

(все смеются)

…к двум часам ночи только мы с ним там и оставались. Так что на этой ниве мы точно сошлись. Да и вообще сколько я работал в Феррисе и Денвере – он всегда приносил мне игроков на блюдечке. Так что я очень близко с ним познакомился. Я полагался на него всю свою карьеру.

Помню случай один – мой второй год в «Грин Бэй» (то есть сезон-2012/13 – прим. пер.). Годом ранее мы стали чемпионами (а Лалонда признали лучшим тренером – прим. пер.). И тут у нас в первых десяти матчах одна победа, семь поражений в основное и еще два в дополнительное. Было неприятно.

Звоню Купу за советом, а он говорит, мол, да пусть они у тебя просто подерутся команда на команду.

(РА смеется)

…мы так и сделали. И потом реально выиграли, типа, 23 из 25. В общем, я всегда на него полагался. Иронично, что он потом мне позвонил, когда… Нехорошо, конечно, так с одной истории на другую прыгать, ну да ладно. В общем, звонит мне Куп после того, как «Тампа» вылетела в финале Восточной конференции 2018 года, уступив «Вашингтону», который затем и выиграл кубок.

И вот Куп звонит, типа, часов в девять утра. Звонки от Купа вообще не редкость, но не в девять утра. Да еще и после поражения в финале конференции, где его команда вела 3-2. В общем, говорит, я тут собираюсь немного свой штаб перетряхнуть – не хочешь ко мне? Я взял пару дней на то, чтобы подумать.

Мне нравилось в «Айове» (команда АХЛ, где Лалонд работал два года – прим. пер.). Чак Флетчер был тогда генеральным менеджером, Брюс Будро – главным тренером (естественно не в АХЛ, а в «Миннесоте», фармом которой является «Айова» – прим. пер.). Меня все устраивало. К тому же, со мной только-только продлили контракт.

В общем, говорю, Куп, дай мне пару дней. Потом перезвонил ему и сказал, что мне это неинтересно. Он очень расстроился, но понял меня. Я приобрел определенный вес, но как главному тренеру мне все еще предстояло многому научиться в АХЛ – я ведь проработал там всего два года. Я все еще привыкал к профессиональному хоккею – а там все по-другому. Это прям отдельный мир. После студенческого хоккея – да и даже после ECHL – все равно нужно время на адаптацию.

А две недели спустя уволили Чака. Вместо него пришел Пол Фентон. Пол – классный мужик. Он сделал все для того, чтобы я остался. Здесь вообще без вопросов. Но потом мне снова позвонил Куп и спросил, мол, не передумал? Я внимательно рассмотрел его предложение. Поговорил и с ним, и со Стивом (Айзерманом, который тогда занимал пост генерального менеджера «Лайтнинг», а затем стал старшим советником – прим. пер.), и через два дня выехал в Тампу.

РА: Что же выбрать – мексиканский залив или Айову? Хмм…

(все смеются)

Биз: Ты отмечаешь, что в профессиональном хоккее пришлось ко многому привыкать. В чем заключались главные отличия работы главного тренера на профессиональном уровне и в АХЛ по сравнению со студенческим хоккеем? К чему было труднее всего привыкнуть и почему ты не бросил это дело?

Лалонд: Отличный вопрос. Я искренне убежден в том, что достичь успеха в профессиональном хоккее мне помогло следующее. Студенческий хоккей очень сильно завязан на личных отношениях. Игроков набирают в команду, когда им по 15-20 лет. Надо ходить по домам и заверять родителей, что они делают правильный выбор. Так завязываются крепкие отношения. А потом проводишь с игроками по семь дней в неделю и по 24 часа в сутки.

Это особенность студенческого хоккея. Такого больше нигде нет. Там все очень сильно завязано на личных отношениях. А в профессиональном хоккее все иначе. Не хочу сказать, что там каждый сам за себя – там тоже играют классные ребята. Но это уже бизнес. Настоящий бизнес. И мы там друг другу партнеры. Надо признать эту действительность.

Взять ту же «Тампу». Нам не выиграть Кубок Стэнли без игроков, а им его не выиграть без нас. И тут не надо ни на кого давить. Потому что на других уровнях – игрокам прям нужен тренер. Студенческой команде нужен тренер. Да даже в ECHL еще нужен. А потом попадаешь в АХЛ… Скажем, с Алексом Таком мне надо было поработать всего год. Потом уже было понятно, что он будет играть в НХЛ. Стивен Стэмкос, Андрей Василевский и Виктор Хедман будут выступать за «Тампу» куда дольше, чем в ее тренерском штабе продержится Дерек «Ньюси» Лалонд (англ. Newsy – Газетчик; у прозвища Лалонда довольно интересная история: дело в том, что в год основания НХЛ – 1917 – играющим тренером и капитаном «Монреаля» был Эдуар Лалонд по прозвищу Ньюси, поскольку в детстве он подрабатывал в типографии; он дважды становился лучшим бомбардиром НХЛ и вошел в Зал славы в 1950-м; при этом его также признали лучшим канадским игроком в лакросс в первой половине 20-го века – прим. пер.).

(Биз смеется)

…в общем, тут все по-другому. Мы тут друг другу партнеры. И к этому надо привыкнуть. К тому же, я ведь сам не играл в НХЛ. А те, кто играл в НХЛ, понимают, что там все иначе. Это действительно так и есть. Это лига тех, кто входит в элитный 1%. И если ты играешь в НХЛ, то и воспринимаешь это соответствующим образом. Это надо уважать и понимать. Но это приходит со временем.

Биз: Ну ты уж не прибедняйся. Ты же вратарем в колледже был? Хочешь сказать, ты не помогал Васе советами в чемпионские годы?

Лалонд: Не помогал я ничем Васе в чемпионские годы.

Уит: «Вась, смотри как ловить надо – вот так ловушку выставляй, ага. Уж можешь мне поверить – я сам так играл. Как-то раз даже 38 сэйвов за матч сделал!».

Биз: Потом еще РА сидит в полтретьего ночи в баре, а он ему и говорит: «Кароч, поднимай ловушку повыше». И что вы думаете? Правильно, так он и стал легендой Кубка Чиклетсов! (благотворительный турнир по хоккею с мячом, один из множества проектов Spittin’ Chiclets – прим. пер.).

(все смеются)

Лалонд: Это правда, я был вратарем, когда учился в Кортленд Стэйт. Стоило выиграть первый Кубок Стэнли, как я тут же стал очень интересен университету – вдруг вспомнили, что я их выпускник.

Биз: (улыбается) Понятное дело.

Лалонд: …будто без них у меня бы ничего не получилось.

Биз: И пожертвование давай делай! Декану нужна новая ванна!

(все смеются)

Лалонд: Звонит мне президент вуза. А я даже не знал, что там президент есть. Я думал, там всеми вопросами девочки из студсовета занимаются.

(все смеются)

Лалонд: А тут выясняется, что там какой-то президент есть, и он о чем-то хочет со мной поговорить. Интересно, о чем же?

Уит: Да уж. Что-то он не звонил, когда ты в «Толедо» работал.

(все смеются)

Лалонд: Как бы то ни было, после победы в кубке мне посвятили целую статью в студгазете. Причем автор прислал мне текст перед публикацией, и мне там все понравилось, кроме одного момента. Я доволен временем, проведенным в Кортленде. Мы до сих пор крепко дружим с ребятами, с которыми играли в команде. Да и какая разница в каком дивизионе она выступает – в первом или третьем? На первом курсе я вообще не играл, на втором играл немного, на третьем – половину матчей, и стал основным уже на последнем.

Какая разница, какой это уровень? Ты ведь чего-то добился, получил потрясающий опыт. В общем, читаю эту статью – а там в конце приведена моя статистика. Понятное дело, что это была другая эпоха, атакующие 90-е, да и вообще конференция SUNYAC (англ. сокр. The State University of New York Athletic Conference в третьем дивизионе NCAA – прим. пер.)… Но статистика просто ужас. Коэффициент надежности что-то типа 3,60… Процент отраженных бросков что-то типа 88,0. А автор статьи меня еще спрашивает, мол, ну как? «Мне все нравится, – отвечаю. – Вот только… а можно как-нибудь без статистики?».

(все смеются)

…Ладно, говорит, уберем. Смотрю потом газету – а там моя фотография студенческих времен. Я там отбиваю шайбу ногой – причем видно, что я ворота вообще почти не закрываю. Неловко да и удивительно было увидеть такую фотографию. Моя карьера завершилась в Кортленд Стэйт в 21 год. Но, да, я действительно когда-то был вратарем в студенческой лиге.

