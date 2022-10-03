Кризис среднего возраста: почему он появляется и как себе помочь?

Кризисом среднего возраста называют психоэмоциональное состояние, при котором человек переживает переоценку ценностей, переосмысление жизни и всех прошлых достижений. Этот кризис считается самым долгим и сложным из всех, что человек испытывает на протяжении жизни. Однако скептики убеждены, что это – просто выдумка психологов. Почему специалисты уделяю внимание этому состоянию, каковы причины его появления и как помочь себе в стрессовой ситуации? Отвечает Ирина Брайнина, психолог.

Существует ли кризис среднего возраста

Противники теории о существовании этого кризиса утверждают, что с возрастом люди становятся психически более устойчивыми, что связано с возрастающей сознательностью и приобретением опыта в решении самых разных проблем. А потому кризисы, возникающие у некоторых людей, по их мнению, никак не связаны с возрастом. Еще один аргумент против заключается в том, что сложно определиться, какой возраст считать средним.

Однако исследование , проведенное с участием жителей 132 стран мира и опубликованное в 2020 году, показало, что уровень удовлетворенности действительно меняется у людей с течением жизни и минимальных отметок достигает в 44-55 лет. Как объясняли респонденты, связана неудовлетворенность с несоответствием ожиданий реальной жизненной ситуации или пониманием, что дело всей жизни не приносит радости.

Так что, хотя официально диагноза «кризис среднего возраста» не существует, психологи настаивают на необходимости обращать внимание на изменения в состоянии, которые могут происходить с 30 до 60 лет.

Причины появления кризиса среднего возраста

По словам психолога Ирины Брайниной, появление так называемого кризиса среднего возраста вызвано двумя видами причин: социальными и биологическими.

Социальные причины связаны со вступлением в некую новую социальную роль, неудовлетворенностью собой в этой роли, а также страхом приближающегося старения. «Согласно представлению общества, каждому возрасту свойственны определенные обязанности и права. Например, есть стереотип, что мужчина к среднему возрасту должен состояться, сформироваться, построить карьеру, а женщина обязательно должна выйти замуж и родить детей. И если каким-то образом у человека это не сложилось, то его считают каким-то неправильным. Более того, он сам может быть в этом абсолютно уверен. Это и вызывает кризис, переживания по поводу того, что у человек живет не той жизнью, которой следует, может не успеть реализоваться – по мнению окружающих или по личному мнению», – говорит специалист.

Биологические причины вызваны изменением гормонального фона, отмечает психолог. В течение жизни человек проходит кризис за кризисом: раннего возраста, переходного, среднего. Взросление, как правило, всегда сопровождается всплесками гормонов, а вместе с началом старения, наоборот, обычно снижается их количество. Кроме того, с возрастом люди начинают испытывать все больше проблем со здоровьем, что также может влиять на их самоощущение.

По словам специалиста, кризис среднего возраста может проявляться в период от 30 до 45, а иногда и до 50 лет. «Разброс в возрастном диапазоне связан связан с индивидуальными особенностями организма. Адаптация к данным изменениям в организме человека может восприниматься им как кризисное состояние», – подчеркивает Ирина Брайнина.

Почему у одних людей кризис наступает, а у других – нет

Как объясняет психолог, многие люди просто не осознают, что переживают кризис среднего возраста, или не признают это. «Важно, как человек оценивает то, что с ним происходит. Например, у него внезапно появилось много проблем на работе, но он не связывает это с кризисом среднего возраста. Или неожиданно возникли сложности в личной жизни, какие-то недопонимания с партнером, но человек не осознает, почему. Иногда причина в том, что связанный с кризисом среднего возраста внутренний конфликт начинает оказывать влияние на эти сферы жизни, то есть внутренний конфликт постепенно становится внешним», – говорит специалист.

Кроме того, люди с сильным типом психики могут действительно не заметить кризис, так как быстро адаптируются к любым изменениям в жизни. Часто все трудности переживаются такими людьми довольно легко, отмечает психолог. «Это связано с гибкостью психики. Тем, кому проблемы видятся ярче, сложнее из них выходить», – объясняет Ирина Брайнина.

