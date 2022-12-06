Актуальные нормативы по жиму лежа для выполнения разрядов или получения спортивных званий
Пауэрлифтинг (от англ. «power» – сила и «lifting» – поднятие) – вид спорта, суть которого заключается в поднятии тяжестей или выполнении упражнений с максимальными весами для данного спортсмена.
Так как пауэрлифтинг не является олимпийской дисциплиной, для него не существует единой нормативной сетки, как, например, в легкой или тяжелой атлетике. По этой причине в мире и в России существует несколько федераций, каждая из которых разрабатывает свою сетку норм для получения званий и разрядов.
Жим лежа – одно из трех базовых упражнений в пауэрлифтинге наравне с приседом и становой тягой. При этом существуют отдельные нормативы для жима лежа с экипировкой и без нее.
Экипировка – это различные элементы одежды, которые обеспечивают поддержку и более безопасное выполнение упражнения. Обычно к экипировке относят:
- специальный пояс для жима лежа;
- бинты на колени и запястья;
- специальные майки и комбинезоны.
Выполнение жима лежа по общим правилам выглядит следующим образом:
- Спортсмен ложится на скамью для жима.
- Берет штангу, снимает ее с рамы и опускает до касания с грудью.
- Поднимает штангу до полного выпрямления в локтях.
- Возвращает штангу на раму.
В зависимости от правил конкретной федерации технические требования к экипировке и порядку выполнения упражнений могут меняться.
Нормативы по версии Федерации пауэрлифтинга России
Федерация пауэрлифтинга России (ФПР) входит в состав Международной федерации пауэрлифтинга (International Powerlifting Federation, IPF). Согласно ей, спортивное звание мастера спорта международного класса (МСМК) присваивается с 17 лет, звание мастера спорта (МС) – с 16 лет, кандидата в мастера спорта (КМС) – с 14 лет, спортивные разряды – с 12 лет.
Таблицы званий и разрядов разработаны отдельно для мужчин и женщин и для разных весовых категорий.
Нормативная сетка для мужчин
|Вес спортсмена
|МСМК
|МС
|КМС
|I
|II
|III
|I юн.
|II юн.
|III юн.
|до 53 кг
|-
|-
|105,0
|90,0
|80,0
|72,5
|62,5
|57,5
|52,5
|до 59 кг
|180,0
|140,0
|120,0
|105,0
|95,0
|85,0
|72,5
|65,0
|57,5
|до 66 кг
|215,0
|175,0
|135,0
|120,0
|105,0
|92,5
|80,0
|72,5
|65,0
|до 74 кг
|245,0
|195,0
|155,0
|135,0
|120,0
|112,5
|95,0
|85,0
|77,5
|до 83 кг
|275,0
|215,0
|175,0
|150,0
|135,0
|122,5
|105,0
|95,0
|85,0
|до 93 кг
|300,0
|235,0
|195,0
|165,0
|150,0
|135,0
|115,0
|102,5
|92,5
|до 105 кг
|315,0
|255,0
|210,0
|180,0
|160,0
|145,0
|122,5
|110,0
|100,0
|до 120 кг
|330,0
|270,0
|225,0
|190,0
|170,0
|155,0
|132,5
|120,0
|107,5
|свыше 120 кг
|345,0
|280,0
|240,0
|205,0
|180,0
|165,0
|140,0
|127,5
|115,0
Нормативная сетка для женщин
|Вес спортсмена
|МСМК
|МС
|КМС
|I
|II
|III
|I юн.
|II юн.
|III юн.
|до 43 кг
|-
|-
|57,5
|50,0
|45,0
|40,0
|35,0
|30,0
|25,0
|до 47 кг
|100,0
|85,0
|65,0
|55,0
|50,0
|45,0
|40,0
|35,0
|35,0
|до 52 кг
|115,0
|95,0
|72,5
|60,0
|55,0
|50,0
|45,0
|40,0
|35,0
|до 57 кг
|125,0
|105,0
|80,0
|67,5
|60,0
|55,0
|50,0
|45,0
|40,0
|до 63 кг
|137,5
|115,0
|90,0
|75,0
|67,5
|60,0
|55,0
|50,0
|45,0
|до 72 кг
|147,5
|125,0
|97,5
|82,5
|75,0
|67,5
|60,0
|55,0
|50,0
|до 84 кг
|160,0
|135,0
|105,0
|90,0
|80,0
|72,5
|65,0
|60,0
|55,0
|свыше 84 кг
|177,5
|145,0
|112,5
|95,0
|85,0
|77,5
|70,0
|65,0
|60,0
Дополнительные требования для выполнения нормативов с целью получения званий и разрядов смотрите на сайте федерации.
Нормативы по версии Организации пауэрлифтинга России
Всемирный конгресс пауэрлифтинга (World Powerlifting Congress, WPC) был основан в 1986 году в качестве альтернативы Международной федерации пауэрлифтинга. Он объединяет более 30 стран.