Биз: В каком стиле ты играл? Стендап? Баттерфляй?

Лалонд: Так ведь я в середине 90-х играл, так что там что-то среднее было. Баттерфляй с опущенной клюшкой тогда только появился. В основном я играл в стендапе и отбивал все ногами, контролировал углы обстрела, отбирал шайбу клюшкой…

Биз: Будешь РА тренировать, короче.

Лалонд: (смеется) Кстати, если вы помните РА на том турнире по хоккею с мячом, то я вот примерно как он и играл когда-то по студентам.

(все смеются)

РА: Хорошо играл, получается.

Лалонд: Каждый матч – игра на выживание. Неважно какая часть тела в этом участвует – главное отбить шайбу.

Биз: Раз уж мы про это заговорили, то, может быть, поделишься какими-нибудь классными историями про РА в колледже? Потому что я, #####, готов поклясться, что в студенчестве это тот еще тип был.

Лалонд: Начнем с того, что я питаю слабость к нетривиальным персонажам. То есть если вокруг тебя творится хаос, то мне с тобой по пути. Вы бы видели моих друзей – с некоторыми я вообще через всю жизнь прошел. Лично я считаю это плюсом, хотя кто-то видит в этом мою слабость.

РА в колледже было вообще на все ##### (все равно) – этим я вас не удивлю. В Норт Адамс он был человеком эпохи возрождения (то есть человеком множества талантов и интересов – прим. пер.). Я серьезно. Это было что-то с чем-то.

Скажем, прихожу я в бар – а РА жил прямо над ним. Провожу там два часа. За это время он умудрялся попить со мной пива, через полчаса превратиться в бармена, а еще через полчаса – помощника бармена. Для него было вполне в порядке вещей куда-то пропасть, а потом завалиться ко мне поздно вечером в халате и продолжить пить пиво.

Можете считать это моей слабостью, но я его обожал – он вечно ходил по краю и ему было на все ##### (все равно). А на следующее утро он выдавал заметку для студгазеты – причем отличную! У него явно где-то был запрятан олдскульный толковый словарь. Потому что ну не может такого быть, чтобы чувак, с которым я вчера зависал, знал такие слова. Классным парнем, в общем, он тогда был. Прям красавчик.

Биз: РА, может, теперь про Дерека что-нибудь расскажешь?

РА: Да он, блин, тихоней был. Аспирантом – только на работу устроился. Вряд ли ему хотелось напортачить или как-то обосраться. К тому же, все игроки по барам тусовались. Надо было все же держать дистанцию. Ты, кстати, еще общаешься с Джимми Дюреном? Он же вас тренировал? Он сейчас, вроде, школьников тренирует, если не ошибаюсь.

Лалонд: Постоянно. Феноменальный человек. «Бостон» на драфте его сына выбрал, кстати («мишки» взяли Райли Дюрена в 2020 году в шестом раунде под 182-м общим номером – прим. пер.). За Провиденс играет сейчас (не в АХЛ, а в NCAA – прим. пер.).

РА: Точно.

Лалонд: Он же женился на Лори, помнишь? Она женскую сборную по футболу тренировала там же.

РА: Помню-помню.

Лалонд: Я и с ним, и с ней дружу. Постоянно общаемся, вспоминаем прошлое, смеемся. Потрясающие люди.

РА: У меня нет на них никакой грязи. Биз, давай дальше.

Биз: Я так и думал. Нам пора бы уже про «Детройт» поговорить. А то болельщики «Ред Уингc» нас слушают и думают: «Да когда вы уже, #####, будете обсуждать Морица Зайдера и прочую молодежь?!». Однако мы и «Тампе» должны существенное время уделить. Ты отказался войти в тренерский штаб «Тампы» – и в том сезоне они вылетели в первом раунде, уступив «Коламбусу».

Лалонд: Не-не, это уже при мне было.

Биз: А, даже так?

Лалонд: Я же отказался от их предложения буквально на две недели. За это время уволили Пола Фентона – точнее, извините, Чака Флетчера. И тогда Куп мне позвонил еще раз, мы обо всем очень быстро договорились, и я вошел в его штаб. Так что этот кошмар я помню очень хорошо – я его пережил.

Биз: А я-то думал, что ты на следующий год туда пришел и стал Х-фактором, благодаря которому все пошло пободрее.

Лалонд: (улыбается) Было бы неплохо.

Биз: Ну тогда с этого и начнем. Ты первый сезон в команде, и все складывается как нельзя лучше, но вдруг она вылетает в первом раунде. Какие у тебя тогда были мысли?

Лалонд: Ну, во-первых, через десять лет я буду эту историю твоими словами рассказывать про Х-фактор и так далее. Как раз уже никто не вспомнит, как там было.

(Биз смеется)

Лалонд: А так… ну я бы не назвал это паникой, но это было какое-то особое чувство, потому что в том сезоне мы ведь 62 матча выиграли. Мы в буквальном смысле слова повторили рекорд НХЛ по количеству побед в регулярке, установленный «Детройтом». Однако в том сезоне… ну мы не то чтобы занимались самообманом, но играли с определенной долей риска.

Безусловно, я не ожидал, что мы вылетим в одну калитку в первом раунде. Это не то чтобы самообман, но… Куп часто любил об этом говорить, и я у него это перенял. Процесс должен главенствовать над результатом. А мы тогда добивались потрясающих результатов, но процесс шел так себе.

Выиграешь пять-шесть матчей подряд и начинаешь уже где-то сачковать. У нас вот игра с шайбой оставляла желать лучшего. Да и «Коламбусу» надо отдать должное. Вы помните тот их состав? Вы просто взгляните на него – они и Кубок Стэнли вполне могли тогда выиграть. Перед закрытием трансферного окна они провернули классные обмены, да еще и Боб в воротах. Вы вспомните их первую тройку – Панарин, Дюшен… Плюс у них была глубина состава. Первая пара защитников, кажется, Джонс и Веренски. Мощная команда, в общем. Такой и проиграть не зазорно. И они вынесли нас в одну калитку.

Но к чести Жюльена (генерального менеджера «Тампы» Жюльена Брисбуа – прим. пер.) и Купа – они не стали ничего менять кардинально. Они понимали, что мы подобрались к окну возможности, когда команда могла выиграть Кубок Стэнли. В то межсезонье мы вкалывали не покладая рук. Подошли к делу со всей серьезностью. Изменили пару моментов при игре в средней зоне, подправили выходы из зоны, кое-что подкрутили в обороне… Главным образом, мы исключили риск из нашей игры.

На следующий год мы стали требовать от игроков неукоснительного исполнения наших указаний. И они поверили в нашу систему. Мы меняли нашу игру прямо по ходу пьесы – состав-то ведь почти не изменился. Жюльен провел блестящую работу перед закрытием трансферного окна – в команду пришли Гудроу, Коулмэн… В общем, отдаю должное Жюльену и Купу – мы остались верны себе и стали работать с удвоенной энергией. Это и была наша задача как тренерского штаба. Мы изменили команду, за чем последовали два Кубка Стэнли и три выхода в финал. Потрясающая история.

РА: То есть без того поражения не было бы побед? Часто же ведь говорят, что без поражений побед не бывает. Получается, что без этого никуда? Вам обязательно надо было пройти через это, чтобы научиться побеждать?

Лалонд: 100%. Это касается даже наших суперзвезд – Стэмкоса и Куча, который тогда стал самым ценным игроком лиги, набрав 128 очков, и просто издевался над соперниками. Но вы же понимаете, что в плей-офф все по-другому. Уровень риска возрастает. Надо играть немного иначе. Такова действительность.

Мы стали играть жестче. Мы уменьшили долю риска, стали действовать более ответственно, заострили внимание на других вещах – и не отступились от этого ни на йоту. И нам за это воздалось сполна. Для меня лично это стало большим уроком на всю дальнейшую жизнь. Опять-таки – я, скорее всего, стал главным тренером «Детройта» благодаря завоеванным кубкам. Но главное – это процесс на пути к победе. Именно от него все зависит. И в «Тампе» был невероятный процесс.

Уит: Я обожаю наблюдать за игрой Кучерова. Ты все правильно сказал про сезон, когда он стал MVP, и про все остальное. Когда он играет на максимуме своих возможностей, это один из лучших игроков мира. Но вот ты упомянул, что команда поверила в вашу систему. С Кучеровым были какие-то проблемы? Ведь риск, с которым он играет, и делает его особенным. Бывало такое, что он срывался на вас? Тяжело с ним было?

