Перкуссионные массажеры: что это? Правда ли они эффективны и полезны для спортсменов?

Разбираемся в тонкостях самомассажа.

Перкуссионный массажер (массажный пистолет) – относительно новый девайс, который позволяет разогреть мышцы перед тренировкой, уменьшить болевые ощущения после нее и сделать массаж без посторонней помощи.

Принцип работы перкуссионного массажера основан на ударном воздействии с высокой частотой (до нескольких тысяч ударов в минуту), которое осуществляется мягкой или жесткой насадкой.

История появления массажного пистолета

Перкуссионный массажер получил название «массажный пистолет» из-за специфической формы. Связано это с тем, что первые массажеры изготавливались кустарным способом из электролобзиков, которые напоминают по форме пистолет.

Устройство обязано своим появлением мануальному терапевту Джейсону Версланду. После аварии на мотоцикле Джейсон страдал от сильной боли в плече и атрофии мышц правой руки.

«Боль – великий мотиватор, а необходимость – мать изобретений, – вспоминал Версланд. – Через месяц мучений я был готов испробовать что угодно, лишь бы справиться с болью. Я пошел в гараж, где у меня лежали инструменты, и начал искать то, что, как я думал, могло бы мне помочь.

Я взял электролобзик, согнул лезвие, обернул его кухонным полотенцем и обмотал изолентой. Затем включил прибор и начал водить по телу, просто чтобы посмотреть, какой будет эффект. Через две-три минуты я обнаружил, что боль начала отступать. Я доработал прибор и дошел до того, что мог использовать эту штуку целый день. Боль ушла навсегда».

В течение восьми лет Версланд пробовал разные подходы к конструкции и рабочим режимам устройства и создал множество прототипов, которые затем легли в основу массажного пистолета Theragun. Джейсон выпустил первый коммерческий массажер в 2016 году и с тех пор постоянно расширяет ассортимент моделей.

Но до сих пор в интернете можно найти множество инструкций по переделке электролобзика в массажный пистолет.

Польза перкуссионных массажеров для организма

Так как первые массажные пистолеты появились менее 10 лет назад, пока накоплено недостаточно доказательств их эффективности и безопасности. Информация о полезных свойствах данных устройств в большей мере основана на небольших исследованиях и масштабных рекламных кампаниях.

Еще до появления таких массажеров в 2014 году было проведено исследование, в котором сравнивалось воздействие классического массажа (15 минут) и вибрационной терапии (5 минут при 50 ударах в секунду) до начала тренировки.

45 добровольцев разделили на три группы – с классическим массажем, с вибротерапией (без применения перкуссионного массажера) и без массажа (контрольная группа).

В ходе испытаний у спортсменов измерялись следующие параметры:

болезненность в мышцах (субъективное восприятие боли);

диапазон движений в суставах;

максимальная изометрическая сила (удержание максимального веса в течение определенного времени);

работа на максимум повторений в упражнении;

уровень лактатдегидрогеназы (индикатор накопления молочной кислоты в мышцах);

уровень креатинкиназы (индикатор повреждения мышечной ткани).

Измерения проводились до и после массажа, сразу после тренировки, а затем через сутки, два и три дня. В итоге было выявлено, что массаж и вибрационная терапия имеют сопоставимый эффект:

болезненность в мышцах была значительно ниже в группах с массажем и вибротерапией, по сравнению с контрольной группой;

диапазон движений восстановился быстрее в группах с массажем и вибротерапией;

максимальная изометрическая сила была сопоставима во всех трех группах;

классический массаж дал наилучший эффект в упражнениях на максимум повторений, а вибротерапия показала наименьшие значения в уровне лактатдегидрогеназы;

уровень креатинкиназы был ниже в группах с массажем и вибротерапией, по сравнению с контрольной группой.

В более свежем исследовании 2020 года анализировали влияние перкуссионного массажера на диапазон движений и мышечные сокращения. Показатели сравнивали у испытуемых после десятиминутной разминки на велотренажере.

