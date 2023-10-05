Фареры – часть Дании. Острова хотели отделиться, но Копенгаген дал лишь автономность

Юрий Истомин – о родине «КИ Клаксвик».

Летом мы поражались, как скромный «КИ Клаксвик» нескромно рвется в групповой этап еврокубков. В отборе Лиги чемпионов команда вышибла «Ференцварош» Черчесова и шведский «Хэкен», но вылетела от норвежского «Мольде». В квалификации Лиги Европы фарерцы не прошли «Шериф», но катапультировались в Лигу конференций. Во втором туре в гости приедет «Лилль».

Самое время найти на карте Фарерские острова и разобраться в их специфическом статусе. Формально архипелаг входит в состав Дании, но фактически имеет широчайшие полномочия, футбольную сборную, чемпионат и большую квоту на вылов трески.

Фареры (возможно) открыл ирландец, заселили норвежцы и оккупировали британцы. Но входят они в состав Дании

Архипелаг на юго-западной границе Норвежского моря открыли относительно недавно. Скопление из 18 крупных и множества мелких островов впервые обнаружил ирландский монах Брендан Клонфертский, живший в VI веке н.э. По крайней мере эта версия считается общепринятой на Фарерах. Но ученые в ней не очень уверены. Зыбкую теорию косвенно подтверждает описание скалистых островов, где проживало много овец и птиц, что чем-то напоминает архипелаг. Кроме того, его название (fearann с кельтского переводится просто как «земля») тоже, возможно, связано путешествием Брендана. Но есть мнение, что топоним все же восходит к датскому fareyjar – «овечьи острова».

В любом случае, если ирландцы на Фарерах и селились, то никаких следов от них толком не осталось. Фактически острова пришлось открывать заново. Видимо, первые колонии здесь строили норвежские викинги в IX веке, о чем свидетельствуют археологические раскопки. Появление скандинавов и более поздние события описаны в Саге о фарерцах. Она датируется 1210-ми годами и рассказывает о Гриме Камбане, который первым ступил на эти земли, а также о Сигмунде Брестиссоне, ставшем здешним наместником.

В XI веке Фареры вошли в состав Норвежского королевства, которое в 1380-м вместе с Данией и Швецией стало частью Кальмарской унии. Формально государства оставались независимыми, но у них был общий монарх. В это же время архипелаг приобрел важное экономическое значение: отсюда на континент везли шерсть и рыбу. Доставкой товаров занимался немецкий купец Томас Кеппен, купивший у короля монополию на торговлю. Впрочем, тогда же в северных морях расцвело пиратство, что сильно ударило по бизнесу Томаса. В начале XIX века Датско-норвежская уния проиграла войну Британии и Швеции (она к тому моменту уже несколько столетий была самостоятельной). По Кильскому мирному договору союз королевств распускался, но Дания получала заморские территории – Гренландию, Исландию и Фареры, которые прежде тяготели к Норвегии.

Через 150 лет британцы вновь серьезно повлияли на историю островов. Весной 1940-го на Данию напала гитлеровская Германия. Страна сдалась буквально за несколько часов, но северные владения Копенгагена немцы не контролировали. Зато их заняли англичане: в мае 1940-го они вошли в Исландию (в 1944-м она провозгласила независимость), а еще раньше – в середине апреля – оккупировали Фареры.

Острова имели большое стратегическое значение, союзники опасались, что Третий рейх может превратить их в морскую базу. Впрочем, оккупация была «дружественной». Органы власти в главном городе архипелага Торсхавне продолжали работать, а солдаты и моряки вели себя мирно. После окончания войны в сентябре 1945-го они покинули Фареры.

Острова хотели отделиться после Второй мировой и провели референдум. Перевес в 161 голос (это больше процента!) в Копенгагене посчитали недостаточным

Британская оккупация оставила важный след в жизни Фарерских островов. На несколько лет они фактически получили независимость, но с наступлением мира вновь стали обычной провинцией Дании. Возвращение первоначального статуса спровоцировало дискуссию в региональном парламенте. Национальному самосознанию способствовали и символы. Британцы разрешили фарерцам использовать собственный флаг – белый с сине-красным скандинавским крестом. Его еще в 1919 году придумали студенты, приехавшие на учебу в Копенгаген, но по-настоящему своим он стал в 1940-х. Англичане посчитали, что датский флаг на тот момент ассоциировался с оккупированной частью страны (немцы его не запретили), поэтому предложили использовать на судах и госучреждениях стяг Фарер.

