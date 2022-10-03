На ЧМ-1938 отобралась Австрия, но не поехала: Германия захватила страну, взяла к себе австрийских звезд – и провалилась
Позорное поражение Швейцарии.
Тоталитарные режимы очень любят хвастаться успехами в футболе. У сборной Германии при Гитлере была только бронза на ЧМ-1934. На следующем турнире случился провал. Не спасло даже подкрепление из Австрии: незадолго до розыгрыша случилась аннексия, и из двух команд экстренно смастерили одну.
В 1930-х Австрия балансировала между Германией и Италией. Аннексия не случилась бы без позволения Муссолини
Жителей Австрии часто называют первыми жертвами экспансии нацистской Германии. Но в стране шли те же процессы, что и в большинстве других государств, проигравших Первую мировую. В 1920-х социалисты не могли ужиться с правыми: противостояние быстро переросло в судебные процессы, акции протеста и даже открытые мятежи.
Эскалация продолжалась до 1934 года: к тому моменту канцлером стал ветеран Первой мировой и президент Федеральной железной дороги Энгельберт Дольфус, а в 1933-м он основал Отечественный фронт – новое радикальное правое движение. Вскоре все остальные политические партии были запрещены. Австрия свалилась в диктатуру, но Дольфус возглавил страну ненадолго – его убили в 1934-м в ходе Июльского путча.
За покушением стояла запрещенная к тому моменту Немецкая национал-социалистическая рабочая партия – полная тезка аналогичного движения в Германии, возглавляемого Гитлером. Австрийские национал-социалисты называли себя противниками Отечественного фронта и лично Дольфуса. Тот не желал объединения двух немецкоязычных народов в единое государство и симпатизировал фашизму итальянского толка.
Канцлер Австрии придавал большое значение католической церкви, противопоставляя его распространенному в Германии протестанству, не заигрывал с расовыми теориями и был приверженцем кооперативизма – экономической модели, когда классовая борьба заменяется сотрудничеством разных слоев во имя интересов государства. Все перечисленное было присуще и итальянскому фашизму.
Убийство Дольфуса не повлияло на политический курс Австрии, зато привело к международному кризису. Бенито Муссолини называл Энгельберта соратником и союзником. Дуче опасался, что смерть канцлера обернется немецким вторжением. Чтобы этого не допустить, Италия придвинула к границе армию. Это напугало Гитлера, так что путчисты не дождались подкрепления с севера. Германия вряд ли тогда могла потянуть войну даже с не самыми мощными итальянскими вооруженными силами. Такой конфликт в первой половине 1930-х был вполне вероятен: ось Берлин – Рим еще не сформировалась, и отношения между Гитлером и Муссолини были весьма натянутыми – во многом из-за разных позиций по австрийскому вопросу.
После убийства Дольфуса новым канцлером стал Курт Шушниг, который также представлял Отечественный фронт. Но угроза нацистского переворота и аннексии никуда не делась. К тому же в середине 1930-х отношения между Германией и Италии улучшились. Берлин, Рим и Токио подписали Антикоминтерновский пакт – соглашение о совместной борьбе с Коммунистическим интернационалом. Так Гитлер договорился с Муссолини о разделе сфер влияния, что развязало руки Третьему рейху.
К тому же в Вене с тревогой следили за тем, как западные страны с равнодушием наблюдают за происходящим усилением австрийских нацистов. Гитлер тоже понимал слабость политических позиций руководства Франции и Великобритании, поэтому в феврале 1938 года решился на первый ультиматум. Он вызвал Шушинга к себе (что уже выглядело вопиющим нарушением международного права), потребовал амнистию для нацистов и включение их в состав правительства и Отечественного фронта. Австрийский канцлер согласился.
В марте Шушинг попытался провести плебисцит, который подтвердил бы независимость страны, но против выступили члены правительства – те самые, что заняли посты по воле Гитлера. Это привело к отставке Курта, а новым канцлером стал австрийский национал-социалист Зейсс-Инкварт. Так власть от фашистов перетекла в руки сторонников Гитлера. Аншлюс стал вопросом очень короткого времени: 12 марта немецкие войска вошли на территорию Австрии, а 10 апреля там прошел референдум о включении республики в состав Германии.
До потери независимости сборная Австрии считалась очень сильной и постоянно побеждала Германию
Чемпионат мира-1938 стал третьим турнирном ФИФА в истории. В первом розыгрыше австрийцы не участвовали, хотя уже тогда считались мощной европейской командой. Как раз в начале 1930-х прославилась легендарная «Вундертим». Прозвище сборная Австрии получила от немецкой прессы в 1931-м после разгромной победы над Германией – 6:0. Позже досталось Швейцарии, Италии, Венгрии и снова немцам. За полтора года австрийцы уступили лишь Англии на «Стэмфорд Бридж» (3:4), но тогда британские команды не входили в ФИФА, поэтому не все считали встречу официальной. К тому же поражение было весьма достойным: хозяева признавали, что к ним приехал очень талантливый и техничный соперник.
В 1934 году сборная Австрии дебютировала на чемпионате мира в Италии. В отборе (он проходил впервые и предполагал групповой этап) команда провела только одну игру, разгромив дома Болгарию – 6:1. Та по ходу квалификации дважды уступила Венгрии и отказалась от борьбы.
В финальной части «Вундертим» выдавала более скромные результаты: победа над Францией в дополнительное время, скромные 2:1 с венграми и поражение с минимальным счетом от хозяев в полуфинале (при сомнительном судействе). В матче за третье место Австрия пропустила от немцев уже на первой минуте и в итоге неожиданно уступила 2:3.
