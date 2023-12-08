Правда, что Генри Киссинджер помог организовать договорняк на ЧМ-1978?

Таинственные 6:0 Аргентины и Перу.

В конце ноября на 101 году жизни скончался экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. Его называют архитектором «разрядки» и отцом «челночной дипломатии». Он помог остановить войну во Вьетнаме и до последнего пытался влиять на международную повестку. Ему же приписывают роль в договорном матче на чемпионате мира в Аргентине: в 1978-м хозяева размазали Перу 6:0 и, по одной версии, на результат мог повлиять Киссинджер.

Рассказываем, так ли это на самом деле и когда он действительно использовал спорт ради национальных интересов.

Киссинджер проповедовал realpolitik. Международные отношения должна была определять не идеология, а прагматизм

Генри Киссинджер – пожалуй, самый известный американский дипломат. Он много лет определял внешнюю политику США, получил Нобелевскую премию мира и задавал тренды. На госслужбу Генри попал через Гарвард, где сначала учился, а затем получил докторскую степень по социальным наукам и начал преподавать. В 1950-х и 1960-х консультировал правительственные комиссии и составлял доклады.

В 1968-м на выборах в США победил республиканец Ричард Никсон. Новый президент пригласил в команду Киссинджера, который почти семь лет оставался советником по нацбезопасности, в том числе после прихода к власти Джеральда Форда. Киссинджер возглавил американскую делегацию на переговорах с Северным Вьетнамом. В январе 1973-го дипломат добился подписания Парижского мирного договора, который должен был закончить затянувшуюся войну в Индокитае: США обязались вывести войска из Вьетнама и ждали, что в стране пройдут демократические выборы. Стороны выполнили только первую часть договора, а север и юг воссоединились не по итогам голосования, а в результате наступления коммунистов после ухода американцев. За Парижский договор в том же 1973-м, то есть еще до окончательной развязки конфликта, Киссинджер получил Нобелевскую премию мира. Ее должны были вручить и главе северовьетнамской делегации Ле Дык Тхо, но тот отказался от награды.

Тогда же Генри Киссинджера назначили госсекретарем – он отвечал за американскую дипломатию до ухода Форда с президентского поста в январе 1977-го. Этот период Холодной войны называют временем «разрядки». В 1972-м Никсон и Брежнев подписали «Основы взаимоотношений между СССР и США» – в документе говорилось, что идеологические разногласия не должны мешать развитию отношений. В том же 1972-м страны заключили «Договор об ограничении систем противоракетной обороны». По нему СССР и США обязались создавать не больше двух комплексов, препятствующих ракетным атакам. Эта мера должна была лишить агрессора чувства защищенности, если он решится на ядерный удар по противнику. Кроме того, в 1973-м стороны заключили «Соглашение о предотвращении ядерной войны».

Но, пожалуй, самое масштабное событие «разрядки» – подписание 1 августа 1975-го Хельсинских соглашений. В них говорилось о нерушимости границ, территориальной целостности, невмешательстве государств во внутренние дела других стран, экономическом сотрудничестве, присутствии наблюдателей на военных учениях и защите прав человека. Документ приняли 35 стран – почти вся Европа, а также США и Канада.

За всеми соглашениями в той или ной мере стоял Генри Киссинджер. Хотя «разрядка» не была изобретением американского дипломата, его по праву называют ее архитектором. К заслугам госсекретаря причисляют и успехи «челночной дипломатии». Ее придумал, конечно, не он, но именно Киссинджер использовал механизм активнее всего. Самый известный пример – попытка решения арабо-израильского конфликта. В первой половине 1970-х Киссинджер встречался с представителями враждующих стран, выступал посредником и искал компромисс. Дипломат сыграл важную роль в заключении перемирия, остановившую Войну судного дня 1973-го, когда Египет, Сирия, Иордания и Ирак напали на Израиль.

