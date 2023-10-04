Антверпен – столица алмазов. Там даже есть Бриллиантовый квартал 💎

Обрабатывают 84% камней.

В этом сезоне Лига чемпионов вернулась в Антверпен. У одноименного бельгийского клуба – четвертая с конца стоимость состава (98,2 млн евро). Зато у самого города с деньгами все в порядке, ведь Антверпен знаменит алмазами – именно здесь находятся крупнейшие компании по их огранке и продаже. Рассказываем, как так получилось.

В Средние века Антверпен разбогател на торговле. В 1531 году здесь открылась первая в мире фондовая биржа

Фламандские города в Средние века стали для Северной Европы тем же, чем были Венеция и Генуя в Средиземноморье. Брюгге, Гент и Антверпен – три важнейших экономических центра региона. Они поочередно возвышались над соседями, а Фландрия считалась одной из самых процветающих провинций континента – какая бы держава ее ни контролировала. Главной транспортной артерией была река Шельда (во Франции ее называют Эско). Благодаря притокам и каналам она связывала города с Северным морем – так торговые корабли добирались по воде вглубь континента. Фламандские купцы вели дела с англичанами, немцами и французами, а Брюгге, Гент и Антверпен входили в знаменитую Ганзу – союз, объединявший почти все крупные города Северной Европы. На этом фоне во Фландрии также развивалось ремесло – здесь делали сукно, сырье для которого покупали в Англии, а готовый товар расходился по всей Европе.

С началом эпохи великих географических открытий роль Гента и Брюгге снизилась. В это время мореплаватели использовали суда нового типа – каравеллы, а позже галеоны и карраки. Они были больше и тяжелее по сравнению с коггами и хольками, которые считались основным транспортом Ганзы. Каналы, связывающие Гент и Брюгге с морем, для новых кораблей оказались непригодны. Зато Антверпен, который находится близко к устью Шельды, получил стратегическое преимущество над соседями. Так он стал ключевым городом Фландрии и богател еще быстрее.

В 1531 году здесь открылась первая в мире постоянная фондовая биржа. Товарные существовали и раньше, а вексели в Средние века покупали и продавали на ярмарках. Но именно в Антверпене для биржи построили специальное здание. Она проработала полвека, а ее закрытие стало символом будущего упадка города.

В 1566 году началась Восьмидесятилетняя война, когда протестантские провинции Нидерландов (часть современной Бельгии также входила в их число) боролась за независимость от католической Испании. Империя Габсбургов сурово подавляла восстания, а один из самых известных инцидентов произошел в 1576-м. Стоявший в Антверпене испанский отряд наемников не получил оплату вовремя и устроил погром, который перерос в пожар. За несколько дней погибли тысячи жителей. Фламандцы назвали разграбление Spaanse furie – «Испанская ярость». «Фурия Роха» – производное от этого словосочетания, хотя и появилось намного позже – на фоне успехов сборной Испании на Олимпиаде-1920 все в том же Антверпене.

В 1585-м город пострадал во второй раз. К тому моменту Антверпен присоединился к восставшим, но испанцы взяли его в осаду. Через несколько месяцев он капитулировал, после чего тысячи протестантов ушли на север. С этого момента Антверпен все еще оставался богатым, но уже не таким важным городом Европы.

По итогам Мюнстерского мира 1648 года Фландрия осталась за Испанией. Граница с получившими независимость Нидерландами пролегала (и пролегает до сих пор) чуть севернее Антверпена, поэтому голландцы полностью контролировали выход из города к морю. На этом фоне главным экономическим центром региона стал Амстердам. В начале XVIII века современная Бельгия стала частью Австрийской империи, а после Наполеоновских войн ненадолго вошла в состав Нидерландов. Путь к большой воде был снова открыт, и Антверпен вновь стал важным портом. В 1830-м на юге страны вспыхнула революция, по итогам которой часть провинций отделилась от Голландии. Нидерланды признали их независимость только через девять лет, а заодно подтвердили свободный проход судов в Антверпен.

Антверпен прославился в ювелирном мире благодаря сбежавшим из Испании евреям

До середины XV века обработка алмазов была очень сложным делом. Сами камни были безумно дорогими, а технология – не совершенной. Рынок изменило мастерство фламандского ювелира Лодевийка ван Беркена. В 1456-м он изобрел новый способ обработки, который позволял аккуратно резать и шлифовать драгоценные камни. Через несколько лет слава о Лодевийке добралась до герцога Бургундии Карла. Он заказал обработку огромного алмаза в 137,27 карат (для сравнения – камень в «Большом куше» весил 86 карат). В XVI веке гигантский бриллиант достался Фердинанду I Медичи и назывался «Флорентийским». Метод ван Беркена сделал бриллианты невероятно модными – их заказывали короли и богатые аристократы.

