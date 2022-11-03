Доска Садху: что это такое и зачем стоять на гвоздях

Доска Садху – это деревянная поверхность с закрепленными в ней острыми металлическими гвоздями. Название она получила в честь индийских аскетов, которые сидят, лежат и стоят на гвоздях и считают это верным способом освободиться от мирских привязанностей. Сторонники нетрадиционной медицины убеждены, что гвоздестояние полезно для оздоровления различных систем организма. Разбираемся, в чем суть этой практики, действительно ли она работает, как правильно выбрать доску и какие есть противопоказания.

Зачем стоять на гвоздях

Практика гвоздестояния очень древняя и родом из Индии, где ее активно использовали йоги. Они выполняли ее для физического и духовного оздоровления: считалось, что стояние на гвоздях помогает избавиться от разного рода заболеваний, а еще очистить разум, обрести внутренний баланс через терпение и преодоление боли. Так дух тренировался через тело, что и является одной из основ йоги.

Особенную популярность гвоздестояние обрело по понятным причинам на Востоке, а на Западе долгое время считалось некой мистической практикой, которую можно увидеть разве что в исполнении циркачей. Однако сегодня гвоздестояние активно распространяется по всему миру.

Сторонники гвоздестояния объясняют его пользу с точки зрения рефлексотерапии, акупрессуры (или проще, иглоукалывания) – комплекса приемов, в основе которых лежит применение с лечебной целью различных, главным образом нелекарственных, физических факторов воздействия на определенные точечные участки поверхности тела.

Считается, что через воздействие, в частности, на отдельные части стопы, можно оздоравливать внутренние органы. Например, подразумевается, что так можно улучшить состояние щитовидной железы, желудка, почек, позвоночника, сердца, легких и так далее. Согласно этому подходу, вставать на гвозди – значит воздействовать сразу на все активные точки, то есть оздоравливать организм в целом.

При этом доказательная медицина эффективность акупрессуры не признает. Дело в том, что кожа стоп и внутренние органы не сообщаются напрямую. Их не связывают нервы, а других способов «коммуникации» у стоп и органов быть не может.

Обзор научных исследований показал, что рефлексотерапия действительно не является эффективным методом лечения заболеваний, при которых некоторые люди ее используют. В список попали, в частности, астма, диабет, синдром раздраженного кишечника, рассеянный склероз и предменструальный синдром. Говорить о реальном общеукрепляющем воздействии также не приходится: улучшение местного кровоснабжения, которое вызывает иглоукалывание, не способно повысить иммунитет.

Однако нельзя сказать, что гвоздестояние никак не влияет на самочувствие. На поверхности стоп много нервных окончаний, это очень чувствительная зона. Процедура вызывает боль, а естественной реакцией на нее в организме является повышение уровня эндорфинов. Это натуральные обезболивающие, притупляющие неприятные ощущения и дарящие чувство благополучия. Так что нет ничего удивительного в том, что после гвоздестояния или иглоукалывания люди могут ощущать улучшение общего состояния, успокоение, расслабление мышц, снижение болевого синдрома при хронических заболеваниях. Это подтверждают научные исследования. Правда, с оговоркой, что акупунктура должна сопровождаться другими методами лечения, имеющими доказанную эффективность.

Противопоказания

Нельзя заниматься гвоздестоянием в следующих случаях:

если есть повреждения стоп, открытые раны;

при варикозе и других проблемах с венами;

если диагностированы психические заболевания;

если диагностирована эпилепсия;

если диагностирован диабет;

если диагностирована глаукома;

в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения;

при повышенной температуре;

при беременности;

в детском возрасте.

В остальных ситуациях опасности для здоровья гвоздестояние не несет. Да, если человек встанет на один торчащий гвоздь, он проткнет кожу, однако на доске таких гвоздей много, вес распределится равномерно, и кожа останется целой.

Какие бывают доски Садху и как выбрать подходящую

Доски Садху бывают трех видов – в зависимости от уровня сложности. Выражается это в разном расстоянии между гвоздями: 8, 10 и 12 миллиметров. Чем ближе расположены гвозди, тем легче на них стоять. Новичкам лучше брать 8 или 10 миллиметров.

Разным может быть материал, из которого изготовлены гвозди. Бывают доски с медными, оцинкованными, стальными, комбинированными и бамбуковыми гвоздями. От этого зависит вес изделия. Сами доски в некоторых случаях бывают не деревянными, а пластиковыми или каучуковыми.

Кроме того, доски отличаются орнаментом, который составляют гвозди: квадрат, ромб и шестиугольник. Объяснение этому лежит исключительно в области эзотерики, в которой квадрат – символ, поддерживающий жизнь, ромб – знак счастья, шестиугольник – гармонии и удовольствия. Наука такую интерпретацию, разумеется, отвергает.

Еще доски Садху могут различаться по размеру: здесь все зависит от предназначения. Доски поменьше нужны, чтобы на них стоять, побольше – чтобы лежать. Первые сейчас делают из двух частей, повторяя стопу человека. Такие доски могут складываться, так что их удобно носить с собой, а еще крепиться к полу антискользящими накладками.

Экспериментировать с самодельными досками Садху строго не рекомендуется: можно пораниться, получить другого рода травму и занести инфекцию. Готовые же доски важно обрабатывать антисептиком.

Цены на доски Садху в интернет-магазинах очень разнятся. Можно найти и за 1500 рублей, и за 5000 рублей.

Как в первый раз встать на доску Садху

Особенной подготовки стояние на гвоздях не требует. Важно лишь начинать с досок, где гвозди расположены на небольшом расстоянии. Можно также сначала попробовать встать на доску в носках.

Вставать нужно в центр доски. Нельзя прыгать на гвозди, лучше переносить вес тела на ногу, которая первой встанет на доску, постепенно. Вторую ногу нужно ставить рядом, только когда первая устойчиво стоит на гвоздях.

Сходить с доски нужно также постепенно и переносить ноги на пол по очереди. После выполнения практики можно помассировать стопы и немного полежать в спокойствии.

Начинайте с небольших сеансов: минуты для первого раза будет достаточно. Со временем длительность процедуры можно увеличивать до 15 минут. Важно слушать себя и прекращать практику при ухудшении самочувствия и слишком выраженном болевом синдроме.

Фото: globallookpress.com/Orhan Oleksandr, Philippe Lissac / Godong; Gettyimages.ru/Ralph Orlowski; en.wikipedia.org