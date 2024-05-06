Почему «Трактор» резко убрал тренера – замену нашли в фарм-клубе «Тампы»
Заварухина не спасла даже бронза.
Розыгрыш Кубка Гагарина в сезоне-2023/24 стал сенсационным для «Трактора». Под руководством Алексея Заварухина команда завершила регулярку на шестом месте, но в итоге дошла до полуфинала. Там проиграла «Локомотиву» (0-4). Зато перед этим случилась яркая победа над московским «Динамо», когда «Трактор» расправился с обладателем Кубка Континента всего за четыре игры.
На фоне сезона-2022/23, когда «Трактор» вовсе не вышел в плей-офф, такой прорыв выглядит невероятным. На такой прогресс явно повлияла работа Заварухина, который впервые оказался на посту главного тренера клуба КХЛ. Казалось, бронзовые медали подразумевают продление сотрудничества. У «Трактора» оказались другие планы.
Челябинский клуб уже объявил о назначении нового главного тренера. Им стал Бенуа Гру – североамериканский специалист, который последние семь сезонов отработал в фарм-клубе «Тампы». Контракт с этим тренером рассчитан на два года.
Генеральный менеджер Алексей Волков прокомментировал это назначение так: «В числе кандидатов на пост было несколько специалистов, но по совокупности факторов выбор был сделан в пользу Бенуа. Перед назначением Бенуа презентовал нам свое видение игровой модели «Трактора», и стало понятно, что с ним команда будет еще конкурентнее в борьбе за главный трофей КХЛ».
Главное достижение Гру – золото МЧМ. Там он уже пересекался с Заком Фукале
Большая часть тренерской карьеры Бенуа Гру ассоциируется с молодежью. Начинал канадский тренер в юниорской лиге Квебека (QMJHL), где провел 14 сезонов. За это время вместе с «Гатино» Гру брал три чемпионских титула. Там же он тренировал нескольких известных хоккеистов из НХЛ: Клода Жиру, Давида Крейчи, Макса Тальбо.
Из россиян 56-летний Гру поработал с Яковом Трениным, Виталием Абрамовым и Валентином Зыковым.
Гру завоевал еще один важный титул. В 2015 году он возил сборную Канады на МЧМ, где команда выиграла золото. Финал турнира Канада проводила против сборной России. Тот молодежный чемпионат запомнился многим: проигрывая 1:5, Россия за три минуты отыгралась до 4:5. Окончательно спасти матч все равно не получилось.
Примечательно, что на том чемпионате мира основным вратарем сборной Канады был Зак Фукале. Он же сыграл немаловажную роль для «Трактора» в прошедшем плей-офф, пока не травмировался в первом матче серии против «Локомотива» (2:5). Контракт Фукале действует еще год, поэтому тренер и вратарь точно пересекутся на уровне КХЛ.
Затем в клубной карьере Гру все-таки случился переход на взрослый уровень. С 2016 года на протяжении семи сезонов тренер работал в фрам-клубе «Тампы» в АХЛ. В первый же сезон в «Сиракьюз» на посту главного тренера он привел «Кранч» к финалу Кубка Колдера. С чемпионством тогда не сложилось – команда проиграла «Гриффинс» в шести матчах.
В прошлом году Гру покинул «Сиракьюз» по семейным обстоятельствам, поэтому последний сезон пропустил. Ранее у него были шансы попробовать себя на уровне НХЛ. В 2021-м Бенуа проходил собеседование в «Аризоне», но клуб выбрал Андре Туриньи в качестве главного тренера.
Генменеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа не раз отмечал способности Гру: советовался с ним о приобретениях в основу и уверял, что когда-нибудь тренер обязательно окажется в НХЛ. Пока с главной американской лигой не складывается, Гру попробует себя в КХЛ.
Бенуа выстраивает строгую систему и больше играет от обороны, но при этом дает свободу ярким игрокам. Опыт работы на юниорском уровне говорит о том, что Гру умеет развивать молодежь. Для «Трактора», в составе которого достаточно воспитанников и молодых игроков, это тоже важно.
В «Тракторе» уже ждут нового тренера и подогревают интерес болельщиков. В клубных социальных сетях появилось видео, где Гру ходит по русскому району Нью-Йорка Брайтон Бич и практикуется в русском языке.
Заслужил ли Заварухин отправку в ВХЛ?
После октябрьского увольнения Анвара Гатиятулина говорилось, что «Трактор» по примеру Боба Хартли в «Авангарде» присматривается к североамериканским специалистам. По ходу сезона найти такого сложно, поэтому главным тренером был назначен Алексей Заварухин.
Его уход после яркого плей-офф нельзя считать сенсацией. Влияют желание «Трактора» добраться до Кубка Гагарина уже в следующем году и отдельные ситуации из прошедшего сезона.
«Трактор» пока окончательно не попрощался с Заварухиным. Тренеру поступило предложение тренировать «Челмет», который выступает в ВХЛ. Этот клуб в прошедшем сезоне занял 18-е место и не вышел в плей-офф ВХЛ. Для Заварухина, который принес «Трактору» бронзу чемпионата КХЛ, развитие истории выглядит понижением в должности. Примет ли он это предложение?
Еще до отставки Заварухина возникали слухи о конфликте с руководством, а теперь это мнение лишь укореняется. Хотя генеральный менеджер подобные слухи отрицает.
Перед плей-офф гендиректор «Трактора» Иван Савин говорил, что Заварухину необходимо пройти два раунда, чтобы сохранить пост главного тренера. Этого оказалось мало. Теперь «Трактор» нацелился на Кубок Гагарина – такую задачу клубу поставил даже губернатор Челябинской области.
Сам Заварухин сезон в «Тракторе» оценил высоко. Вот его слова на пресс-конфренции: «Сезон для нас сложился позитивно, хотя он не был легким. Слова благодарности [губернатору] Алексею Текслеру, что он утвердил меня в роли исполняющего обязанности главного тренера и главным в дальнейшем. Спасибо ребятам, которые сплотились и приняли мои идеи. У нас был именно коллектив и команда, которая прошла два раунда».
Теперь команду поведет новый тренер, о котором в КХЛ практически ничего не известно. Оценивать это назначение пока еще очень рано, а для Заварухина сейчас открыты все пути. Если он откажется от работы ВХЛ, то вполне возможно, что получит предложения от других клубов КХЛ.
Может, нас всех ждет тандем братьев Заварухиных в «Автомобилисте»?
Фото: vk.com/traktor_chelyabinsk; РИА Новости/Владимир Федоренко; chl.ca