Организация пауэрлифтинга России (WPC – Россия), представляющая WPC на территории РФ, была основана в 2002 году. В ней выделяется несколько нормативных сеток: для профессиональной категории (WPC), для любительской категории (AWPC) и для народного жима, где в качестве нормативов выступает не максимальный вес штанги, а количество повторов жима, выполненных со штангой своего веса (собственного веса спортсмена).
Нормативная сетка для мужчин по версии WPC без экипировки
|Вес спортсмена
|Элита
|МСМК
|МС
|КМС
|I
|II
|III
|I юн.
|II юн.
|до 52 кг
|150,0
|130,0
|112,5
|97,5
|87,5
|77,5
|67,5
|55,0
|45,0
|до 56 кг
|162,5
|140,0
|122,5
|105,0
|95,0
|85,0
|72,5
|60,0
|47,5
|до 60 кг
|175,0
|150,0
|130,0
|115,0
|102,5
|92,5
|77,5
|65,0
|52,5
|до 67,5 кг
|195,0
|167,5
|147,5
|127,5
|115,0
|102,5
|87,5
|72,5
|57,5
|до 75 кг
|212,5
|182,5
|160,0
|140,0
|125,0
|112,5
|95,0
|80,0
|65,0
|до 82,5 кг
|227,5
|197,5
|170,0
|147,5
|132,5
|120,0
|102,5
|85,0
|67,5
|до 90 кг
|240,0
|207,5
|180,0
|157,5
|140,0
|125,0
|107,5
|90,0
|72,5
|до 100 кг
|252,5
|220,0
|190,0
|165,0
|147,5
|132,5
|115,5
|95,0
|75,0
|до 110 кг
|265,0
|227,5
|197,5
|172,5
|155,0
|140,0
|120,0
|100,0
|80,0
|до 125 кг
|275,0
|240,0
|207,5
|180,0
|162,5
|145,0
|125,0
|105,0
|82,5
|до 140 кг
|285,0
|247,5
|215,0
|187,5
|167,5
|150,0
|130,0
|107,5
|85,0
|свыше 140 кг
|292,5
|252,5
|220,0
|192,5
|172,5
|155,0
|132,5
|110,0
|87,5
Нормативная сетка для женщин по версии WPC без экипировки
|Вес спортсмена
|Элита
|МСМК
|МС
|КМС
|I
|II
|III
|I юн.
|II юн.
|до 44 кг
|75,0
|65,0
|55,0
|47,5
|42,5
|40,0
|35,0
|27,5
|22,5
|до 48 кг
|82,5
|70,0
|62,5
|55,0
|47,5
|42,5
|37,5
|30,0
|25,0
|до 52 кг
|90,0
|77,5
|67,5
|60,0
|52,5
|47,5
|40,0
|35,0
|27,5
|до 56 кг
|97,5
|85,0
|72,5
|65,0
|57,5
|52,5
|45,0
|37,5
|30,0
|до 60 кг
|105,0
|90,0
|77,5
|67,5
|62,5
|55,0
|47,5
|40,0
|32,5
|до 67,5 кг
|117,5
|100,0
|87,5/td>
|75,0
|67,5
|60,0
|52,5
|42,5
|35,0
|до 75 кг
|125,0
|110,0
|95,0
|82,5
|75,0
|67,5
|57,5
|47,5
|37,5
|до 82,5 кг
|135,0
|115,0
|100,0
|87,5
|77,5
|70,0
|60,0
|50,0
|40,0
|до 90 кг
|140,0
|122,5
|105,0
|92,5
|82,5
|75,0
|62,5
|52,5
|42,5
|до 100 кг
|145,0
|125,0
|110,0
|95,0
|85,0
|75,0
|65,0
|55,0
|45,0
|до 110 кг
|145,0
|125,0
|110,0
|95,0
|85,0
|75,0
|65,0
|55,0
|45,0
|свыше 110 кг
|145,0
|125,0
|110,0
|95,0
|85,0
|75,0
|65,0
|55,0
|45,0
Нормативная сетка для мужчин по версии AWPC без экипировки
|Вес спортсмена
|Элита
|МСМК
|МС
|КМС
|I
|II
|III
|I юн.
|II юн.
