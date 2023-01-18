Почему тянет на сладкое? Каких веществ не хватает в организме, если хочется сладостей?

Каждый хоть раз боролся с тягой к сладкому. Порой так хочется съесть любимый десерт, что желание кажется непреодолимым. Некоторые даже не могут представить жизнь без сладких продуктов. С чем это связано? Может ли она быть признаком болезни или недостатка каких-либо веществ в организме? Рассказывает медицинский автор раздела «Здоровье» на Sports.ru, врач-терапевт Александр Шестаков.

Главный миф – тяга к сладкому из-за дефицита питательных веществ

Существует теория, что дефицит определенных веществ повышает тягу к сладкому. Некоторые блогеры и авторы популярных статей утверждают, что недостаток магния, хрома и цинка заставляет организм хотеть сладостей. Также распространено мнение, что тяга к десертам повышается из-за нехватки углеводов в рационе.

На данный момент не существует достоверных научных данных о связи между желанием есть сладости и дефицитом каких-либо питательных веществ. Наоборот, крупное исследование 2017 года показало, что ограничение калорий в течение 12 недель достоверно снижает тягу к сладостям, жирным продуктам и фастфуду. Если бы дефицит нутриентов повышал желание есть быстрые углеводы, мы бы наблюдали противоположный эффект.

Тем не менее потребление определенных веществ крайне важно для углеводного обмена и поддержания уровня глюкозы в крови. Согласно исследованиям, нормализация уровня магния улучшает показатели глюкозы в крови и чувствительности к инсулину у людей с сахарным диабетом. Два крупных мета-анализа показали связь между потреблением добавок с цинком и нормализацией глюкозы крови и липидного спектра при диабете.

Меньшее влияние на уровень сахара в крови оказывает прием добавок с хромом. Улучшение перечисленных показателей снизит риск сахарного диабета и артериальной гипертонии, но вряд ли снизит тягу к сладкому.

Несмотря на положительные эффекты для здоровья, назначать добавки должен врач после тщательного обследования. Самостоятельный прием препаратов способен привести к передозировке минеральными веществами и негативно сказаться на самочувствии.

Частая причина – «заедание» стресса

Потребление сладостей приносит удовольствие, поэтому многим так сложно от них отказаться. Тяжелый день на работе, неприятный разговор, травмирующие события повышают уровень эмоционального напряжения и стресса. Самый доступный и распространенный способ быстро расслабиться – съесть любимый десерт.

Потребление быстрых углеводов вызывает выброс дофамина и серотонина , «гормонов удовольствия». В результате настроение улучшается, и мы испытываем облегчение. Мозг быстро привыкает к подобной цепочке событий и со временем человек полностью полагается на это метод борьбы со стрессом, тяга к сладкому возникает после каждого неприятного события в жизни. Справиться с нездоровой привычкой поможет работа с психологом, а также поиск альтернативных способов снижения стресса, например занятия спортом или медитация.

Чем больше ешь сладостей, тем больше их хочется

Уровень глюкозы в крови – показатель, который влияет на чувство голода и жестко контролируется организмом. Когда уровень сахара в крови падает, мы испытываем слабость и усталость, появляется голод. Употребление десерта вызовет резкий подъем глюкозы в крови и даст прилив сил.

Но это коварная ловушка – насколько быстро сахар в крови поднимется, настолько же быстро гормон инсулин вернет его к нормальным значениям. В результате произойдет резкое падение глюкозы в крови и появится сонливость. Возникнет желание вернуть высокий уровень сахара, организм будет жаждать быстрого источника энергии – тяга к сладкому увеличится.

Так создается порочный круг, при котором потребление сладостей вызывает еще большее желание быстрых углеводов. Предотвратить «сахарные качели» поможет умеренное потребление сладкого только после основного приема пищи. Идеальный вариант – замена десертов на фрукты, так как помимо быстрых углеводов в них содержится клетчатка, которая замедляет повышение глюкозы в крови.

Плохой сон усиливает тягу к сладкому

Дефицит сна влияет на пищевое поведение, и этому есть научные доказательства. Два исследования 2019 года, проведенные на подростках и студентах , доказали связь между недосыпом и повышенной тягой к сладкому. Кроме того, низкое качество сна повышает количество съедаемой пищи и способствует перееданию. Предполагается, что такой эффект связан с нарушением синтеза гормонов лептина и грелина, влияющих на чувство голода и насыщения.

Соблюдайте несколько правил, чтобы добиться качественного сна:

Ложитесь спать в одно и то же время каждый день.

Ограничьте экранное время – за 1–2 часа до сна отложите гаджеты, выключите телевизор и компьютер.

Ужинайте не позднее, чем за 3–4 часа до сна. Если проголодаетесь, за 1–2 часа до сна можно легко перекусить нежирным йогуртом или творогом без сахара, куриной грудкой или протеиновым батончиком.

Подробнее о правилах здорового сна читайте в нашей статье .

Дисбактериоз и глисты тут ни при чем

Существует мнение, что повышенная тяга к сладкому – признак глистной инвазии. Это не совсем так. Хотя тяга к мучному и сладкому может стать косвенным признаком паразитоза, ориентироваться исключительно на нее нельзя. Повышенное желание есть сладости не считается диагностическим критерием ни одной паразитической инфекции.

Проявления гельминтозов многообразны и включают в себя, например, нарушения пищеварения, кожную сыпь, зуд, лихорадку, снижение аппетита и массы тела. Учитываются данные анамнеза и факторы риска, такие как детский возраст, потребление плохо обработанных мяса и рыбы, недавние путешествия в тропические страны.

То же самое с нарушением микрофлоры кишечника. Диагноза «‎дисбактериоз кишечника» не существует в официальной классификации болезней (МКБ). Это синдром, которым некоторые врачи называют кишечные расстройства на фоне других заболеваний. Тяга к сладкому не входит в перечень проявлений этого состояния.

Заболевания с избыточным ростом патогенных микроорганизмов в кишечнике, например амебиаз или грибковая инфекция , проявляются множеством симптомов, таких как лихорадка, боль в животе, диарея или запор, вздутие, кожная сыпь, нарушения аппетита. Определить подобные нарушения микрофлоры по одной тяге к сладкому невозможно.

Помните, только врач способен диагностировать заболевания и назначить должное лечение. Самолечение способно нанести вред вашему организму. Если вы подозреваете у себя гельминтоз или нарушение микрофлоры кишечника, обратитесь к терапевту, который при необходимости направит вас к гастроэнтерологу или инфекционисту.

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Еще в древности люди с жаждой высматривали сочные плоды и ягоды, ведь в них много калорий и питательных веществ. Сейчас полки магазинов переполнены разными вариантами десертов. Любовь к сладкому – это нормально, главное осознанно относиться к своему рациону.

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Фото: unsplash.com/Ting Tian, Dainis Graveris, Usman Yousaf, Mert Kahveci, Monique Carrati