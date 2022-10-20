Отцом японского футбола называют немецкого тренера. Его даже награждал император

Лучший момент для знакомства с Деттмаром Крамером.

Победа Японии над Германией стала второй сенсацией чемпионата мира. Перед матчем главный тренер Хадзимэ Мориясу много рассуждал о футбольных связях между странами, а они ведь действительно есть: больше полувека назад поднимать японский футбол отправился немецкий тренер Деттмар Крамер.

Деттмар Крамер почти не играл в футбол, работал в слабейших клубах, зато познакомился с главным тренером сборной

Таких людей принято называть laptop-тренерами, но молодость Деттмара Крамера прошла во времена, когда никаких ноутбуков еще не было. Он родился в 1925 году в Дортмунде, поэтому юность пришлась на непростые годы. В футбол Крамер играл недолго и только во второстепенных командах регионального уровня. Гораздо больше внимания он уделял боксу.

В 1941-м Деттмар повстречался с Зеппом Хербергером – главным тренером сборной Германии, который посоветовал ему заняться теорией. Благодаря знакомству он быстро нашел работу: самым известным клубом в его резюме тогда стал «Падерборн», который, впрочем, в те годы был еще слабее, чем сейчас.

Также Крамер набирался опыта в «Тевтонии» из Липпштадта, «Рот-Войс» из Пекельсхайма, «Эвинг-Линденхорсте» и других командах, существующих разве что для тренировки дикции. В 1948-м его взяли на работу в Немецкий футбольный союз тренером-инструктором в Дуйсбурге. Сотрудником федерации он оставался 15 лет.

Крамер готовил Японию к домашней Олимпиаде. До него команда выглядела жалко

В качестве инструктора Деттмар отправился в 1960 году в Японию. Страна готовилась принять летнюю Олимпиаду, и ей нужна была приличная сборная. Неприличная к тому моменту провела лишь одну квалификацию на чемпионат мира – к турниру 1954-го в Швейцарии. Второе место в группе японцы заняли только из-за того, что Тайвань, Индия и Вьетнам вообще не сыграли. На первом месте финишировал будущий аутсайдер турнира: в Швейцарии Южная Корея в двух матчах пропустила 16 мячей.

Чемпионат мира 1954-го выиграла как раз сборная ФРГ (хотя пропустила восемь от Венгрии на групповом этапе). Это подтолкнуло Японию обратиться к Немецкому футбольному союзу, чтобы найти квалифицированного тренера. На Восток отправился Деттмар Крамер, который в Германии славился дотошностью и вниманием к деталям. Позже за ним закрепилась прозвище «Профессор», встречавшееся примерно так же часто, как и «Наполеон» – тренер был невысокого роста – 161 см).

В Японии Деттмар не был главным тренером, а занимал пост советника или технического директора. При нем сборной сначала руководил Хидэтоки Такахаси, а затем Кэн Наганума. Более того, командировка изначально планировалась краткосрочной – буквально на несколько недель. Крамер должен был помочь в подготовке к стартовому матчу отбора к ЧМ-1962, а затем вернуться в Германию. Предыдущую квалификацию японцы пропустили, и на этот раз им в соперники вновь досталась Южная Корея – результат был тем же. Крамер остался в стране: он искал игроков, курировал строительство школ, поднимал студенческий футбол, организовал сборы в Германии, готовил тренеров и помогал клубам. Немец оставался в должности до 1963-го, так что Олимпиаду в Токио Деттмар смотрел уже как болельщик.

На Играх-1964 японцам досталась группа с Ганой и Аргентиной. Четвертой командой должна была стать Италия, но она снялась досрочно. В плей-офф проходили две лучшие сборные, так что в группе Японии нужно было выиграть хотя бы раз.

Первая встреча была против Аргентины, и к перерыву хозяева уступали 0:1. Во втором тайме японцы неожиданно сравняли, но тут же пропустили вновь. Казалось, южноамериканцы своего не упустят, но команда перевернула игру буквально за две минуты: на 81-й забил Сабуро Кавабути, а на 82-й – Аритацу Оги. 3:2 – Япония вырвала победу и гарантировала плей-офф.

Все три мяча хозяев забили игроки, появившиеся в сборной, когда техническим директором был Деттмар Крамер.

Хозяева Олимпиады вполне могли занять и первую строчку в группе, но не удержали победный счет в матче с Ганой – 2:3. В плей-офф им досталась Чехословакия, и на нее сил не хватило – 0:4.

В стране, где главным спортом долго считался бейсбол, наконец-то полюбили футбол. В 1965-м появилась национальная лига, а еще через три года сборная Японии взяла первые медали. Тогда на Олимпиаде в Мексике доминировал нападающий Кунисигэ Камамото, ставший лучшим бомбардиром турнира с семью мячами. Три он забил в стартовой игре в ворота Нигерии, затем команда сыграла вничью с бразильцами и отстояла нули с испанцами. В четвертьфинале Камамото оформил дубль и помог победить Францию – 3:1. А после разгрома от Венгрии (0:5) японцы убрали Мексику в матче за третье место. Сборная впервые взяла бронзовые медали.

У Крамера есть награда от японского императора Хирохито. Но главные трофеи жизни – два Кубка чемпионов с «Баварией»

Хотя между отъездом из Японии и бронзой на Олимпиаде прошло пять лет, многие понимали, что успех в Мексике – заслуга Крамера. В знак уважения за вклад в национальный футбол немец получил Орден Священного сокровища третьей степени. Награду вручал лично император Хирохито.

К тому моменту Деттмар успел поработать на телевидении ФРГ. В 1963-м его позвали на только что созданный канал ZDF в качестве спортивного редактора. На этой должности он продержался три месяца: Крамер посчитал, что футбол уходит из его жизни, и уволился. Искать работу долго не пришлось. Его позвали в сборную Германии ассистентом Гельмута Шена, а в 1971-м он перезапустил карьеру, устроившись в команду Египта. Через три года Деттмар недолго тренировал «Герту» и вскоре переехал за океан. Со сборной США он решал похожую задачу, что и в начале 1960-х в Японии: подготовить футболистов к Олимпиаде (на этот раз – в Монреале). Правда, через два матча он вернулся на родину, согласившись на более интересное предложение – из «Баварии».

Там он работал с Францем Беккенбауэром, которого прекрасно знал еще по молодежной сборной: тогда Крамер заступился за юного защитника, которому грозило исключение из команды. Теперь же в Мюнхене под его руководством играл чемпион мира и Европы, а Деттмар полагался на Франца на поле и в раздевалке.

В главном топ-клубе ФРГ немецкий тренер добился главных успехов – два раза подряд выиграл Кубок чемпионов. В 1975-м в парижском финале «Бавария» обыграла «Лидс», а через год в Глазго уложила «Сент-Жермен».

Дальше карьера Крамера была разнообразна, но не так успешна: «Айнтрахт», Саудовская Аравия, греческий «Арис», «Байер», Малайзия, Южная Корея и Таиланд.

Но за пределами Германии только в одной стране ему невероятно благодарны – в Японии.

Фото: globallookpress.com/imago sportfotodienst; Gettyimages.ru/Horstmüller/ullstein bild, Wolfgang Hub; wikipedia.org