|до 52 кг
|127,5
|110,0
|95,0
|82,5
|75,0
|67,5
|57,5
|47,5
|37,5
|до 56 кг
|137,5
|120,0
|102,5
|90,0
|80,0
|72,5
|62,5
|52,5
|42,5
|до 60 кг
|147,5
|127,5
|112,5
|97,5
|87,5
|77,5
|67,5
|55,0
|45,0
|до 67,5 кг
|165,0
|142,5
|125,0
|107,5
|97,5
|87,5
|75,0
|62,5
|50,0
|до 75 кг
|180,0
|155,0
|135,0
|117,5
|105,0
|95,0
|82,5
|67,5
|55,0
|до 82,5 кг
|192,5
|167,5
|145,0/td>
|127,5
|112,5
|102,5
|87,5
|72,5
|57,5
|до 90 кг
|202,5
|175,0
|152,5
|132,5
|120,0
|107,5
|92,5
|77,5
|60,0
|до 100 кг
|215,0
|185,0
|162,5
|140,0
|125,0
|112,5
|97,5
|80,0
|65,0
|до 110 кг
|225,0
|195,0
|167,5
|147,5
|132,5
|117,5
|100,0
|85,0
|67,5
|до 125 кг
|235,0
|202,5
|177,5
|152,5
|137,5
|122,5
|105,0
|87,5
|70,0
|до 140 кг
|245,5
|210,0
|182,5
|157,5
|142,5
|127,5
|110,0
|90,0
|72,5
|свыше 140 кг
|250,0
|215,0
|187,5
|162,5
|145,0
|130,0
|112,5
|92,5
|75,0
Нормативная сетка для женщин по версии AWPC без экипировки
|Вес спортсмена
|Элита
|МСМК
|МС
|КМС
|I
|II
|III
|I юн.
|II юн.
|до 44 кг
|62,5
|55,0
|47,5
|40,0
|37,5
|32,5
|27,5
|22,5
|20,0
|до 48 кг
|70,0
|60,0
|52,5
|45,0
|40,0
|37,5
|32,5
|27,5
|22,5
|до 52 кг
|77,5
|67,5
|57,5
|50,0
|45,0
|40,0
|35,0
|30,0
|25,0
|до 56 кг
|82,5
|72,5
|62,5
|55,0
|47,5
|42,5
|37,5
|32,5
|27,5
|до 60 кг
|90,0
|77,5
|67,5
|57,5
|52,5
|47,5
|40,0
|35,0
|30,0
|до 67,5 кг
|100,0
|85,0
|75,0/td>
|65,0
|57,5
|52,5
|45,0
|37,5
|32,5
|до 75 кг
|107,5
|92,5
|85,0
|75,0
|67,5
|60,0
|52,5
|42,5
|37,5
|до 82,5 кг
|115,0
|97,5
|85,0
|75,0
|67,5
|60,0
|52,5
|42,5
|37,5
|до 90 кг
|120,0
|102,5
|90,0
|77,5
|70,0
|62,5
|55,0
|45,0
|40,0
|до 100 кг
|122,5
|107,5
|92,5
|80,0
|72,5
|65,0
|57,5
|47,5
|42,5
|до 110 кг
|122,5
|107,5
|92,5
|80,0
|72,5
|65,0
|57,5
|47,5
|42,5
|свыше 110 кг
|122,5
|107,5
|92,5
|80,0
|72,5
|65,0
|57,5
|47,5
|42,5
Нормативная сетка для мужчин по версии WPC для народного жима
В данной дисциплине необходимо выполнить определенное количество повторений со штангой своего собственного веса.
|Вес спортсмена
|Элита
|МСМК
|МС
|КМС
|I
|II
|III
|до 52 кг
|53
|45
|40
|35
|27
|23
|20
|до 56 кг
|52
|44
|39
|35
|26
|22
|19
|до 60 кг
|51
|43
|38
|34
|26
|21
|18
|до 67,5 кг
|50
|42
|37
|32
|25
|20
|17
|до 75 кг
|48
|40
|35
|31
|25
|20
|16
|до 82,5 кг
|46
|38
|33
|29
|22
|19
|15
|до 90 кг
|45
|37
|31
|27
|21
|18
|14
|до 100 кг
|43
|35
|30
|26
|20
|17
|13
|до 110 кг
|41
|33
|28
|24
|20
|16
|12
|до 125 кг
|39
|31
|26
|21
|18
|14
|11
|до 140 кг
|37
|29
|24
|20
|16
|13
|9
|свыше 140 кг
|34
|26
|22
|18
|14
|11
|8
Нормативная сетка для женщин по версии WPC для народного жима
В данной дисциплине необходимо выполнить определенное количество повторений со штангой своего собственного веса.
|Вес спортсмена
|Элита
|МСМК
|МС
|до 44 кг
|26
|22
|18
|до 48 кг
|25
|21
|17
|до 52 кг
|24
|20
|16
|до 56 кг
|23
|19
|15
|до 60 кг
|22
|18
|14
|до 67,5 кг
|21
|17
|13
|до 75 кг
|20
|16
|12
|до 82,5 кг
|19
|15
|11
|до 90 кг
|18
|14
|10
|до 100 кг
|16
|12
|9
|до 110 кг
|16
|12
|9
|свыше 110 кг
|16
|12
|9
Все нормативные сетки для жима лежа с экипировкой можно посмотреть по ссылке.
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Фото: unsplash.com/Alora Griffiths
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