Лалонд: Да не то слово.

(все смеются)

…И тут я должен отдать ему должное. В какой-то момент я уже было начал сомневаться, что мы можем выиграть с ним кубок. А в действительности получилось так, что благодаря ему мы и победили. Люди просто иногда этого не понимают. Когда мы взяли первый кубок, он же весь плей-офф с травмой играл.

Он проявил себя настоящим воином. В каких только ситуациях он себя не перебарывал… Бывали дни, когда все считали, что он точно не выйдет на лед. А он не просто выходил, а бился. Тут вообще показательно, как повел себя Куп в той ситуации.

Было время, когда Куч играл слишком уж рискованно и постоянно терял шайбу. Он не до конца принял нашу систему и не до конца понимал, зачем надо играть так, а не иначе. Но нельзя же совсем отбирать у него свободу – ведь это особый хоккеист. У него потрясающее хоккейное мышление. Он прекрасно понимает, как вовремя открыться и куда отскочит шайба, даже тогда, когда вроде бы не принимает участия в построении атаки. Шайба будто сама его находит – это редкость. Наблюдать за ним и тренировать его – невероятное удовольствие.

Но вот был один случай. Джефф Хэлперн (также входящий в штаб «Тампы» – прим. пер.) и я хотели крови. Мы сделали подборку клипов из 50, где Куч то шайбу потеряет, то у него с языком тела проблемы (bad body language – очень широкий термин, который в общих чертах означает что-то вроде «показывает плохой пример, выглядит несобранным» – прим.пер.)… Подходим с Хэлперном к Купу и говорим ему, мол, так и так – вызываешь его к себе, предъявляешь ему за то-то и то-то, показываешь ему вот эту нарезку и так далее (смеется).

И вот тут надо отдать Купу должное. У него прям чуйка какая-то срабатывает в подобных ситуациях. Ну ок, говорит. Заходят с Кучем в кабинет. А мы снаружи с Хэлпсом стоим и через стакан, прижатый к двери, пытаемся подслушивать. Думаем, что там сейчас будет шум и гам.

Уит: «Мочи его!» (смеется)

Лалонд: Во-во! Я уже готов его агенту писать. Обмен? Да и ладно! И тут открываются двери кабинета. Выходит Куч, проходит мимо нас и говорит, мол, привет, ребята, как дела? Как поживаешь, Ньюси? Хэлпс, как сам? В общем, сама милота.

Потом выходит Куп и говорит: «В общем, все пошло не так, как вы хотели». «Какого хрена?! Мы же договаривались!», – кричим на него. Оказалось, что он ему сказал, мол, давай ты поработаешь над языком тела. Исправишься – дам тебе больше игрового времени и так далее. И после этого у Куча поперло. Я же говорю – у Купа прям чуйка на это есть. Он умеет управлять командой. И в той ситуации он поступил абсолютно правильно.

Куч с тех пор лишь прибавил. Понятное дело, что всех талантливых ребят временами заносит. Чтобы достичь успеха, нельзя полагаться на один талант. Но, блин, Куч, конечно, прям создан для плей-офф. Это просто невероятно, на какой он выходит уровень, когда на кон поставлено все – особенно последние три года.

Биз: Кстати, о видео. Зачастую пояснения к видео на собраниях дает главный тренер, а потом передает слово своим помощникам, чтобы они поработали со спецбригадами. Нам тут рассказывали, что когда ты выступал на собраниях с видео, то всегда делал это сидя и неизменно в разных свитерах-безрукавках с узорами в ромбик (то есть собрания проводил фактически оживший стереотип школьного учителя – прим. пер.).

(Лалонд смеется и кивает)

Биз: Это что-то из твоего модного репертуара или ты специально так одевался, чтобы взбодрить ребят в раздевалке? Потому что большинству удавалось сдерживать улыбку, но стоило тебе сесть и начать видеоразбор на собрании в таком виде, все прикрывались краем сетки и тайком посмеивались.

Лалонд: Всего понемногу. Пожалуй, Национальная хоккейная лига жирно подчеркнула недостаток глубины моего гардероба.

(все смеются)

…я вот и сейчас с вами в свитере разговариваю (только без ромбиков – прим. пер.). А мы с «Торонто» через три часа играем. Удобная вещь. Думаю, мое чувство стиля постепенно развивалось на протяжении всей карьеры. Люблю свитеры, что тут скажешь? У меня каких только не было – с ромбиками и без. Так что, да, это прям моя тема. А самое смешное, что ребята из Европы их прям обожают.

(все смеются)

…вот, например, Ондржей Палат. Зайду я так на собрание, он посмотрит на меня оценивающе и закивает головой, мол, красавчик.

(все смеются)

Биз: Проникся темой!

Лалонд: Эти свитеры с ромбиками стали неотъемлемой частью процесса уже. У меня каких только нет. Причем я даже сам не знаю откуда это взялось. У меня жена то и дело их выкинуть порывается, а я ей говорю: «Даже не вздумай!». У меня эти свитера на любой фасон есть. Они же теплые. А я лысый. Вот и выпускаю тепло через голову.

В общем, да, несколько раз я приходил в каких-то лютых свитерах. Может быть, какие-то из них были совсем дурацкими, чего уж скрывать.

Биз: А это все колледжская тема. Там все тренеры так ходят.

Лалонд: 100%. Так и есть.

Биз: Знаешь кто еще любит свитеры-безрукавки?

Лалонд: Кто?

Биз: Гретцки! Гретцки их прям обожает! Мы даже подняли один под своды Зала Славы TNT.

Лалонд: (улыбается) Круто, круто. Они на нем и сидят хорошо.

Биз: Да ему вообще все к лицу.

Лалонд: Это точно.

РА: Продолжим тему одежды, Дерек, а точнее ее отсутствия. Насколько я понимаю, ты порой объявляешь состав на игру каким-то нестандартным образом. Можно об этом поподробнее?

Лалонд: Нет. Ни за что.

Биз: Сдаем дело в архив.

Лалонд: Поговаривают, впрочем…

(РА смеется)

Лалонд: В общем, пока я жил в родном городе и работал в студенческих командах, меня постоянно обвиняли в том, к чему я никогда не имел никакого отношения. Уж не знаю почему. Так вот. Представьте себе студенческую вечеринку – и в какой-то момент сквозь толпу пробегает некто голый. На нем только коробка с прорезями для глаз на голове – обычно использовали пивную коробку на 12 бутылок. И в таком виде он нарезал круги вокруг собравшихся.

А все почему-то говорили, что это я. Хотя это совершенно не так. Я так ни разу не делал. Но это как-то стало приколом, который всех веселил. Типа, если снять коробку, то увидишь под ней Ньюси. Возможно, я пару раз сам подбил кого-то на эту тему, чтобы помочь команде в трудные времена.

(все смеются)

…Сам-то я этим не занимался. Потому что я-то настоящий профессионал (улыбается). Но бывали длительные серии поражений, когда надо было как-то расшевелить ребят. И тогда я обращался за помощью к кому-нибудь из ответственных за экипировку. Дескать, выручайте. «Чем тебе помочь?» – «Надо состав объявить».

Затем я подробно объяснял, как это надо сделать, и вперед. И этот трюк, который я не исполнял ни разу в жизни, принес мне много побед.

Биз: Сам-то ты наряжался в этого чувака в смазке из «Гриффинов». Слушай, а мне еще такую историю рассказывали. Какого-то парня подняли в основу – уж не знаю насколько он потом в команде задержался – и он на Хэллоуин нарядился в тебя. Лалонд: Было такое, да.

Биз: У тебя просто носяра, прям как у нас всех. У нас прям носастый подкаст. У Гринелли, пожалуй, самый некрасивый (продюсер подкаста Spittin’ Chiclets – прим. пер.).

Уит: Так и есть.

Биз: В общем, какой-то чел прилепил себе на лицо здоровый нос, а на следующий день его отправили обратно в фарм.

Лалонд: (видны следы монтажа, судя по всему Дерек назвал фамилию игрока, но затем этот момент вырезали – прим. пер.) Классный парень был! В общем, прихожу я на следующее утро после вечеринки на арену, а там все пацаны перехихикиваются за завтраком. Типа, «привет, Ньюси». И заливаются.

Но тут надо этому парню отдать должное. Он прям ответственно подошел к делу. Сначала надел часть спортивного костюма. Тут надо еще уточнить, что на тренировках я не столь часто использую свисток – обычно просто говорю, типа, «ага, теперь сюда» или «ага, давай-давай». В общем, часто говорю «ага». Так вот он, судя по всему, агакал всю вечеринку напропалую.

