Актуальные нормативы по жиму лежа для выполнения разрядов или получения спортивных званий

Пауэрлифтинг (от англ. «power» – сила и «lifting» – поднятие) – вид спорта, суть которого заключается в поднятии тяжестей или выполнении упражнений с максимальными весами для данного спортсмена.

Так как пауэрлифтинг не является олимпийской дисциплиной, для него не существует единой нормативной сетки, как, например, в легкой или тяжелой атлетике. По этой причине в мире и в России существует несколько федераций, каждая из которых разрабатывает свою сетку норм для получения званий и разрядов.

Жим лежа – одно из трех базовых упражнений в пауэрлифтинге наравне с приседом и становой тягой. При этом существуют отдельные нормативы для жима лежа с экипировкой и без нее.

Экипировка – это различные элементы одежды, которые обеспечивают поддержку и более безопасное выполнение упражнения. Обычно к экипировке относят:

специальный пояс для жима лежа;

бинты на колени и запястья;

специальные майки и комбинезоны.

Выполнение жима лежа по общим правилам выглядит следующим образом:

Спортсмен ложится на скамью для жима. Берет штангу, снимает ее с рамы и опускает до касания с грудью. Поднимает штангу до полного выпрямления в локтях. Возвращает штангу на раму.

В зависимости от правил конкретной федерации технические требования к экипировке и порядку выполнения упражнений могут меняться.

Нормативы по версии Федерации пауэрлифтинга России

Федерация пауэрлифтинга России (ФПР) входит в состав Международной федерации пауэрлифтинга (International Powerlifting Federation, IPF). Согласно ей, спортивное звание мастера спорта международного класса (МСМК) присваивается с 17 лет, звание мастера спорта (МС) – с 16 лет, кандидата в мастера спорта (КМС) – с 14 лет, спортивные разряды – с 12 лет.

Таблицы званий и разрядов разработаны отдельно для мужчин и женщин и для разных весовых категорий.

Нормативная сетка для мужчин

Вес спортсмена МСМК МС КМС I II III I юн. II юн. III юн. до 53 кг - - 105,0 90,0 80,0 72,5 62,5 57,5 52,5 до 59 кг 180,0 140,0 120,0 105,0 95,0 85,0 72,5 65,0 57,5 до 66 кг 215,0 175,0 135,0 120,0 105,0 92,5 80,0 72,5 65,0 до 74 кг 245,0 195,0 155,0 135,0 120,0 112,5 95,0 85,0 77,5 до 83 кг 275,0 215,0 175,0 150,0 135,0 122,5 105,0 95,0 85,0 до 93 кг 300,0 235,0 195,0 165,0 150,0 135,0 115,0 102,5 92,5 до 105 кг 315,0 255,0 210,0 180,0 160,0 145,0 122,5 110,0 100,0 до 120 кг 330,0 270,0 225,0 190,0 170,0 155,0 132,5 120,0 107,5 свыше 120 кг 345,0 280,0 240,0 205,0 180,0 165,0 140,0 127,5 115,0

Нормативная сетка для женщин

Вес спортсмена МСМК МС КМС I II III I юн. II юн. III юн. до 43 кг - - 57,5 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 до 47 кг 100,0 85,0 65,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 35,0 до 52 кг 115,0 95,0 72,5 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 до 57 кг 125,0 105,0 80,0 67,5 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 до 63 кг 137,5 115,0 90,0 75,0 67,5 60,0 55,0 50,0 45,0 до 72 кг 147,5 125,0 97,5 82,5 75,0 67,5 60,0 55,0 50,0 до 84 кг 160,0 135,0 105,0 90,0 80,0 72,5 65,0 60,0 55,0 свыше 84 кг 177,5 145,0 112,5 95,0 85,0 77,5 70,0 65,0 60,0

Дополнительные требования для выполнения нормативов с целью получения званий и разрядов смотрите на сайте федерации.

