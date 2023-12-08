Правда, что Генри Киссинджер помог организовать договорняк на ЧМ-1978?
Таинственные 6:0 Аргентины и Перу.
В конце ноября на 101 году жизни скончался экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. Его называют архитектором «разрядки» и отцом «челночной дипломатии». Он помог остановить войну во Вьетнаме и до последнего пытался влиять на международную повестку. Ему же приписывают роль в договорном матче на чемпионате мира в Аргентине: в 1978-м хозяева размазали Перу 6:0 и, по одной версии, на результат мог повлиять Киссинджер.
Рассказываем, так ли это на самом деле и когда он действительно использовал спорт ради национальных интересов.
Киссинджер проповедовал realpolitik. Международные отношения должна была определять не идеология, а прагматизм
Генри Киссинджер – пожалуй, самый известный американский дипломат. Он много лет определял внешнюю политику США, получил Нобелевскую премию мира и задавал тренды. На госслужбу Генри попал через Гарвард, где сначала учился, а затем получил докторскую степень по социальным наукам и начал преподавать. В 1950-х и 1960-х консультировал правительственные комиссии и составлял доклады.
В 1968-м на выборах в США победил республиканец Ричард Никсон. Новый президент пригласил в команду Киссинджера, который почти семь лет оставался советником по нацбезопасности, в том числе после прихода к власти Джеральда Форда. Киссинджер возглавил американскую делегацию на переговорах с Северным Вьетнамом. В январе 1973-го дипломат добился подписания Парижского мирного договора, который должен был закончить затянувшуюся войну в Индокитае: США обязались вывести войска из Вьетнама и ждали, что в стране пройдут демократические выборы. Стороны выполнили только первую часть договора, а север и юг воссоединились не по итогам голосования, а в результате наступления коммунистов после ухода американцев. За Парижский договор в том же 1973-м, то есть еще до окончательной развязки конфликта, Киссинджер получил Нобелевскую премию мира. Ее должны были вручить и главе северовьетнамской делегации Ле Дык Тхо, но тот отказался от награды.
Тогда же Генри Киссинджера назначили госсекретарем – он отвечал за американскую дипломатию до ухода Форда с президентского поста в январе 1977-го. Этот период Холодной войны называют временем «разрядки». В 1972-м Никсон и Брежнев подписали «Основы взаимоотношений между СССР и США» – в документе говорилось, что идеологические разногласия не должны мешать развитию отношений. В том же 1972-м страны заключили «Договор об ограничении систем противоракетной обороны». По нему СССР и США обязались создавать не больше двух комплексов, препятствующих ракетным атакам. Эта мера должна была лишить агрессора чувства защищенности, если он решится на ядерный удар по противнику. Кроме того, в 1973-м стороны заключили «Соглашение о предотвращении ядерной войны».
Но, пожалуй, самое масштабное событие «разрядки» – подписание 1 августа 1975-го Хельсинских соглашений. В них говорилось о нерушимости границ, территориальной целостности, невмешательстве государств во внутренние дела других стран, экономическом сотрудничестве, присутствии наблюдателей на военных учениях и защите прав человека. Документ приняли 35 стран – почти вся Европа, а также США и Канада.
За всеми соглашениями в той или ной мере стоял Генри Киссинджер. Хотя «разрядка» не была изобретением американского дипломата, его по праву называют ее архитектором. К заслугам госсекретаря причисляют и успехи «челночной дипломатии». Ее придумал, конечно, не он, но именно Киссинджер использовал механизм активнее всего. Самый известный пример – попытка решения арабо-израильского конфликта. В первой половине 1970-х Киссинджер встречался с представителями враждующих стран, выступал посредником и искал компромисс. Дипломат сыграл важную роль в заключении перемирия, остановившую Войну судного дня 1973-го, когда Египет, Сирия, Иордания и Ирак напали на Израиль.
