История, сидр, китобои.

Что общего у Кристобаля Баленсиаги, Пласидо Доминго и Валерия Харламова? Баскские корни. Двухмиллионный народ, живущий на границе Испании и Франции, оказал большое влияние на мировую историю, культуру и спорт. Радуясь переезду Арсена Захаряна в Страну басков, рассказываем о необычном регионе и местных жителях.

Басков называют аборигенами Европы. Ученые роднили их с жителями Кавказа, но, скорее всего, их предки – кельты или иберы

Эускалдунак – так баски называют сами себя, а свою страну, соответственно, – Эускади. Эти термины почти не прижились в других языках, гораздо чаще используют производное от латинского vascones. Видимо, так звали предков современных басков. Племя проживало на северо-востоке современной Испании еще в античные времена и в I веке н.э. подчинилось римлянам. Васконы сохранили автономию и в отличие от соседей ассимилировались медленнее. Они жили опосредованно даже в эпоху Великого переселения народов, когда Пиренейский полуостров сначала захватили вестгосты, основавшие здесь королевство, а позже их с юга теснили арабы и берберы. Васконы выжили благодаря сложному ландшафту – гористая местность защищала от набегов. К тому же часть местных жителей мигрировала на северо-восток – на территорию современной Франции, где они были в еще большей безопасности. В результате переселения на Атлантическом побережье возникла область Гасконь. Та самая, откуда родом самый известный мушкетер.

Карта расселения племен

Современное название басков – это, скорее всего, результат неудачной кальки на арабский. В X веке мусульманский географ Аль-Якуби писал о народе аль-баскунас, который так и не смогли покорить завоеватели. Правда, уже в XI столетии регион все же потерял независимость, когда попал под власть Королевства Наварра, а затем – Кастилии. После того, как в XVI веке католики выдавливали арабов на юг полуострова, Кастилия и Леон стали ядром Королевства Испания. Страна басков также вошла в состав нового государства.

Но кто же такие баски, откуда они взялись и почему так не похожи на соседей?

Ученые десятилетиями задаются вопросом происхождения народа и строят разнообразные теории. Корни басков ищут в том числе с помощью лингвистики. Сегодня язык басков называют изолированным, ведь он не принадлежит ни к индоевропейской, ни к любой другой известной нам сегодня группе. На рубеже XIX-XX веков существовали гипотезы о родстве басков с народами Кавказа. Востоковед, историк и этнограф Николай Марр утверждал, что в речи жителей северо-востока Испании встречаются общие корни с картвельскими языками, в число которых входит, например, грузинский. В Советском Союзе теория Марра стала если не официальной, то по крайней мере очень популярной, но сегодня ее считают ошибочной – похожее звучание некоторых корней ученые называют либо совпадением, либо общим внешним влиянием другого языка.

По той же причине наука отвергает гипотезу, выдвинутую английским ученым Эдвардом Спенсером Доджсоном, хотя она бы точно понравилась Арсену Захаряну. Еще в 1884 году он опубликовал статью «Баскские слова в армянском языке», полагая, что у них есть общий предок. В 1928-м немец Йозеф Карст подкрепил теорию новыми лингвистическими данными, а затем подключились топонимисты. Они заметили, что армянский город Аштарак и расположенный на юго-западе Франции Астарак называются почти одинаково. В копилку сходств добавили реки Деба, населенные пункты Горис и прочие объекты, которые встречаются на картах и Закавказья, и Испании. Впрочем, теория Спенсера сегодня тоже признается ошибочной.

Зато более-менее правдоподобными называют две версии. Одну из них выдвинули специалисты Лондонского университета, которые сравнили генетические паттерны басков и потомков кельтов – валлийцев и ирландцев. Их исследование указало на родство народов, хотя на лингвистическим уровне эту гипотезу так и не подтвердили. В этом случае древние васконы были таким же пришлым населением, как позже вестготы. Вторая версия указывает на автохтонность жителей северо-востока Испании. Это значит, что баски – в отличие от соседей по полуострову – коренное население Испании. Их возможными родственниками были иберы – они обитали южнее и после покорения римлянами полностью ассимилировались. Главный аргумент сторонников теории – найденные в пещере Эль-Порталон недалеко от Бильбао останки восьми людей, живших 3,5-5,5 тысяч лет назад. Анализ ДНК доказал генетическую близость представителей древних племен и современных басков.