Копия Флорентийского бриллианта

Но статус Антверпена как центра обработки драгоценных камней – заслуга не только ювелира-новатора, но и инквизиции.

В конце XV века в Испании приняли закон, который обязал всех иноверцев либо уехать из страны, либо стать католиками. К тому моменту на Пиренейском полуострове завершилась реконкиста, когда в течение столетий христиане отвоевывали владения арабов в Европе. Мусульмане довольно терпимо относились к представителям других религий, но все изменилось с появлением испанской инквизиции. Ее основатель Томас де Торквемада приравнял иудаизм к ереси и выступал за единоверие. В 1492-м по его предложению приняли Альгамбрский эдикт, закрепивший религиозное преследование мавров и евреев.

Так с Пиренейского полуострова хлынули десятки тысяч беженцев. Некоторые осели на территории современного Марокко, другие отправились на север – в том числе в Нидерланды, которые по-прежнему находились под властью Габсбургов. Евреи-сефарды (слово «Сефард» на иврите означает Испанию) стали основой иудейской общины сначала Амстердама, а затем из-за высоких налогов многие уехали в Антверпен. Позже сюда стекались иудеи из других европейских стран.

Для многих евреев ювелирное дело стало основным заработком. К тому же, пока Антверпен был портом, во Фландрию свозили драгоценные металлы из испанских колоний в Новом свете, а алмазы – из португальских в Индии. В XVIII веке европейцы нашли богатое месторождение в Бразилии, а еще через 100 лет – в Южной Африке.

Был у Бельгии и собственный поставщик драгоценных камней. Страна успела одной из последних отхватить кусок африканской земли, когда в 1895-м на карте континента появилось Свободное государство Конго (нынешняя ДР Конго). Фактически это был личный домен короля Леопольда II, а местные жители не имели никаких прав. В условиях близких к рабским они добывали слоновую кость и каучук. За время правления монарха население колонии уменьшилось на несколько миллионов человек.

Король Бодуэн в Конго

В 1908-м Леопольд продал Свободное государство правительству, и на той же территории возникло Бельгийское Конго. Это улучшило положение жителей, но добыча ресурсов продолжилась. Одной из важнейших компаний тогда стало Международное лесное и горнодобывающее общество. Монополист разрабатывал месторождения золота, серебра и алмазов, а также контролировал плантации хлопка, какао и каучука. Так до 1960-го Антверпен получал драгоценные камни из бельгийской колонии, пока та не обрела независимость.

В Антверпене есть Бриллиантовый квартал. Но главная алмазная компания базируется в Лондоне

Принципы, по которым оценивают алмазы и бриллианты, также изобрели в Антверпене. Еще в XVII веке француз Жан Батист Тавернье занимался поставками камней в Бельгию и разработал систему определения их стоимости, основываясь на весе, чистоте, количестве граней и прочим характеристикам. За алмазами он ездил в Персию и Индию, причем путешествовал туда в том числе через Москву, где и умер в 1689 году.

Сегодня камни продают на антверпенской алмазной бирже. Тут все по-взрослому: на рынке работают тысячи брокеров и сотни компаний, торги проходят в том числе в интернете. Но за уже готовыми украшениями лучше отправиться в Бриллиантовый квартал или, как его еще называют, «Квадратную милю» – чтобы обойти все ювелирные лавки, придется преодолеть около полутора километров. Приходить можно в любой день, кроме субботы, – в шаббат многие салоны и магазины не работают.

В Антверпене обрабатывают 84% всех добываемых в мире неограненных камней. В 2019-м ежедневные поставки алмазов оценивались в 250 млн долларов. Впрочем, крупнейшие компании, работающие на этом рынке, базируются не в Бельгии. Главным монополистом остается основанная в середине XIX века в Южной Африке De Beers. Сегодня она принадлежит холдингу Anglo American со штаб-квартирой в Лондоне. Эта компания также занимается драгоценными металлами, удобрениями и даже углем.

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Фото: Gettyimages.ru/Paul O’Driscoll; unsplash.com/Ernest Ojeh; wikipedia.org; justiceinfo.net