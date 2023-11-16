Как сохранить мотивацию бегать зимой? Советы от атлетов и авторов беговых каналов

Зима близко... и выходить на пробежки становится все труднее: световой день короче, а погода не всегда располагает к активностям. Где найти мотивацию и продолжать заниматься?

Не расстраивайтесь! Атлеты и авторы беговых каналов поделились советами, как не забросить бег в холодное время года.

Вячеслав Соколов

МСМК, многократный чемпион России, победитель Всемирной Универсиады, автор канала «Слава Бегу»

Бег считается летним видом спорта, но это не совсем так. Бегать, как в удовольствие, так и для улучшения своих результатов, можно и осенью и зимой.

Чтобы не ставить на зимнюю паузу занятия, надо разобраться с двумя главными вопросами: мотивация и комфорт на пробежках.

1. Мотивация крайне важна . Когда хорошая погода на улице, тепло и светит солнце, мы с радостью выходим побегать. Пробежка для нас как приятная прогулка, так еще и с пользой для здоровья. Но когда идет холодный дождь, снег, дует ветер, рано темнеет, найти в себе силы одеться и пойти на тренировку становится сложной задачей.

Первое, что можно сделать – зарегистрироваться на какой-нибудь весенний забег. Тогда у вас появится стимул не пропускать тренировки, чтобы быть готовым к соревнованиям. Если вы не любитель забегов, найдите единомышленников-бегунов. Когда вы даете обещание выйти на тренировку вместе, пропустить ее из-за своей лени практически невозможно. Можно записаться в какой-нибудь беговой клуб.

Подберите приятную музыку, аудиокнигу, интересный подкаст для прослушивания во время пробежки. Этот метод тоже помогает мотивировать себя на занятия. Ну и в конце концов, поставьте цель подойти к весне с определенными спортивными показателями, такими как: количество подтягиваний, отжиманий, определенным весом.

2. Комфорт также очень важен . Подберите хорошую экипировку для занятий в холодное время года. Найдите наиболее хороший маршрут для бега, где меньше льда и снега, а также светофоров (в холод стоять на морозе во время пробежки плохо).

Если вы любитель бегать на беговой дорожке, купите абонемент в фитнес-клуб. Там вы сможете заниматься и ОФП. А если купите беговую дорожку домой, то точно не сможете избегать тренировок в это время года.

Екатерина Казанцева

КМС, победитель и призер всероссийских соревнований, автор телеграм-канала «БЫСТРОбежки_RuN_&_Ski»

Самый действенный способ побороть день и найти мотивацию осенью и зимой – зарегистрироваться на весенний старт. Так у вас появится цель, которая будет мотивировать вас стабильно выходить на тренировку.

Также найдите команду единомышленников. Когда вы тренируетесь один, то можете дать себе поблажку и пропустить занятие. Но когда вы в команде, то появляется ответственность перед товарищами. Кроме этого, работа в группе позволяет равняться на сокомандников и становиться лучшей версией себя.

Еще один способ – попробовать новый вид деятельности. По себе знаю, что от бега может тошнить, из-за чего и может возникнуть лень и потеря мотивации. Чтобы этого не было, делайте свои тренировки как можно разнообразнее.

Игорь Лисник

Six Star Finisher, продюсер и автор бегового подкаста #RUNFAQПодкаст

Старайтесь бегать в светлое время суток. Если не получается, то поищите маршрут, на котором много фонарей.

Уделите внимание ОФП – работа с собственным весом и утяжелителями здорово поможет вам вкатиться в весну на новом уровне.

Если в городе есть манеж, перенесите часть тренировок туда – и покрытие другое, и скорости другие. Опять же – тепло и светло.

Добавьте к тренировкам какую-то новую историю: начните бегать с друзьями, например. Или отправляйтесь после пробежки на завтрак / чашку кофе в любимое кафе. Ну, или оставьте время на сауну / бассейн / массаж, если вы можете стартовать из вашего фитнес-клуба или бегаете на тренажере.

Совсем с улицей завязывать не стоит: все-таки даже морозный, но свежий воздух приятнее внутрикомнатного, а бег по снежному покрытию дифференцирует нагрузку на наши мышцы и связки, помогая их укреплять и развивать. И последнее: купите себе слот на весенний забег. Когда есть цель, готовиться всегда проще.