Неизвестно, чему в Германии радовались больше: бронзе или реваншу за два разгрома начала 1930-х. Австрийцы давно считались для немцев неудобным соперником. Команды регулярно встречались с 1908 года и до противостояния в Неаполе провели девять игр. В шести случаях Германия проиграла и победила только дважды в середине 1920-х.
Через два года после дебютного чемпионата мира Австрия обошла северных соседей на берлинской Олимпиаде. Хозяева вылетели от Норвегии во втором раунде, а «Вундертим» дошла до финала, где снова проиграла Италии. Осенью 1937-го Австрия без труда отобралась на ЧМ-1938, обыграв Латвию. Как оказалось, это был последний официальный матч команд на долгие годы (в следующий раз они поучаствовали в квалификации только перед турниром 1954-го).
Уже весной австрийского государства не существовало, а освободившуюся путевку ФИФА предложила Англии. Получив отказ, организаторы просто сократили число участников до 15 команд. Шведы, которые должны были в первом раунде сыграть против австрийцев, автоматически прошли в следующий.
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Вряд ли успехи Австрии были бы возможны без Хуго Майсля. Он работал со сборной с 1919 года и был активно вовлечен в клубный футбол. В том числе благодаря ему австрийская лига первой на континенте получила профессиональный статус – еще в 1920-е. Скажем, в Германии это произошло намного позже – только с созданием Бундеслиги в 1962 году. Хуго также добился создания Кубка Митропы – одного из первых международных турниров для клубов. Все это спровоцировало подъем футбола в Австрии и появление мощной сборной.
Но Майсль был новатором не только как функционер, но и как тренер. В этом деле его многому научил англичанин Джимми Хоган, выступавший до Первой мировой за «Фулхэм» и «Болтон». В 1911-м он уехал в Вену, где тренировал местные команды, а затем и сборную. Хоган был сторонником шотландского стиля: продвижение мяча за счет быстрых коротких передач противопоставлялось английским длинным переводам.
Эту манеру перенял Майсль, который позже снабдил ее более продвинутой тактической моделью. Его 2-3-5 легко трансформировались в схему «дубль-вэ», которую он, скорее всего, подглядел у легендарного тренера «Арсенала» Герберта Чепмена. Сборная Германии 1930-х играла в совсем другой футбол. Более прямолинейный, силовой и менее тактически гибкий. Вероятно, это понимал и Зепп Хербергер, тренировавший немецкую команду с 1936 года.
После аннексии сборные провели символический матч единения. 4 апреля 1938 года немцы сыграли в Вене, и с точки зрения пропаганды встречу следовало закончить вничью. С футболистами провели беседу и напомнили, что матч должен символизировать дружбу, но Австрия в итоге победила – 2:0.
В итоге из расформированной команды футболистов позвала сборная Германии. Решение было политическим, и его активно продвигал глава Немецкого футбольного союза Феликс Линнеман. Зепп Хербергер должен был получить сборную, которая состояла пополам из немцев и австрийцев.
Договориться удалось с девятью новыми игроками. Основной вратарь Рудольф Рафтль представлял «Рапид», в поле сыграли его одноклубники Штефан Скоумаль и Ханс Пессер (полузащитник Франц Вагнер также из «Рапида» остался в запасе). Капитаном был Ханс Мок из «Аустрии», откуда также вызвали Йозефа Штро и Леопольда Ноймера. Защитник Виллибальд Шмаус представлял венский «Ферст», а форвард Вильгельм Ханеман – «Адмиру Ваккер».
Впрочем, главная звезда и играющий тренер австрийской сборной Маттиас Синделар во Францию не поехал. Именно он забил в ворота сборной Германии в апрельской игре в Вене, но вскоре завязал с футболом, сославшись на возраст. Через полгода 35-летний нападающий умер при загадочных обстоятельствах. Что же касается Хуго Майсля, то он скончался в 1937, поэтому не застал ни аншлюс, ни превращение его легендарной сборной в команду-донора. Да и вряд ли бы он стал даже помощником Зеппа Хербергера: сборную Третьего рейха не доверили бы тренеру с еврейскими корнями, каким бы новатором он ни был.
Новые игроки должны были укрепить и так неплохую команду. Немцы достойно выступали после провала на домашней Олимпиаде. В отборе в трех матчах против Финляндии, Эстонии и Швеции они отгрузили соперникам 11 мячей. Но сделать сильную команду из одной хорошей и одной отличной не получилось. До аннексии Германия побеждала благодаря физике и выносливости, а Австрия за счет быстрых передач. После объединенная сборная не показывала ни того, ни другого. Сыграться не помогла и товарищеская встреча с Англией в мае 1938 года в Берлине (победа гостей 6:3).
В первом раунде (сразу же 1/8 финала) немцам досталась Швейцария. Счет 1:1 означал переигровку – ее провели через пять дней. Нападающий «Адмиры Ваккер» Вильгельм Ханеман отличился уже на 8-й минуте, а вскоре швейцарцы забили в свои. Но в итоге Германия пропустила четыре мяча (2:4) и выбыла из турнира. Так плохо команда не выступала никогда, и этот результат можно сравнить разве что с провалом на ЧМ-2018, когда футболисты Йоахима Лева не вышли из группы.
Через год после провала на ЧМ-1938 началась Вторая мировая война, а в конце 1940-х немецких сборных стало только больше. Свои команды появились у ФРГ, ГДР и даже Саара (западный регион Германии тоже недолго был независимым). Австрия вновь стала играть самостоятельно, а объединение с северным соседом теперь невозможно – это запрещает Декларация о независимости страны 1955 года.
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Фото: Gettyimages.ru/Keystone; commons.wikimedia.org/Bundesarchiv
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