Кубок Африки принимает страна, которую за пределами России называют неправильно. Объясняем почему

Минутка истории и географии.

Африканский футбол – колоритный во всех смыслах. Эмоциональные матчи, броская форма, цветастые флаги – все это на четыре с половиной недели досталось стране, русское написание которой заставляет плясать по клавиатуре в легком акробатическом прыжке. Как же правильно? Тест из одного вопроса!

В России страну официально называют Кот-д’Ивуар – с апострофом (что вынуждает дважды менять раскладку или пользоваться нампэдом, если он есть) и непривычными буквосочетаниями. А слово «ивуариец» – и вовсе вызов для каждого страдающего дисграфией.

Как же повезло жителям других стран. Почти во всем мире государство в экваториальной Африке по-прежнему называют Берегом Слоновой Кости (естественно, на своем языке).

С 1986-го власти Кот-д’Ивуара требуют, чтобы название страны не переводили на другие языки. В СССР прислушались (дипломатия!), но многие проигнорировали

Кот-д’Ивуар принимает Кубок африканских наций второй раз. Первый турнир там прошел в 1984-м, когда на советских картах страна значилась под названием Берег Слоновой Кости. Через пару лет атласы и справочники пришлось перепечатывать. В 1986-м съезд правящей (и единственной) Демократической партии постановил: во всем мире государство надо называть на французский лад – Кот-д’Ивуаром. Собственно, этот топоним означает то же самое – «Берег слоновой кости», но власти страны призвали к транслитерации вместо перевода.

В СССР сориентировались быстро. Так в атласе 1980-го еще значится Берег Слоновой Кости (хотя иногда к названию добавляли слово «Республика»). В издании, подписанном в печать 18 июня 1986-го, – уже Кот-д’Ивуар. Даже составители легендарного детского атласа «Мир и человек» 1988-го подчинились Демократической партии.

Карта 1980-го

Карты 1986-го (слева) и 1988-го (справа)

Тема правильного названия стран всплывает регулярно. В 2019-м Нидерланды попросили не путать их с Голландией (так называются две провинции королевства – северная и южная). В интернете разворачиваются баталии по поводу «Беларуси/Белоруссии», «Молдовы/Молдавии», «Кыргызстана/Киргизии» и так далее.

Но случай с Кот-д’Ивуар. – уникальный. Возможно, советские картографы сохранили бы прежнее название, если бы не стремление преодолеть давнюю вражду. Африканское государство объявило о независимости от Франции в 1960 году и тут же установило контакты с СССР. Связи поддерживали девять лет – в 1969-м правительство республики разорвало дипломатические отношения, полагая, что Советский Союз поддерживает противников режима и вмешивается во внутренние дела. Поначалу в Москве надеялись, что новое государство будет строить социализм, но там сохранили связи с западом и даже с бывшей метрополией.

Иногда встречаются двойные названия

Страны вернулись к диалогу только в годы перестройки – в 1986-м контакты восстановили. Переименование Берега Слоновой Кости на картах стало красивым дипломатическим жестом. Название Кот-д’Ивуар распространилось почти по всему постсоветскому пространству. Хотя есть и исключения. На белорусском, украинском, казахском, таджикском, киргизском, туркменском и латышском страна именуется, как просит ее правительство. Но на эстонском эти земли называют Elevandiluurannik, на литовском – Dramblio Kaulo Krantas, а в Молдавии приняли румынскую версию – Coasta de Fildeș. Все три топонима в переводе с национальных языков означают одно и то же – «Берег слоновой кости». В этих странах следуют общемировой традиции переводить французское название. В Англии говорят Ivory Coast, в Италии – Costa d’Avorio, в Германии – Elfenbeinküste, в Сербии – Обала Слоноваче и так далее. Народы, говорящие на испанском, португальском, арабском и многих других языках, тоже не учли пожелание африканских властей. Впрочем, использование своих топонимов – привычная практика. Черногория известна миру как Montenegro, Россия в Латвии – Krievija, Великобританию – вообще почти все переводят, а Германию кто как только не называет: Germany (английский), Allemagne (францзский), Niemcy (польский), Saksa (финский) – вариантов масса.

С западного побережья Африки экспортировали слоновую кость тысячами тонн. До прежде основной статьей дохода были рабы

Поэтическое название появилось не на пустом месте. Так эти земли прозвали европейские колонизаторы. Освоение западного побережья Африки шло постепенно. В поисках удобного пути в Индию португальцы отправляли морские экспедиции на юг еще в XIV веке. Поначалу их интересовали источники пресной воды и провизии для дальних путешествий, но, вступив в контакт с местными жителями, они обнаружили страну с дорогими ресурсами – золотом, перцем и слоновой костью. Тогда на европейских картах пометили три региона. К востоку находился Золотой Берег, к западу – Берег Слоновой Кости, а еще дальше Перцовый Берег. Первому дали имя португальцы, позже он стал британской колонией, а сегодня эта страна называется Ганой. Топоним Кот-д’Ивуар появился благодаря французским мореплавателям. Перцовый берег – это современная Либерия.

