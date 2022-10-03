На ЧМ-1938 отобралась Австрия, но не поехала: Германия захватила страну, взяла к себе австрийских звезд – и провалилась

Позорное поражение Швейцарии.

Тоталитарные режимы очень любят хвастаться успехами в футболе. У сборной Германии при Гитлере была только бронза на ЧМ-1934. На следующем турнире случился провал. Не спасло даже подкрепление из Австрии: незадолго до розыгрыша случилась аннексия, и из двух команд экстренно смастерили одну.

В 1930-х Австрия балансировала между Германией и Италией. Аннексия не случилась бы без позволения Муссолини

Жителей Австрии часто называют первыми жертвами экспансии нацистской Германии. Но в стране шли те же процессы, что и в большинстве других государств, проигравших Первую мировую. В 1920-х социалисты не могли ужиться с правыми: противостояние быстро переросло в судебные процессы, акции протеста и даже открытые мятежи.

Эскалация продолжалась до 1934 года: к тому моменту канцлером стал ветеран Первой мировой и президент Федеральной железной дороги Энгельберт Дольфус, а в 1933-м он основал Отечественный фронт – новое радикальное правое движение. Вскоре все остальные политические партии были запрещены. Австрия свалилась в диктатуру, но Дольфус возглавил страну ненадолго – его убили в 1934-м в ходе Июльского путча.

Вена в 1934-м

За покушением стояла запрещенная к тому моменту Немецкая национал-социалистическая рабочая партия – полная тезка аналогичного движения в Германии, возглавляемого Гитлером. Австрийские национал-социалисты называли себя противниками Отечественного фронта и лично Дольфуса. Тот не желал объединения двух немецкоязычных народов в единое государство и симпатизировал фашизму итальянского толка.

Канцлер Австрии придавал большое значение католической церкви, противопоставляя его распространенному в Германии протестанству, не заигрывал с расовыми теориями и был приверженцем кооперативизма – экономической модели, когда классовая борьба заменяется сотрудничеством разных слоев во имя интересов государства. Все перечисленное было присуще и итальянскому фашизму.

Убийство Дольфуса не повлияло на политический курс Австрии, зато привело к международному кризису. Бенито Муссолини называл Энгельберта соратником и союзником. Дуче опасался, что смерть канцлера обернется немецким вторжением. Чтобы этого не допустить, Италия придвинула к границе армию. Это напугало Гитлера, так что путчисты не дождались подкрепления с севера. Германия вряд ли тогда могла потянуть войну даже с не самыми мощными итальянскими вооруженными силами. Такой конфликт в первой половине 1930-х был вполне вероятен: ось Берлин – Рим еще не сформировалась, и отношения между Гитлером и Муссолини были весьма натянутыми – во многом из-за разных позиций по австрийскому вопросу.

Курт Шушниг пытался отстоять независимость страны, но не преуспел

После убийства Дольфуса новым канцлером стал Курт Шушниг, который также представлял Отечественный фронт. Но угроза нацистского переворота и аннексии никуда не делась. К тому же в середине 1930-х отношения между Германией и Италии улучшились. Берлин, Рим и Токио подписали Антикоминтерновский пакт – соглашение о совместной борьбе с Коммунистическим интернационалом. Так Гитлер договорился с Муссолини о разделе сфер влияния, что развязало руки Третьему рейху.

К тому же в Вене с тревогой следили за тем, как западные страны с равнодушием наблюдают за происходящим усилением австрийских нацистов. Гитлер тоже понимал слабость политических позиций руководства Франции и Великобритании, поэтому в феврале 1938 года решился на первый ультиматум. Он вызвал Шушинга к себе (что уже выглядело вопиющим нарушением международного права), потребовал амнистию для нацистов и включение их в состав правительства и Отечественного фронта. Австрийский канцлер согласился.

В марте Шушинг попытался провести плебисцит, который подтвердил бы независимость страны, но против выступили члены правительства – те самые, что заняли посты по воле Гитлера. Это привело к отставке Курта, а новым канцлером стал австрийский национал-социалист Зейсс-Инкварт. Так власть от фашистов перетекла в руки сторонников Гитлера. Аншлюс стал вопросом очень короткого времени: 12 марта немецкие войска вошли на территорию Австрии, а 10 апреля там прошел референдум о включении республики в состав Германии.

До потери независимости сборная Австрии считалась очень сильной и постоянно побеждала Германию

Чемпионат мира-1938 стал третьим турнирном ФИФА в истории. В первом розыгрыше австрийцы не участвовали, хотя уже тогда считались мощной европейской командой. Как раз в начале 1930-х прославилась легендарная «Вундертим». Прозвище сборная Австрии получила от немецкой прессы в 1931-м после разгромной победы над Германией – 6:0. Позже досталось Швейцарии, Италии, Венгрии и снова немцам. За полтора года австрийцы уступили лишь Англии на «Стэмфорд Бридж» (3:4), но тогда британские команды не входили в ФИФА, поэтому не все считали встречу официальной. К тому же поражение было весьма достойным: хозяева признавали, что к ним приехал очень талантливый и техничный соперник.

В 1934 году сборная Австрии дебютировала на чемпионате мира в Италии. В отборе (он проходил впервые и предполагал групповой этап) команда провела только одну игру, разгромив дома Болгарию – 6:1. Та по ходу квалификации дважды уступила Венгрии и отказалась от борьбы.

В финальной части «Вундертим» выдавала более скромные результаты: победа над Францией в дополнительное время, скромные 2:1 с венграми и поражение с минимальным счетом от хозяев в полуфинале (при сомнительном судействе). В матче за третье место Австрия пропустила от немцев уже на первой минуте и в итоге неожиданно уступила 2:3.