(все смеются)

…А затем еще и свитер а-ля Ньюси надел (улыбается). И поэтому когда пацаны увидели нас утром, то там такой галдеж поднялся! Да я и сам посмеялся. Но по иронии судьбы из-за ситуации с составом на следующий день этого парня отправили в фарм (судя по всему, герой рассказа – нынешний защитник ЦСКА Фредрик Классон; на это указывает внешнее сходство и движение между АХЛ/НХЛ в указанный временной промежуток – прим. пер.).

(все смеются)

…Я потом на собрании еще говорю, типа: «Ну что? Кто-нибудь еще хочет над Ньюси прикольнуться? Вы смотрите – пулей отсюда вылетите и снова окажетесь в джунглях!» («джунгли» – именно так на сленге называют ECHL – прим. пер.).

Биз: Так вот почему Палат перед тобой заискивал!

Лалонд: И не только он один! Все европейцы в один голос говорили: «Ньюси, ну ты красавчик! Так держать, Ньюси!».

Биз: Я сначала подумал, что, может быть, он нарядился в Дядюшку Фестера (герой культового сериала и фильмов «Семейка Аддамс» – прим. пер.).

Лалонд: Меня часто с ним сравнивают, да. И еще с кем-то…

РА: С Грю? (главный герой мультфильма «Гадкий Я» – прим. пер.)

Лалонд: И с ним тоже часто сравнивают, да. Но больше всего мне понравилось, как меня скаут НХЛ Райан Резмерски, что ли, назвал. Он раньше еще в NTDP работал (то есть в центре подготовки юниорских и молодежных сборных США – прим. пер.). Я же какие только приколы про себя не слышал. Посмеялись – и поехали дальше. Нет смысла отрицать свой внешний вид.

Ну да ладно. Прикол один был, когда я «Гамильтон» тренировал. Нарядился в Дядюшку Фестера – с лампочкой и вообще по полной программе – и пошел с женой отмечать Хэллоуин в бар. Это было в городке Ютика на севере штата Нью-Йорк. В баре проходил конкурс костюмов, и мы пришли уже к его середине.

Так вот в итоге победу присудили мне – причем на этом настояли зрители. Я даже на сцену не поднимался!

(все смеются)

…Мне выдали подарочный сертификат на 100$. Просто выдали сто баксов в каком-то кабаке в Ютике! А меня даже не было среди трех финалистов! Короче, какие я только приколы про себя не слышал. Так вот едем как-то в автобусе с Райаном Резмерски и подкалываем друг друга. Я тогда в Денвере работал, а он – скаутом в NTDP. И он мне говорит: «Пудра, угомонись» (отсылка к одноименному фильму 1995 года, где главный герой – лысый альбинос – прим. пер.).

(все смеются)

Лалонд: Я уж было думал, что меня ничем не удивить в этом плане, однако на тебе. Мистер Клин и все такое я по сто раз слышал (в России бренд Mr. Clean известен как Мистер Пропер – прим. пер.). Но вот «пудрой» меня еще не называли. Это было впервые.

Биз: Сертификат на сто баксов – это тебе карма вернула за зарплату в третьем дивизионе NCAA.

Лалонд: 100%.

РА: Мы с тобой не виделись лет 15-17 – и по ходу пьесы оба лишились волос. Но что тут поделать? Я вот о чем хочу тебя спросить, Дерек. Как прошла первая тренировка с «Детройтом»? Нервничал? Чувствовал мандраж? Было ощущение, будто это все происходит не с тобой?

Лалонд: Ты знаешь, нет. Забавно, что меня об этом и журналисты спрашивали после самой первой тренировки. Что интересно – это все по зуму было.

Я ведь часто общался с прессой вместо Купа. Когда у него не было настроения он просто поручал это мне, потому что я профессиональный чувак-клише. Я в Тампе мог за все 3-минутное интервью ничего толком не сказать. Мне говорили, мол, Ньюси, возьми это на себя. Так что я часто общался с прессой.

Но одно дело в Тампе – там три человека, и один из них работает на клуб. А тут у меня первый зум в «Детройте» – и там человек 35 собралось. Сразу понимаешь, что тут тебе не Тампа. В общем, там мне задали тот же самый вопрос. И я дал на него такой же ответ – нет.

Потому что любой тренерский штаб тщательно готовится к встрече с новой командой. Мы все детали обсудили неоднократно. Боб Бугнер (ставший помощником Лалонда в «Детройте» – прим. пер.) готов был уже себе ручку в глаз воткнуть – настолько ему надоело прогонять все по сотому разу.

Я просто шел от пункта к пункту. Не торопил события. Может быть, что-нибудь подобное появится после первой победы (разговор состоялся за пару дней до старта регулярки – прим. пер.) или даже по ходу сезона. Особенно учитывая, что «Ред Уингс» – это клуб с богатейшей историей. А так, нет, первая тренировка прошла без нервов.

РА: Теперь вы с Купом соперники по дивизиону. Понятно, что теперь, когда вы будете играть друг против друга, он уже не сможет оказывать тебе былую поддержку. Но на личном же уровне между вами мало что изменилось. Как в этом плане ситуация будет развиваться дальше?

Лалонд: Отличный вопрос. Мы подружились задолго до того, как выиграли кубок с «Тампой» – прям сильно раньше. Мы уже общались пару раз после моего назначения. Все-таки для меня это первый опыт. Буквально две недели назад с ним на эту тему разговаривали.

Так что наши отношения, конечно, могут немного измениться, но для меня он все равно останется другом и наставником. Я определенно надеюсь, что наши отношения не претерпят изменений.

Уит: Ты поработал помощником и главным в разных командах. Есть ли что-то такое, что главный тренер не может себе позволить, а тебе, будучи помощником, очень нравилось? Понимаю, что разница огромная… Но все же, может быть, тебе хотелось сохранить приятельские отношения с игроками, несмотря на то что это, скорее, задача помощника? Понимаешь, о чем я?

Биз: Я так понимаю, ему досадно, что больше голышом бегать нельзя.

(все смеются)

Биз: Прикинь, ты бы голым состав на игру объявлял? Вот это я понимаю войти в сезон!

Лалонд: Думаешь, команда поверила бы в предложенную игровую модель?

(истерика)

Лалонд: Сейчас надо быть открытым к любым вариантам. У нас полно работы. Тут нет Васи, которого хоть ногами дубась, он все равно сделает 41 сэйв и принесет нам победу со счетом 3:2. Тут придется попотеть. Так что сейчас надо быть открытым ко всему. Предложу это сегодня парням как раз.

(истерика)

Лалонд: Отличный вопрос, Уит. Ты сам бывал в подобных ситуациях. Ты отчасти прав – не буду спорить. Мне как-то давным-давно дали один дельный совет – тренируй от сердца, веди себя естественно. Я же дружелюбный парень. Люблю атмосферу в раздевалке, люблю там находиться.

В Тампе я по раздевалке кругами ходил. Мне было в радость потрещать с ребятами и провести с ними время. Сейчас все совсем по-другому. Когда я работал помощником – в этом заключался мой плюс. Игроки часто на меня полагались. Если бы мне платили за каждую встречу за кофе с хоккеистом, потому что у него там что-то на душе накипело…

Для меня это было естественно и легко – мне это только в радость. И это работало. Мы часто играли с Купом в плохого и хорошего копа. Даже шутили с ним часто по этому поводу. Потому что Куп с утра мог всех ##### покрыть, а потом сказать мне, мол, Ньюси, настрой их на игру. И я выходил весь такой на позитиве и говорил, типа, играть будем так-то и так-то, и вообще все у нас получится. Такая у меня была роль.

Мне, конечно, хотелось бы сохранить отношения, которыми я дорожу больше всего. Это действительно так. Но тут уж ничего не попишешь – надо принять правила игры. Все меняется, когда ты становишься главным. Мне уже пришлось пройти через ряд сложных и неудобных моментов с игроками. Такова жизнь.

Так что, да, какие-то отношения все равно сохранятся. Я по-прежнему хочу быть таким человеком, к которому не боятся обратиться. Но тут ты прав, Уит, на все 100%. У главного тренера совсем иная роль.

РА: Кстати об игроках. К нам тут приходил один из твоих – еще до того, как тебя назначили главным – Мориц Зайдер. Тебе доводилось против него играть, точнее – тренировать. Он уже произвел на тебя неизгладимое впечатление на сборах? Можно ли сказать, что он даже круче, чем ты ожидал?

