73 комментария

Этимология с Юрием Истоминым.

Фотоаппарат, часы и, конечно, футбольный клуб – слово «зенит» давно превратилось в бренд, и в исконном значении его используют редко. А ведь это астрономический термин, которому по меньшей мере тысяча лет.

Рассказываем, как арабское «самт аль-рас» превратилось в русское «зенит» и какую роль в изучении астрономии сыграл мусульманский мир.

Астрономия помогала арабам составлять религиозный календарь. Они перевели труды античных ученых и строили обсерватории

После падения Рима в 476 году центр цивилизованного мира сместился на восток. Византия сохранила богатое наследие античной культуры и науки, продолжив дело древних ученых. Еще дальше простиралась обширная Персидская империя, где тоже уделяли много внимания интеллектуальному развитию. А в VII веке на Аравийском полуострове начался подъем нового государства. Благодаря распространению ислама небольшая Мединская община, созданная пророком Мухаммедом, быстро покорила соседей. Так возник Арабский халифат, который воспользовался слабостью погрязших в бесконечных войнах друг с другом Византии и Персии, и захватил огромные территории. К середине VIII века молодое государство контролировало земли от современной Индии до Португалии.

Арабский халифат насаждал ислам, но христиан и иудеев почти не притеснял – они платили дополнительный налог, зато могли сохранить веру. Новая власть также с уважением относилась к достижением соседних цивилизаций. Арабы принялись изучать труды ученых прошлого. В это время научным центром халифата стал Дом мудрости в Багдаде – настоящая академия, где переводили на арабский работы древнегреческих исследователей – Гиппократа, Аристотеля, Платона, Птолемея, Диоскорида и других античных философов, математиков, географов и врачей. Ради манускриптов арабы ездили в Константинополь и тесно контактировали с Индией.

Изучая древние труды, исламские ученые сами занялись открытиями. Из практических соображений – для более точных расчетов и измерений. Самыми востребованными оказались математика, география, физика и астрономия. Изучение звездного неба помогало арабам с составлением лунного календаря – по нему тогда жили на Ближнем востоке. А благодаря астрономии они узнавали направление в сторону Мекки и точно определяли время для молитвы.

Телескопов в ту эпоху еще не было, зато арабы пользовались другими инструментами, например, астролябией и экваториумом.

Астролябия

Эти приборы придумали задолго до появления халифата, но на Ближнем востоке их довели до ума. Данные, расчеты и наблюдения записывали в зиджи – астрономические таблицы, в основе которых лежали исследования ученого Клавдия Птолемея, жившего во II веке н.э.

Экваториум

Наукой интересовались даже халифы. Например, одну из первых обсерваторий Багдада построили в 822 году при Абдуллахе аль-Мамуне, который покровительствовал астрономии и картографии. Однажды, победив в очередной войне Византию, он в качестве дани потребовал труды античных ученых – в том числе работы Птолемея, которые сильно продвинули арабскую науку.

Один из главных астрономов эпохи аль-Баттани почти идеально рассчитал продолжительность года. Его математические расчеты легли в основу работы GPS

Другим важным центром научного мира Ближнего востока стал город Эр-Ракка на территории современной Сирии. На рубеже VIII-IX веков он даже ненадолго стал столицей халифата, а чуть позже его прославил астроном и математик Мухаммад аль-Баттани, основавший здесь обсерваторию. За огромный вклад в науку ученого даже прозвали арабским Птолемеем. На Западе он незаслуженно забыт, хотя его можно смело поставить в один ряд с Николаем Коперником и Галилео Галилеем. Аль-Баттани опережал европейских современников. Его зиджи перевели на латынь только в XII веке – так он стал первым ученым, чьи труды распространились в Европе.

Некоторые теории аль-Баттани сегодня выглядят устаревшими: например, он верил, что вселенная вращается вокруг Земли. Зато Мухаммад установил, что расстояние до Солнца меняется в течение года. Кроме того, ученый уточнил угол наклона оси вращения нашей планеты, который до этого был приблизительным. Изучая небо, Мухаммад каталогизировал 489 звезд, разработал метод вычисления степени лунных затмений и почти идеально рассчитал продолжительность солнечного года – 365 дней, 5 часов, 48 минут и 24 секунды. Это всего на 22,52 секунды меньше реального значения.

Аль-Баттани был выдающимся математиком. Огромный пласт тригонометрии, который сегодня изучают в школах по всему миру, – тоже результат его трудов. С некоторыми разработками арабского ученого вы сталкиваетесь каждый день, когда строите маршруты в навигаторе. Аль-Баттани создал уравнение, которое помогало определить точное направление в сторону Мекки с учетом шарообразной формы Земли. Эти расчеты (пусть и в гораздо более усовершенствованном виде) позже легли в основу GPS.

Так что там с этимологией слова «зенит»? Считается, что к нам оно попало с ошибкой

В европейских языках (в том числе и в русском) много научных терминов заимствованы из арабского. «Алгебра», «химия», «азимут», «алгоритм», «алкалоид», «цифра», «нефть» – список длинный. «Зенит» – тоже в этом ряду. Правда, большинство арабизмов перекочевали к нам не напрямую, а через другие языки. По пути некоторые изменили значение, другие – произношение. «Зенит» как раз из вторых.

Этимология термина восходит к словосочетанию سمت الرأس (читается «самт аль-рас»), что буквально переводится как «направление над головой». Затем оно сократилось только до سمت («самт») – у этого слова много толкований («пространство», «линия», «свойство»), но основным осталось «направление». Попав в Европу (возможно, через Испанию) арабизм латинизировался и обрел более знакомую нам форму cenit. У ученых даже есть теория, как m превратилось в ni: скорее всего, в какой-то момент в одном из текстов автор перевода неаккуратно написал букву m. Позже переписчик увидел на ее месте два символа – mi. Ошибку растиражировали, и слово укоренилось в новой форме.

Пример зиджи

В русский понятие просочилось через французский, причем поначалу унаследовало характерное для западноевропейских языков окончание: zénith превратился в «зениф». По данным «Национального корпуса русского языка» (внушительное собрание текстов разных эпох с датами публикаций и статистикой по употреблению), в таком виде это слово встречается в источниках середины XVIII века:

● «Оной пунктъ есть принятой за Зениѳъ ; то есть точку въ периферіи земли, чрезъ которую такъ какъ и чрезъ оба поля и Надиръ проходитъ циркулъ меридіональной».

(Д. П. Цицианов. «Краткое Математическое изъясненіе землемѣрія межеваго. 1757 г.)

Параллельно существовала и более привычная нам форма:

● «Слѣдовательно Зенитъ мѣста не что иное есть, какъ точка стоящая перпендикулярно надъ онымъ мѣстомъ».

(А. М. Разумов (перевод трактата В. Крафта с немецкого). «Руководство къ Математической и Физической Географіи». 1764 г.)

Причем в обоих случаях термин чаще всего писали с большой буквы. В XIX веке стандартом стал «зенит» – с прописной буквой и «т» на конце. В том же столетии слово приобрело переносное значение.

● «Старик улыбнулся и сквозь смех проговорил: – А ты знаешь, кто здесь зенит -то просвещения?»

(Н. С. Лесков. «Некуда». 1864 г.)

Со спортом слово стало ассоциироваться с 1936 года, когда появилось всесоюзное добровольное спортивное общество «Зенит».

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Фото: РИА Новости/Игорь Руссак; commons.wikimedia.org; Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press