Баски были прекрасными мореплавателями. Ради китобойного промысла они достигали Канады и работали на «Московскую компанию»

Сидр – такой же узнаваемый бренд Страны басков, как «Атлетик», чизкейк «Сан-Себастьян» или черный берет «чапела». Популярность напитка напрямую связана с занятием, которое было очень распространено среди местных жителей в Средние века и Новое время. Баски – морской народ, они всегда жили вдоль побережья и ходили на промысел в Бискайский залив, а затем и по всей Атлантике. С собой они брали еду и напитки с большим сроком годности. Если другие мореплаватели предпочитали вино или ром, то баски пили сидр. Виноград в этом регионе растет плохо, зато с яблоками проблем нет.

Выбор морской добычи тоже, на первый взгляд, неочевиден. Баски не только ловили рыбу, но и охотились на китов. К XII веку этот промысел стал для них если не основным, то одним из важнейших. Поначалу китобои осваивали Бискайский залив, для этого они строили башни вдоль побережья, откуда открывался хороший вид на море. Как только на поверхности замечали кита, охотники грузились на лодки и шли к добыче. Но с годами ее становилось все меньше, поэтому ради ценных мяса, жира, шкуры и усов приходилось отплывать все дальше.

С XIV века баски осваивали уже воды вокруг Британских островов, а спустя два столетия география промысла стала еще обширнее: китобои достигали берегов Исландии и Ньюфаундленда. Сегодня об их присутствии напоминают обнаруженные в XX веке в Северной Америке останки кораблей, а также герб архипелага Сен-Пьер и Микелон (последний подконтрольный Парижу осколок французской Канады), элементом которого стал флаг Страны басков.

Герб островов Сен-Пьер и Микелон с флагами Басконии, Аквитании и Нормандии

В 1610-х баски участвовали в больших экспедициях на север Норвегии – их нанимали англичане и голландцы, которые в то время были главными покупателями добычи. В частности, жителей северо-востока Испании звала на работу «Московская компания» – фирма-монополист, торговавшая через Архангельск с Россией еще со времен Ивана Грозного. Ее флот достигал берегов Шпицбергена, где тогда обитало очень много китов.

Баски осваивали и южное направление. В XVII веке они доплывали до Бразилии и помогли испанским колонизаторам с освоением Южной Америки. Промысел сошел на нет только с исчезновением добычи. Китов стало меньше, искать их – сложнее, поэтому баски переключились на другие способы заработка. К тому же в XIX веке на севере Испании началась интенсивная индустриализация. Города на побережье превратились в крупные порты, а Бильбао обрастал фабриками. На этом фоне охота на китов окончательно ушла в прошлое.

Благодаря тяжелому и кровавому промыслу баски не только прославились как отличные мореплаватели, но и вновь подкинули работу лингвистам. Чтобы общаться с местными жителями и нанимателями, китобои поучаствовали в создании как минимум двух пиджинов – упрощенных диалектов, собранных из нескольких языков. При контактах с коренными народами Канады в ходу был алгонкинско-баскский пиджин (англокины – группа племен Северной Америки). А при разговоре с англичанами, голландцами и французами китобои переходили на баскско-исландский пиджин («исландским» он стал прежде всего из-за места употребления, а не и из-за наличия исландских корней).

Борьба басков за независимость длилась десятилетиями и официально закончилась только в 2018-м. Сейчас у них широкая автономия

Современные испанцы – потомки латинизированных местных племен, вестготов, арабов и берберов. Баски в этот коктейль не попали. Они сохраняли самобытность даже в самые тяжелые годы диктатуры, которую пережила страна в прошлом столетии.

Национальное самосознание пришло к баскам в конце XIX века на фоне индустриализации. В быстрорастущих городах обретали популярность идеи автономии или даже самостоятельности. Их, к примеру, продвигала Баскская националистическая партия. Она стремилась к независимости региона, причем в границах проживания национального меньшинства – то есть с частью соседней Наварры и прибрежных департаментов Франции. В 1920-х, когда власть в Испании оказалась в руках генерала Мигеля Примо де Риверы, движение запретили.

В 1931-м Испанию потрясла революция. Монархия пала, в правительстве и парламенте заседали левые, а Страна басков и Каталония наконец-то получили автономию. Часть членов Баскской националистической партии согласились на расширение прав, отказавшись от независимости. Впрочем, в таком статусе Баскония просуществовала недолго. Летом 1936-го военные устроили путч, который перерос в гражданскую войну. Автономные регионы остались под контролем Мадрида, и течение трех лет республика сражалась с регулярной армией во главе с Франсиско Франко. Его поддерживали гитлеровская Германия и фашистская Италия.

