Как понять Мексику – через 10 стереотипных вопросов. Почему еда острая? Откуда столько наркокартелей?

Юрий Истомин открыл текилу в честь приезда Луиса Чавеса.

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес – первый мексиканец в истории РПЛ. Культурные особенности его родины известны во всем мире и обросли множеством стереотипов, которые хочется развеять или подтвердить. Да и просто получше узнать новую для нашего футбола страну.

Почему в Мексике настолько острая еда? Что с наркокартелями? Как отмечают День мертвых? Откуда в тропическом климате взялся ледоруб?

На 10 вопросов отвечают Вера Конистратенко, кандидат филологических наук МГУ, мексиканист и автор телеграм-канала Rusa en Mexico, Евгений Кан, автор телеграм-канала о жизни в Мексике ¡Un tamal, por favor!, а также Хуан Моралес, выпускник МАТИ-РГТУ родом из Мехико.

Чем испанский в Мексике отличается от испанского в других странах?

Вера: Примерно тем же, чем британский английский отличается от американского. Нет одного правильного и главного испанского, все это национальные варианты языка. Но особенностей у мексиканского варианта очень много: и специфическая лексика, и отсутствие некоторых грамматических конструкций, принятых в Испании, и большое влияние английского и заимствование лексики из него. А еще присутствие в языке слов из автохтонных языков, например, науатля. Обычно это названия растений, животных и топонимы.

Евгений: Принято проводить границу между американским испанским и тем, на котором говорят в Испании. Различий очень много. Мексиканцы, как, впрочем, и жители всей Латинской Америки, не произносят межзубный звук – аналог английского th. Они говорят просто «s» – как наш «с».

Что касается лексики, то мексиканцы используют другие слова для обозначения некоторых вещей. Например, в Мексике компьютер – это computadora, а в Европе – ordenador. Разница связана с влиянием английского из-за соседства с США. Кроме того, в мексиканском испанском много заимствований из местных диалектов. Некоторые слова в итоге стали международными. Например, «авокадо» произошло от ацтекского «ауакатль».

Почему по-русски страна называется Мексикой, а столица – Мехико? И откуда взялось это слово?

Евгений: Различие между Мехико и Мексикой встречается только в русском языке. Предположу: чтобы не путаться.

Вера: Был такой народ «мешики» – одно из племен ацтеков. Именно оно основало город, который мы сейчас знаем как Мехико. Испанские конкистадоры перевели их язык на латинский алфавит. Народ стал называться mexicas, а город и страна – México. В испанском языке разницы в произношении названия страны и столицы нет: и то и другое звучит как «Мехико». Но в английском слово стало читаться через «кс», потому что именно такой звук передает буква Х.

Хуан: Слово «Мексика» пришло из языка науатль, на котором до сих пор говорят коренные народы в некоторых регионах страны. В переводе оно означает «пуп Луны» – наверное, потому что город находится сердце страны. Сегодня столица официально называется La Ciudad de México, то есть Город Мексика.

Почему мексиканская кухня такая острая?

Евгений: На территории Мексики растет около 60 видов перца, его добавление в пищу стало чем-то естественным.

Хуан: Это культурное наследие, передающееся из поколения в поколение. Многие цивилизации существовавшие на территории современной Мексики, от ацтеков до майя, использовали разные виды перца чили. Сегодня в некоторых регионах остроту добавляют даже к сладостям и фруктам.

Вера: У меня субъективная теория на этот счет: мексиканцы обожают эмоции и ощущения на пике, любят контрасты. Еда, кстати, не только острая. Она может быть одновременно сладкой, соленой и острой. В суп можно добавить соус, в пиво можно добавить приправы (и соус тоже). А еще мексиканцы обожают смотреть ужастики. И давайте не забывать про типичные мексиканские мелодрамы про кровь-любовь – это всегда про чувства на пике. Если любить – то до гроба (или до встречи со следующей неземной красоткой), если ругаться – то чтобы вся улица вышла посмотреть, а уж если обедать – то чтобы слезы из глаз от остроты.

Почему мексиканцы носят сомбреро – широченные шляпы?

Евгений: Слово sombrero в переводе означает любую шляпу. Те, о которых вы спрашиваете, называются sombrero сharro. Чарро – это всадники, что-то наподобие ковбоев в США. Они носили шляпы под палящим солнцем, и чтобы оно лучше защищало лицо, им придавали такую форму. Хорошая sombrero сharro стоит довольно дорого, это ручная работа.

Хуан: Думаю, это стереотип, что мы, мексиканцы, все носим широкие шляпы. Но они в ходу на ранчо и фермах – прямо как в Техасе, где ковбои тоже носят похожие головные уборы. В мире сомбреро знают благодаря музыкантам, которые играют народную музыку, – мариачи и ранчера. Собственно, такая шляпа так и называется – sombrero mariachi.

Откуда в США взялся штат Нью-Мексико? И насколько он новый относительно Мексики?

Хуан: Считается, что название современного американского штата также произошло от языка науальта. Якобы в этих землях находилась мистическая империя – Новая Мексика, которая соперничала с государством ацтеков. Испанские завоеватели перевели название науатля на свой язык, и сегодня этот регион мы знаем как Нью-Мексико.

Евгений: Нью-Мексико когда-то входил в состав Мексики как одна из провинций. В середине XIX века разразилась Американо-мексиканская война. По ее итогам США забрали значительные земли – Калифорнию, Аризону, Техас и в том числе Новую Мексику. Тогда мексиканцы отдали больше половины территорий.

