Как не путать Словению и Словакию? У Берлускони не получалось

Инструкция от Юрия Истомина.

В чем разница между Словакией и Словенией? Да во всем. Две страны без общей границы из разных регионов Европы, каждая со своей историей, культурой и языком.

Разве их можно перепутать?

Можно.

Скажем, в 2003 году премьер Италии Сильвио Берлускони называл словенского коллегу (в его присутствии) словаком. На чемпионате мира по хоккею 2017-го вместо словацкого включили словенский гимн. А иногда власти обеих стран будто смеются над нами: в 2018-м в один день ушли в отставку оба главы правительств. Наверное, чтобы никто не запутался.

Чтобы раз и навсегда раз закрыть вопрос, разберем главные отличия Словакии от Словении (и наоборот).

Названия намекают, что в этих странах живут славяне. Но одни западные, а другие – южные

Еще в школе нам рассказывали, как примерно в VI-VII веках н.э. славяне, расселяясь по Европе, разделились на три ветви – южную, восточную и западную. Это не значит, что прежде они были единым целым, но существовала группа племен, проживавших достаточно компактно в верховьях Вислы и среднем Приднепровье. Для разделения было несколько причин: например, изменение климата, перенаселения, миграции других народов.

С начала VI века византийские источники рассказывали о склавинах – так, вероятно, они называли славян. В то время племена регулярно вторгались на Балканы, хотя, чтобы закрепиться на этих землях, у них ушло несколько десятилетий. Оттеснив проживавших здесь с глубокой древности иллирийцев и кельтов (а также частично ассимилируя их), славяне со временем стали этническим большинством в юго-восточной Европе.

Альпы – естественная преграда, повлиявшая на создание отдельной общности, – южных славян. Сегодня к ним причисляют сербов, хорватов, черногорцев, босняков (они же бошняки или боснийцы), словенцев, македонцев и болгар. Конечно, эти народы и их самоназвания возникли не сразу. Предками словенцев называют карантанцев (они же – хорутанцы). Выделяют целую Карантанскую культуру, условные границы которой более-менее совпадают с территорией современной Словении.

Эти земли оказались под сильным влиянием Священной римской империи. Немцы колонизировали северную часть Карантании, словенцы ушли на юг, но сохранили идентичность. Книгопечатание обеспечило культурный буст, популяризировало язык и способствовало росту самосознания. А в начале XIX века дополнительный импульс формированию словенской нации придал Наполеон. Он подчинил восточную Адриатику, где в национальной политике сделал ставку на славян. Вскоре они вернулись под власть немцев, но процессы уже запустились.

В 1918 году на южных обломках Австрийской империи, а также территориях Сербии и Черногории возникло Королевство сербов, хорватов и словенцев – будущая Югославия. Хотя в государстве хватало и других народов, эти три претендовали на статус титульных наций. Этнические границы между словенцами и их соседями очевидны – они были слишком «онемечены», чтобы считаться хорватами, и слишком похожими на других славян, чтобы их не называли немцами. В 1946-м Словения стала федеративной республикой в составе Югославии. А в 1991-м объявила о независимости.

Словаки же могут считаться наследниками Пражско-корчакской археологической культуры, существовавшей в V-VII веках. Она объединяет территории современных Словакии, Чехии, Южной Польши и Западной Украины. По сути, это та часть славян, которая не мигрировала во время Великого переселения народов.

Как и на словенцев, на словаков сильно повлияли соседи. В XI веке степи между Альпами и Карпатами заселили венгерские кочевники. Они основали собственное государство и быстро подчинили проживавших рядом славян. Впоследствии словаки оказывались под властью чехов, немцев, австрийцев и снова венгров. В 1918-м вместе с западными соседями они образовали Чехословакию, а в 1993-м случился «бархатный развод», когда составные части федерации стали независимыми государствами.