Лалонд: Он однозначно даже круче, чем я ожидал. Лучше и не скажешь. По-настоящему игрока можно оценить тогда, когда приходится ему противостоять. И в матчах против нас он был великолепен. А когда я уже приехал сюда, то обратил внимание, что он, наверное, даже чуть более атлетично сложен, чем я думал. Пожалуй, чуть потехничнее, чем я привык думать.

И при этом он страстно любит свое дело. Он хочет стать большим игроком. Пару дней назад мы уступили в товарищеском матче. Мы играли очень хорошо, но «Питтсбург» выпустил против нас практически оптимальный состав. Мы вот с вами говорили о том, что процесс должен главенствовать над результатом. Так вот мы играли замечательно и, наверное, заслуживали победы. «Питтсбург» даже толком ничего не показал ни в атаке, ни в плане мастерства, но победил 3:2.

Было досадно. Потому что мы играли правильно, а в итоге остались ни с чем. Так вот Мориц сидел в раздевалке откровенно подавленным. И это показательно. Он хочет побеждать, хочет стать великим, хочет выиграть кубок. У него есть вот этот внутренний импульс. Опять-таки – мы знакомы совсем недавно, но у меня создалось впечатление, что он очень приятный человек и восходящая звезда. Он все еще молод, так что он еще прибавит.

В том же матче он как-то решил рискнуть. [Бен] Чиарот выдвинулся на их защитника в чужой зоне, и тут откуда ни возьмись сзади вылетает Мо. То есть у нас два защитника на одном краю играют в давление. Не прошло и секунды, как мы получаем выход 2-в-0 к своим воротам.

И вот Мо тоже надо объяснить, что для успеха таланта мало. Что надо выкладываться в каждом матче по полной, и что определенная доля риска все равно будет. Но мы же тут не в дурака подкидного играем. Так что ему еще предстоит вывести свою игру на новый уровень. Я, конечно, еще не так часто видел его в деле, однако он произвел весьма и весьма серьезное впечатление.

Биз: Восемь команд искали нового главного тренера в это межсезонье. Вы уступили в финале, и если я правильно понимаю, то спустя всего пару дней после окончания финальной серии тебе позвонил Стиви-Уай? Собирался ли ты разговаривать с другими клубами? Ты вообще как-то догадывался, что он тебе позвонит?

Понятное дело, что тут дело не только тебя, но и Купа касается, но в это, наверное, лучше не лезть. Понимаю, что всего ты рассказать не можешь. Давай так – ты вообще сильно удивился, когда тебе позвонили через пару дней после финала и предложили стать главным?

Лалонд: Да я был не сказал, что это меня удивило. На самом деле, я могу рассказать все как было, не вижу в этом ничего такого.

Биз: Отлично.

Лалонд: Стив повел себя очень профессионально. И у нас действительно хорошие отношения до этого были. Понятное дело, что успех, которого мы достигли за последние пару лет, не остался без внимания. Так что мое имя было на слуху. В этом нет ничего удивительного. Так происходит с любой командой. Стоит ей чего-то добиться, все сразу смотрят что там за помощники в штабе работают.

Я предполагал, что мне начнут звонить с предложениями. Просто вести такие переговоры во время плей-офф – это, в принципе, табу. Можно даже не спрашивать – большинство генеральных менеджеров все равно откажут в подобных переговорах.

Но тут так получилось, что мы обыграли «Флориду» в четырех матчах, а потому перед следующей серией – финалом Восточной Конференции – у нас было десять дней. Поэтому Стив попросил Жюльена позволить ему со мной пообщаться. Так что мы связались пару раз уже во время той паузы. Все прошло очень и очень хорошо.

Ну вы и сами понимаете, почему в подобное время запрещают вести переговоры. Я должен был думать о Панарине и большинстве «Рейнджерс», а вместо этого готовился к беседе со Стивом. Хорошо это, плохо или что-то среднее – неважно. Как было – так и говорю. К Стиву же вообще никаких претензий. Мы пообщались пару раз, и он сразу сказал, мол, во время серии я тебя не потревожу.

Так что переговоры начались заранее. Потом мы поговорили еще раз – опять же с разрешения клуба – между финалом Восточной конференции и финалом Кубка Стэнли. Я предполагаю, что мою кандидатуру рассматривали и в других клубах, но вакантные места там стали довольно быстро занимать.

Я бы не сказал, что у меня была какая-то паника по этому поводу. На протяжении всей своей карьеры, если я брался за какую-то работу, я шел туда с мыслью, что пробуду там лет десять. Я бы спокойно остался в «Тампе», добросовестно выполнял бы свои обязанности и прогрессировал в их рамках. Предложат стать главным – отлично. Не предложат – буду здорово работать на своем посту.

Но тут ситуация сложилась так, что Стив настроился решительно по поводу меня. Он наверняка рассматривал человек 20 на этот пост – что, кстати, очень хорошо с точки зрения менеджера. Уверенности у меня ни в чем толком не было.

В итоге серия завершилась в воскресенье. На следующий день позвонил Стив. Если не ошибаюсь, то уже в среду он прилетел на переговоры. Я беседовал с ним и Шоном Хоркоффом (ныне помощником генерального менеджера «Детройта» – прим. пер.). Все прошло хорошо, в этом я не сомневался.

Более того, мы фактически сразу же вылетели в Детройт. Стив, кстати, не любит шумиху, что мне в нем очень нравится. Полная конфиденциальность. Детали переговоров не покидают пределов его кабинета. Причем так же и в «Тампе» было, что я полностью поддерживаю. Как тренер я всегда буду придерживаться тех же правил.

В общем, все оставалось между нами. Прилетели в Детройт – там переговоры продолжились прямо в аэропорту. По ощущениям они длились полтора часа. Но когда мы попрощались, и Стив отбился от порядка 50 охотников за автографами – мне еще Хоркофф говорит, мол, не останавливайся, это обычное дело – что лишний раз подчеркивает, какую огромную роль он играет в жизни города, я посмотрел на часы – оказалось, что собеседование длилось шесть часов.

Биз: Нихера себе…

Лалонд: А по ощущениям – полтора часа. Все прошло хорошо. Стив позвонил на следующий день, мы обсудили пару моментов и к утру подписали уже все документы.

Биз: Прям интенсивная тренировка.

Лалонд: Так и есть.

Биз: Охренеть, конечно… Стиви-Уай, наверное, сказал, типа: «Слуш, Жюльен, я и так тебе все на блюдечке с каемочкой поднес, так что я тут у тебя похозяйничаю немного».

Лалонд: (улыбается) Ну только без хозяйничества. Он слишком большой профессионал для такого.

(все смеются)

Биз: Неловко было, наверное, в обществе Стиви-Уая находиться? Ты и перед этой-то беседой волновался. А как тогда было?

Лалонд: Стив… особый человек. В «Тампе» мы проработали вместе один год. Он меня туда и пригласил. Хотя я практически не сомневаюсь, что это была идея Купа. Мне кажется, что Стива полностью устраивали предыдущие помощники Купа. И его карьера дошла уже до той точки, где Стив решил, что он заслужил право поступать так, как считает нужным. Так в команде появились мы с Джеффом Хэлперном.

В общем, мне кажется, что это, скорее всего, Куп меня нанял. Но и со Стивом мы общались. И надо отдать ему должное – в том году он старался держаться где-то на втором плане. Думаю, он специально для Жюльена так поступал. Как бы то ни было, мы с ним познакомились чуть поближе.

Вообще же находиться в компании Стива неловко. Во-первых, он говорит только по делу. Во-вторых, вокруг него действительно есть какая-то особая аура. В-третьих, он по-настоящему умен. Иметь с ним дело – это что-то вроде поцелуя смерти. Потому что все время не покидает ощущение, что он тебя осуждает.

(все смеются)

Лалонд: Причем он и сам это понимает, потому что умный. Так что чувствуешь себя несколько неловко. Но вообще Стив феноменальный мужик. С нетерпением жду начала нашей совместной работы. Он терпеливый генеральный менеджер. Он умен. Я и про Жюльена могу то же самое сказать.

Такие менеджеры… Они в конечном счете все делают так, как надо. Они никуда не торопятся. Они готовы ждать, что не так-то легко. Для тренера одно удовольствие работать на столь умных людей. Они прекрасно разбираются в своем деле. Я абсолютно уверен, что со временем он создаст все условия для нашего успеха.

Уит: У тебя уже есть понимание, насколько часто вы будете обсуждать дела команды с Айзерманом? После каждого матча? Каждый день? Мне всегда это было любопытно. Когда приходит понимание динамики отношений с генеральным менеджером?