Сегодня слонов в этой части континента осталось немного. В 2017-м специалисты Университета Феликса Уфуэ-Буаньи насчитали в заповедниках и национальных парках Кот-д’Ивуара только 225 особей. В 1994 году их было 1611. Речь об особом подвиде – африканские лесные. Чуть севернее в саваннах проживают просто африканские слоны. И тем и другим угрожает исчезновение. Одна из причин – убийство животных ради добычи слоновой кости.

В Европе ее ценили еще в античные времена – за удобство обработки, практичность и белизну. Например, одно из чудес света знаменитая статуя Зевса в Олимпии была выполнена в том числе из большого количества слоновой кости. Впрочем, гораздо чаще этот материал шел на производство небольших украшений.

Благодаря арабскому завоеванию северной Африки в VI-VII веках территория современного Кот-д’Ивуара активнее включилась в средневековую торговлю. Караваны шли через Сахару, а на добыче и перевозке дорогих товаров быстро поднялись два древних государства – Империя Гана, а затем – Мали. Правда, Берег Слоновой Кости для них оставался плохо освоенной окраиной и сырьевым придатком.

Для добычи и перевозки костей использовались рабы. А с появлением европейцев они на время сами стали главной статьей экспорта региона. Плантации в Северной и Южной Америке нуждались в рабочей силе, поэтому колонисты приплывали в Африку, покупали «живой товар» у местных вождей (обычно на продажу шли пленники, захваченные во время войны с соседями), везли их через Атлантику, а затем набивали корабли тем, что вырастили или добыли в Новом свете. Треугольная торговля стала главным драйвером роста экономики многих европейских стран, а на картах на время появился Невольничьий Берег. Лишь с запретом рабства в XIX веке и появлением колоний уже в самой Африке акцент в торговле вновь сместился на другие ресурсы – в том числе слоновую кость.

Как и прежде, ее использовали для предметов роскоши: например, из бивней изготавливали шары для бильярда и клавиши рояля. Спрос на товар рос, во второй половине XX века главным потребителем слоновой кости стала Япония. Там были популярны небольшие сувенирные фигурки – нэцкэ и окимоно. Их изготавливали из разных материалов, в том числе из обработанных костей слонов из западной Африки. Кроме того, в Японии вместо подписи использовались ханко – личные печати. Их также вырезали из бивней.

Окимоно

Слоновую кость ежегодно везли в разные части мира сотнями и тысячами тонн. На фоне возрастающего спроса страны вводили ограничения на импорт и экспорт. К концу 1980-х добыча и продажа этого редкого и дорого материала была запрещена. Сегодня убийство слонов ради костей считается браконьерством.

Флаг Кот-д’Ивуара очень похож на ирландский. Это совпадение, а если приглядеться, у них много различий

Хотя цвет слоновой кости – это один из оттенков белого, сборная Кот-д’Ивуара играет чаще всего в оранжевом или зеленом. Их взяли с флага страны, который очень похож на ирландский.

Вообще, вертикальные полосы на флагах разных стран принято считать наследием Французской революции. В 1789-м красные и синие кокарды были символом борьбы за свободу, равенство и братство, а позже это сочетание стало официальным знаменем республики. В XIX веке триколор превратился в стандарт для национальных движений и обществ – нужно было только подобрать подходящие цвета. В 1848-м сторонники самоуправления Ирландии представили зелено-бело-оранжевое полотно. Цвета символизировали согласие между католиками (зеленый) и протестантами (оранжевый). В 1922-м после обретения ирландцами независимости флаг получил официальный статус.

Слева – ирландский, справа – ивуарийский

Символ Кот-д’Ивуара гораздо более молодой. Его приняли в 1959-м, и цвета символизируют, конечно, другое. Оранжевый означает саванны на севере страны, белый – (нет, не элегантность) мир, а зеленый – надежду и леса. Кроме того, у ивуарийцев зеркальное расположение полос. Оттенки также не совпадают, а еще у них разное соотношение сторон: у Ирландии 1 к 2, а у Кот-д’Ивуара – 2 к 3.

Да и формы сборных тоже отличаются.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Jamie McDonald; Then Chih Wey, Science Museum/Global Look Press