Киссинджер придерживался доктрины realpolitik – «реальной политики», когда принципами и диалогами можно пожертвовать ради прагматичных и достигаемых целей. И вновь это не изобретение Киссинджера, но благодаря ему идея превалировала во внешней политике США целое десятилетие – вплоть до введения советских войск в Афганистан в 1979-м, когда отношения между странами снова испортились. И даже после ухода с поста госсекретаря Киссинджер оставался значимой фигурой – был советником или просто автором больших дипломатических инициатив.

Киссинджер использовал спорт, чтобы наладить отношения с Китаем. Так появилась «пинг-понговая дипломатия»

Киссинджер пользовался любой возможностью для поиска компромисса, если это отвечало интересам США. После победы коммунистов в затяжной гражданской войне в Китае американцы не спешили налаживать с ними связи. КНР они не признавали, а поддерживали контакты с предыдущим правительством, уехавшим на Тайвань. Впрочем, к 1970-м Китай играл настолько весомую роль, что игнорировать его уже было нельзя.

Потепление отношений началось в 1971 году благодаря чемпионату мира по настольному теннису. На турнире в Японии выступали и китайцы, и американцы. Однажды игрок сборной США Гленн Коуэн опоздал на автобус, который вез спортсменов в отель после тренировки. Чтобы добраться до номера, он попросился в шаттл другой команды – в его салоне оказались китайцы. Завязался разговор с обменом подарками, историю подхватили японские журналисты, и в одном из интервью Коуэн признался, что хотел бы съездить в Китай. Мао Цзэдун быстро отреагировал: распорядился организовать поездку для американских теннисистов, и 15 человек (в том числе 9 игроков) уже через несколько дней осматривали достопримечательности КНР и сыграли в товарищеском турнире.

Мао и Киссинджер

С этого момента между странами началось потепление. Китай конфликтовал с СССР, поэтому был заинтересован в нормализации отношений с США. Америка видела в развитии связей с Пекином шанс на более выгодные позиции в Холодной войне. В июле 1971-го, через несколько месяцев после приезда спортсменов в Китай, столицу КНР тайно посетил Генри Киссинджер. Это был первый акт «пинг-понговой дипломатии», как ее окрестили журналисты. В октябре Киссинджер снова побывал в Китае. Более того, президент Никсон снял запрет для американцев посещать КНР, а в феврале 1972-го уже сам приехал в страну, где подписал Шанхайское коммюнике. Соединенные Штаты официально признали коммунистическое правительство, хотя сохранили связи с Китайской Республикой, базирующейся на Тайване. Страны договорились о взаимном сотрудничестве, что помогло КНР выйти на новые темпы роста экономики.

Киссинджер заходил в раздевалку сборной Перу перед матчем с Аргентиной. Зачем?

И все же Киссинджера не нужно идеализировать. В его резюме – не только мирные инициативы и успешные переговоры. Например, госсекретаря связывают с операцией «Кондор», когда американские спецслужбы помогали диктаторским режимам Латинской Америки бороться с оппозицией. В этих странах были сильные левые идеи и социалистические организации. Их лидеров и сторонников репрессировали, похищали, пытали и убивали. В разные годы с несогласными жестоко расправлялись в Чили, Уругвае, Бразилии и, конечно, Аргентине.

Митинг в Аргентине с требованием вернуть похищенных спецслужбами людей

В 1976-м в Буэнос-Айресе произошел военный переворот, к власти пришла хунта, которая начала «Процесс национальной реорганизации». Он включал не только цензуру, нарушение прав человека и централизацию власти, но и расправы со всеми, кто казался правительству и спецслужбам неблагонадежным. Этот период истории Аргентины называют «грязной войной». Ее жертвами стали около 40 тысяч человек. Существуют свидетельства, воспоминания и протоколы, которые подтверждают, что Киссинджер как минимум одобрял такую политику и точно знал об операции «Кондор». В начале 2000-х бывшего госсекретаря США даже вызвали в суд Аргентины, где рассматривались дела в отношении хунты. Киссинджер на слушаниях не появился – ни как обвиняемый, ни как свидетель.

