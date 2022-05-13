«Ливерпулю» уже вряд ли удастся квадрупл. Но одной британской команде он однажды покорился – «Селтику» в конце 1960-х

Чудо из Глазго.

12 мая «Селтик» в 52-й раз выиграл чемпионат Шотландии. В прошлом веке клуб был великим не только на родине. Особенно впечатляющим стал сезон-1966/67, когда команда победила во всех турнирах, в которых участвовала. Тогда за «Селтик» играли в основном футболисты из Глазго и окрестностей, а тренировал их легендарный Джок Стейн.

Считается, что «Селтик» оформил квадрупл. Хотя на самом деле был и пятый трофей

Шотландские клубы участвовали в Кубке чемпионов с 1955 года, то есть с первого розыгрыша. В ту пору в Европе доминировали команды с юга континента: 11 лет подряд турнир выигрывали клубы Испании, Португалии или Италии. 12-й сезон получился особенным: в розыгрыше-1966/67 кубок впервые достался клубу с Севера Европы. По ходу турнира «Селтик» одолел «Цюрих», «Нант», «Воеводину», пражскую «Дуклу» и «Интер».

Победа в КЧ стала грандиозным завершением великого года. Только представьте, что чувствовали болельщики команды, которая за 8 месяцев взяла 5 трофеев.

Началось все со скоротечного Кубка лиги, который разыгрывался с августа по октябрь: в решающем матче на «Хэмпден Парк» «Селтик» с минимальным счетом обыграл «Рейнджерс». Через 10 дней прошел еще один финал – Кубка Глазго, одного из старейших турниров Шотландии. Он проходит по системе плей-офф с 1887 года, и его главная цель – добавить в календарь еще одно «дерби старой фирмы» – традиционное противостояние «Селтика» и «Рейнджерс». Розыгрыш 1966-го состоял из трех раундов, и в каждом соперники будущих победителей КЧ получили по четыре мяча. В финале «Селтик» разгромил середняка чемпионата Шотландии – клуб «Партик Тисл».

29 апреля фанаты вновь отмечали победу – теперь уже в Кубке страны: в решающем матче «Селтик» со счетом 2:0 переиграл «Абердин». Через две недели завершился чемпионат, где, как ни странно, долго сохранялась интрига – взявший золото «Селтик» опередил «Рейнджерс» всего на три очка. А уже 25 мая команда поехала в столицу Португалии, где одержала волевую победу над «Интером» в финале Кубка чемпионов (2:1). Вместе с трофеем футболистам шотландского клуба досталось прозвище – «лиссабонские львы».

За весь сезон в пяти турнирах «Селтик» проиграл только три раза: дважды «Данди Юнайтед» в шотландской лиге и один раз «Воеводине» в первой игре четвертьфинала КЧ.

Творец главных побед «Селтика» мог возглавить команду гораздо раньше. Помешало его протестантское происхождение

Невероятный 1967-й вряд ли случился бы в жизни шотландских фанатов, если бы не Джок Стейн. Не удивляйтесь странному имени: при рождении будущего главного тренера «Селтика» нарекли Джоном, но в футболе он запомнился благодаря прозвищу Джок.

Стейн пришел в клуб в 1951-м еще игроком, и именно в команде из Глазго он завершил карьеру. Через 6 лет его назначили тренером молодежной команды, и с ней он добивался успехов. Но продвинуться дальше мешала вера: президент «Селтика» Роберт Келли очень избирательно подходил к кадровым решениям. Он боялся, что болельщики не поймут, если во главе команды окажется протестант. Клуб был и остается сугубо католическим, а противостояние с «Рейнджерс» во многом базируется на религиозных противоречиях.

В других командах такие тонкости мало кого интересовали, и в 1964-м Стейна пригласили в «Хиберниан» – клуб из Эдинбурга, основанный ирландскими переселенцами-католиками. Через год про него вновь вспомнили в «Селтике», и в марте 1965-го он вернулся в Глазго. Назначение первого в истории клуба тренера-протестанта говорило об отчаянном положении команды. Болельщики критиковали Роберта Келли за отсутствие трофеев: с 1954 года победителем чемпионата Шотландии был кто угодно, но только не «Селтик», Кубок страны не покорялся команде 10 сезонов подряд, а Кубок лиги – 8.

Состав «Селтика» в сезоне-1965/1966

Сначала Келли склонялся к тому, чтобы назначить Стейна лишь помощником ирландского тренера Шона Фэллона. Джока это совершенно не устраивало, и он заявил президенту клуба, что у него есть предложения из Англии. Аргумент сработал, поэтому пару тренеров поменяли местами – в итоге как раз Шон Фэллон много лет ассистировал Стейну.