Лалонд: Этим мы сейчас как раз и занимаемся. И он великолепен. Сборы в самом разгаре. В течении пары дней нам предстоит принять несколько непростых решений. Мы постоянно на связи. Его можно только похвалить.

Стив же он такой… Менеджер, которого любят менеджеры, тренер, которого любят тренеры, и игрок, которого любят игроки. Как по мне – иначе и быть не должно, если ты хочешь добиться успеха. Так что это мне в нем очень нравится. Он НЕ заинтересован в том, чтобы я подробно рассказывал ему про игроков. И я его в этом не виню. Он и в тренерский процесс особо не лезет.

Мы еще обсудим игроков и пару отдельных моментов. Найдем ритм, который нам подходит. Я видел, как работали вместе Куп и Жюльен. Я понимаю, почему у них сложились особые отношения. Они вместе двигались к общей цели. Так что я понимаю, как выглядит успех. У нас со Стивом еще все впереди, и я этому только рад.

РА: Он действительно обладает какой-то аурой. Увидишь его в пресс-ложе и невольно останавливаешься как вкопанный. Нихрена ж себе – да ведь это Стиви-Уай! Далеко не все люди вызывают такую реакцию. У меня вот такой вопрос, Дерек – ты уже знал кого-то в команде или пришлось почти со всеми знакомиться?

Лалонд: Я не знал практически никого. Но игроки же общаются между собой. У нас полно чехов, допустим. В «Тампе» Ян Рутта и Ондржей Палат постоянно тусовались в кабинете физиотерапевтов с Эриком Черняком. Два чеха и словак. Я их обожал, поэтому мы то и дело трещали. Это вошло в привычку. Вошел в чешский клуб, так сказать.

Биз: Ништяк!

Лалонд: Просто потому что я постоянно с ними зависал. Плюс, думаю, Палат и Рутта включили меня в чешский клуб, чтобы подчеркнуть, что Черняку туда не войти. Там, скорее, главное было прикольнуться над словаком (улыбается).

Вот такого рода отношения потом помогают. А так я в первый же день со всеми познакомился. Важно поговорить с каждым 3-4 раза, чтобы завязались отношения. Иначе никак. Мне кажется, что меня воспринимают как… Наши же ребята наверняка спрашивали про меня у знакомых из «Тампы». Им там наверняка ответили, что Ньюси в порядке, что его все любили. Просто потому что ко мне было такое отношение в раздевалке.

Но сейчас будет иначе. Мне придется требовать от ребят ответственности за результат. В этом будет разница. Поэтому очень важно установить отношения с игроками. А так, нет, я ни одного человека в команде не знал.

РА: Видимо, придется играть роль плохого копа чаще, чем ты привык.

Лалонд: Безусловно.

РА: Кстати о блюдечке с каемочкой (РА обыгрывает слова Биза про Айзермана; англ. фразеологизм to put something on a tee / to tee something up вышел именно из гольфа, где tee – это подставка под шарик – прим. пер.). Насколько я понимаю, у тебя периодически проблемы с шариками для гольфа во время игры возникают. Это правда?

Лалонд: (смеется) Это все равно, что сказать, что Уит – гольфист. То есть это неправда.

(Уит пытается что-то ответить, но у него выключен микрофон)

Лалонд: Наконец-то у меня появилась возможность рассказать, как все было на самом деле. А то там такого наговорили… Во-первых, против меня лучше не играть. Потому что у меня гандикап 18 – и мне пофиг. Я играю-то раз-два в год.

Уит: Еще и пьяным! (здесь нам не обойтись без пояснения нескольких терминов, иначе историю не понять.

Постараемся сделать это простым языком. У каждой лунки есть определенное значение – так называемый «пар» – равное количеству ударов, которое должно потребоваться игроку для того, чтобы загнать туда шарик. Если игрок выбил «пар», то он уложился ровно в предписанное количество ударов. Если ему потребовалось меньше ударов – он крутой. Если больше – не крутой.

Гандикап – это численное измерение потенциала игрока. Чем ближе он к нулю, тем гольфист круче. Соответственно, гандикап 18, как у Лалонда, говорит о низком уровне игрока – прим. пер.)

Лалонд: И при этом я один пар за другим выбиваю и просто уничтожаю своих соперников (то есть при низком рейтинге Дерек умудряется выдавать блестящие результаты и за счет низкого гандикапа крушит конкурентов – прим. пер.).

Мы тут с Бобом Бугнером недавно играли. У него гандикап 12. Я выиграл партию, когда ему еще семь лунок оставалось! И он мне говорит: «И ты еще хочешь, #####, сказать, что у тебя гандикап 18?». А я улыбаюсь и отвечаю: «Совершенно верно».

Уит: То есть ты сэндбэггер, да еще и гордишься этим! Отвратительно! (термин, которым в гольфе обозначают людей, вводящих соперников в заблуждение касательно своих навыков, например, занижая свой гандикап; к слову, гольф-проект Spittin’ Chiclets называется именно Sandbagger – прим. пер.).

Лалонд: Причем в тот день я играл четко согласно гандикапу. Просто так уж получилось, что я выбил пять или шесть пар. Что уж тут поделать? Я выиграл, гони 20 баксов, и наслаждаемся жизнью дальше. Не на корову же играем.

Так вот вам рассказали полную брехню. Уж не знаю кто это сделал – Блэшилл или Куп. Короче. Дело было в Fair State – потрясающем гольф-клубе. Утром десять человек играли друг против друга в парах – это называлось «Гольфорамой». А потом днем соревновались против лучших.

Поверить не могу, что наконец-то пролью свет на эту историю. А то мне тут на днях даже Дрейпс ее припомнил (Крис Дрейпер, ныне скаут «Детройта» – прим. пер.). Она все от меня никак не отстанет. Так вот я играю, кажется, против Билла Сола – баскетбольного тренера из Северного Мичигана на минуточку. А Куп с Блэшем играют в другой четверке.

И вот у нас ничья на 14-й лунке. Хорошая партия. Так вот лунку не видно – хоть она всего где-то метрах в 160-170. Бить надо по прямой, но вслепую. Ну то есть ты бы, Уит, конечно, выбрал в этой ситуации питчинг-ведж (то есть клюшку, от удара которой шарик взмывает вверх, а потом практически не катится после приземления – прим. пер.).

Но для меня тут лучше подойдет «пятерка» – придется пробираться через силу (клюшка, которую обычно используют для прямых ударов средней дистанции, чтобы просто подобраться поближе к лунке; Лалонд лишний раз подчеркивает, что играет не столь умело, как тот же Уит – прим. пер.).

Кааааааак вжарю! По ощущениям шарик приземлился в полуметре от лунки! Ну, думаю, победа за мной. Иду в ту сторону. А там такая ситуация. Значит, слева – бункер (ловушка с песком – прим. пер.). А прямо – граница игрового поля. Вжарил-то я будь-здоров. Шарик ну никак не мог попасть в бункер – я в этом уверен, поэтому даже смотреть там не стал. Он, скорее всего, куда-то закатился. Но куда? Нигде не могу найти этот гребаный шарик. То есть в моем понимании, мне назначается штраф поскольку это белая зона. Или как там правильно?

Уит: Красная, видимо? То есть можно где угодно на границе ставить шарик (правила гольфа варьируются довольно сильно в зависимости от ситуации, о чем и пойдет речь дальше, но в целом, если шарик попадает в красную зону, то игрок может попробовать либо выбить его оттуда без штрафа, либо взять штраф, поставить шарик на границе красной зоны и продолжить партию – прим. пер.).

Лалонд: Да, красная. Значит, надо ставить шарик дальше лунки и брать штраф. Так и решил сделать. Остальные же шарики теряют только в путь – пуляют их во все стороны. Один я пришел серьезно в гольф поиграть. Пришел с настроем.

Уит: Нууу… не совсем. Раз уж ты решил играть серьезно, то после вылета шарика за границы поля, формально надо продолжить партию с предыдущего места удара.

Лалонд: Ну так мы же в свое удовольствие играем.

Уит: Ну тогда ладно.

Лалонд: Вы вообще представляете себе этих инвалидов?

(Уит смеется)

Лалонд: Играй мы по всем правилам – мы бы там несколько дней проторчали. В общем, я действую согласно регламенту Гольфорамы – если хотите, могу его прислать – где прописан этот момент. А рядом Блэш свой шарик ищет. И тут он такой: «Эй, а чей это тут шарик лежит?». И думает, что свой нашел.