Киссинджер придерживался доктрины realpolitik – «реальной политики», когда принципами и диалогами можно пожертвовать ради прагматичных и достигаемых целей. И вновь это не изобретение Киссинджера, но благодаря ему идея превалировала во внешней политике США целое десятилетие – вплоть до введения советских войск в Афганистан в 1979-м, когда отношения между странами снова испортились. И даже после ухода с поста госсекретаря Киссинджер оставался значимой фигурой – был советником или просто автором больших дипломатических инициатив.
Киссинджер использовал спорт, чтобы наладить отношения с Китаем. Так появилась «пинг-понговая дипломатия»
Киссинджер пользовался любой возможностью для поиска компромисса, если это отвечало интересам США. После победы коммунистов в затяжной гражданской войне в Китае американцы не спешили налаживать с ними связи. КНР они не признавали, а поддерживали контакты с предыдущим правительством, уехавшим на Тайвань. Впрочем, к 1970-м Китай играл настолько весомую роль, что игнорировать его уже было нельзя.
Потепление отношений началось в 1971 году благодаря чемпионату мира по настольному теннису. На турнире в Японии выступали и китайцы, и американцы. Однажды игрок сборной США Гленн Коуэн опоздал на автобус, который вез спортсменов в отель после тренировки. Чтобы добраться до номера, он попросился в шаттл другой команды – в его салоне оказались китайцы. Завязался разговор с обменом подарками, историю подхватили японские журналисты, и в одном из интервью Коуэн признался, что хотел бы съездить в Китай. Мао Цзэдун быстро отреагировал: распорядился организовать поездку для американских теннисистов, и 15 человек (в том числе 9 игроков) уже через несколько дней осматривали достопримечательности КНР и сыграли в товарищеском турнире.
С этого момента между странами началось потепление. Китай конфликтовал с СССР, поэтому был заинтересован в нормализации отношений с США. Америка видела в развитии связей с Пекином шанс на более выгодные позиции в Холодной войне. В июле 1971-го, через несколько месяцев после приезда спортсменов в Китай, столицу КНР тайно посетил Генри Киссинджер. Это был первый акт «пинг-понговой дипломатии», как ее окрестили журналисты. В октябре Киссинджер снова побывал в Китае. Более того, президент Никсон снял запрет для американцев посещать КНР, а в феврале 1972-го уже сам приехал в страну, где подписал Шанхайское коммюнике. Соединенные Штаты официально признали коммунистическое правительство, хотя сохранили связи с Китайской Республикой, базирующейся на Тайване. Страны договорились о взаимном сотрудничестве, что помогло КНР выйти на новые темпы роста экономики.
Киссинджер заходил в раздевалку сборной Перу перед матчем с Аргентиной. Зачем?
И все же Киссинджера не нужно идеализировать. В его резюме – не только мирные инициативы и успешные переговоры. Например, госсекретаря связывают с операцией «Кондор», когда американские спецслужбы помогали диктаторским режимам Латинской Америки бороться с оппозицией. В этих странах были сильные левые идеи и социалистические организации. Их лидеров и сторонников репрессировали, похищали, пытали и убивали. В разные годы с несогласными жестоко расправлялись в Чили, Уругвае, Бразилии и, конечно, Аргентине.
В 1976-м в Буэнос-Айресе произошел военный переворот, к власти пришла хунта, которая начала «Процесс национальной реорганизации». Он включал не только цензуру, нарушение прав человека и централизацию власти, но и расправы со всеми, кто казался правительству и спецслужбам неблагонадежным. Этот период истории Аргентины называют «грязной войной». Ее жертвами стали около 40 тысяч человек. Существуют свидетельства, воспоминания и протоколы, которые подтверждают, что Киссинджер как минимум одобрял такую политику и точно знал об операции «Кондор». В начале 2000-х бывшего госсекретаря США даже вызвали в суд Аргентины, где рассматривались дела в отношении хунты. Киссинджер на слушаниях не появился – ни как обвиняемый, ни как свидетель.