Даже не пытайтесь запомнить, как словаки называют словенцев (и наоборот). Это самое сложное

Путаницу со странами добавляют языки. Их носителям, скорее всего, проще перейти на английский, чтобы пытаться понять собеседника. Конечно, общих корней хватает, но все же отличий много, ведь два языка веками складывались независимо друг от друга. К тому же сказывается влияние немецкого итальянского в словенском, а также венгерского, немецкого и польского в словацком.

Сложности могут возникнуть и с самоназваниями. Словенцы унаследовали древнюю форму слова еще у предков – славянов/словенов. Со словаками сложнее: еще в XV веке их жителей называли словенами, но в польском и чешском доминировала более привычная форма – словаки. Она в итоге и попала в другие языки, в том числе в русский.

Словения и Словакия на разных языках

Да, словаки по-словацки будут Slováci, но страну они называют Slovensko, а язык – slovenčina. Словения и словенский – это Slovinsko и slovinčina. То есть между «своим» и «чужим» разница всего в одной букве – e или i.

К счастью, в Европе с такой проблемой почти никто не сталкивается – только чехи. В большинстве других стран названия государств и языков отличаются на две буквы. А в некоторых даже на три – в том числе и у словенцев: они называют себя Slovenci, страну – Slovenija, а говорят на Slovenščina.

Словакию же словенцы именуют Slovaška, ее жителей – Slovaki, а их язык – Slovaščina.

Знаете песню «Гей, славяне»? Ее первый текст был на чешском про словаков, позже она стала гимном словенцев

Чтобы у вас окончательно закружилась голова, вспомним панславянский гимн. В начале XIX века расцвело движение за политическое и культурное объединение славянских народов. В 1848-м в Праге даже прошел конгресс, куда съехались делегаты из разных частей Австрийской империи – чехи, словаки, поляки, русины, словенцы, хорваты, сербы и представители других этносов. 10 дней они обсуждали перспективы возможного объединения, а заодно нащупали множество внутренних противоречий.

Тогда же съезд объявил патриотическую песню «Гей, славяне!» гимном движения. Ее написал словацкий поэт Самуил Томашик. В 1834 году он посетил Прагу и возмутился, что немцев там больше, чем братьев по крови. Томашик взял мелодию Мазурки Домбровского (сегодня это гимн Польши) и наложил на нее чешский текст. Песню назвали «Гей, словаки!», потому что она была адресована именно им. Об этом сам автор утверждал в дневниках (хотел напомнить соотечественникам о корнях).

Песня начинается так:

Hej, Slováci, ešte naša Slovenská reč žije, Dokiaľ naše verné srdce Za náš národ bije.

Дословный перевод:

Эй, словаки, все еще наш Словацкий язык продолжает жить. Пока наше верное сердце Бьется за наш народ.

Гимн быстро получил версии на других языках – естественно, уже без упоминания словаков. Их заменили на славян. Вот, например, русский текст:

Гей, славяне, гей, славяне! Будет вам свобода, Если только ваше сердце Бьется для народа.

А это уже словенский: Hej Slovani, naša reč Slovanska živo klije Dokler naše verno srce Za naš narod bije.

Перевод:

Эй, славяне, наша речь Славянские живые ростки, Пока наше верное сердце Борется за наш народ.

Дальше по тексту гораздо больше разночтений, но общие духоподъемные смыслы близки всем славянам сразу.

«Гей, славяне» стал гимном не только движения, но и нескольких государств. В 1939-м после оккупации Чехии гитлеровской Германией в Братиславе провозгласили Словацкую республику – полумарионеточное государство Третьего рейха. Его официальной песней стали «Гей, словаки!» Связь с нацистами не опорочила текст и мелодию. В 1946-м «Гей, славяне!» уже исполняли в социалистической Югославии, то есть песня стала гимном и для словенцев тоже. Так продолжалось до провозглашения Словенией независимости.

Кстати, в 1993-м Словакия предпочла другую песню – «Над Татрами молнии сверкают».

Флаги отличаются не только гербами. Размеры и цвета тоже разные

Человек, не увлекающийся футболом или географией (а все футбольные люди что-то да знают про географию), может перепутать флаги Словакии и Словении.