В команде играли и те, кого новый тренер воспитывал еще на молодежном уровне: например, защитник Билли Макнилл, полузащитники Бобби Мердок, Джон Кларк и многие другие. Получается, что состав, благодаря которому началась ярчайшая эпоха в жизни «Селтика», Джок Стейн начал собирать задолго до того, как стал главным тренером. Но выйти из игрового кризиса было непросто: первое время крупные победы чередовались с разгромными поражениями, и в итоге клуб закончил чемпионат-1964/65 только восьмым. Зато в Кубке Шотландии «Селтик» дошел до финала, где обыграл 3:2 «Данфермлин Атлетик». Так команда из Глазго взяла первый за много лет трофей, а вскоре стала самой сильной не только в стране, но и в Европе.

Перед финалом КЧ Стейна беспокоили матч против СССР и жара. Лучше бы он следил за игроками, которые сбежали за пивом

Успехи второй половины 1960-х болельщики «Селтика» вспоминают с ностальгией еще и потому, что за клуб выступали прежде всего местные. В финале Кубка чемпионов против «Интера» все полевые игроки родились либо в самом Глазго, либо в его окрестностях. Лишь вратарь Ронни Симпсон был из Эдинбурга. Да и сам Стейн был родом из Гамильтона – пригорода Глазго. Впрочем, фанатам он нравился не только происхождением, но также открытостью и даже эксцентричностью.

Например, тренер «Селтика» не боялся экспериментировать. Стейн прививал агрессивный и атлетичный футбол со слегка устаревшей тактической схемой 4-2-4. В феврале 1967-го за несколько дней до первого матча четвертьфинала (тогда турнир целиком состоял из игр плей-офф, начиная с 1/16 финала) против «Воеводины» в Глазго приехала другая югославская команда. Шотландцы провели товарищескую встречу с загребским «Динамо», и ее Стейн прорекламировал так, что на трибунах собралось 50 тысяч человек. Перед матчем Джок заявил, что болельщики станут свидетелями «рождения нового «Селтика».

В том матче тренер полностью перетасовал состав, определив игроков на неожиданные позиции. Например, левый защитник Томми Геммелл заиграл в центре поля, а вингер Джон Хьюз переместился в оборону. «Селтик» уступил, но Стейн остался доволен. Как он позже вспоминал, универсальность футболистов и способность каждого сыграть в атаке сбивала с толку соперников и в итоге помогла победить в Кубке чемпионов.

Естественно, футбол, к которому стремился Стейн, был очень энергозатратным, поэтому он щепетильно подходил к календарю. Тренер «Селтика» с настороженностью встретил новость о переносе последнего матча чемпионата страны. Он планировал, что команда будет готовиться к финалу с «Интером», но 10 мая, то есть за 15 дней до финала КЧ, сборная Шотландии проводила контрольную встречу против СССР. Мало того, что эта игра (она закончилась поражением шотландцев 0:2) сместила заключительный тур лиги, так еще и многие футболисты «Селтика» были вызваны в национальную команду.

Незадолго до финала Кубка чемпионов Стейн запер игроков в гостинице Seamill Hydro на берегу Атлантики. Для футболистов «Селтика» это место было привычным – здесь команда часто проводила время перед решающими матчами. Конечно, ни о каком отельном кутеже и речи быть не могло: Стейн ратовал за дисциплину и не терпел вредные привычки. Поговаривали, что при встрече с выпивающим игроком он мог запросто вылить ему на голову содержимое бокала. Но в Португалии Джок все же не доглядел. Защитник Томми Геммелл рассказывал, как за день до лиссабонского финала вместе с партнерами по команде уехал в соседнюю деревню, где каждый выпил по три бокала пива. Они успели вернуться до того, как Стейн обнаружил их отсутствие.

Другим ограничением для футболистов стал необычный распорядок: за день до матча команде запретили выходить на улицу в жару. Тренер полагал, что знойное южное солнце разморит футболистов, привыкших к более суровому климату. Были и послабления: Стейн и раньше практиковал поздние подъемы, а в день финала заодно разрешил игрокам позавтракать в постелях.

На эту привилегию футболисты «Селтика» ответили мощнейшим матчем против «Интера». В 1964-м миланцы уже брали Кубок чемпионов, и с тех вряд ли стали слабее. Команда славилась сильной обороной, но натиск клуба из Глазго она не остановила. И это при том, что за шотландцев с декабря не играл нападающий Джо Макбрайд, забивавший за «Селтик» практически в каждом матче. Хотя форвард не выходил на поле полгода, в том сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата. Но и у «Интера» была важная потеря: испанский полузащитник Луис Суарес также пропустил финал из-за травмы.

