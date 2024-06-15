Швейцария – Скрудж Макдак среди стран мира. Почему она такая богатая?

Объясняет Юрий Истомин.

Если вы швейцарец, то выиграли социальную лотерею. Одна из самых богатых, миролюбивых, технологически развитых и живописных стран Европы не покидает топы мировых рейтингов по уровню жизни, качеству среды, доли образованного населения, свободы прессы и прочим показателям. Богатство швейцарцев – не миф. Средняя зарплата здесь – 6665 франков (7452 долларов) в месяц, но есть и нюансы.

Разбираемся, что там с деньгами.

Швейцария не воюет с соседями с 1815 года. Ее нейтралитет – залог процветания

Швейцарская банковская система – известный во всем мире бренд. Он держится на двух китах – стабильности и доверии. Страна и ее финансовые учреждения старательно избегают любых рисков – не только сомнительных инвестиций, но и военных конфликтов. В 1848 году разразилась последняя на сегодня война в истории Швейцарии – Зондербурдская. Это была кульминация внутренних противоречий, бои, унесшие жизни около сотни солдат, шли три недели.

Если оставить тот эпизод за скобками, то по-крупному Швейцария не воевала еще со времен Наполеона.

Венский конгресс

В 1815 году на Венском конгрессе Россия, Австрия, Пруссия и Великобритания прочертили новые европейские границы и договорились о нейтральном статусе Швейцарии. Соседи отказались на нее нападать, что обеспечило мощный прогресс. Провинциальный регион со сложным рельефом со временем превратился в процветающую конфедерацию. Все просто: если влиятельные империи договорились не нападать на страну, она становится надежным торговым и финансовым партнером.

Поначалу потенциал сотрудничества ограничивала транспортная недоступность Альп, но с развитием железных дорог и прокладкой тоннелей проблему решили. Швейцарские горные перевалы – кратчайший путь из северной Италии в южную Германию и из восточной Франции – в западную Австрию. Строительство обеспечивали банки Базеля, Цюриха и Женевы. И все же до 1914 года Швейцария уступала на финансовом рынке другим европейским государствам. Состоятельные люди охотнее открывали счета в Брюсселе.

Все изменила Первая мировая, когда швейцарские банки оставались единственной тихой гаванью, где можно защититься от инфляции, конфискации и обязательных военных займов. История повторилась во время Великой депрессии и в годы Второй мировой. К тому же в 1934-м в стране приняли закон о банковской тайне, что еще сильнее повысило доверие к финансовой системе.

Линия Тоблерон

Летом 1940-го Швейцарию окружили сверхагрессивные соседи – Третий рейх и фашистская Италия. Тогда же вермахт разрабатывал операцию «Танненбаум» – план вторжения, который, впрочем, не реализовали. Швейцария и не думала прикрываться одним лишь нейтральным статусом и тоже готовилась к войне. Страна превратилась в мощную альпийскую крепость – с заминированными тоннелями и мостами, дотами в скалах и огромными бомбоубежищами. С запада на восток построили защитную линию Проментхаус, сегодня более известную как Тоблерон – из-за сходства противотанковых бетонных пирамидок с формой шоколада. Но Гитлеру оказалось выгоднее торговать, чем нападать. Швейцария согласились на транзит товаров из Италии, а франк стал важнейшей валютой для международной торговли между странами Оси и их союзниками.

Пока остальная Европа восстанавливалась и готовилась к еще одной возможной войне (между соцблоком и капиталистическими странами), Швейцария богатела. Банковскую тайну попытались отменить (вопрос даже выносили на референдум), но все-таки сохранили. И хотя сегодня репутация у банков Credit Suisse и UBS по-прежнему на высоте, в последние годы на полную анонимность в рассчитывать нельзя: в 2013-м приняли закон, который обязывает банки реагировать на запросы налоговых органов других стран при подозрениях в совершении финансовых преступлений их гражданами.

Пока мера не пугает вкладчиков. Весной 2024-го капитализация UBS составила рекордные 100 млрд долларов, а чистая прибыль в 2023-м выросла до 29 млрд. Правда, хорошие показатели отчасти связаны с выгодной покупкой Credit Suisse. Сделка превратила UBS в монополиста на швейцарском банковском рынке.

Аффинаж – важнейший источник богатства Швейцарии. Страна скупает «грязное» золото и продает в слитках

Альпийское золото – это не только известный (правда, только в России) бренд шоколадок, но и одна из базовых отраслей швейцарской экономики. Превращение руды в слитки – сложный технологический процесс. Его еще называют французским словом «аффинаж», то есть буквально – «очищение». В Швейцарии золото очищают в прямом и переносном смыслах.

Сегодня руду добывают в 90 странах, но чтобы золото красиво лежало в сейфах и банковских хранилищах, его нужно привести в товарный вид. С задачей справляются не все. Например, Индонезия, Перу, Гана и Мексика в топе по разработке золота, но руда в «сыром» виде здесь не обрабатывается, а везется в Швейцарию. И даже лидеры отрасли – Китай, Австралия, Россия и США – с аффинажем почти не заморачиваются, зачастую доверяя проверенному партнеру.