Нормативы по версии Организации пауэрлифтинга России

Всемирный конгресс пауэрлифтинга (World Powerlifting Congress, WPC) был основан в 1986 году в качестве альтернативы Международной федерации пауэрлифтинга. Он объединяет более 30 стран.

Организация пауэрлифтинга России (WPC – Россия), представляющая WPC на территории РФ, была основана в 2002 году. В ней выделяется несколько нормативных сеток: для профессиональной категории (WPC), для любительской категории (AWPC) и для народного жима, где в качестве нормативов выступает не максимальный вес штанги, а количество повторов жима, выполненных со штангой своего веса (собственного веса спортсмена).

Нормативная сетка для мужчин по версии WPC без экипировки

Вес спортсмена Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн. до 52 кг 150,0 130,0 112,5 97,5 87,5 77,5 67,5 55,0 45,0 до 56 кг 162,5 140,0 122,5 105,0 95,0 85,0 72,5 60,0 47,5 до 60 кг 175,0 150,0 130,0 115,0 102,5 92,5 77,5 65,0 52,5 до 67,5 кг 195,0 167,5 147,5 127,5 115,0 102,5 87,5 72,5 57,5 до 75 кг 212,5 182,5 160,0 140,0 125,0 112,5 95,0 80,0 65,0 до 82,5 кг 227,5 197,5 170,0 147,5 132,5 120,0 102,5 85,0 67,5 до 90 кг 240,0 207,5 180,0 157,5 140,0 125,0 107,5 90,0 72,5 до 100 кг 252,5 220,0 190,0 165,0 147,5 132,5 115,5 95,0 75,0 до 110 кг 265,0 227,5 197,5 172,5 155,0 140,0 120,0 100,0 80,0 до 125 кг 275,0 240,0 207,5 180,0 162,5 145,0 125,0 105,0 82,5 до 140 кг 285,0 247,5 215,0 187,5 167,5 150,0 130,0 107,5 85,0 свыше 140 кг 292,5 252,5 220,0 192,5 172,5 155,0 132,5 110,0 87,5

Нормативная сетка для женщин по версии WPC без экипировки

Вес спортсмена Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн. до 44 кг 75,0 65,0 55,0 47,5 42,5 40,0 35,0 27,5 22,5 до 48 кг 82,5 70,0 62,5 55,0 47,5 42,5 37,5 30,0 25,0 до 52 кг 90,0 77,5 67,5 60,0 52,5 47,5 40,0 35,0 27,5 до 56 кг 97,5 85,0 72,5 65,0 57,5 52,5 45,0 37,5 30,0 до 60 кг 105,0 90,0 77,5 67,5 62,5 55,0 47,5 40,0 32,5 до 67,5 кг 117,5 100,0 87,5/td> 75,0 67,5 60,0 52,5 42,5 35,0 до 75 кг 125,0 110,0 95,0 82,5 75,0 67,5 57,5 47,5 37,5 до 82,5 кг 135,0 115,0 100,0 87,5 77,5 70,0 60,0 50,0 40,0 до 90 кг 140,0 122,5 105,0 92,5 82,5 75,0 62,5 52,5 42,5 до 100 кг 145,0 125,0 110,0 95,0 85,0 75,0 65,0 55,0 45,0 до 110 кг 145,0 125,0 110,0 95,0 85,0 75,0 65,0 55,0 45,0 свыше 110 кг 145,0 125,0 110,0 95,0 85,0 75,0 65,0 55,0 45,0