Неизвестно, чему в Германии радовались больше: бронзе или реваншу за два разгрома начала 1930-х. Австрийцы давно считались для немцев неудобным соперником. Команды регулярно встречались с 1908 года и до противостояния в Неаполе провели девять игр. В шести случаях Германия проиграла и победила только дважды в середине 1920-х.

Через два года после дебютного чемпионата мира Австрия обошла северных соседей на берлинской Олимпиаде. Хозяева вылетели от Норвегии во втором раунде, а «Вундертим» дошла до финала, где снова проиграла Италии. Осенью 1937-го Австрия без труда отобралась на ЧМ-1938, обыграв Латвию. Как оказалось, это был последний официальный матч команд на долгие годы (в следующий раз они поучаствовали в квалификации только перед турниром 1954-го).

Уже весной австрийского государства не существовало, а освободившуюся путевку ФИФА предложила Англии. Получив отказ, организаторы просто сократили число участников до 15 команд. Шведы, которые должны были в первом раунде сыграть против австрийцев, автоматически прошли в следующий.

Перед ЧМ-1938 Германия добавила к себе почти целый состав австрийцев. Все провалилось из-за разницы стилей

Вряд ли успехи Австрии были бы возможны без Хуго Майсля. Он работал со сборной с 1919 года и был активно вовлечен в клубный футбол. В том числе благодаря ему австрийская лига первой на континенте получила профессиональный статус – еще в 1920-е. Скажем, в Германии это произошло намного позже – только с созданием Бундеслиги в 1962 году. Хуго также добился создания Кубка Митропы – одного из первых международных турниров для клубов. Все это спровоцировало подъем футбола в Австрии и появление мощной сборной.

Но Майсль был новатором не только как функционер, но и как тренер. В этом деле его многому научил англичанин Джимми Хоган, выступавший до Первой мировой за «Фулхэм» и «Болтон». В 1911-м он уехал в Вену, где тренировал местные команды, а затем и сборную. Хоган был сторонником шотландского стиля: продвижение мяча за счет быстрых коротких передач противопоставлялось английским длинным переводам.

Эту манеру перенял Майсль, который позже снабдил ее более продвинутой тактической моделью. Его 2-3-5 легко трансформировались в схему «дубль-вэ», которую он, скорее всего, подглядел у легендарного тренера «Арсенала» Герберта Чепмена. Сборная Германии 1930-х играла в совсем другой футбол. Более прямолинейный, силовой и менее тактически гибкий. Вероятно, это понимал и Зепп Хербергер, тренировавший немецкую команду с 1936 года.

После аннексии сборные провели символический матч единения. 4 апреля 1938 года немцы сыграли в Вене, и с точки зрения пропаганды встречу следовало закончить вничью. С футболистами провели беседу и напомнили, что матч должен символизировать дружбу, но Австрия в итоге победила – 2:0.

В итоге из расформированной команды футболистов позвала сборная Германии. Решение было политическим, и его активно продвигал глава Немецкого футбольного союза Феликс Линнеман. Зепп Хербергер должен был получить сборную, которая состояла пополам из немцев и австрийцев.

Договориться удалось с девятью новыми игроками. Основной вратарь Рудольф Рафтль представлял «Рапид», в поле сыграли его одноклубники Штефан Скоумаль и Ханс Пессер (полузащитник Франц Вагнер также из «Рапида» остался в запасе). Капитаном был Ханс Мок из «Аустрии», откуда также вызвали Йозефа Штро и Леопольда Ноймера. Защитник Виллибальд Шмаус представлял венский «Ферст», а форвард Вильгельм Ханеман – «Адмиру Ваккер».

Впрочем, главная звезда и играющий тренер австрийской сборной Маттиас Синделар во Францию не поехал. Именно он забил в ворота сборной Германии в апрельской игре в Вене, но вскоре завязал с футболом, сославшись на возраст. Через полгода 35-летний нападающий умер при загадочных обстоятельствах. Что же касается Хуго Майсля, то он скончался в 1937, поэтому не застал ни аншлюс, ни превращение его легендарной сборной в команду-донора. Да и вряд ли бы он стал даже помощником Зеппа Хербергера: сборную Третьего рейха не доверили бы тренеру с еврейскими корнями, каким бы новатором он ни был.

Новые игроки должны были укрепить и так неплохую команду. Немцы достойно выступали после провала на домашней Олимпиаде. В отборе в трех матчах против Финляндии, Эстонии и Швеции они отгрузили соперникам 11 мячей. Но сделать сильную команду из одной хорошей и одной отличной не получилось. До аннексии Германия побеждала благодаря физике и выносливости, а Австрия за счет быстрых передач. После объединенная сборная не показывала ни того, ни другого. Сыграться не помогла и товарищеская встреча с Англией в мае 1938 года в Берлине (победа гостей 6:3).

В первом раунде (сразу же 1/8 финала) немцам досталась Швейцария. Счет 1:1 означал переигровку – ее провели через пять дней. Нападающий «Адмиры Ваккер» Вильгельм Ханеман отличился уже на 8-й минуте, а вскоре швейцарцы забили в свои. Но в итоге Германия пропустила четыре мяча (2:4) и выбыла из турнира. Так плохо команда не выступала никогда, и этот результат можно сравнить разве что с провалом на ЧМ-2018, когда футболисты Йоахима Лева не вышли из группы.

Через год после провала на ЧМ-1938 началась Вторая мировая война, а в конце 1940-х немецких сборных стало только больше. Свои команды появились у ФРГ, ГДР и даже Саара (западный регион Германии тоже недолго был независимым). Австрия вновь стала играть самостоятельно, а объединение с северным соседом теперь невозможно – это запрещает Декларация о независимости страны 1955 года.

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Фото: Gettyimages.ru/Keystone; commons.wikimedia.org/Bundesarchiv