Зато в 1978-м он, пусть и находясь в отставке, в Аргентине все же побывал. Страна принимала чемпионат мира – заявку на организацию турнира ФИФА одобрила еще до военного переворота, а после не отозвала, даже несмотря на призывы правозащитников. На том турнире было два групповых этапа: 16 команд делились на четверки, затем 8 лучших переходили во второй раунд, а победители сражались в финале.

Киссинджер (слева) и президент Аргентины Хорхе Видела (по центру)

Хозяева стартовали неплохо: обыграли Венгрию и Францию, но уступили Италии. На втором этапе аргентинцы уложили поляков 2:0, сыграли 0:0 с Бразилией – так третий тур оказался решающим. Бразилия победила Польшу 3:1, поэтому аргентинцам для финала нужно было не только обыграть Перу, но и забить минимум четыре мяча.

Все получилось. Причем забили даже не четыре, а целых шесть (6:0). И установили самый крупный разгром в истории ЧМ на тот момент. А в финале Аргентина выключила в дополнительное время Нидерланды (3:1).

Решающий матч группового этапа по-прежнему вызывает вопросы. Существуют разные теории, которые объясняют разгром Перу. Одна из них связывает результат с коротким визитом президента Аргентины Хорхе Виделы и отставного госсекретаря Генри Киссинджера в раздевалку гостей. Они заглянули туда незадолго до стартового свистка, из-за чего игру называют договорняком. В 2012-м на британском Сhannel 4 вышло короткое расследование: пресс-служба Киссинджера заявила, что его руководитель вообще не помнит ни о каком визите в раздевалку, но остались свидетельства футболистов. Бывший капитан сборной Перу Эктор Чумпитас рассказывал, что появление столь важных персон немного озадачило команду.

«Мы смотрели друг на друга и задаваться вопросом: разве они не должны были пойти в аргентинскую раздевалке, а не в нашу? Что происходит? Они пожелали нам удачи. Почему? Это вызывало много вопросов», – вспоминал Чумпитас.

Упоминаний, что Киссинджер и Видела угрожали игрокам, пытались их подкупить или просто намекали на сдачу матча, нет.

Перуанцев обвиняют в безволии. Но важно помнить, что для них встреча уже не имела турнирного значения, да и в целом на втором групповом этапе они проиграли не только аргентинцам: например, пропустили три от Бразилии.

Есть вопросы и к тренерским решениям. При счете 0:2 (он хозяев не устраивал) на 51-й минуте главный тренер перуанцев поменял опорного полузащитника Хосе Веласкеса. Его называли одним из лучших игроков команды, а сам Хосе позже рассказывал, что так и не понял смысл замены. Правда, он умалчивает, что за три минуты до этого ему показали желтую карточку. Возможно, главный тренер Маркос Кальдерон опасался потенциального удаления. В том же расследовании 2012-го Веласкес говорил, что атмосферу вокруг команды дополнительно нагнетатели: «Было давление со стороны правительства. От правительства к менеджерам команды, от менеджеров команды к тренерам».

Только неизвестно, чего именно касалось давление.

Версию о договорняке также разгонял Хенаро Ледесма. Перуанский политик в 1970-х был видным участником профсоюзного движения. В 1976-м его похитили и увезли в Аргентину. Тогда это была привычная практика: южноамериканские диктатуры помогали друг другу удерживать противников режима, лишали их связи с адвокатами, правозащитниками и родственниками. Ледесма считает, что шесть пропущенных мячей – благодарность или даже плата коллегам из Аргентины от правительства Перу за избавление от неудобного противника. Но никаких доказательств этой версии нет.

Хенаро Ледесма машет кулаком на митинге

Иногда подозрительность матча объясняют косвенными признаками. В том же 1978-м правительство Аргентины отправило в Перу 35 000 тонн зерна, а по некоторым данным, еще и оружие. Кроме того, центральный банк высвободил 50 млн долларов замороженных перуанских активов.

Но вряд ли это можно считать доказательством. И уж тем более нет никаких крепких свидетельств, которые бы связывали Киссинджера с разгромом Перу.

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Фото: Gettyimages.ru/Evening Standard, Peter Robinson; РИА Новости/Юрий Иванов