Нормативная сетка для мужчин по версии AWPC без экипировки

Вес спортсмена Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн. до 52 кг 127,5 110,0 95,0 82,5 75,0 67,5 57,5 47,5 37,5 до 56 кг 137,5 120,0 102,5 90,0 80,0 72,5 62,5 52,5 42,5 до 60 кг 147,5 127,5 112,5 97,5 87,5 77,5 67,5 55,0 45,0 до 67,5 кг 165,0 142,5 125,0 107,5 97,5 87,5 75,0 62,5 50,0 до 75 кг 180,0 155,0 135,0 117,5 105,0 95,0 82,5 67,5 55,0 до 82,5 кг 192,5 167,5 145,0/td> 127,5 112,5 102,5 87,5 72,5 57,5 до 90 кг 202,5 175,0 152,5 132,5 120,0 107,5 92,5 77,5 60,0 до 100 кг 215,0 185,0 162,5 140,0 125,0 112,5 97,5 80,0 65,0 до 110 кг 225,0 195,0 167,5 147,5 132,5 117,5 100,0 85,0 67,5 до 125 кг 235,0 202,5 177,5 152,5 137,5 122,5 105,0 87,5 70,0 до 140 кг 245,5 210,0 182,5 157,5 142,5 127,5 110,0 90,0 72,5 свыше 140 кг 250,0 215,0 187,5 162,5 145,0 130,0 112,5 92,5 75,0

Нормативная сетка для женщин по версии AWPC без экипировки

Вес спортсмена Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн. до 44 кг 62,5 55,0 47,5 40,0 37,5 32,5 27,5 22,5 20,0 до 48 кг 70,0 60,0 52,5 45,0 40,0 37,5 32,5 27,5 22,5 до 52 кг 77,5 67,5 57,5 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 до 56 кг 82,5 72,5 62,5 55,0 47,5 42,5 37,5 32,5 27,5 до 60 кг 90,0 77,5 67,5 57,5 52,5 47,5 40,0 35,0 30,0 до 67,5 кг 100,0 85,0 75,0/td> 65,0 57,5 52,5 45,0 37,5 32,5 до 75 кг 107,5 92,5 85,0 75,0 67,5 60,0 52,5 42,5 37,5 до 82,5 кг 115,0 97,5 85,0 75,0 67,5 60,0 52,5 42,5 37,5 до 90 кг 120,0 102,5 90,0 77,5 70,0 62,5 55,0 45,0 40,0 до 100 кг 122,5 107,5 92,5 80,0 72,5 65,0 57,5 47,5 42,5 до 110 кг 122,5 107,5 92,5 80,0 72,5 65,0 57,5 47,5 42,5 свыше 110 кг 122,5 107,5 92,5 80,0 72,5 65,0 57,5 47,5 42,5

Нормативная сетка для мужчин по версии WPC для народного жима

В данной дисциплине необходимо выполнить определенное количество повторений со штангой своего собственного веса.

Вес спортсмена Элита МСМК МС КМС I II III до 52 кг 53 45 40 35 27 23 20 до 56 кг 52 44 39 35 26 22 19 до 60 кг 51 43 38 34 26 21 18 до 67,5 кг 50 42 37 32 25 20 17 до 75 кг 48 40 35 31 25 20 16 до 82,5 кг 46 38 33 29 22 19 15 до 90 кг 45 37 31 27 21 18 14 до 100 кг 43 35 30 26 20 17 13 до 110 кг 41 33 28 24 20 16 12 до 125 кг 39 31 26 21 18 14 11 до 140 кг 37 29 24 20 16 13 9 свыше 140 кг 34 26 22 18 14 11 8

Нормативная сетка для женщин по версии WPC для народного жима

В данной дисциплине необходимо выполнить определенное количество повторений со штангой своего собственного веса.

Вес спортсмена Элита МСМК МС до 44 кг 26 22 18 до 48 кг 25 21 17 до 52 кг 24 20 16 до 56 кг 23 19 15 до 60 кг 22 18 14 до 67,5 кг 21 17 13 до 75 кг 20 16 12 до 82,5 кг 19 15 11 до 90 кг 18 14 10 до 100 кг 16 12 9 до 110 кг 16 12 9 свыше 110 кг 16 12 9

Все нормативные сетки для жима лежа с экипировкой можно посмотреть по ссылке.

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Фото: unsplash.com/Alora Griffiths