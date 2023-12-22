Как распознать и что делать.

Дэвида Бекхэма можно сравнить с тем самым сыном маминой подруги: он образцово ухаживает за женой, любит готовить, занимается воспитанием детей, отлично выглядит. Но выйдет из себя, если сложить его носки не по цвету!

Последний факт – яркий показатель того, что у Дэвида ОКР, или обсессивно-компульсивное расстройство. В этом он и сам признавался не раз, но после документального сериала Netflix мы вспомнили об этом снова.

Признаки ОКР в той или иной степени есть у каждого третьего взрослого и каждого второго ребенка из 500. Только в России проживает более четырех миллионов людей с диагностированным обсессивно-компульсивным расстройством. А если учесть, что многие не обращаются по такому поводу к врачу, на деле цифры могут быть в разы выше.

Разбираемся, что такое ОКР и как оно проявляется. Как жить рядом с человеком, который может испытывать натуральное мучение от криво лежащей вилки, и как ему помочь?

Что сам Дэвид говорит о своем расстройстве

В 2006-м бывший капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии признался, что уже много лет живет с ОКР.

«Мне нужно, чтобы все лежало правильно или у каждой вещи была пара. Когда я возвращаюсь в номер отеля, не могу расслабиться, пока не уберу в ящики все бумаги, блокноты, книги. Все должно быть идеально», – рассказывал он в интервью DailyMail.

В сериале от Netflix, который вышел в октябре 2023-го, Дэвид рассказал, что его «утомительное» обсессивно-компульсивное расстройство заставляет убирать дома, как только все ложатся спать.

«Я обхожу все вокруг, убираю вещи на место, чищу подсвечники от остатков воска, натираю до блеска стекло и плиту, переключаю выключатели в правильный режим, проверяю, все ли в порядке. Ненавижу приходить утром на кухню, а там чашки, тарелки, ну, вы понимаете…», – говорит 47-летний Бекхэм. И добавляет: «Я знаю, это странно».

В нескольких сценах показано, как он усиленно натирает плиту и очищает гриль после готовки.

Отдельное внимание уделено гардеробной футболиста, там все развешено и разложено по группам («свитеры», «футболки», «лонгсливы») и цвету, а между вешалками – идеальное одинаковое расстояние.

Бекхэм говорит, что сам следит за порядком и не допускает, чтобы кто-то вмешивался в его гардеробную.

Подобный перфекционизм и маниакальная страсть к чистоте действительно характерны для ОКР. Обычно они только создают видимость контроля, на самом же деле человек страдает от повышенной тревожности.

Не только уборка: что такое ОКР и как оно проявляется

Обсессивно-компульсивное расстройство личности, или невроз навязчивых состояний – это один из видов тревожного расстройства, который характеризуется навязчивыми, тревожными мыслями и компульсивным ритуальным поведением. Если проще, то человек с ОКР страдает от навязчивых и тревожных мыслей – обсессий, справляется с которыми с помощью вынужденных, часто нелогичных действий – компульсий.

Человек с ОКР обычно выполняет одни и те же ритуалы (например, моет руки или проверяет, выключен ли утюг) снова и снова и может чувствовать себя неспособным контролировать эти импульсы. Такие повторяющиеся движения помогают уменьшить стресс и тревогу в моменте. Причем человек понимает, что то, что он делает, выходит за границы нормы, но никак не может это прекратить, а вдобавок может еще и стыдиться своей «странности».

Человек с ОКР может тревожиться по любому поводу, но чаще всего в качестве обсессий выступают такие вещи, как:

страх заразиться микробами – проявляется в виде страха прикасаться к вещам, которые воспринимаются как инфицированные, например к кранам в туалете, дверным ручкам, кнопкам лифта;

страх беспорядка – проявляется в чувстве крайней тревоги, когда вещи лежат не на своем месте, лежат «неправильно», ассиметрично или к ним прикасаются другие люди и перекладывают их. Часто человек не может выйти из комнаты, пока не разложит все как следует;

страх причинить вред себе или другим – может проявляться в виде постоянного прокручивания пугающих мыслей в голове, одержимости новостями о насилии или убийствах.

На смену обсессиям приходят компульсии, они помогают уменьшить стресс, вызванный навязчивыми мыслями. Компульсии возникают случайно, например, человек перенервничал, а потом сходил помыть руки, затем ему стало легче и он неосознанно связал эти два события. Теперь, когда он начинает нервничать, то снова идет мыть руки и так бесчисленное множество раз. Однако это «помогает» лишь временно или не помогает вовсе, но входит в привычку.

Примеры распространенных компульсий у людей с ОКР:

мытье рук, прием душа или ванны;

уборка;

раскладывание вещей по полочкам (буквально), цветам, формам;

молитва;

счет – человек может считать до 10/15/20, считать шаги, минуты, плитки на полу или фонари по дороге домой;

перепроверка – человек может по несколько раз проверять, закрыта ли дверь или окно, выключена ли плита;

ритуалы – например, при выходе из дома нужно выполнить определенный порядок действий: посмотреть в зеркало, шагнуть за порог с определенной ноги, два раза дернуть ручку после того, как замок закрыт.

У многих людей наблюдаются легкие навязчивые действия, например, необходимость пару раз проверить плиту или двери, прежде чем выйти из дома. Это не считается признаком ОКР, хотя грань очень тонкая.

