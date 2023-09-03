73 комментария

Слово «зенит» пришло из арабского. Разбираемся
Этимология с Юрием Истоминым.
Фотоаппарат, часы и, конечно, футбольный клуб – слово «зенит» давно превратилось в бренд, и в исконном значении его используют редко. А ведь это астрономический термин, которому по меньшей мере тысяча лет.
Рассказываем, как арабское «самт аль-рас» превратилось в русское «зенит» и какую роль в изучении астрономии сыграл мусульманский мир.
Астрономия помогала арабам составлять религиозный календарь. Они перевели труды античных ученых и строили обсерватории
После падения Рима в 476 году центр цивилизованного мира сместился на восток. Византия сохранила богатое наследие античной культуры и науки, продолжив дело древних ученых. Еще дальше простиралась обширная Персидская империя, где тоже уделяли много внимания интеллектуальному развитию. А в VII веке на Аравийском полуострове начался подъем нового государства. Благодаря распространению ислама небольшая Мединская община, созданная пророком Мухаммедом, быстро покорила соседей. Так возник Арабский халифат, который воспользовался слабостью погрязших в бесконечных войнах друг с другом Византии и Персии, и захватил огромные территории. К середине VIII века молодое государство контролировало земли от современной Индии до Португалии.
Арабский халифат насаждал ислам, но христиан и иудеев почти не притеснял – они платили дополнительный налог, зато могли сохранить веру. Новая власть также с уважением относилась к достижением соседних цивилизаций. Арабы принялись изучать труды ученых прошлого. В это время научным центром халифата стал Дом мудрости в Багдаде – настоящая академия, где переводили на арабский работы древнегреческих исследователей – Гиппократа, Аристотеля, Платона, Птолемея, Диоскорида и других античных философов, математиков, географов и врачей. Ради манускриптов арабы ездили в Константинополь и тесно контактировали с Индией.
Изучая древние труды, исламские ученые сами занялись открытиями. Из практических соображений – для более точных расчетов и измерений. Самыми востребованными оказались математика, география, физика и астрономия. Изучение звездного неба помогало арабам с составлением лунного календаря – по нему тогда жили на Ближнем востоке. А благодаря астрономии они узнавали направление в сторону Мекки и точно определяли время для молитвы.
Телескопов в ту эпоху еще не было, зато арабы пользовались другими инструментами, например, астролябией и экваториумом.
Эти приборы придумали задолго до появления халифата, но на Ближнем востоке их довели до ума. Данные, расчеты и наблюдения записывали в зиджи – астрономические таблицы, в основе которых лежали исследования ученого Клавдия Птолемея, жившего во II веке н.э.
Наукой интересовались даже халифы. Например, одну из первых обсерваторий Багдада построили в 822 году при Абдуллахе аль-Мамуне, который покровительствовал астрономии и картографии. Однажды, победив в очередной войне Византию, он в качестве дани потребовал труды античных ученых – в том числе работы Птолемея, которые сильно продвинули арабскую науку.
Один из главных астрономов эпохи аль-Баттани почти идеально рассчитал продолжительность года. Его математические расчеты легли в основу работы GPS
Другим важным центром научного мира Ближнего востока стал город Эр-Ракка на территории современной Сирии. На рубеже VIII-IX веков он даже ненадолго стал столицей халифата, а чуть позже его прославил астроном и математик Мухаммад аль-Баттани, основавший здесь обсерваторию. За огромный вклад в науку ученого даже прозвали арабским Птолемеем. На Западе он незаслуженно забыт, хотя его можно смело поставить в один ряд с Николаем Коперником и Галилео Галилеем. Аль-Баттани опережал европейских современников. Его зиджи перевели на латынь только в XII веке – так он стал первым ученым, чьи труды распространились в Европе.
Некоторые теории аль-Баттани сегодня выглядят устаревшими: например, он верил, что вселенная вращается вокруг Земли. Зато Мухаммад установил, что расстояние до Солнца меняется в течение года. Кроме того, ученый уточнил угол наклона оси вращения нашей планеты, который до этого был приблизительным. Изучая небо, Мухаммад каталогизировал 489 звезд, разработал метод вычисления степени лунных затмений и почти идеально рассчитал продолжительность солнечного года – 365 дней, 5 часов, 48 минут и 24 секунды. Это всего на 22,52 секунды меньше реального значения.
Аль-Баттани был выдающимся математиком. Огромный пласт тригонометрии, который сегодня изучают в школах по всему миру, – тоже результат его трудов. С некоторыми разработками арабского ученого вы сталкиваетесь каждый день, когда строите маршруты в навигаторе. Аль-Баттани создал уравнение, которое помогало определить точное направление в сторону Мекки с учетом шарообразной формы Земли. Эти расчеты (пусть и в гораздо более усовершенствованном виде) позже легли в основу GPS.
Так что там с этимологией слова «зенит»? Считается, что к нам оно попало с ошибкой
В европейских языках (в том числе и в русском) много научных терминов заимствованы из арабского. «Алгебра», «химия», «азимут», «алгоритм», «алкалоид», «цифра», «нефть» – список длинный. «Зенит» – тоже в этом ряду. Правда, большинство арабизмов перекочевали к нам не напрямую, а через другие языки. По пути некоторые изменили значение, другие – произношение. «Зенит» как раз из вторых.
