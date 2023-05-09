62 комментария

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«Ман Сити» просят убрать кораблик с лого. Считают символом эпохи, когда город поднялся за счет рабского труда

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Манчестер – это Коттонополис.

Если бы Манчестер находился в России, местную команду наверняка бы назвали «Текстильщиком». Когда-то город стал мировым центром производства хлопка, но промышленный рост обеспечивала работорговля. О спорном прошлом теперь вспоминают в связи с эмблемами «Ман Сити» и «МЮ»: в апреле в The Guardian вышел текст, где автор Саймон Хаттенстоун рассуждал о правках лого. На них изображены парусники, которые возили добытый невольниками хлопок.

Что об этом нужно знать?

Манчестер разбогател на производстве одежды из хлопка. Фабричный бум – следствие треугольной торговли

В 1700 году Манчестер был крохотным ремесленным поселением на 9 тысяч человек, но к концу столетия здесь проживало в 10 раз больше. За это время он превратился в один из важнейших промышленных центров Англии. Еще в Средние века в Манчестере изготавливали изделия из шерсти, но тогда объемы были скромными. Постепенно ассортимент расширялся за счет льна и хлопка, и это спровоцировало рост населения города, куда на заработки отправлялись крестьяне.

Первые крупные предприятия работали по принципу мельницы и использовали энергию воды. Но уже тогда производство было достаточно массовым, чтобы в 1729 году открылась хлопковая биржа. В 1781-м технологию усовершенствовали: предприниматель и изобретатель Ричард Аркрайт запустил мануфактуру с паровым двигателем. Так промышленная революция превратила Манчестер в один из важнейших городов Британии. Его прозвали Коттонополисом (от английского cotton – «хлопок»), здесь в середине XIX века находилось больше ста текстильных фабрик. В Манчестере обрабатывали до трети хлопка, собранного по всему миру.

Манчестер в 1850 году

Промышленная революция упростила жизнь миллионам людей, но вместе с тем повысила спрос на рабский труд. Хлопок выращивали в Америке и Индии. Если в Азии не было дефицита рабочих рук, то к западу от Атлантики убирать урожай иногда было некому. Тогда активизировалась так называемая треугольная трансатлантическая торговля: рабы закупались в Африке (обычно местные правители продавали пленных воинов соседних народов) и перевозились в Америку. Затем на суда грузили собранное на плантациях сырье и отправляли в Европу. Там его перерабатывали, и готовый продукт шел в том числе на продажу в Африку. По такой схеме развивались экономика большинства западноевропейских стран. 

Хлопок был не единственным товаром, который массово шел в Европу. Из Бразилии везли кофе, а с островов Карибского моря – сахар. Так рабский труд наравне с углем стал важнейшим топливом для индустриализации XIX века.

В Британии уже тогда громко выступали против работорговли. Самый известный пример борьбы – петиция от 1807 года. Ее подписали 10 тысяч жителей Манчестера – десятая часть населения города. В результате парламент принял закон, запрещавший невольный труд в самой Великобритании и ввоз рабов в США. Правда, закупать хлопок из Соединенных Шатов по-прежнему дозволялось. К тому же в большинстве английских колоний Вест-Индии рабство отменили только в 1830-х.

Оба манчестерских клуба нанесли на лого силуэты кораблей, хотя город даже не на море. Теперь парусники предлагают заменить пчелами

Кораблик ассоциируется с Манчестером с 1842 года, когда у города впервые появился герб. На нем нарисовали судно, расположенное в верхней части щита – там же, где находятся парусники двух главных местных команд. С судоходством у Манчестера не все так просто. Город стоит вдали от побережья – в 50 километрах от устья реки Мерси. Чтобы связать фабрики с морем, в XVIII веке прорыли Бриджуотерский канал, но по нему могли пройти только баржи, которые тянули лошади. В 1830 году открыли железную дорогу Ливерпуль – Манчестер, и только к концу XIX века добраться до Коттонополиса можно было на большом торговом судне. В 1894 году открылся Манчестерский канал, так что сегодня город вполне может называться морским.