Еще перед игрой Стейн опрометчиво заявил, что победит та команда, которая забьет первой. Тут он был неправ: миланцы открыли счет уже на 7-й минуте, когда с точки отличился Сандро Маццола. Но больше итальянская команда опасные моменты у ворот Ронни Симпсона не создавала. Шотландцы же постоянно давили, и во втором тайме равенство на табло восстановил нарушитель режима Томми Геммелл. Вскоре Стиви Чалмерс вывел «Селтик» вперед. 2:1 – клуб из Шотландии в первый и пока единственный раз в истории взял Кубок европейских чемпионов. В 1970-м команда Стейна вновь вышла в финал, но на этот раз гол Томми Геммелла не помог: «Фейеноорд» ответил двумя и взял трофей.

Джок Стейн попал в аварию, повторил в «Лидсе» антирекорд Брайана Клаффа, а умер прямо во время футбольного матча

Стейн проработал главным тренером «Селтика» 13 лет, и за это время 10 раз выиграл чемпионат Шотландии. Доминирование команды было настолько очевидным, что федерация даже изменила структуру лиги. В 1975-м число участников высшего дивизиона сократилось с 18 до 10 команд. Но как раз тогда «Селтик» оказался в двухгодичном кризисе: в 1975-м клуб финишировал на третьем месте, а в следующем сезоне – на втором. Правда, серебро выиграл уже не Стейн, а Фэллон. В течение года обязанности главного тренера «Селтика» исполнял его ассистент, потому что Джок попал в серьезную автомобильную аварию и работать в клубе не мог.

Последствия аварии, в которой пострадал Джок Стейн

Отлучка была недолгой: в 1976-м он вернулся и вновь отпраздновал чемпионство – последнее в качестве главного тренера «Селтика». В сезоне-1977/78 случился провал: пятая строчка подтолкнула Стейна к увольнению. Он рассчитывал на место в руководстве клуба, но ничего дельного ему не предложили. Символично, что новым тренером стал Билли Макнилл, который попал в молодежную команду по приглашению Джока еще в 1957-м, а затем выиграл вместе с ним все главные трофеи клуба.

Ну а Стейн отправился на повышение в «Лидс». Его новая команда в начале 1970-х набрала вес в Англии и Европе, выиграв чемпионат и Кубок чемпионов. Джок продержался всего 44 дня, повторив антирекорд Брайана Клаффа 1974-го. Стейн ушел сам, потому что получил предложение из Шотландской футбольной ассоциации, которая очень нуждалась в тренере для сборной. Национальная команда провалила ЧМ-1978, заработав только очко на групповом этапе, и Джока назначили тренером на новый отборочный цикл.

Через четыре года он вновь вывел сборную на чемпионат мира, но в плей-офф она опять не попала. А квалификация к турниру 1986-го завершилась для него и вовсе фатально. Шотландия играла в отборе с Испанией, Исландией и Уэльсом. Противостояние соседей по Британским островам было решающим: победа означала прямое попадание шотландцев на турнир, ничья – выход в стыки, а поражение – провал квалификационной кампании. Команда Стейна встречалась с Уэльсом в гостях в последнем туре, а первая игра против этого соперника завершилась победой валлийцев. После поражения в Глазго Джока нещадно поливала пресса, и давление сильно подорвало его здоровье. У него диагностировали сердечную недостаточность и выписали лекарства. Но он принимал их нерегулярно, потому что они мешали сосредоточиться. Как раз перед последним туром отбора Джок таблетки не выпил.

События на поле в Кардиффе разворачивались драматично: почти всю игру шотландцы уступали в счете, но в конце встречи судья назначил пенальти в ворота Уэльса. Его на 81-й минуте исполнил вышедший на замену Дейви Купер – 1:1. Стейн сильно нервничал всю игру, но гол сборной Шотландии никак эмоционально на него повлиял. Напротив, его ассистент позже рассказывал, что главный тренер с каждой минутой выглядел все более бледным.

Уже в компенсированное время Стейн услышал свисток о нарушении правил, но решил, что игра окончена. Он встал со скамейки, чтобы поздравить игроков с ничьей, но тут же рухнул на землю. Джок еще был в сознании, и его отнесли в раздевалку. Там врачи пытались реанимировать тренера, но вскоре Стейн отключился, а через 30 минут после финального свистка умер. В стыках против Австралии сборную тренировал уже другой шотландец, которому тоже было суждено стать великим, – Алекс Фергюсон.

Еще больше постов о футболе в контексте истории в телеграм-канале His foot

Фото: Gettyimages.ru/Central Press, Daily Mirror/Mirrorpix, Sunday Mirror/Mirrorpix, PA Images; en.wikipedia.org