Хотя в исследовании приняло участие всего 16 человек, перкуссионное воздействие показало увеличение диапазона движений в стопе, при этом максимальное произвольное сокращение (максимальная сила мышцы в определенных тестом условиях) не изменилось.

На данный момент производители устройств утверждают, что перкуссионный массажер можно применять до и после тренировок благодаря положительному воздействию на мышцы и соединительную ткань:

Самомассаж расслабляет нервную систему, благодаря чему снижается мышечное напряжение. Расслабление мышц улучшает кровообращение, что позволяет мышцам получать больше кислорода и питательных веществ. Перкуссионное воздействие стимулирует лимфатическую систему, что улучшает циркуляцию лимфы – жидкости, которая утилизирует белки, электролиты, токсины и продукты распада из межклеточного пространства. Применение массажера до и после тренировки снижает крепатуру (отсроченную мышечную боль) благодаря утилизации молочной кислоты из мышц.

Как перкуссионные массажеры могут помочь при спортивных травмах и растяжениях

Хотя массажер нельзя применять при травмах и растяжениях, в некоторых случаях врач может рекомендовать его использование в ходе реабилитации. Воздействие на соседние мышечные группы улучшает кровообращение, благодаря чему травмированные зоны получают больше питательных веществ и быстрее утилизируют продукты распада.

Некоторые специалисты предлагают использовать перкуссионный массажер как составной элемент терапии при восстановлении после ишиаса (воспаления седалищного нерва), судорог и спазмов, шинсплинта (боль, вызванная воспалением в области голени), синдрома запястного канала. Однако доказательных исследований на эту тему не проводилось, поэтому сказать об эффективности подобной восстановительной методики сложно.

Еще одним из потенциальных направлений применения перкуссионных массажеров рассматривается борьба с рубцовой тканью. Считается, что вибротерапия может быть эффективной в снижении болевого эффекта и уменьшении размера рубца.

Массажный пистолет может быть эффективным средством для профилактики травм. Перкуссионное воздействие на мышцы перед тренировкой разгоняет кровоток, повышает температуру и эластичность мышечной ткани, поэтому массажер можно использовать в качестве одного из компонентов разминки.

Также массажер будет полезен после занятий благодаря расслабляющему эффекту. Если вам нравится фоам-роллер и классический массаж, массажный пистолет может стать еще одним эффективным средством в заминке после тренировки или соревнований.

Противопоказания и возможный вред перкуссионных массажеров

Перкуссионный массажер создан для работы с мягкими тканями, поэтому не рекомендуется воздействовать им на костные выступы (особенно в области позвоночника и шеи). Массажер нельзя применять:

при растяжениях и переломах, так как он может усугубить повреждения в костях, мышцах, связках и сухожилиях. Перед использованием устройства в ходе реабилитации необходимо проконсультироваться с врачом;

при больших отеках и на открытых ранах (включая небольшие язвы);

при приеме лекарственных препаратов, разжижающих кровь, варикозном расширении вен, высоком кровяном давлении и тромбозах;

если ощущается острая боль в месте массажа;

при приступах головокружения;

при заболеваниях в стадии обострения;

во время лихорадочных состояний;

если у пациента выявлены аутоиммунные или онкологические заболевания.

Во время массажа рекомендуется обходить родинки, папилломы и другие кожные образования, чтобы случайно их не повредить.

Техника использования перкуссионных массажеров

Разные модели массажеров имеют определенные режимы по скорости и силе воздействия, а также могут различаться по комплекту насадок. Перед использованием изучите инструкцию или проконсультируйтесь со специалистом, с какой скорости и насадки лучше начинать.

Стандартная инструкция по использованию массажного пистолета содержит следующие рекомендации:

Начинайте с самой низкой частоты. Повышать скорость стоит только в том случае, если текущее воздействие никак не ощущается. Не держите головку массажера в одной точке, лучше осуществляйте вращательные движения небольшими кругами вокруг триггера. Время воздействия на каждую мышцу должно быть небольшим – от 30 секунд до 2 минут. В противном случае вы можете травмировать ткани. На первых порах не используйте массажер каждый день. Чередуйте воздействие теплом (сауна) и холодом, фоам-роллер и массажный пистолет, чтобы эффект был разносторонним.