А мне как раз недавно новые шарики для гольфа подогнали, сделанные под заказ. На них прям печать стоит «Ньюси». Он пригляделся и говорит: «Так это шарик Ньюси!». Я же все это время стоял и примерялся к удару. «О! – говорю. – Отлично!». Иду к нему, бью по шарику из песка (то есть без штрафа – прим. пер.) и попадаю в лунку. Пар!

И пошел сразу к следующей лунке, торжествуя. Типа, видали, парни, че могу? Вот так-то! Ну и как-то особо больше об этом не думал, поскольку считал, что все сделал по правилам.

Но вот наступает обеденный перерыв между партиями. И тут входит Джон Купер – по-адвокатски (о карьере тренера «Тампы» можно подробно узнать из его интервью Spittin’ Chiclets – прим. пер.). Достает улику – зиплок с шариком (смеется) – и рассказывает всю эту историю. И все вокруг давай меня освистывать! Даже разбираться не стали!

Я же вам рассказал, как все было на самом деле. Я вовсе не жульничал. Я честно выбил пар на той лунке и выиграл партию. И плевать кто там что говорит.

Уит: Так а что у него за шарик-то был?

Лалонд: Какой еще шарик?

Уит: Что за шарик у Купа в зиплоке был?

Лалонд: А мне почем знать? Наверняка умыкнул у меня его из сумки. Мутная история.

Уит: А-а-а, я понял. То есть в глазах окружающих ты куда-то запульнул шарик, а потом он вдруг оказался прям у лунки. Теперь понятно.

Лалонд: Они говорят, мол, так ты же вот этот шарик ввел в игру (формально на поиск шарика дается три минуты, если за это время его не находят, он считается утерянным – прим. пер.). И теперь я почему-то самый лютый шулер в истории гольфа. Ну вот скажи мне, Уит. Ты же в гольфе разбираешься. Я прав?

Уит: Такая репутация никого не красит…

Биз: Да, конечно, прав! Шарик же твой нашелся!

Лалонд: Так прав я или нет?

Уит: Прав. Вообще единственное, к чему тут можно по идее придраться, это то, что как только ты ввел шарик в игру – и то я в этом не до конца уверен – старый из игры выводится. И неважно, что его кто-то потом нашел. Возможно, вводить его обратно в игру нельзя. Но если ты просто отдыхаешь с друзьями, а не участвуешь в каком-то там турнире… Да в каждой знакомой мне компании друзей в такой ситуации никто бы не стал этому препятствовать. Нашел шарик? Отлично – играй дальше.

Биз: Какие-то тюремные правила. Или как это лучше назвать? «Плавающие правила»?

Уит: Это вообще проблема в гольфе. Правила – худшее, что есть в этом виде спорта. Никто их толком не знает. Если только ты не зубрила, который выучил их наизусть. Кстати, надо у Купа вообще уточнить. Вдруг он адвокат… регламентских… дел? (смеется) Ну и английский у меня.

Лалонд: Вот что я понял за последние две минуты, послушав людей, разбирающихся в гольфе – с меня снимаются все обвинения и, возможно, мне полагается официальное принесение извинений со стороны Джона Купера. Тут надо подумать, конечно, но, думаю, я бы их принял (улыбается).

Биз: Давайте вернемся обратно к хоккею. Я рад, что ты защитил свою честь, и теперь Дрейпер, если он нас слушает, перестанет тебя донимать. Кто тебя больше всего поразил на сборах? Мы уже упомянули Морица Зайдера. У вас есть еще Лукас Рэймонд. Были ребята, которых ты увидел и поразился, что они тоже в таком порядке?

Лалонд: Здесь точно можно выделить Рэймонда. И еще двух молодых: Элмера Седерблума – он только приехал, его выбрали в позднем раунде, кажется (шестой раунд, 159-й общий номер на драфте 2019-го – прим. пер.) – и Симона Эдвинссона. Не знаю, начнут они сезон в основе или нет, но это очень талантливые ребята – в этом нет сомнений.

Бенни Чиарот… Я понимал, что с ним придется поработать, но, оказалось, что соперники боятся его больше, чем я предполагал. Плюс он потехничнее, чем я думал. Джо Велено тоже не без плюсов. Я прекрасно понимаю, что у этой команды есть будущее. Их скауты проделали блестящую работу – и это заслуга Стива. Помимо того, что он хорош во всем, что касается менеджмента, он еще и здорово умеет оценивать игроков. Он принимает очень здравые решения на драфте.

Команда определенно движется в правильном направлении. В целом, я очень доволен всем увиденным. Я не просто так на все это подписался. Я видел много матчей «Детройта» в записи, просто потому что я работал тренером в команде, которая играла против него. Я хочу, чтобы мы все начали с чистого листа.

Я понимаю, что болельщики вправе ждать от нас большего. Но надо быть реалистом. В прошлом сезоне для выхода в плей-офф хватало 100 очков. Мы же набрали 74. И отыграть эти 26 очков за сезон невозможно – хоть убейся.

Биз: Но у «Толедо» же получилось.

Лалонд: (улыбается) У «Толедо» и впрямь получилось. Верно подмечено, Биз. Ты вообще можешь стать моим наставником по жизни. А что? В гольфе он уже за меня впрягся…

Уит: Перед дебютным сезоном в НХЛ так говорить совершенно точно не стоит.

Биз: Так ты передай Стиви-Уаю, что я на многое могу сгодиться и принести пользу клубу.

(все смеются)

Биз: Я вот еще о ком хотел поговорить. Айзерману вообще повезло с персоналом. Ты вот уже сказал про Хоркоффа. Но ведь там теперь еще и Лидстрем (вице-президент клуба по хоккейным операциям – прим. пер.).

Лалонд: Здесь и Лидстрем, и Крунвалль. (советник генерального менеджера – прим. пер.).

Биз: Не жирно будет?

Лалонд: …и Дрейпер, и Дэн Клири (директор по развитию игроков – прим. пер.).

Биз: Вся старая гвардия!

Лалонд: …и Молтби (скаут – прим. пер.). Биз, тут золото, а не люди. Ты вообще понимаешь, сколько они выиграли? Для них мои два кубка – это лишь повод для шуток.

(все смеются)

Лалонд: Дня не проходит, чтобы кто-нибудь не застебал Клири за то, что он выиграл всего один. Здесь знают, что такое успех. И ведут себя соответствующим образом. И что ты им скажешь? Они действительно многого добились. Приятно – и очень полезно для наших ребят – находиться в такой компании.

РА: Ты пришел в команду уже с какой-то готовой игровой системой или решил сначала осмотреться по сторонам и оценить уровень таланта состава?

Лалонд: Нет, я уверен в том, что собираюсь воплотить тут в жизнь. Я приехал сюда с готовым планом действий и уже ознакомил с ним Стива. Я верю в этот план. Что любопытно, тот путь, который пришлось проделать «Тампе» – от хорошей команды до обладателя Кубка Стэнли – на взгляд, мало чем отличается от нашей нынешней задачи.

Да, это разные команды, и, да, это совершенно разные окна возможностей. Но многое из того, что мы изменили в игре «Тампы» – например, уменьшение доли риска или предвосхищение развития атаки соперника, калибровка своего игрового стиля в сторону большей предсказуемости и упрощение игры в целом – весь этот опыт придал мне и моему штабу уверенности в нынешних начинаниях.

Безусловно, здесь не обойдется без разных нюансов. Вы же сами смотрите матчи, так что не мне вам говорить, что в НХЛ сейчас все 32 команды не так уж и сильно друг от друга отличаются. Я собираюсь построить совершенно новую систему. Главное, чтобы я бы отметил про нашу команду – это то, что у нас очень хорошее катание. В этом я искренне уверен. Плюс я доволен рядом других моментов.

Но вообще уточните у меня это месяца через два – посмотрим, буду ли я доволен тогда. А так, да, я собираюсь поставить команде новую систему.

Биз: Мы еще, кажется, про одежду хотели что-то спросить, да? Это правда, что у тебя есть счастливая майка «Монреаль Экспос»? (бейсбольная команда, ставшая затем «Вашингтон Нэшналс» – прим. пер.) Что там вообще за история?

Лалонд: Я рос фактически на американской стороне напротив городка Корнуолл в провинции Онтарио. То есть на севере штата Нью-Йорк – там, где проходит граница Онтарио, Квебека и США. В детстве я страстно болел за две команды. Одна из них как раз «Монреаль Экспос».

