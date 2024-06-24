Что общего у Италии и Хорватии? Объясняем на крестоносцах, аннексии и мясной закуске

История сложных отношений.

У Хорватии сразу четыре футболиста Серии А, но это не единственное, что связывает страны. Италия много веков обогащает культурой соседей по Адриатике: Риека, Пула, Задар, Сплит – в этих городах сильнейшее венецианское влияние, а еще 100 лет назад в Хорватии жили тысячи итальянцев, считавших эти места родиной.

Рассказываем об общем прошлом.

Венеция захватила весь восток Адриатики. Однажды она наняла крестоносцев для штурма католического города Хорватии

В древности территория современной Хорватии называлась Иллирией или Далмацией. Римляне подчинили ее еще в III веке до н.э. Отсюда – столько античных памятников. В Пуле прекрасно сохранился амфитеатр, в Сплите туристов водят во дворец императора Диоклетиана, а в Задаре о тех временах напоминают руины форума. Еще богаче – средневековое наследие. И за него тоже ответственны западные соседи.

В V веке н.э. Римская империя рушилась под давлением пришлых народов – готов, гуннов, вандалов, лангобардов и многих других. Жители Апеннинского полуострова искали безопасное место и обосновались на заболоченных островах в северной части Адриатического моря. Так возникла Венеция, которая поначалу была вассалом Византии, но со временем обрела самостоятельность.

Слагаемые успеха – флот и торговля. постепенно влияние Венеции распространилось на побережье Далмации. К тому моменту сюда уже переселились южные славяне, они приняли христианство по латинскому образцу, платили венецианцам дань за защиту от пиратов и перенимали у них политические институты. Спалато (итальянское название Сплита), Рагуза (Дубровник) и Фиуме (Риека) стали первыми венецианскими колониями, которые обеспечили дальнейшую экспансию в Средиземноморье.

Впрочем, дожам приходилось соперничать то с византийским императором, то с королями Венгрии и Хорватии. Особенно тяжелой выдалась борьба за город Зара (нынешний Задар) – в XI-XII веках его попеременно занимали все стороны конфликта. Так в 1180 году Зара подняла восстание против Венеции и вошла в состав Венгерского королевства.

Для торговой империи потеря колонии = серьезные проблемы. Венеция видела в каждом подконтрольном прибрежном городе потенциального конкурента. Вернуть Задар помог удивительный Крестовый поход 1202-1204 годов – четвертый по счету.

К тому моменту рыцари уже сотню лет освобождали «Святую землю» от мусульман. Венеция обычно помогала с логистикой – только у нее был флот, способный доставить солидную армию в Палестину. Помощь, естественно, не бесплатная. В 1099 году крестоносцы договорились с дожем Энрико Дандоло о перевозке 30 000 человек вместе с обмундированием и лошадьми в обмен на половину от завоеванного и 94 тысячи марок серебра сверху. Цель путешествия – Египет, покорение которого упростило бы завоевание Иерусалима.

Пока армия собиралась на севере Италии, рыцари копили деньги. Нужная сумма не собиралась – нашли только половину. Тогда Дандоло озвучил новые условия сделки: галеры сначала повезут крестоносцев в Хорватию – осаждать Задар, все еще контролируемый венграми. Отказаться рыцари не могли – без уникального флота их планы бы рухнули, а прорваться пешком мешала Византия, которой уже осточертели регулярные транзиты в «Святую землю». Участники похода согласились с предложением дожа – так крестоносцы отправились войной не на мусульман, а на на единоверцев, да еще и под христианскими знаменами.

Эскадру возглавил сам 94-летний (к тому же слепой) Дандоло. Осада продлилась недолго. Местные жители вывесили полотна с крестами, надеясь, что рыцари не станут штурмовать город, но это не помогло. Крестоносцы захватили и разграбили его, жителей не щадили.

За нападение на христиан папа римский Иннокентий III отлучил рыцарей от церкви. Когда терять было нечего, они решились на новую авантюру – их вместе с венецианским флотом нанял Византийский император, чтобы освободить Константинополь, захваченный его политическим соперником. Армия заняла столицу без боя, но оплаты не дождалась. В итоге венецианцы предложили крестоносцам захватить и разграбить город. Так католики, изначально планировавшие покорение Египта, устроили погром еще и в Константинополе. На этом четвертый Крестовый поход закончился.

Риека была столицей «Республики красоты». Непризнанное государство создал поэт-романтик

Могущество Венеции схлопнулось с началом эпохи Великих географических открытий. Но потомки колонистов, которые прибыли на восточное побережье Хорватии в Средние века, здесь проживали еще очень долго. Так на Балканах возникли две этнические группы – истрийские итальянцы (названы по полуострову Истрия на северо-западе страны) и далматинские итальянцы. Они проживали преимущественно в городах – все в тех же Сплите, Задаре, Риеке, говорили на итальянском (а иногда и на особом венецианском диалекте) и почти не ассимилировались с хорватами.

Вполне логично, что после Первой мировой войны, когда распалась Австро-Венгрия и на Балканах рисовали новые границы, Истрия досталась не только что созданному Королевству сербов, хорватов и словенцев (СХС, будущей Югославии), а Италии. Хотя славяне остались весомым большинством, никаких прав они не получили. С приходом к власти в 1922 году Бенито Муссолини началась тотальная итальянизация – запрет хорватского в школах, имена менялись на итальянский манер, а малые народы (например, цыган) и вовсе депортировали в другие регионы.