Пишут, что Мехико – просто огромнейший город. Это правда?

Евгений: Это миф, что Мехико такой большой. Его площадь – около 1500 кв. км., а проживает там около 10 млн человек. Это меньше Москвы. Столица образует федеральный округ Мехико, вокруг которого находится одноименный штат. В штате Мехико очень много городов, и они буквально сливаются в единую агломерацию на 20 млн человек. Конечно, если лететь на самолете, сверху может показаться, что все это один большой город, но на самом деле это не только Мехико, но и города соседнего штата.

Вера: Мехико – огромный мегаполис, в котором граница между самим городом и окрестностями весьма размыта (как в Москве, Париже и Лондоне). Город находится в сейсмоактивной зоне, поэтому строительство домов в несколько этажей запрещено. Разумеется, в Мехико есть небоскребы: это современные конструкции, прекрасно защищенные от возможных землетрясений. Однако для бюджетного строительства такие технологии недоступны, поэтому город растет не ввысь, а в ширь.

Как празднуют День мертвых? И что означает этот праздник?

Хуан: Это культурная традиция, в которой мы отдаем дань уважения нашим умершим близким. Празднуем 1 и 2 ноября. День мертвых – это смесь католических праздников и различных местных обычаев. Кстати, знаменитый парад в Мехико появился совсем недавно – фактически он возник на волне популярности фильма о Джеймсе Бонде «Спектр».

Вера: У ацтеков на конец октября/начало ноября выпадали праздники, связанные с возделыванием земли. Они благодарили мать-природу за урожай и высаживали озимые культуры. Это была кровожадная цивилизация – многие праздники сопровождались человеческими жертвоприношениями. Испанские конкистадоры привезли с собой не только испанский язык, но и католическую религию. В Средневековой Европе очень популярным сюжетом была danza macabra – танец грешников, отправляющихся на Страшный суд под предводительством священника. Эти сюжеты встречались в настенных фресках и мозаиках, иконах, песнопениях.

Наложение двух традиций привело к появлению Дня мертвых. Сейчас это семейный праздник. Даты пересекаются с католическим Хэллоуином – Днем всех святых, что только подтверждает теорию о влиянии католической традиции. В домах делают алтари и посвящают их почившим родственникам. В некоторых деревнях мексиканского штата Мичоакан в эти дни люди даже ночуют на кладбище, разделяя еду и напитки с усопшими.

Почему в Мексике так много наркокартелей?

Евгений: Это связано с тем, что рядом с Мексикой находятся США – крупнейший рынок сбыта наркотиков. Для страны это огромная проблема, особенно для северной части. Правительство, конечно, борется с наркотрафиком, но как-то поверхностно. В Мексике серьезная коррупция, поэтому правительству выгодно, чтобы торговля наркотиками продолжалась. Впрочем, картели – не только про наркотики. Не многие знают, но они, к примеру, контролируют поставки авокадо. Так что можно сказать, что когда вы покупаете авокадо, вы финансируете наркокартель.

Задержание Эль Чапо в 2016-м

Вера: Спрос рождает предложение. Наркомафия – это огромная боль мексиканцев, но такой сложился миропорядок. Со стороны большого и богатого северного соседа есть спрос, у соседей с юга есть предложение, а через Мексику проходит весь трафик. Разумеется, наркокартели делят между собой территории, воюют с правительством, но также и помогают локальному хозяйству. Если спросить местных жителей деревни, в которой родился самый известный мексиканский наркобарон Эль Чапо, они расскажут, как много он сделал для деревни: дал людям работу, устраивал праздники, помогал. Иногда картели делают то, что не делает государство.

Почему в Мексике пьют текилу, а не виски или ром?

Евгений: В Мексике пьют все, даже водку. Но популярность текилы связана с тем, что в стране хорошо растет голубая агава. Из нее делают этот напиток, но не только его, а еще, например, более крепкий мескаль.

Хуан: Еще из агавы в Мексике делают менее алкогольный пульке. Есть также напитки (например, тепаче), которые получаются путем ферментации разных фруктов. Также у нас производят пиво и ром.

Почему у мексиканского песо такой же символ, как у доллара?

Евгений: Многие думают, что Мексика переняла знак у США. На самом деле все наоборот. Изначально его использовали испанские колонии в Центральной и Южной Америке. Но в конце XVIII века в Соединенных Штатах искали символ для своей новой валюты и позаимствовали его у соседей. Поначалу в США его использовали с двумя вертикальными полосками и только со временем от одной из них отказались. Так символы стали еще более похожими.

Хуан: Чтобы не путаться, мы добавляем аббревиатуру: US$ для доллара и MXN$ для мексиканского песо.

Бонус! Троцкого убили ледорубом. А откуда в Мексике ледоруб, ведь там же тропики?

Хуан: В Мексике высокие горы. Высота Невадо-де-Толука – больше 4500 метров, а Пико-де-Орисаба – около 5600. Так что у нас в стране тоже можно заниматься альпинизмом. Возможно, у советского шпиона Рамона Меркадера нашелся подходящий инструмент для скалолазания, который он использовал для убийства основателя Красной армии.

Фото: Damian Lestrade, Tom Weller, Meng Dingbo, Juan Carlos Rojas/Global Look Press; ФК «Динамо» Москва; AFP/YURI CORTEZ