Мы постоянно гоняли туда на матчи. Пять баксов – и ты уже на стадионе. «Экспос» как раз в моем детстве – конце 70-х и начале 80-х – были на ходу. К тому же, у нас первое время не было кабельного ТВ. Так что смотрели только матчи «Экспос» и CFL (куда менее популярный канадский эквивалент NFL – прим. пер.). Так что детство выдалось тяжелым.

Биз: Ужас какой.

(примерно на этом моменте пропала связь с Уитом)

Лалонд: В общем, я болел за «Экспос» и за «Баффало Биллс» (команда NFL – прим. пер.). Я болел за них со всей страстью. Большего болельщика «Экспос», чем я в детстве, еще поискать надо. Когда мне было лет 20, я купил их майку. Она до сих пор сохранилась! Я ее теперь на вечеринки надеваю.

(смеется) Повсюду ее за собой вожу. Прям обожаю ее. Например, когда мы играли в «пузыре» (имеется ввиду плей-офф 2020 года – прим. пер.), после каждой победной серии мистер Уиник (владелец «Тампы» – прим. пер.) устраивал нам вечеринку. Потому что какая разница? Мы там все равно одни были, а до следующей серии еще несколько дней.

И я приходил на эти вечеринки в той самой майке «Экспос». То же самое было и после победы в кубке – я всегда надевал свою любимую майку. Ее, правда, лучше уже часто не стирать, потому что она доживает свои последние дни. Но будь то победа в Кубке Стэнли или просто какой-то особый случай – я неизменно в этой майке/сетке «Экспос». Такая вот история.

РА: Ты в ней и в Four Green Fields был (единственный ирландский паб в Америке с аутентичной соломенной крышей, если верить официальному сайту заведения; расположен в Тампе – прим. пер.).

Лалонд: (широко улыбается) Красавчик, РА! Все помнишь! Тут вот что надо сказать про «пузырь», а точнее про пандемию в целом. Когда мы выиграли первый кубок, я, как и все, мечтал привезти его в родной город. Нас лишили этой возможности. Однако мы как-то не подумали, что все это время кубок будет находиться в Тампе – то есть три месяца.

Поэтому мы закатили вечеринок 16, наверное. В любой вечер достаточно было одного звонка, чтобы узнать, где конкретно находится кубок, а потом взять его с собой в бар. Как правило, Алекс Киллорн где-то с ним зависал. И вот я как-то ему пишу, мол, ко мне тут друзья приехали, где кубок?

А он мне на это просто скидывает фотку, где они вместе с Гронком. Ну то есть, типа, занято. Было досадно (Роб Гронковски – легенда NFL; в 2020 году в финале он сделал два тачдауна и привел «Тампу» к чемпионскому титулу, но с его биографией вообще стоит ознакомиться отдельно – прим. пер.).

(все смеются)

А вот как мы встретились с РА. Он мне эсэмэску прислал… Точнее твитнул. Я так-то не особо по соцсетям, но тут вижу, что он в ресторане Columbia. Не поверил даже сначала. Пишу ему, мол, РА, ты где? Он отвечает – в Тампе. Тогда говорю ему: «Слушай, тут мой дружище Брайан Гарлок, который работает в клубе видеотренером, вечеринку с кубком закатывает в понедельник в Four Green Fields. Придешь?».

Он, естественно, согласился. Ведь РА до этого никогда не приглашали на чемпионские вечеринки.

(истерика) Биз: Он на них раз 20 был!

Лалонд: Тут надо понимать, кто такой Куп. Вокруг него особая аура. Он знаменитость. Вот вам характерная история про него. Прилетаем откуда-то в Лос-Анджелес часа в три дня. Обычно же как? Поработаешь пару часов, все сделаешь, и кто-нибудь говорит, типа, меня тут друзья в бар приглашают, не хотите составить компанию? И все идут пить пиво.

А мои друзья – это какой-нибудь бывший левый крайний из третьего звена сборной Кортленда, работающий ныне физруком. Или какой-нибудь тюремный охранник. Куп же – другое дело. Он тоже предлагает, мол, приходите к восьми в такой-то бар, мы там с друзьями собираемся.

Приходишь – а он там с Чарльзом Баркли сидит (легенда НБА и ТВ – прим. пер.).

Биз: Это правда.

Лалонд: А потом еще ребята с ESPN подтягиваются после эфира. Куп же еще и член гольф-клуба Palma Ceia в Тампе. Так что он нас часто собирает в гольф поиграть – обычно тренерским штабом. Но иногда у кого-то не получается. Тогда мы списываемся в чате, мол, нужна замена. И народ пишет, типа, могу кого-нибудь из экипировщиков захватить или приятеля из бара. Что-то в таком духе.

Куп в этом контексте может написать, мол, не волнуйтесь, захвачу с собой кого-нибудь. А потом приходит с Тино Мартинесом из «Нью-Йорк Янкис»!

(все качают головой)

Лалонд: И тут мне наконец-то есть чем крыть! Приведу РА на вечеринку с кубком!

(Биз умирает со смеху, РА явно стесняется)

Лалонд: Помните, я говорил, что люблю хаос? Так вот напомню, что дело было в разгар пандемии.

РА: Ага.

Лалонд: Заходит РА – и все просто в ПАНИКЕ. Это же РА! Тот самый, из соцсетей! Не успел он зайти, как его со всех сторон атаковали – не делай то, не делай это, то нельзя, это нельзя… А я смотрю на все это с восторгом. Во-первых, пришел мой кент – моя знаменитость! Во-вторых, я породил хаос. Помнишь хранителя кубка?

Биз: Причарда?

Лалонд: Не, его тогда не было. Кто-то другой был. Хауи вроде. В общем, там такой поворот на 180 градусов был за две секунды. Потому что он начал было отчитывать РА, а потом превратился в его фаната. «Обожаю ваше шоу!». Биз: (смеется) Представляю.

Лалонд: Он его потом еще зажал у барной стойки и часа два не отпускал.

Биз: Ты будь повнимательней. А то, мне кажется, Куп его умыкнуть пытается. Потому что я нынче как РА ни встречу, ему постоянно Куп по фейстайму звонит. Нет у тебя кента больше, короче. Украли его.

Лалонд: (смеется) Куп обожает РА. Он теперь часть программы. У нас есть термин такой -- «программа». Прилетаем мы, допустим, в Бостон. Звоним РА, берем его на ужин и так далее. Куп его обожает. РА ведь помогает нам с организацией. Скажем ему, например, хотим, чтоб как в кино было. Отведи нас в какой-нибудь бар, где снималась какая-нибудь сцена. И РА становится нашим гидом. Так что он важная часть программы.

Надеюсь, РА, ты станешь частью и выездной программы «Детройта», когда мы доберемся до Бостона.

РА: Вообще без проблем, дружище. Приезжайте – познакомимся со штабом.

Биз: Не знаю остались у тебя еще вопросы или нет… Ньюси, спасибо тебе за то, что уделил нам столько времени. Понимаю, что у тебя сегодня важный матч против «Торонто» моего любимого. У Уита там что-то с интернетом стряслось, так что он просил извиниться за то, что пропал. РА, передаю тебе слово. Есть у тебя еще пара вопросов напоследок?

РА: Нет, все. Вопросов у меня больше нет. Дерек, старик, я тобой горжусь и очень рад, что у тебя так здорово все в жизни сложилось. Повторюсь, 27 лет назад ни ты, ни я и подумать не могли, что заберемся на такой уровень в медиа и хоккее. Поэтому просто хочу пожелать тебе удачи. Я рад и горд с тобой дружить. Пусть даже ты добился всего и не с «Бостоном».

Лалонд: Спасибо, старина. Было круто! Я обожаю ваше шоу. Мерлс у вас клевый (помните Мэтта Мерли, выступавшего за «Амур», «Медвешчак» и «Слован»? Он тоже участвует в проекте – прим. пер.). И этого еще… Элио его зовут?

РА: Ага.

Лалонд: Ну и тип! Я вот вообще не азартный человек, но я на него подписался просто из-за эпатажа. То он имя себе техасское выберет, то откажется от него, то весь задний двор у него в футбольных мячах, то он майку на себе порвет… Я обожаю все, что вы делаете. Для меня честь принять участие в вашем шоу. Было круто! (Spittin’ Chiclets входит в блогосферу Barstool Sports, героями которой Лалонд и восторгается – прим. пер.).

Биз: Мне остается лишь присоединиться к словам РА. Поздравляю тебя со всеми достижениями. Удачи в Детройте! Надеюсь, как-нибудь доедем до вас и посмотрим игру с арены в кругу болельщиков.

Лалонд: Без проблем, пацаны. Обращайтесь. Еще раз спасибо.