Корабли на логотипах и гербе долго никого не смущали. Тема стала по-настоящему болезненной совсем недавно, в апреле 2023-го, когда газета The Guardian вышла с заголовком «Покинуть корабль. Позорит ли символ рабства Манчестер и футбольные клубы города?». Текст с рассуждениями об эмблеме написал известный журналист Саймон Хаттенстоун – за «Сити» он болел еще до прихода больших денег.

К публикации о корабликах Саймона подтолкнула серия статьей «Столица хлопка» все в том же The Guardian. Одна из самых популярных газет Англии тоже появилась во многом благодаря рабскому труду. Ее основал Джон Эдвард Тейлор, предприниматель, разбогатевший в XVIII веке на манчестерском текстиле. Из 11 первых инвесторов 9 либо сами были плантаторами, либо участвовали в треугольной торговле. Серией статей The Guardian покаялся за грехи основателя, а заодно спровоцировал Хаттенстоуна на большой разговор о символах. «Это вопрос интерпретации. Корабль, как считается, символизирует торговлю. Но эта торговля была связана с рабским трудом», – пишет автор The Guardian.

Саймон подкрепляет доводы словами самых разных людей: от нынешних депутатов парламента до Фридриха Энгельса, отец которого владел текстильной фабрикой в Манчестере. В качестве альтернативы Хаттенстоун предлагает новый символ – пчелу. Она воплощает трудолюбие жителей города и имеет давнюю историю. Пчелы, облепившие земной шар, украсили первый герб Манчестера. Возможно, они появятся и на логотипах местных футбольных клубов, если предложение Саймона поддержат. 

«Реалу» уже приходилось избавляться от элемента логотипа. Крест исчез с ближневосточной версии эмблемы

На эмблеме соперника «Манчестер Сити» по полуфиналу Лиги чемпионов тоже можно отыскать «неоднозначные» символы. «Реал» стал королевским клубом в 1920 году – этот титул даровал ему король Испании Альфонсо XIII. Тогда же на логотипе команды появилась корона. К тому моменту традиция в местном футболе уже сформировалась. Скажем, расположением монарха пользовался клуб из Сан-Себастьяна – здесь находилась летняя резиденция короля. В 1910-м местную команду назвали «Реал Сосьедад» и заодно поместили на эмблему символ власти. Он также появился на эмблемах «Сельты», «Вальядолида», «Бетиса», «Эспаньола» и «Мальорки». Правда, на короткий республиканский период в 1930-е они временно лишились столь возвышенного статуса. 

Изображение срисовали с настоящей короны, поэтому все логотипы «монархических» команд венчает крест. Но «Реал» как самый глобальный клуб из королевских вынужден адаптироваться. В 2014 году мадридцы подписали контракт с Национальным банком Абу-Даби. Внимательные болельщики заметили, что во время презентации с эмблемы пропал христианский символ – вероятно, чтобы не травмировать болельщиков-мусульман. Через три года логотип поменяли для всего мерча, предназначенного для жителей арабских стран. С тех пор в ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре, Омане и Бахрейне продается специальная версия футболок – без креста.  

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Такой разный Анелька: в «Реале» брал ЛЧ и воевал с Раулем, а в «Сити» вдохновлялся слабыми партнерами

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster; wikipedia.org; bbc.co.uk