Также, по мнению психолога, важен родительский пример: «Если у человека в детстве перед глазами были взрослые, которые к кризисам относились не как к концу света, а видели в них новые возможности, он, скорее всего, будет вести себя так же».

Как кризис среднего возраста проявляется у женщин

По словам психолога, у женщин кризис среднего возраста может, например, выражаться в желании расстаться с супругом – даже если у них была долгая, налаженная супружеская жизнь, а в семье есть дети.

Кроме того, многие женщины, проживающие кризис, могут пытаться визуально уменьшить свой возраст. Это также время увлечения пластическими операциями, постоянных походов к косметологу. «Такое поведение сигнализирует о сложностях с принятием своего возраста», – говорит специалист.

Как кризис среднего возраста проявляется у мужчин

Один из показателей того, что у мужчины наступил кризис среднего возраста, – резкая смена деятельности, которая в перспективе может снизить уровень жизни. «Например, мужчина вдруг бросает свой бизнес, в который он очень долго вкладывался, и начинает заниматься серфингом. Например, он внезапно отказывается от карьерного роста или развития бизнеса в угоду непрожитым эмоциям. Это такая попытка удержать молодость, протест против старения и приближения смерти», – отмечает Ирина Брайнина.

Как и у женщин, у мужчин в кризисе среднего возраста может возникнуть желание уйти из семьи, обращает внимание специалист. «Расстается с женой, с которой прожил всю жизнь, часто выбирает девушку гораздо моложе себя в попытке сохранить ощущение свежести и молодости».

Как помочь себе, если наступил кризис среднего возраста

Первое и главное: осознать, что кризис среднего возраста наступил. Появились вопросы в духе «Кто я?», «Кем бы я мог стать?» и так далее. «Человек начинает чувствовать, что он больше не такой, как прежде, что его резко все перестало устраивать, появилось желание откатиться на несколько лет назад, чтобы перепрожить их правильнее… Важно признать, что это кризис», – замечает психолог.

Дальше самое верное – обратиться к специалисту. «Самое эффективное – это пойти к психологу и вместе во всем разобраться. Далеко не всегда и не всем удается самостоятельно справиться. В такой момент человек рассуждает: “Я разрушил все, что у меня было в жизни, потому что мне все не нравилось, а теперь мне нужно новое на этом месте построить, но почему-то не получается”. Бывает, что у человека для этого просто не хватает душевных сил и понимания себя. Психолог же поможет мягко войти в новое состояние, разложить все по полочкам», – говорит Ирина Брайнина.

Нужно ли бороться с кризисом среднего возраста

Как утверждает психолог, борьба с собой в таких случаях абсолютно неконструктивна. «Это бесперспективно. Нужно не бороться с собой, а осознавать, что с тобой происходит, наблюдать за своим состоянием, постепенно принимать его», – отмечает специалист.

Важно знать, что кризис не только заставляет обесценивать (почти всегда неоправданно) прошлые достижения, но и толкает на новые, очень важные шаги, открывает новые возможности. «Часто люди, пережив кризис среднего возраста, открывают перед собой много перспектив, начинают видеть жизнь более интересной. Смена работы или партнера может помочь стать счастливее», – подчеркивает психолог.

Как правильно вести себя с человеком в кризисе среднего возраста

Нужно относиться к человеку с пониманием, принятием. Не стоит в этой ситуации критиковать его, конфликтовать с ним. «Важно мягкое, лояльное отношение. Большую роль в более легком переживании возрастных трудностей играет поведение близких. Если семья и друзья поддерживают, человеку будет проще», – говорит специалист.

Что делать, если не получается сохранять спокойствие при общении с таким человеком? По словам специалиста, тоже идти к психологу и разбираться, почему вам это так тяжело. «Нужно выяснить, что с вами в этот момент происходит», – отмечает психолог Ирина Брайнина.

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Фото: unsplash.com/Matt Seymour, Kenny Eliason, Faruk Tokluoglu; pexels.com/Engin Akyurt, Nathan Cowley