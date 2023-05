62 комментария

Манчестер – это Коттонополис.

Если бы Манчестер находился в России, местную команду наверняка бы назвали «Текстильщиком». Когда-то город стал мировым центром производства хлопка, но промышленный рост обеспечивала работорговля. О спорном прошлом теперь вспоминают в связи с эмблемами «Ман Сити» и «МЮ»: в апреле в The Guardian вышел текст, где автор Саймон Хаттенстоун рассуждал о правках лого. На них изображены парусники, которые возили добытый невольниками хлопок.

Что об этом нужно знать?

Манчестер разбогател на производстве одежды из хлопка. Фабричный бум – следствие треугольной торговли

В 1700 году Манчестер был крохотным ремесленным поселением на 9 тысяч человек, но к концу столетия здесь проживало в 10 раз больше. За это время он превратился в один из важнейших промышленных центров Англии. Еще в Средние века в Манчестере изготавливали изделия из шерсти, но тогда объемы были скромными. Постепенно ассортимент расширялся за счет льна и хлопка, и это спровоцировало рост населения города, куда на заработки отправлялись крестьяне.

Первые крупные предприятия работали по принципу мельницы и использовали энергию воды. Но уже тогда производство было достаточно массовым, чтобы в 1729 году открылась хлопковая биржа. В 1781-м технологию усовершенствовали: предприниматель и изобретатель Ричард Аркрайт запустил мануфактуру с паровым двигателем. Так промышленная революция превратила Манчестер в один из важнейших городов Британии. Его прозвали Коттонополисом (от английского cotton – «хлопок»), здесь в середине XIX века находилось больше ста текстильных фабрик. В Манчестере обрабатывали до трети хлопка, собранного по всему миру.

Манчестер в 1850 году

Промышленная революция упростила жизнь миллионам людей, но вместе с тем повысила спрос на рабский труд. Хлопок выращивали в Америке и Индии. Если в Азии не было дефицита рабочих рук, то к западу от Атлантики убирать урожай иногда было некому. Тогда активизировалась так называемая треугольная трансатлантическая торговля: рабы закупались в Африке (обычно местные правители продавали пленных воинов соседних народов) и перевозились в Америку. Затем на суда грузили собранное на плантациях сырье и отправляли в Европу. Там его перерабатывали, и готовый продукт шел в том числе на продажу в Африку. По такой схеме развивались экономика большинства западноевропейских стран.

Хлопок был не единственным товаром, который массово шел в Европу. Из Бразилии везли кофе, а с островов Карибского моря – сахар. Так рабский труд наравне с углем стал важнейшим топливом для индустриализации XIX века.

В Британии уже тогда громко выступали против работорговли. Самый известный пример борьбы – петиция от 1807 года. Ее подписали 10 тысяч жителей Манчестера – десятая часть населения города. В результате парламент принял закон, запрещавший невольный труд в самой Великобритании и ввоз рабов в США. Правда, закупать хлопок из Соединенных Шатов по-прежнему дозволялось. К тому же в большинстве английских колоний Вест-Индии рабство отменили только в 1830-х.

Оба манчестерских клуба нанесли на лого силуэты кораблей, хотя город даже не на море. Теперь парусники предлагают заменить пчелами

Кораблик ассоциируется с Манчестером с 1842 года, когда у города впервые появился герб. На нем нарисовали судно, расположенное в верхней части щита – там же, где находятся парусники двух главных местных команд. С судоходством у Манчестера не все так просто. Город стоит вдали от побережья – в 50 километрах от устья реки Мерси. Чтобы связать фабрики с морем, в XVIII веке прорыли Бриджуотерский канал, но по нему могли пройти только баржи, которые тянули лошади. В 1830 году открыли железную дорогу Ливерпуль – Манчестер, и только к концу XIX века добраться до Коттонополиса можно было на большом торговом судне. В 1894 году открылся Манчестерский канал, так что сегодня город вполне может называться морским.

Корабли на логотипах и гербе долго никого не смущали. Тема стала по-настоящему болезненной совсем недавно, в апреле 2023-го, когда газета The Guardian вышла с заголовком «Покинуть корабль. Позорит ли символ рабства Манчестер и футбольные клубы города?». Текст с рассуждениями об эмблеме написал известный журналист Саймон Хаттенстоун – за «Сити» он болел еще до прихода больших денег.

К публикации о корабликах Саймона подтолкнула серия статьей «Столица хлопка» все в том же The Guardian. Одна из самых популярных газет Англии тоже появилась во многом благодаря рабскому труду. Ее основал Джон Эдвард Тейлор, предприниматель, разбогатевший в XVIII веке на манчестерском текстиле. Из 11 первых инвесторов 9 либо сами были плантаторами, либо участвовали в треугольной торговле. Серией статей The Guardian покаялся за грехи основателя, а заодно спровоцировал Хаттенстоуна на большой разговор о символах. «Это вопрос интерпретации. Корабль, как считается, символизирует торговлю. Но эта торговля была связана с рабским трудом», – пишет автор The Guardian.

Саймон подкрепляет доводы словами самых разных людей: от нынешних депутатов парламента до Фридриха Энгельса, отец которого владел текстильной фабрикой в Манчестере. В качестве альтернативы Хаттенстоун предлагает новый символ – пчелу. Она воплощает трудолюбие жителей города и имеет давнюю историю. Пчелы, облепившие земной шар, украсили первый герб Манчестера. Возможно, они появятся и на логотипах местных футбольных клубов, если предложение Саймона поддержат.

«Реалу» уже приходилось избавляться от элемента логотипа. Крест исчез с ближневосточной версии эмблемы

На эмблеме соперника «Манчестер Сити» по полуфиналу Лиги чемпионов тоже можно отыскать «неоднозначные» символы. «Реал» стал королевским клубом в 1920 году – этот титул даровал ему король Испании Альфонсо XIII. Тогда же на логотипе команды появилась корона. К тому моменту традиция в местном футболе уже сформировалась. Скажем, расположением монарха пользовался клуб из Сан-Себастьяна – здесь находилась летняя резиденция короля. В 1910-м местную команду назвали «Реал Сосьедад» и заодно поместили на эмблему символ власти. Он также появился на эмблемах «Сельты», «Вальядолида», «Бетиса», «Эспаньола» и «Мальорки». Правда, на короткий республиканский период в 1930-е они временно лишились столь возвышенного статуса.

Изображение срисовали с настоящей короны, поэтому все логотипы «монархических» команд венчает крест. Но «Реал» как самый глобальный клуб из королевских вынужден адаптироваться. В 2014 году мадридцы подписали контракт с Национальным банком Абу-Даби. Внимательные болельщики заметили, что во время презентации с эмблемы пропал христианский символ – вероятно, чтобы не травмировать болельщиков-мусульман. Через три года логотип поменяли для всего мерча, предназначенного для жителей арабских стран. С тех пор в ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре, Омане и Бахрейне продается специальная версия футболок – без креста.

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster; wikipedia.org; bbc.co.uk