В 2022 году в мире добыли 3100 тонн золота. До 70% переправляют в небогатую на природные ресурсы Швейцарию, где базируются крупнейшие компании по его обработке: Valcambi в Балерне, Argor-Heraeus в Мендризио и PAMP в Кастель-Сан-Пьетро. Их логотипы сверкают на слитках в банковских ячейках по всему миру. 100-граммовый прямоугольник золота 999-й пробы сегодня стоит около 7 тысяч евро.

При аффинаже избавляются не только от примесей. Попав на швейцарский завод, металл лишается «происхождения»: теперь это не самородок из нищей Ганы, где тысячи старателей трудятся на приисках в невыносимых условиях и под присмотром вооруженных людей, а блестящий слиток с маркировкой известного предприятия с прекрасной репутацией. К тому же по пути из той же Ганы в Балерну или Мендризио сырье проходит через посредников. Отсюда и такие удивительные цифры: по данным швейцарских медиа за 2019 год, 63% британского экспорта в страну – золотая руда. Для Гонконга и ОАЭ эти цифры еще выше – 78% и 92%. И ни одна из этих стран золото сама не добывает.

Добыча золота в Гане

О неоднозначном происхождении ценного ресурса политики и журналисты вспоминают регулярно, поэтому периодически гремят скандалы. В феврале 2023-го швейцарская таможня признала, что в страну, несмотря на санкции, поступает металл, добытый в России. Часть руды привезли из Великобритании, где она находилась на хранении еще до эмбарго, часть (очевидно, новую руду) – через ОАЭ. При этом по документам все чисто – отследить настоящую родину металла очень сложно.

Швейцария покупает золото, чтобы продавать. Важнейшее направление экспорта – Азия: прежде всего Китай и Индия. Назначение таких поставок может быть разным – от производства ювелирных украшений до сохранения сбережений в «твердом» активе. За последние пять лет стоимость золота выросла на 70%, цена серьезна скакнула с начала пандемии. Спрос вырос настолько, что в 2021 году Швейцария отправила в Индию 507 тонн золота – в три раза больше, чем в 2020-м. Рекорд поставил и Гонконг, купив 79 тонн, хотя годом ранее озолотился всего на 27 тонн. Среди других покупателей – США, Великобритания, Япония, Германия, Италия и другие страны, которые могут себе это позволить.

Швейцария за счет аффинажа и перепродажи зарабатывает огромные деньги. В 2023-м доход от таких сделок составил 107,2 млрд долларов. Золото (правда, вместе с драгоценными камнями) в доле швейцарского экспорта конкурирует с фармацевтической продукцией и составляет около 25% от всех проданных за границу товаров. Скажем, знаменитые часы – лишь 7%, а продукты питания (в том числе сыр и шоколад) – 6,2%.

Швейцарцы – бобры Европы. Понастроили в горах плотины и гонят электричество соседям

Электричество – еще один важный ресурс Швейцарии. Местные инженеры научились перекрывать альпийские ущелья и направлять горные реки так, чтобы получать максимальную выгоду. В 1878 году в Санкт-Морице открыли первую в стране гидроэлектростанцию. Сегодня их более 500 (по другим данным – 680), в том числе – один из крупнейших комплексов в Европе Клезон-Диксенс на реке Рона. Его начали строить в 1953-м, а первые генераторы заработали через 10 лет.

Сегодня в Швейцарии самая высокая плотность плотин в мире, хотя ГЭС – не единственный источник энергии, на гидроэлектростанции приходится 62% от всей добычи. 29% – это атомная энергетика. В 1969-м здесь заработала первая в стране АЭС. Ровно 50 лет спустя швейцарцы на референдуме проголосовали за отказ от ядерного топлива. В 2019-м АЭС в Мюлеберге отключили, но четыре станции еще действуют.

Клезон-Диксенс

В конфедерации полный порядок с энергоэффективностью – потребление электроэнергии на душу населения ниже, чем в среднем по Европе, что позволяет экспортировать электричество соседям. И даже закрытие атомных станций не должно пошатнуть позиции Швейцарии. АЭС призваны заменить возобновляемые источники – ветряки и солнечные панели. Жители гордятся статусом одной из самых экологичных стран мира и пытаются его сохранить.

Но Швейцария – это не только буренки с колокольчиками, водопады с радугой и заливные луга. Промышленность здесь тоже есть. В некоторых кантонах развито машиностроение: Bühler Holding, Georg Fischer, Aebi Schmidt Holding, Stadler выпускают станки, сельхозтехнику, трамваи и оборудование. Sika, Syngenta, Givaudan – известные бренды химической промышленности. Санкт-Галлен еще в Средние века прославился текстильными производством и с тех пор укрепил позиции – здесь и в окрестностях работают около 200 компаний.