При ОКР у человека наблюдаются некоторые специфические симптомы, которые обычно сопровождают навязчивые действия:

неспособность контролировать поведение – человек понимает, что его поведение иррационально, но ничего не может с этим поделать (то есть человек без такого расстройства может вспомнить, что на самом деле выключил утюг и после этого не пойдет проверять, даже если сначала такая мысль возникала, человек с ОКР может точно помнить, что выключил, но все равно не удержится от того, чтобы проверить);

трата не менее одного часа в день на обсессии и компульсивное поведение;

полная или частичная социальная изоляция – ритуальное поведение приводит к стрессу и тревоге, которые ограничивают привычный уклад жизни или полностью меняют его, вынуждая, например, отказаться от походов в общественные места или на работу.

Часто, чтобы выдержать свое состояние, люди с ОКР начинают употреблять психоактивные вещества (алкоголь или наркотики), чтобы уменьшить стресс и тревогу. Но вредная привычка не помогает, химические вещества разрушают организм и способствуют еще большему распаду личности.

Если состояние человека не мешает ему самому или окружающим, все в порядке, если мешает – можно заподозрить расстройство.

Похоже, Бекхэм не лечит свое ОКР, а «спокойно» живет с ним. Так можно? Как вообще диагностируют и лечат ОКР

Лабораторных, инструментальных или генетических тестов для диагностики ОКР не существует. Диагноз ставится квалифицированным врачом-психиатром после беседы с человеком и анализа его истории болезни. Однако многие не доходят до специалиста и существенно снижают этим качество жизни.

Чтобы понять, есть ОКР или нет, врач обращает внимание на то, как часто у человека появляются навязчивые мысли и компульсивные действия и как они влияют на его жизнь. Если, например, за последний месяц симптомы возникали чаще, чем по ходу четырнадцати дней, и мешали повседневным делам, скорее всего, это ОКР.

ОКР считают пожизненным расстройством, но с помощью лечения можно добиться ремиссии: на длительное время избавиться от навязчивых мыслей и компульсивных действий или сократить их количество. Для этого используются различные методы когнитивно-поведенческой терапии. Цель лечения – разорвать порочный круг навязчивых мыслей и движений. Терапия может быть как индивидуальной, так и групповой.

В качестве медикаментозной поддержки на начальных этапах также могут выписать препараты из группы антидепрессантов и нейролептиков, обычно требуется не менее четырех-шести недель, а иногда и до 10 недель приема лекарств, чтобы увидеть улучшение. Такие препараты не делают из человека «овощ». Кроме того, их не требуется принимать всю жизнь.

Правила комфортного проживания с человеком с ОКР. Подойдут и тем, кто замечает у себя подобное поведение

Жить с ОКР непросто не только самому человеку, у которого диагностировано это расстройство, но и членам его семьи и близким. Разобраться в том, как себя вести, если рядом с вами живет человек с ОКР, нам помогла практикующий психолог Виктория Ячменева.

«Только не ставьте диагноз себе или близким самостоятельно. Это может отсрочить получение необходимой помощи, а то и вовсе отбить желание пойти к специалисту. Важно не делать из близкого жертву, но отнестись к его особенностям со всем возможным пониманием и терпением.

Будьте терпеливы: люди с ОКР не виноваты в том, что не могут избавиться от навязчивых мыслей. Поэтому осуждение и критика сделают только хуже, важно постараться принять расстройство как особенность характера. Точно такую же, как обидчивость или импульсивность.

Укрепляйте доверие: люди с ОКР нередко скрывают свои навязчивые мысли и действия от других. Дайте понять близкому, что его ОКР – это то, о чем вы хотите узнать больше, чтобы вам обоим жилось комфортнее. Если человек откроется, осознайте, как трудно ему было.

Не отмахивайтесь от опасений. Страх – одна из самых неприятных эмоций на свете. А люди с ОКР испытывают его регулярно. Опасения, которые вам кажутся надуманными или бессмысленными, для человека с ОКР имеют реальную силу. Не обесценивайте их – лучше поинтересуйтесь, что именно тревожит близкого и почему.

Предложите помощь. Если знаете, что человеку важно проверить дверную ручку два раза перед выходом из дома, не мешайте – иначе его будет донимать беспокойство. Лучше сделайте акцент на том, что поможет сместить фокус и снизить тревогу. Например, предложите помочь с проверкой или прогуляться, чтобы отвлечься.

Будьте рядом. ОКР может усиливаться на фоне стресса – например, после смены работы или ссоры с партнером. Если у близкого сложный период, поддержите его и напомните, что он уже справлялся с трудностями раньше. Скажите, что рядом есть люди, на которых действительно можно опереться.

Поддерживайте, но не забывайте о себе. Поддержите близкого в намерении обратиться за помощью к специалисту (психиатру, психотерапевту, психологу), но не давите и не настаивайте на этом. Человек должен принять решение сам. Обратитесь к психологу сами – являясь «тылом» для близкого с ОКР, вы тоже можете нуждаться в поддержке и восполнении ресурсов».

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Делать как Дэвид, то есть закрывать глаза и продолжать тревожиться – не лучший вариант, правильнее будет обратиться за квалифицированной поддержкой и избавиться от навязчивого поведения. Важно также помнить, что ОКР – это не то, чего стоит стыдиться. Это медицинская проблема, такая же как мигрень или варикоз, с ней не справиться без помощи специалиста.

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Фото: Gettyimages/Emma McIntyre, Hector Vivas; Transly Translation Agency on Unsplash; en.wikipedia.org/Lars Klintwall Malmqvist; netflix.com