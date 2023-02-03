Бывший порно-король запустил биржу с акциями игроков. Люди теряли сотни тысяч фунтов, крах обсуждали в британском парламенте

Не хотите акции Мбаппе за £3,98?

Въедливая реклама, десятки тысяч обманутых вкладчиков, суды и новый проект в Нигерии. Нет, речь не про МММ. Такой путь прошла биржа для болельщиков Football Index. На ней можно было торговать «ценными бумагами» перспективных игроков и получать дивиденды. Компания спонсировала несколько английских клубов, вышла на огромный оборот, а сегодня должна миллионы.

Football Index основал предприниматель, разбогатевший на порно. Рейтинг его лучшего фильма – 6,6 на IMDb

Адам Коул – одиозный персонаж британского бизнеса. Он прославился в 1980-х после того, как открыл студию по производству фильмов для взрослых. В то время VHS-кассеты били рекорды продаж. Проигрыватели заметно подешевели: если в начале десятилетия они стоили больше тысячи долларов, то к середине купить магнитофон можно было за пару сотен. Просмотр блокбастера с домашнего дивана стал новым и доступным развлечением. Адам Коул увидел в этом большие возможности.

Бизнесмен снимал эротические фильмы и легкое порно, выступая в роли то продюсера, то режиссера. Его первая работа вышла еще в 1979-м, называлась Electric Blue, шла один час и даже попала на IMDb с рейтингом 5,9. Позже линейка фильмов разрослась до целой франшизы, но лучшим творением Адама, по мнению пользователей, стала «Красавица и чудовище» 1982 года с оценкой 6,6.

Коул брал массовостью (его кино продавали в 60 странах мира), новаторством (фактически он запустил целую индустрию) и договором с каналом Playboy, по которому крутили некоторые его фильмы. Позже предприниматель продал бизнес медиа-магнату Ричарду Десмонду.

Новым делом жизни для Коула стал сервис MyVillage network. В 2000-м он открыл платформу для поиска кафе, ресторанов и баров в Великобритании. Идея тоже была прорывной: Google запустил аналог только через несколько лет. Правда, в 2008-м Адам продал и этот бизнес.

Football Index мощно рекламировали. Компания раздавала деньги за фото в соцсетях и договорилась с легендарным голосом BBC и FIFA

Следующий крупный бизнес-проект принес Коулу еще больше известности. Осенью 2015 года он открыл онлайн-платформу для болельщиков. На бирже The Footie (вскоре ее переименовали в Football Index) можно было купить «акции» игроков. Котировки зависели от их успехов. Самым удачливым и прозорливым предлагали заработать на продаже, когда игрок подходит к пику формы. Получился аналог fantasy-футбола, только болельщик получал не виртуальные очки, а реальные деньги.

Например, в начале 2018-го одна акция Килиана Мбаппе стоила £3,98, а уже в августе – £7,08. Неудачу в Лиге чемпионов (ПСЖ вылетел в 1/8 финала от «Реала») нападающий компенсировал победой на чемпионате мира, отсюда и такой впечатляющий рост котировок. Дополнительно можно было обогатиться на дивидендах, которые достигали 33 пенсов за акцию. Платформа зарабатывала на комиссии – 2% за каждую операцию. Football Index сотрудничал с нью-йоркской биржей NASDAQ, которая выступала оператором и отвечала за техническую часть.

Чтобы заинтересовать болельщиков, Адам Коул развернул мощную рекламную кампанию. Упоминания Football Index были повсюду. Плакаты с призывами покупать акции на бирже висели в лондонском метро, на знаменитых кэбах и двухэтажных автобусах. Первые пять человек, выложившие в твиттере фото с даблдеккером и логотипом биржи, получали £25 на счет.

Football Index работал и с клубами. В 2018-м эмблема площадки появилась на форме «Ноттингем Форрест» и «Бристоль Роверс», которые тогда выступали в Чемпионшипе и Первой лиге. В 2020-м компания Адама Коула договорилась о сотрудничестве с «Куинз Парк Рейнджерс», а еще эмблема красовалась на тренировочном комплекте «Фулхэма».