62 комментария

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krealpmoney
С эмблемы Челси нужно убрать футбольные мячи, и добавить мячи из американского футбола
+85
-4
+81
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skywalker96
по моему Америке и Европе лучше самоликвидировать себя, стерев о себе какие-либо упоминания, ведь они поднялись за счёт рабов
+86
-21
+65
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Bashibuzuck
Да в принципе весь мир отстроен засчет рабского труда, давайте забудем об этом, и все отовсюду поудаляем, ну бред же, от этого никому легче не станет
+49
-2
+47
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Mbest77
Ответ skywalker96
по моему Америке и Европе лучше самоликвидировать себя, стерев о себе какие-либо упоминания, ведь они поднялись за счёт рабов
Дмитрий Анатольевич, Вы тут?)
+45
-11
+34
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василий иванов
но при этом журналист пользуется гаджетами, которые за еду делают азиаты.
+21
-2
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Mr. Jones
Ерундой занимаются, если честно. Как будто проблем других нет. Так-то Британия благодаря флоту поднялась, а теперь им кораблик не нравится. И, кстати, полностью запретила рабство одной из первых в мире, хоть и успела на нем навариться до того.
+17
-1
+16
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Андрей Жуков
Ответ CR_se7en
Крепостное право в России не слышал, не?
А причем здесь крепостное право ?
+21
-6
+15
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fellx
Вообще- то все города так или иначе поднимались с помощью рабского труда.
+12
0
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Jedemdasseine
Я в твиттере общаюсь с манчестерскими болельщиками Сити, там реакция на эти заявления гардиан была простая "f*ck off".
+10
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Санитар-волк
Задолбали эти политкорректные психи, готовые стереть всю историю.
+8
0
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justbored
Ответ Mr. Jones
Ерундой занимаются, если честно. Как будто проблем других нет. Так-то Британия благодаря флоту поднялась, а теперь им кораблик не нравится. И, кстати, полностью запретила рабство одной из первых в мире, хоть и успела на нем навариться до того.
Занимаются этой ерундой журналисты Гардиан. Взгляните на милое лицо Саймона Хаттенстоуна того же - там прямо годы страданий на плантации написаны.
+8
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Ronaldo de Assis Moreira
Считаю, что Европе и Америке стоит вообще запретить корабли, как транспорт. Столько символов щас плавает и почему-то и им плевать.
+6
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Port Royal
Ответ Bashibuzuck
Так то Спартак тоже был рабом😁
Зато каким! Фильм Кубрика с Кирком Дугласом в роли Спартака чего стоит
+6
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Port Royal
по такой логике вообще всем футбольным клубам нужно запретить иметь парусники на эмблеме, напоминает об эпохе колонизации, а уж бразильскому Васко да Гама и название поменять ибо он был не только великим мореплавателем но и пиратом-работорговцем
+5
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Dizzod
Ответ Bashibuzuck
Так то Спартак тоже был рабом😁
Спартак был фракийцем. Фракия это юго-восточная Болгария. Вряд ли он был темнокожим. А другие цвета блм не интересуют.
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justbored
А пчёлы о рабстве не будут напоминать? (см. например "пчелиный воск и работорговля").
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Артур Мкртычян
Ответ Jedemdasseine
Я в твиттере общаюсь с манчестерскими болельщиками Сити, там реакция на эти заявления гардиан была простая "f*ck off".
да я тоже захожу иногда, почитать. все обсирают эту инициативу
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Samburskiy
Ответ CR_se7en
Крепостное право в России не слышал, не?
Рабство это рабство, а крепостное право - это крепостное право. Совершенно разные понятия, не позорься)
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Нефанатик
Спартак нужно ликвидировать как напоминание о рабстве или вознести как символ надежды? Тут сразу и не поймёшь.
+5
-2
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Dizzod
Я видел как пчела укусила очень смуглого парня, так что пчела тоже не пойдет.
+4
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Константин Антипкин
Ответ Таир Бакиев
крепостное право в России - это эксплуатация своего же населения, и с этим в России еще в 1917-м разобрались.
ну разобрались ещё в 1861 году, в СССР аналог был с 30 по 60 гг, для крестьян у которых не было паспортов и следовательно права покидать колхозы, кроме учёбы, армии либо смерти.
+9
-6
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CR_se7en
Ответ skywalker96
по моему Америке и Европе лучше самоликвидировать себя, стерев о себе какие-либо упоминания, ведь они поднялись за счёт рабов
Крепостное право в России не слышал, не?
+27
-24
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Mbest77
Снести к чертям пирамиды! Тоже рабский труд!
Сталинские высоки пленные немцы строили, тоже снести. Они зарплату за работу не получали, формально рабский труд же
+3
0
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Андрей Чеботаревич
Что дальше? Разъебем пирамиды?!
+3
0
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ПозднийРассвет
А еще корабли плыли по воде.
+2
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