Их появлению также поспособствовал Славянский конгресс 1848 года. Его участники выбирали цвета для движения и посчитали уместным использовать белый, синий и красный, которые по отдельности или в сочетании друг с другом встречались на знаменах многих славянских средневековых и более поздних государств. Связь с российским триколором (тогда его вывешивали на торговых судах) тоже прослеживалась: Россия на тот момент – единственная независимая славянская страна.

Флаг Словакии

Цвета унаследовали Словения и Словакия (как и Сербия, Хорватия, Чехия, а прежде – Югославия), но оттенки отличаются. У словенцев синий и красный – более глубокие, у словаков – слегка приглушенные. Соотношение сторон тоже разные: 1 к 2 у Словакии и 2 к 3 – у Словении.

Флаг Словении

Поверх – символы, повторяющиеся национальные гербы. У Словении это белый силуэт горы Триглав, высочайшего пика страны, под ним – волны, символизирующие Адриатическое море. Гора с тремя пиками есть и на гербе Словакии – это не конкретная вершина, а собирательный образ трех хребтов – Матры, Фатры и Татров. Более заметный элемент государственной символики – двойной крест Кирилла и Мефодия, которые, по легенде, принесли христианство на эти земли.

Словения богатая. Словакия – не очень

За те без малого 35 лет с момента провозглашения независимости страны проделали большой путь. Обе – члены ЕС, еврозоны, Шенгенского соглашения и НАТО. Но стартовые позиции у них сильно отличались.

В составе Югославии Словения была самым промышленно развитым регионом. Это одна из причин, почему республика мечтала о самостоятельности: при населении в пару миллионов человек (10% от общего числа жителей Югославии конца 1980-х) она обеспечивала пятую часть союзного ВВП. Бытовая техника Gorenje, автомобильные аккумуляторы Topla, фармацевтические препараты Krka, модели поездов Mehano – все это словенские бренды, чья история началась в социалистической или даже королевской Югославии. Реформы 1990-х не ввергли страну в кризис, зато обеспечили стабильный рост.

По данным сайта Wage Center, сегодня средняя зарплата в стране – 2,280 евро. В 2022-м годовой ВВП на душу населения составил 25,4 тысяч долларов. Конечно, он не дотягивает до показателей Австрии (46,7 тысяч), Франции (38,8 тысяч) и даже Испании (27,7 тысяч). Но это больше, чем у Чехии (20,2 тысяч), Португалии (22,1 тысяч) и Эстонии (21,1 тысяч).

Озеро Блед в Словении

Словакия – отнюдь не аутсайдер ЕС, но экономически отстает от Словении. Одна из причин – слабое в прошлом индустриальное развитие и низкий уровень урбанизации. В Чехословакии промышленность концентрировалась в западных областях, восток же считался аграрным. В Словакии хорошие условия для производства вина и развода скота, но почти вся продукция, которой прославилась Чехословакия (от танков и трамваев до мебельных стенок и сапог), выпускалась в Праге, Брно и других чешских городах.

Татры в Словакии

Со временем ситуация изменилась, и сегодня сельское хозяйство играет не такую заметную роль в экономике Словакии. Благодаря относительно дешевой рабочей силе здесь открылись крупные автозаводы, где собирают Volkswagen, Kia, Peugeot, Fiat и другие марки. В 2018-м отрасль пробила отметку в миллион выпущенных автомобилей в год, что обеспечило 13% ВВП страны. Дополнительные источники экономического роста – сфера услуг и туризм. Братиславе помогает географическая близость к Вене (всего час езды), так что главный аэропорт Словакии стал удобным хабом для лоукостеров, направляющихся сразу в две столицы.

Сегодня средняя зарплата в стране – 1,569 евро, а подушевой ВВП – 18,9 тысяч долларов. Это чуть больше, чем у Польши, Латвии, Хорватии и Венгрии.

Фото: en.wikipedia.org ; Lukas Bato on Unsplash ; Artem Sapegin on Unsplash ; wirestock on Freepik