Большой удачей стал контракт с Джоном Мотсоном, чей голос вы наверняка узнаете, если играли в FIFA начала 2000-х. Легендарный футбольный комментатор работал на BBC с конца 1960-х, а для Football Index занимался озвучкой и регулярно нахваливал биржу в медиа.

Все закончилось худшим крахом игорного бизнеса в истории Британии. На руинах биржи появилась новая площадка, ориентированная на Нигерию

Реклама с привлечением звезд и блогеров получилась эффективной. К марту 2018-го платформой пользовались 65 тысяч болельщиков, а в начале 2020-го ежемесячный прирост составлял 20 тысяч человек. К марту 2021-го на бирже торговали уже полмиллиона, а самая активная аудитория достигла 30 тысяч. Им обещали солидный доход практически без рисков. «Главное, что вам нужно сделать, – увеличить лимит по кредитной карте», – зазывал новых игроков на биржу Адам Коул. По его словам, проценты от банка легко окупятся ростом котировок. Обещания подкреплялись цифрами: в сезоне-2018/2019 оборот компании составил £321 млн, а пользователи получили £4,3 млн дивидендов.

Вокруг Football Index сформировалось полноценное сообщество. Фанаты делились советами в соцсетях, записывали ролики по лучшей стратегии и рекомендовали перспективных футболистов. Но вряд ли кто-то мог предугадать скорый крах.

Сервис был зарегистрирован в Джерси – острове в проливе Ла-Манш, где действует упрощенное налоговое законодательство. Местная комиссия по азартным играм, ранее выдавшая бирже лицензию, обратила внимание на проблемы площадки в 2020-м. В январе вышел доклад, доказывающий, что Football Index все больше напоминает финансовую пирамиду, которая может существовать только при постоянном росте клиентской базы, с чем уже возникали проблемы. Пандемия и приостановка футбольных лиг весной 2020-го усугубили ситуацию. Привлекать новых пользователей стало еще сложнее.

В ответ биржа увеличила дивиденды, но не рассчитала возможности. В марте 2021-го максимальные выплаты резко сократили до 6 пенсов за акцию. Пользователи массово продавали «ценные бумаги», и это в разы обрушило котировки. Футболисты, которые стоили по 5-7 фунтов, подешевели до фунта. У Football Index отобрали лицензию и началась процедура банкротства.

Многие болельщики мгновенно разорились. Самые недальновидные вложили в акции все накопления. Например бывший работник банка Дэвид Хаммел торговал на бирже с 2018-го и потерял £104 тыс. «Это было просто ужасно, – вспоминал он в интервью Itv. – Мне было физически плохо. Стоимость всех игроков упала на 80-90%. Случилась настоящая паника».

Букмекер Фрэнк Райт потерял меньше – 14 тысяч, но часть этих денег, по совету Адама Коула, была списана с кредитки. «У меня очень низкая зарплата, и торговля на бирже казалась единственным способом заработать деньги, чтобы действительно поменять жизнь, – объяснил Фрэнк Itv. – Сначала это было хобби, он оно поглощало все мое время и деньги».

Адам Коул вовремя соскочил. В декабре 2020-го он ушел с поста генерального директора, передав дела соучредителю Майку Бохану. Через несколько месяцев после краха суд постановил вернуть пользователям деньги, которые находились на счетах – всего £3,5 млн (большинство игроков ждут выплат до сих пор). Вопрос о возврате средств, инвестированных в акции, пока отложен.

Летом 2022-го о Football Index вспомнили депутаты парламента. Они предложили премьер-министру Борису Джонсону обсудить вопрос о компенсации со стороны государства. Но ничего не вышло. «Мы не думаем, что правительству уместно использовать государственные деньги для покрытия убытков физических лиц в результате краха игорной компании», – заявил министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Найджел Хаддлстон.

Вскоре после краха биржи бывший сотрудник Football Index запустил новый похожий проект – AllStars Trader. Его основной рынок – Нигерия. Там биржа проводит встречи с потенциальными пользователями, ведет активную рекламную кампанию и рассказывает, как выгодно покупать акции реальных игроков, чтобы потом продать.

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Фото: Gettyimages.ru/Alex Davidson, Danny Lawson; globallookpress.com/Daniel Kalker