Все отлично и в фармацевтике – в Базеле находится штаб-квартира одной из крупнейших в мире компаний Novartis.

Не менее важная сфера – пищевая промышленность. Причем речь не только о сыре и шоколаде. Например, в 2021 году Швейцария экспортировала кофе на 3,3 млрд франков, что в 4,2 раза больше, чем у шоколада, и в 4,5 раза больше, чем у сыра. Все почти как с золотом: в Швейцарии не растет кофе, зато его активно завозят и перерабатывают, в том числе на предприятиях Nestle. Знаменитую компанию в 1868 году основал Анри Нестле, который изобрел детскую семь и поставил ее производство на поток. Только на местном рынке далеко не уедешь, поэтому Nestle быстро вышла на международный уровень, сегодня ей принадлежат десятки очень знакомых брендов: кофе Nescafe, мороженое Movenpick, вода San Pellegrino и Perier, кубики Maggi и даже корм для животных Purina.

Огромная империя с заводами по всему миру и центральным офисом в небольшом городке Веве на берегу Женевского озера – лучшее объяснение, почему Швейцария такая богатая.

Швейцария – рай богачей? Недостатков хватает: запутанные налоги, бедность растет, рабочий день длиннее, чем в среднем по ЕС

У Швейцарии современная структура экономики: 74% ВВП обеспечивает сфера услуг, 25% – промышленность, крохотный 1% – у сельского хозяйства. Развивать бизнес тут довольно выгодно: НДС – всего 8,1% (для некоторых категорий товаров – еще ниже), налоги для юрлиц колеблются от 11,9% до 21%

Зато для обычных граждан все очень запутанно. Резиденты платят федеральный, кантональный, коммунальный и (опционально) религиозный налоги. В каждом регионе свои ставки. С тех, кто зарабатывает менее 14,5 тысяч франков в год (сложно представить, как там прожить на эти деньги), ничего не берут. Но в остальном ставка плавает от примерно 10% до 40%. Кроме того, надо отдать 35% от пассивного дохода с банковских вкладов или дивидендов. Скажем, женатая (они платят меньше) пара из Берна с одним ребенком, где родитель №1 – протестант, а родитель №2 исповедует католичество, со средним по Швейцарии доходом в 80 тысяч франков на каждого (то есть в сумме – 160 тысяч) заплатят налогов на 23 256 франков. В Цюрихе, Женеве и Базеле сумма была бы больше.

Хорошие зарплаты обеспечиваются высокой базовой ставкой, а заодно более продолжительным рабочим днем. В исследовании 2018 года говорится, что швейцарец трудится в среднем 42 часа 36 минут в неделю. Жители Франции – 37 часов 36 минут, а средний показатель по Евросоюзу – 39 часов и 24 минуты.

Высокие доходы компенсируются стоимостью жизни. В главных городах страны аренда однокомнатной квартиры в среднем обойдется в 1500-2000 франков. В Швейцарии очень низкая инфляция – буквально в пару процентов (что тоже не всегда хорошо и мешает расти экономике). Но еда и без того дорогая. Портал Numbeo, исследующий стоимость жизни в разных странах, посчитал, что стандартный набор продуктов для гармоничного питания (2500 килокалорий в день) обойдется жителю Женевы в 19 долларов (то есть 650 долларов в месяц).

Достаточно пересечь французскую границу, проехать 50 километров и добраться до Анси, как стоимость корзины упадет до $13,2 ($409). В Нью-Йорке ее оценили в $17,6 ($545), в Милане – в $12,9 ($401), в Берлине – в $11,43 ($354), в Лондоне – в $10,87 ($336), в Москве – в $6,49 ($201). При этом зарплаты с учетом покупательной способности в Швейцарии все равно в 1,2 раза выше, чем в Германии, в 1,4 раза выше, чем во Франции, и в 2,6 раза выше, чем в Греции.

В последнее время в Швейцарии растет число бедных. По официальным данным за 2020-й, их около 8,5% – максимум с 2014-го. Еще 15,5% живут на грани бедности. Правда, порог бедности довольно высокий. В том же 2020-м отсечку прочертили на уровне 2279 франков на человека или 3963 франков для двух взрослых с двумя детьми. То есть в эту категорию попадают и те, кто может позволить аренду квартиры в Женеве, нормально питаться и еще что-то хранить в швейцарском банке.

С другой стороны, растет число тех, у кого жилья как раз нет. По данным местных благотворительных организаций, на фоне притока мигрантов и малого предложения на рынке доступных квартир стало больше бездомных. В 2023 году писали, что на 100 000 взрослых жителей Женевы приходится 210 человек без крыши над головой. В Лозанне – 150, в Берне – 58. 61% бездомных не имеет документов. Власти ищут способы решить проблему – созданием ночлежек и расширением социальных программ.

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Фото: Gettyimages.ru /Christopher Furlong, Sean Gallup, Arnd Wiegmann, Spencer Platt; AFP /FABRICE COFFRINI