Спустя год после выхода британцев на архипелаге провели референдум: на голосование выставили вопрос об отделении. Организаторы плебисцита обсуждали более гибкие формулировки, чтобы жители могли выбрать между независимостью, автономией и сохранением статуса-кво. Но в итоге вопрос получился прямым, а вариантов было только два – за отделение и против.

Порвать связи с Копенгагеном пожелали 50,72% проголосовавших. Против выступили 49,28%. Разница получилась почти символической – 161 голос. При этом явка составила 67,61%. Небольшой разрыв и низкий (по мнению центральных властей) интерес к голосованию стали поводом для аннулирования итогов референдума. Местный парламент распустили, а на выборах в новый победили сторонники сохранения страны в составе Дании.

Тем не менее Копенгаген пошел на уступки, и с 1948-го Фареры получили очень широкую автономию. Налоги, финансы, рынок труда, экология и многие другие вопросы находятся в ведении островного правительства и парламента. В подчинение центру отданы прежде всего вооруженные силы. Аспекты, связанные с социальной сферой, здравоохранением и образованием, обсуждаются совместно. Фарерские острова могут также самостоятельно вести международную политику и устанавливать внешние экономические связи, но с согласованием Копенгагена.

Фарерские острова входят в ФИФА, УЕФА, НАТО, но не в МОК, ЕС или Шенген. В Евросоюз страна не вступила из-за рыбы

Правительство Фарерских островов охотно пользуется привилегиями. В политическом смысле страна имеет необычный статус, который позволяет ей одновременно быть частью Дании, но находиться вне Евросоюза.

В 1960-м датчане вступили в Европейскую ассоциацию свободной торговли – альтернативу Европейскому экономическому сообществу (ЕЭС – так тогда назывался ЕС). В ЕАСТ также входили Соединенное Королевство, Швейцария, скандинавские и прочие страны. Путь оказался тупиковым. Почти сразу Великобритания попыталась стать частью ЕЭС, но Шарль Де Голль выступил против. Дания зависела от торговли с англичанами, поэтому подала заявку вместе с главным партнером, но отозвала ее после «вето» французского президента. Только после ухода Де Голля с поста их вместе приняли в ЕЭС в 1973 году.

Фареры в сделку не входили. Это связано в том числе с одной из важнейших экономических отраслей автономии – рыболовством. В водах вокруг островов водятся треска, палтус, атлантический лосось и другие виды. Фареры очень дорожат возможностью самостоятельно решать, сколько и что ловить в 200-мильной морской зоне. По этой же причине вне ЕС сегодня Норвегия и Исландия.

Но Фареры – особенный случай еще и потому, что страна не вошла даже в Шенген. Туристам нужно получить фарерскую визу, причем в датском представительстве. И для посещения, скажем, Копенгагена или любой другой точки на карте ЕС вам она не подойдет. Даже вид на жительство в Дании – не достаточное основание для въезда на Фареры (хотя в последнее время появились комбинированные визы: Дания + Фареры + Гренландия).

Между тем, архипелаг, как и Дания, входит в НАТО. Но и тут есть разногласия. В 2021 году правительство автономии выступило против строительства радиолокационной станции, опасаясь, что архипелаг станет целью для ракет потенциального противника. И учитывая договоренности между Торсхавном и Копенгагеном, Фареры имели право на такое решение.

В спортивном плане все тоже весьма запутанно. Спортсмены с Фарерских островов с 1984 года участвуют в Паралимпийских играх под флагом архипелага, причем, что удивительно, только в летних. А вот на Олимпиаде они вынуждены представлять Данию. Что касается футбола, то федерация вступила в ФИФА в 1988-м, а в УЕФА – в 1990-м. Сборная архипелага дебютировала в отборе на Евро-1992 (тогда сенсационно обыграли в первом же матче Австрию). В том же 1992-м победитель местного чемпионата и обладатель Кубка впервые сыграли в турнирах УЕФА.

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Фото: Stefan Ziese/Global Look Press; unsplash.com/Polina Kuzovkova, Vincent Pawlowski; wikipedia.org