Какие типы перкуссионных массажеров существуют

Основное различие массажных пистолетов заключается в частоте и силе воздействия, поэтому все массажеры можно условно разделить на три типа:

крупные устройства (обычно имеют индекс Pro) – с силой удара до 30 кг, амплитудой хода головки до 20 мм и максимальной частотой около 3 000 ударов в минуту;

средние устройства (Mini) – с силой удара до 15 кг, амплитудой до 15 мм и максимальной частотой около 3 000 ударов в минуту;

миниатюрные карманные устройства (Nano) – с силой удара до 10 кг, амплитудой до 10 мм и максимальной частотой около 3 000 ударов в минуту.

У разных производителей модельный ряд может немного различаться. Модели Pro обычно рассчитаны на профессиональных спортсменов и медицинских работников клубов, поэтому для домашнего применения достаточно более простых моделей.

Как выбрать перкуссионный массажер

Перкуссионный массажер имеет достаточно простую конструкцию, поэтому не имеет смысла гнаться за дорогими громоздкими устройствами. Зачастую они предназначены для спортивных физиотерапевтов, так как им требуется устойчивость к непрерывной работе и высокая емкость батареи.

На какие параметры обратить внимание при выборе перкуссионного массажера для личного пользования:

Вес. Если вам нужно компактное устройство, которое можно возить с собой на соревнования, в отпуск или командировку, формат Nano идеально подойдет. У него достаточная емкость батареи, а силы удара в 10 кг и частоты в 3000 ударов в минуту хватит, чтобы разогреть мышцы перед занятиями спортом или сделать восстанавливающий массаж после. Сила удара определяет жесткость воздействия – насколько сильно массажер «пробивает» мышцы. Чем крупнее мышцы и уровень подкожного жира, тем больше должно быть значение параметра. Для спортсменов в силовых видах спорта (например, тяжелой атлетике и бодибилдинге) с большой мышечной массой понадобятся устройства помощнее (с силой удара от 20 кг), для легких и «сухих» атлетов хватит более простых моделей. Амплитуда хода головки. Этот параметр также более всего важен для людей с крупной мускулатурой, так как им для воздействия на забитые мышцы требуется большая глубина воздействия. Особенно это касается крупных мышц бедер, плеч и спины, для «пробития» которых необходима амплитуда хода до 20 мм. Частота или скорость. Обычно массажеры имеют три встроенных режима – низкие, средние и высокие обороты. Например, 1 800, 2 400 и 3 000 оборотов в минуту. Зачастую начинающему пользователю будет хватать самой низкой скорости, но для крупных мышц могут понадобиться более высокие обороты. Бренд. Сейчас на рынке существуют два зарекомендовавших себя производителя, которые специализируются на массажных пистолетах (Theragun и Flow), а также множество китайских фирм, выпускающих похожие устройства. Если вы хотите купить качественную долговечную вещь, лучше отдать предпочтение проверенным вариантам. Разнообразие насадок. Некоторые пистолеты изначально комплектуются набором сменных насадок (стандартная шарообразная из мягкой резины, плоская пластиковая, пулевидная), но бывают массажеры только с одной насадкой. Важно отметить, что даже у одного производителя насадки от разных моделей могут быть не совместимы. Уточняйте этот момент до покупки, а также ассортимент доступных насадок для конкретной модели.

Дополнительные параметры:

Емкость батареи. Так как время эксплуатации прибора небольшое, стандартной батареи хватит на несколько недель пользования. Гнаться за огромной емкостью нет смысла. Форма массажера. Помимо привычного пистолета перкуссионные массажеры могут выпускаться в других форм-факторах. Например, миниатюрные устройства имеют треугольную форму для лучшей эргономичности. Если у вас есть возможность протестировать разные модели, попробуйте их заранее, чтобы оценить, насколько удобно конкретная форма сидит в руке.

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Фото: AFP/LLUIS GENE, PAUL ELLIS; Gettyimages.ru/Kevin C. Cox, Ezra Shaw