Один из самых известных эпизодов войны – бомбардировка Герники 26 апреля 1937-го, когда небольшой баскский городок всего за ночь стерли с лица земли. Сначала его разрушила авиация франкистов, а затем началась пожар – погибли сотни людей. Всего через несколько недель Пабло Пикассо запечатлел трагедию на знаменитой картине «Герника».

«Герника» Пикассо

В городе находилось несколько важных производств, что, впрочем, никак не оправдывало жестокость обстрелов. Баски объясняют военное преступление стремлением Франко уничтожить не предприятия, а один из символов народа – Дерево Герники. В Средние века в городе посадили дуб, под которым проходили народные собрания. В течение следующих столетий дерево берегли, а когда оно отмирало, на его месте сажали новое. В 1936-м дуб чудом уцелел в пожаре, а сегодня его изображение можно встретить в Стране басков повсюду (например, на эмблеме «Атлетика» из Бильбао).

Дерево Герники

Республика в Гражданской войне проиграла. Франко отобрал права у автономии и даже запретил баскские имена и язык – на нем нельзя было учиться, издавать книги, газеты и журналы, а также снимать кино. В ответ в 1958-м возникло движение ЭТА – Euskadi Ta Askatasuna (в переводе – «Страна басков и свобода»). Цель организации – создание независимого государства. Поначалу сепаратисты выступали за мирные методы, но в конце 1960-х радикализировались. Среди самых известных террористических актов группировки – убийство в 1973-м Луиса Карреро Бланко, адмирала, премьер-министра и потенциального преемника Франко. Тот опасался за жизнь, поэтому ездил по Мадриду на бронированном авто. Сепаратисты устроили подкоп и заложили очень много взрывчатки – ее мощности хватило, чтобы машина вместе с чиновником взлетела выше окрестных домов.

Последствия взрыва в Мадриде

ЭТА действовала по всей Испании, убивая и похищая полицейских, военных и просто сторонников единого и неделимого государства. Их не остановила даже смерть диктатора в 1975-м. С падением режима Франко правительство вернуло права регионам. Баскония получила автономию в 1978-м, но ЭТА по-прежнему требовала независимости. Например, в 1987-м они взорвали автомобиль в Барселоне – погиб 21 местный житель. Через несколько месяцев теракт в Сарагосе унес жизни еще 11 человек. А в 2004-м, когда в Мадриде от взрывов в поездах погибли 193 пассажира, первыми под подозрение попали именно баскские сепаратисты. Позже выяснилось, что это была «Аль-Каида».

Хотя преступления группировки ЭТА были громкими, движение все же оставалось относительно малочисленным – не более нескольких сотен участников в лучшие времена. После падения режима Франко радикалам было все сложнее искать поддержку среди басков. Последний теракт, совершенный ЭТА, произошел в 2010-м. В 2011-м она отказалась от вооруженной борьбы. Члены группировки, всегда стремившиеся к конспирации, создали легальную партию «Амайур», с которой пошли на региональные и общенациональные выборы. Движение просуществовало недолго: в 2015-м остановило работу, а в 2018-м объявило о самороспуске.

Белые балаклавы – обязательный атрибут участников ЭТА

Сегодня идеи независимости в Стране басков выглядят весьма маргинально – слишком сильно их за последние десятилетия дискредитировали террористы. Баскская националистическая партия (та самая, что была основана еще в XIX веке) остается ведущим движением в парламенте региона, но теперь она выступает не за полную самостоятельность, а лишь за политическую, экономическую и культурную автономию. Тут тоже есть проблемы, и одна из главных – это язык. Хотя баскский очень древний, он очень долго состоял из многочисленных диалектов. Только в конце 1960-х оформилась литературная норма, но сегодня ею владеют далеко не все баски. Население региона превышает 2 млн человек, но на языке говорят меньше половины, а остальные предпочитают испанский.

Еще больше опасений вызывает будущее 200 тысяч басков во Франции. Это унитарное государство, так что регионы не могут рассчитывать на автономию – даже те, где проживает национальное меньшинство.

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Фото: Gettyimages.ru/David Ramos, Pablo Blazquez Dominguez, Keystone, Gara; wikipedia.org