Этика бега в манеже: уступать дорогу, не бегать по часовой стрелке, с музыкой и топлес. Учимся считать круги и обсуждаем правила вместе с бегунами

Катя Шмидт

Автор канала «Бегу и волосы назад»

Думаю, что у спортсменов, которые бегают ради призовых мест, этот вопрос особенно не возникает, тут все очевидно. А вот что касается бегунов-любителей, тут вопрос мотивации и правда актуальный, по себе знаю. Когда световой день сокращается, а погода на улице совсем не ласковая, зачастую хочется себя пожалеть и не выгонять на улицу. Но все, кто регулярно выходит на пробежку, знают, самое сложное – надеть экип и выйти на улицу.

Безусловно, мотивация у каждого своя, попробую выделить основные, на мой взгляд, варианты:

1. Очевидное: заниматься ради поддержания спортивной формы и укрепления здоровья . Чтобы весной не начинать все с нуля, должны быть как минимум поддерживающие тренировки. Чтобы мышцы помнили, а легкие занимались дыхательной гимнастикой. На скользкой поверхности и в более суровых погодных условиях происходит прокачка более глубоких мышц, задействованы многие мышцы кора для удержания равновесия и сохранения баланса.

2. Выполнение тренировочного плана . Если вы поставили для себя новую цель на следующий беговой сезон, готовиться к ней следует не спеша = заранее. Зима – не время для личных рекордов на трассе, но это хороший период для постепенной подготовки к соревнованию.

3. Регулярные тренировки на свежем воздухе – это вклад не только в физическое, но и психическое здоровье. Повышение эндорфина после тренировки, улучшение настроение, гордость за себя станут кирпичиками, поддерживающими нас в хмурое время года. Это как раз моя основная мотивация, я хвалю себя, как только вышла на пробежку: я делаю это для себя, я выделяю время для своих занятий, я не ленюсь ради себя. Кто молодец? Я молодец!

4. Повышенный расход калорий во время пробежки (ведь организм надо не только перемещать, но и согревать) станет хорошей мотивацией для желающих похудеть или сохранить фигуру. Бегая в холодное время года не придется за пару месяцев до лета срочно начинать худеть, вы будете готовы и к пляжному сезону и к внезапному отдыху в Азии, вас невозможно застать врасплох.

5. Последний пункт не серьезный, и все же: обновить экипировку и выйти на пробежку в новой клевой куртке/тайтсах/кроссах – тоже своего рода кайф. Ну не висеть же им всю зиму в шкафу, надо выгуливать!

И напоследок еще немного личного: я начала регулярно бегать, находясь в декретном отпуске, для меня это стало временем наедине с собой. Этот короткий отрезок времени – только мой. Полчаса или час, чтобы мысленно отдохнуть, сделать эту пробежку для себя и не важно, какое время года. Не предавайте свое увлечение, не прекращайте занятия, которые приносят пользу и удовольствие лично для вас. Ставьте свои желания и цели на первое место, и никакой снег и гололед вам не помешают!

Кристина Арашкевич

Автор канала «Утки в порядке»

Как побороть лень и найти мотивацию осенью/зимой? Существует множество ответов и советов. Но буду откровенна: большинство из них не работает (сюрприз!)

Оставлю только один – самый важный, потому что если и он не сработает, то у меня для вас плохие новости. В любом случае, нет ничего плохого в том, чтобы быть «бегуном теплого сезона» или отсиживаться в залах и манежах. Перестаньте себя корить.

Главный совет: действуй быстро и четко – никаких «выпить чашку кофе» или сидеть и смотреть вдаль – пришел с работы, поменял портки и погнали… По пути сообразишь, почему на тебе два разных кроссовка, скажи «спасибо», что левый и правый. Утром такая же история – к 5-му км ты проснешься, на 10 уже будешь думать – какая офигительная тема с пробежками по утрам.

P.S.: Британские ученые подтверждают: бег позитивно влияет на психику. Особенно если вы смотрите, как бежит кто-то другой!

Фото: unsplash.com/Christian Lue, Fil Mazzarino