Зато в 1978-м он, пусть и находясь в отставке, в Аргентине все же побывал. Страна принимала чемпионат мира – заявку на организацию турнира ФИФА одобрила еще до военного переворота, а после не отозвала, даже несмотря на призывы правозащитников. На том турнире было два групповых этапа: 16 команд делились на четверки, затем 8 лучших переходили во второй раунд, а победители сражались в финале.
Хозяева стартовали неплохо: обыграли Венгрию и Францию, но уступили Италии. На втором этапе аргентинцы уложили поляков 2:0, сыграли 0:0 с Бразилией – так третий тур оказался решающим. Бразилия победила Польшу 3:1, поэтому аргентинцам для финала нужно было не только обыграть Перу, но и забить минимум четыре мяча.
Все получилось. Причем забили даже не четыре, а целых шесть (6:0). И установили самый крупный разгром в истории ЧМ на тот момент. А в финале Аргентина выключила в дополнительное время Нидерланды (3:1).
Решающий матч группового этапа по-прежнему вызывает вопросы. Существуют разные теории, которые объясняют разгром Перу. Одна из них связывает результат с коротким визитом президента Аргентины Хорхе Виделы и отставного госсекретаря Генри Киссинджера в раздевалку гостей. Они заглянули туда незадолго до стартового свистка, из-за чего игру называют договорняком. В 2012-м на британском Сhannel 4 вышло короткое расследование: пресс-служба Киссинджера заявила, что его руководитель вообще не помнит ни о каком визите в раздевалку, но остались свидетельства футболистов. Бывший капитан сборной Перу Эктор Чумпитас рассказывал, что появление столь важных персон немного озадачило команду.
«Мы смотрели друг на друга и задаваться вопросом: разве они не должны были пойти в аргентинскую раздевалке, а не в нашу? Что происходит? Они пожелали нам удачи. Почему? Это вызывало много вопросов», – вспоминал Чумпитас.
Упоминаний, что Киссинджер и Видела угрожали игрокам, пытались их подкупить или просто намекали на сдачу матча, нет.
Перуанцев обвиняют в безволии. Но важно помнить, что для них встреча уже не имела турнирного значения, да и в целом на втором групповом этапе они проиграли не только аргентинцам: например, пропустили три от Бразилии.
Есть вопросы и к тренерским решениям. При счете 0:2 (он хозяев не устраивал) на 51-й минуте главный тренер перуанцев поменял опорного полузащитника Хосе Веласкеса. Его называли одним из лучших игроков команды, а сам Хосе позже рассказывал, что так и не понял смысл замены. Правда, он умалчивает, что за три минуты до этого ему показали желтую карточку. Возможно, главный тренер Маркос Кальдерон опасался потенциального удаления. В том же расследовании 2012-го Веласкес говорил, что атмосферу вокруг команды дополнительно нагнетатели: «Было давление со стороны правительства. От правительства к менеджерам команды, от менеджеров команды к тренерам».
Только неизвестно, чего именно касалось давление.
Версию о договорняке также разгонял Хенаро Ледесма. Перуанский политик в 1970-х был видным участником профсоюзного движения. В 1976-м его похитили и увезли в Аргентину. Тогда это была привычная практика: южноамериканские диктатуры помогали друг другу удерживать противников режима, лишали их связи с адвокатами, правозащитниками и родственниками. Ледесма считает, что шесть пропущенных мячей – благодарность или даже плата коллегам из Аргентины от правительства Перу за избавление от неудобного противника. Но никаких доказательств этой версии нет.
Иногда подозрительность матча объясняют косвенными признаками. В том же 1978-м правительство Аргентины отправило в Перу 35 000 тонн зерна, а по некоторым данным, еще и оружие. Кроме того, центральный банк высвободил 50 млн долларов замороженных перуанских активов.
Но вряд ли это можно считать доказательством. И уж тем более нет никаких крепких свидетельств, которые бы связывали Киссинджера с разгромом Перу.
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Фото: Gettyimages.ru/Evening Standard, Peter Robinson; РИА Новости/Юрий Иванов
Я помню тот турнир. Форрест Гамп был бесподобен!