Современное пятиборье зародилось в Античной Греции как прикладное военное искусство

Современное пятиборье (пентатлон) – олимпийский вид спорта, который объединяет прикладные дисциплины и требует от атлета разносторонней подготовки, так как на соревнованиях ему приходится состязаться в фехтовании, плавании, конкуре (преодоление препятствий на лошади), беге и стрельбе.

Примечательно, что на Олимпиаде 1912 года, где пентатлон был впервые включен в официальную программу Игр, выступал тогда еще молодой лейтенант Джордж Смит Паттон-младший (занял пятое место). Позднее Паттон станет участником двух мировых войн и дослужится до звания генерала.

История современного пятиборья

Пятиборье неслучайно имеет приставку «современное», так как принято различать вид спорта, дебютировавший на Играх 1912 года в Стокгольме, и античный пентатлон, соревнования по которому проводились еще в первом тысячелетии до нашей эры.

В античности соревнования по пентатлону проводились в один день и включали:

бег на одну стадию (спринт на 180 метров);

метание диска;

метание копья;

прыжок в длину;

состязания в борьбе.

Самым необычном видом той программы был, что удивительно, прыжок в длину, сильно отличавшийся от современного формата прыжка в легкой атлетике. Атлеты прыгали с места, держа в руках утяжелители (halteres), прообраз современных гантелей, которые позволяли прыгать чуть дальше за счет инерции.

Они изготавливались из камня или металла и были оснащены специальными отверстиями для хвата. Спортсмен брал в руки гантели и делал с места пять прыжков, что по технике напоминало современный тройной прыжок, где атлет прыгает с ноги на ногу. В качестве результата засчитывалась точка приземления после последнего пятого прыжка.

Техника выполнения тройного прыжка с места:

Копье и диск метались в длину, но при этом был дополнительный вид – метание копья на точность в мишень. Атлету выдавалось копье меньших размеров, которое он стремился кинуть в центр мишени с заданного расстояния.

Хотя в отдельных дисциплинах пятиборцы проигрывали специализирующимся на беге, метаниях, прыжках или борьбе атлетам, они превосходили их в общефизическом развитии и атлетизме, поэтому считались эталоном античного спортсмена.

Неудивительно, что тренировки по пентатлону в Древней Греции были частью военной подготовки, так как развивали качества, необходимые в бою.

Барон Пьер де Кубертен, инициатор современной Олимпиады, восхищался Античными играми и пентатлоном, поэтому с 1909 года пытался вернуть эти соревнования в программу Олимпийский игр. Наконец, на 14-й сессии Международного олимпийского комитета, проходившей в Будапеште, он радостно заявил: «Святой дух спорта осветил моих коллег, и они приняли [в программу] соревнования, которым я придаю особое значение».

Игры 1912 года были последними перед Первой мировой войной (следующая летняя Олимпиада пройдет только в 1920-м), поэтому неудивительно, что некоторые из участников соревнований пятиборцев позже воевали на Западном фронте.

По примеру Древней Греции соревнования в современном пятиборье также проводились в один день. Исключением стали только Игры 1920, 1984 и 1992 года. Женщины стали принимать участие в соревнованиях только в 1977 году, а на Олимпиадах – с 2000 года.

Олимпийские игры 1984 года стали первыми, где применили гандикапную систему. За первые четыре вида (фехтование, плавание, конкур, стрельба) спортсмены набирали очки, которые затем переводили в секунды, поэтому на кросс атлеты выходили как на гонку преследования: лидер отправлялся на трассу первым, а остальные пытались его догнать. Победителем соревнований становился тот, кто финишировал первым в кроссе, а не по сумме баллов, как было ранее.

В 2010-х годах на соревнованиях стали применяться лазерные пистолеты, которые в сочетании с неподвижными мишенями (в 90-х мишени еще двигались) сформировали текущий вид современного пятиборья.

Какие виды спорта входят в современное пятиборье

Современное пятиборье впервые вошло в программу Игр в Стокгольме в 1912 году и включало:

стрельбу из пистолета;

фехтование;

плавание;

верховую езду;

бег.

Кубертен считал, что соревнования по пятиборью позволят в полной мере проверить моральные качества человека, его физическую подготовку и навыки, что позволит выявить совершенного спортсмена.

Правила современного пятиборья со временем изменились. В 2009 году бег и стрельбу объединили в один вид – комбайн (иногда еще называют «легкоатлетическим биатлоном» или «служебным биатлоном» за сходство с биатлоном зимним). Но в целом виды спорта остались те же, что и на Играх 1912 года.

Сейчас соревнования по пятиборью проходят в следующем формате в рамках одного дня:

Начинается все с фехтования на шпагах. Затем следует плавание вольным стилем на дистанции 200 метров. Третьим видом идет конкур – верховая езда с преодолением препятствий. Завершающий вид соревнований – комбайн, в ходе которого спортсмены преодолевают бегом четыре круга по 800 метров и четыре огневых рубежа (обычно используется лазерный пистолет и электронные мишени).

Правила пятиборья

Фехтование включает два раунда в формате «один на один». В первом раунде схватка длится одну минуту или до первого удачного укола, во втором время сокращается до 45 секунд.

Плавание вольным стилем проводится в бассейне, а верховая езда на специальной трассе с 12 препятствиями. При этом спортсмены не могут приводить на соревнования своих лошадей. Каждый атлет получает случайную лошадь перед стартом, и у него есть всего 20 минут на установление контакта.

Последний факт стал одной из проблем Олимпиады в Токио в 2021 году, где множество спортсменок в женских соревнованиях столкнулось с трудностями. Это подняло дискуссию о возможной замене конкура на вид, исключающий фактор случайности.

Для каждой отдельной дисциплины в пентатлоне разработана своя нормативная сетка, в соответствии с которой спортсмену присуждаются очки за показанный результат. После первых трех видов очки суммируются и переводятся в секунды – четыре очка за одну секунду.

Таким образом, на последний вид спортсмены выходят как на гонку преследования, где лидер стартует первым, а остальные с гандикапом пытаются его догнать. Победителем соревнований становится тот, кто финиширует первым в комбайне.

Экипировка и инвентарь

В современном пентатлоне атлеты используют ту же экипировку, что и специализирующиеся спортсмены в отдельных видах:

фехтование проводится на спортивных шпагах;

плавание в бассейне по правилам Международной федерации плавания;

конкур на ездовых лошадях по одинаковой для всех участников трассе с препятствиями;

бег по размеченной трассе;

стрельба с применением лазерных пистолетов и электронных мишеней.

Какие соревнования проводятся по пятиборью

Самые престижные – соревнования в рамках Летних Олимпийских игр. Проводятся раз в четыре года в мужском и женском зачете. С 1952 по 1992 год также проводились командные соревнования среди мужчин. Двукратными олимпийскими чемпионами в пентатлоне становились только два человека – швед Ларс Йёран Ивар Халль (1952 и 1956 годы) и россиянин Андрей Моисеев (2004 и 2008 годы).

Чемпионат мира среди мужчин проводится ежегодно с 1949 года, для женщин – с 1981 года. Чемпионат Европы в 1987–1997 годах проводился раз в два года, затем стал ежегодным турниром.

Кубок мира по пентатлону, организуемый Международным союзом современного пятиборья, проводится ежегодно в несколько этапов в разных странах и главными финальными соревнованиями, где разыгрывается кубок победителя общего зачета.

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Фото: britannica.com, insidethegames.biz, dynamo.su, theguardian.com, uipmworld.org, greekcitytimes.com, wsls.com.