Но еще до погружения Италии в фашизм разгорелся конфликт вокруг города Фиуме (нынешняя Риека). В первой половине 1919-го на него (половина населения – итальянцы) по-прежнему претендовало Королевство СХС. В сентябре 1919-го в спорный город с боевым отрядом вошел отставной офицер, участник Первой мировой Габриеле д’Аннунцио. Он провозгласил независимую Республику Фиуме, хотя ничего республиканского в ней не было. Габриеле установил диктатуру и понадеялся на скорую аннексию города вместе с окрестностями Италии. В Риме не спешили присоединять новые территории – это подорвало бы доверие среди других победителей в Первой мировой.

Для д’Аннунцио Фиуме стал делом жизни. Он с детства увлекался поэзией, был мечтателем-романтиком, верил в великое будущее итальянского народа, причем отнюдь не в текущих государственных границах. Никем не признанное государство он называл «Республикой красоты» – это был утопический проект, где должны были править просвещенные люди искусства. МИД Фиуме возглавил поэт-анархист из Бельгии, а министерство культуры – итальянский дирижер. Парламент назывался «Советом лучших», а верховный суд – «Судом разума».

В «Республике Красоты» хватало символических ритуалов. Например, у города-государства был очень необычный флаг – вытянутый по вертикали прямоугольник с уроборосом (змеей, поглощающей саму себя) и надписью на итальянском «Кто против нас?» А еще считается, что именно д’Аннунцио применял римский салют (тот самый – со вскидыванием руки), который позже переняли фашисты. Сходства с режимом Муссолини не заканчивались: Габриеле строил корпоративное государство и настаивал на централизации, хотя в целом его взгляды были очень эклектичными. Скажем, в его подчинении был социалист Альчесте де Амбрис, который позже боролся с фашистами в Италии.

Государство существовало чуть меньше полутора лет. В ноябре 1920-го страны-победительницы договорились о свободном статусе города, но «Республика Красоты» в их планы не входила. Д’Аннунцио проигнорировал решение главных европейских держав, объявил Италии войну, но сразу ее проиграл. Фиуме на три года стал типичным вольным городом – примерно как Данциг в те же годы. Но в 1924-м мечта д’Аннунцио сбылась. Италия по договоренности с Югославией присоединила Фиуме.

Муссолини не останавливался. В 1941-м, после разгрома Югославии, Италия поучаствовала в разделе Балкан. И хотя хорваты получили собственное государство (на деле – марионеточное), оно существовало не в нынешних границах. Крупнейшие острова и прибрежные города (за исключением Дубровника) достались Риму – прежде всего Сплит и Задар. Объяснялось это в том числе большой итальянской диаспорой.

В середине 1940-х ей припомнили все. Еще во время войны югославские партизаны не церемонились с неславянским населением. В 1943-м, когда власть Муссолини пала, ситуация на Балканах резко изменилась. Югославские отряды занимали города в Истрии, где начались этнические чистки. Кто мог – бежал в Италию. Существует даже специальный термин – фоиба. Этим итальянским словом обозначают расщелины в скалах, куда сбрасывали тела военных и гражданских. Сегодня у «фоибы» есть второе значение – «резня в Истрии в 1943-1945 годах».

В 1990-х историки провели раскопки и нашли следы зверств. Ориентировочное число погибших – около 5000 человек.

Италия серьезно повлияла на хорватскую кухню. Суп минестроне превратился в рагу менештра, а еще они спорят из-за прошеки

Сегодня в Хорватии живет 3,5 млн человек. Итальянцев среди них – меньше процента. Но многое из того, что мы привыкли связывать с культурой Апеннинского полуострова, для хорватов – часть национальной идентичности. Например, кухня. Да, в Хорватии, как и в других балканских странах, любят и умеют жарить мясо. Но хватает заимствований у соседей, в том числе у итальянцев.

Самый очевидный пример – рагу менештра. Название созвучно с «минестроне» – итальянским овощным супом. Хорваты сделали его гуще и добавили мяса. Блюдо популярно на всем Адриатическом побережье, но особенно в Истрии. Свиной вяленый окорок пршут – переосмысленное прошутто. Причем в Хорватии встречается далматинская версия, когда мясо не просто вялят, а коптят.

Перед менештрой и пршутом можно опрокинуть бокальчик прошека. Хорватское сладкое вино – вполне себе аперитив. Виноградники в Далмации и Истрии – тоже часть итальянского наследия. И да, несмотря на похожие названия, прошек и просекко – совсем разные вещи. Путают многие, поэтому Италия даже возражала против регистрации хорватами товарного знака.

В Хорватии, как и в Италии, щедро льют оливковое масло, готовят свою версию равиоли (с козьим сыром) и любят морепродукты (например, варят суп бродет – у него есть вариации по обе стороны Адриатического моря).

Кстати, встречаются примеры обратного влияния. Традиционный хорватский пирог называется опарник. Иногда его делают сладким, но в оригинальной версии внутрь кладут листья мангольда – родственного свекле растения. Опарник стал балканской интерпретацией турецкого пирога пиде, и хорваты считают, что итальянцы позаимствовали у них рецепт – и якобы так появилась пицца.

Как Модричу спасти Хорватию в битве за плей-офф с Италией

Почему Италия играет в синем, хотя его нет на флаге? Оказывается, все дело в крестоносцах

Фото: wikipedia.org