Этимология термина восходит к словосочетанию سمت الرأس (читается «самт аль-рас»), что буквально переводится как «направление над головой». Затем оно сократилось только до سمت («самт») – у этого слова много толкований («пространство», «линия», «свойство»), но основным осталось «направление». Попав в Европу (возможно, через Испанию) арабизм латинизировался и обрел более знакомую нам форму cenit. У ученых даже есть теория, как m превратилось в ni: скорее всего, в какой-то момент в одном из текстов автор перевода неаккуратно написал букву m. Позже переписчик увидел на ее месте два символа – mi. Ошибку растиражировали, и слово укоренилось в новой форме.
В русский понятие просочилось через французский, причем поначалу унаследовало характерное для западноевропейских языков окончание: zénith превратился в «зениф». По данным «Национального корпуса русского языка» (внушительное собрание текстов разных эпох с датами публикаций и статистикой по употреблению), в таком виде это слово встречается в источниках середины XVIII века:
● «Оной пунктъ есть принятой за Зениѳъ; то есть точку въ периферіи земли, чрезъ которую такъ какъ и чрезъ оба поля и Надиръ проходитъ циркулъ меридіональной».
(Д. П. Цицианов. «Краткое Математическое изъясненіе землемѣрія межеваго. 1757 г.)
Параллельно существовала и более привычная нам форма:
● «Слѣдовательно Зенитъ мѣста не что иное есть, какъ точка стоящая перпендикулярно надъ онымъ мѣстомъ».
(А. М. Разумов (перевод трактата В. Крафта с немецкого). «Руководство къ Математической и Физической Географіи». 1764 г.)
Причем в обоих случаях термин чаще всего писали с большой буквы. В XIX веке стандартом стал «зенит» – с прописной буквой и «т» на конце. В том же столетии слово приобрело переносное значение.
● «Старик улыбнулся и сквозь смех проговорил: – А ты знаешь, кто здесь зенит-то просвещения?»
(Н. С. Лесков. «Некуда». 1864 г.)
Со спортом слово стало ассоциироваться с 1936 года, когда появилось всесоюзное добровольное спортивное общество «Зенит».
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Фото: РИА Новости/Игорь Руссак; commons.wikimedia.org; Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press
Пари - французы, Ахмат - арабы, Сочи - адыгэ, Урал - тюрки, Оренбург - тюрко-немцы, Факел и Рубин - римляне, Краснодар, Ростов и Крылья Советов - славяне, Балтика - глубокие индоевропейцы
Но как только религия укрепилась, любому вождю приходилось делится с религиозными деятелями(которые всегда хотят максимизировать ресурсы). У ученых легко отобрать(под лозунгом "греховности") - что и произошло. В Европе так же было. Расцвет науки начался с реформации, которая сильно ослабила политическую власть священников.
вы точно уверены что Рим "пал" в 476? конкретно город Рим давным-давно не был столицей Империи. сама Римская Империя просуществует еще тысячу лет. сама передача Одоакром императорских регалий западного двора по большому счету не более чем формальность, которая констатировала текущее на тот момент положение вещей. упадок Запада в том виде в котором мы себе его представляем все таки начался позже, уже в 6-7 веке и далее, а тут даже при Теодорихе Великом и акведуки еще в порядке поддерживали и представители римской творческой интеллигенции типа Кассиодора и Боэция тоже были.
Есть мнение, что подлинный упадок Запада начался вообще в ближе к середине 7 века, когда арабы захватили Египет и Карфаген и соответственно в Италию перестали подвозить зерно, и соответственно в самой Италии более стали цениться люди, которые больше умеют работать лопатой и тяпкой, чем те которые шарят за литературу и юриспруденцию и вот тогда и пошел адок и эти ваши темные века и упадок, а это уже на секунду 640++ годы, вот и думайте
извиняюсь за такую простыню и душнилово, но меня триггерит фраза "Рим пал в 476 году" - это неправда ни по сути, ни по факту.
Он сотворил человека из сгустка крови.
Читай, ведь твой Господь — самый щедрый.
Он научил (человека писать) пером.
Научил человека тому, чего тот не знал."
Далее в других сурах Корана подробно описывается и шарообразность земли и много других вещей, которые потом стали научным открытием. Авиценна знал наизусть Коран и был гафизом Корана, многие другие знаменитые ученые, поэты и видные деятели были религиозны и считал Коран чудом. Те, кто считают себя мусульманами и запрещают науки, обучение (например девочек в школе и в университете) - являются обыкновенными мракобесами. Нет в Исламе никакого запрета на науку.
Я не уверен, память уже не та, но футбольный клуб Зенит в СССР содержало ЛОМО, Ленинградское Оптико-Механическое Объединение, которое выпускало фаппараты Зенит. Может отсюда название?
Оптика и зенит, как высшая точка небесной сферы, близки друг другу. А Зенит и ЛОМО близки, потому что футболисты числились работниками объединения и там получали зарплату.
А Зенит в 1925 году, году образования клуба, Зенитом не был. Поправьте, но тогда базой был Металлический завод. а клуб мог называться Турбостроитель, как сегодня заводская команда.
Правильнее было бы поискать материалы по истории клуба, а не арабские истоки слова зенит.
А есть ещё надир. Но это о не о футболе.
может возникнуть ложное восприятие, что с "падением Рима" запустился какой-то особенный процесс в этой области. а это не так.
Это на начальном этапе ислама нужны были умные для его распространения - дальше хватит и верных. Верных подкармливать надо, а ученые становятся второстепенными расходами(даже опасными, мало ли заговор надумают?).
Зенит - это оборонная промышленность, ЛОМО -это уже потом. В Ленинграде был и другой Зенит, представлял Обуховский завод, там даже небольшой музейчик есть.