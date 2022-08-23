Репчатый лук: польза и вред для организма

Лук принято добавлять в различные салаты, гарниры, закуски, не обходится без него и приготовление мяса и рыбы. Считается, что он не только отлично дополняет блюда, но и обладает рядом полезных свойств. Например, налегать на лук советуют в сезон простуд. Выясняем, в чем польза лука, кому его лучше не включать в рацион и как его используют в медицинских целях.
Пищевая ценность лука
Потребление лука не опасно для фигуры: энергетическая ценность у него низкая и составляет всего 36 килокалорий на 100 граммов. Углеводов – семь граммов, белка – один, а жира в луке нет совсем. Более того, на 90 процентов он состоит из воды.
Есть в луке клетчатка, а еще витамины С (важен для иммунной системы, синтеза ряда гормонов и кроветворения), В6 (необходим для правильной работы нервной системы и выработки эритроцитов) и В9 (нужен для нормального метаболизма, роста клеток, синтеза ДНК и регенерации эритроцитов крови).
Также лук богат минералами. В 100 граммах содержится 21 миллиграмм кальция, 0,15 мг железа, 9,3 мг магния, 29 мг фосфора, 141 мг калия, 2 мг натрия, 0,12 мг цинка, 0,047 мг меди, 0,099 мг марганца и более 2,5 микрограмма селена.
Польза репчатого лука для организма
Добавление лука в рацион действительно полезно. Низкая калорийность и высокая пищевая ценность в сочетании со способностью придавать блюду более насыщенный вкус обеспечивают его популярность у приверженцев здорового питания.
Также было установлено, что сырой лук, особенно верхние его слои, содержит антиоксиданты – они нейтрализуют свободные радикалы, которые вызывают различные заболевания и способствуют старению. Поэтому диетологи советуют снимать с луковицы как можно меньше слоев при чистке.
Содержит лук и вещества, полезные для сердечно-сосудистой системы: исследования показывают, что прием выделенного из лука флавоноида кверцетина способствует снижению артериального давления и контролю уровня холестерина.
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Есть также данные о снижении риска появления рака у людей, которые регулярно потребляют лук. Одна из теорий – содержащиеся в нем соединения серы имеют противораковую эффективность. Речь идет об онкологических заболеваниях, в частности, толстой кишки, яичников и легких.
Есть лук важно и для здоровья костей. Так, в работе китайских ученых говорится, что потребление лука помогает предотвратить потерю костной ткани у женщин в период после менопаузы.
А клетчатка, содержащаяся в луке, важна для правильного функционирования кишечника.
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Для мужчин
В работе, опубликованной в 2019 году, утверждается, что употребление лука может повышать уровень тестостерона у мужчин. Это стимулирует производство спермы, увеличивает сексуальное влечение, а также способствует увеличению мышечной массы.
Для женщин
Есть данные о том, что потребление сырых лука и чеснока женщинами может снижать риск развития рака молочной железы. Исследование, которое проводилось на 600 пуэрториканках, показало, что у тех, кто включал эти продукты в рацион регулярно, риск заболеть снижался на 67 процентов.
Лечебные свойства лука
В народной медицине лук используют для лечения и профилактики гриппа и простуды. Советуют, например, вдыхать запах измельченного сырого лука или пить настойку на луке, молоке и меде. Используют лук также для лечения кашля, так как отвар шелухи якобы имеет отхаркивающее действие.
Доказательная медицина между тем не принимает эти виды лечения, их эффективность сомнительна. Кроме того, самолечение может быть опасно. В случае недомогания необходимо обратиться к врачу.
Да и для достижения терапевтического эффекта (профилактика заболеваний, повышение тестостерона и так далее), описанного в исследованиях выше, требуется очень большая концентрация выделенных из лука веществ – она превышает ту, что человек может получить с пищей. Другое дело, что употребление овощей, в том числе лука, помогает разнообразить диету и сбалансировано питаться, что критически важно для профилактики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний – это тоже может искажать результаты исследований, демонстрирующих способность лука служить профилактикой заболеваний.
Вред репчатого лука для организма
Негативный эффект лука связан с раздражающим действием, которое он оказывает на желудочно-кишечный тракт. С осторожностью потреблять его стоит людям с изжогой, так как это может усиливать симптомы. Также лук может спровоцировать обострение гастрита, язвенного колита, панкреатита и колита. Не рекомендуют есть лук при заболеваниях почек и печени.
Кроме того, аккуратными с луком нужно быть аллергикам: у некоторых людей наблюдается высокая чувствительность к веществам, содержащимся в нем. У таких людей после потребления лука могут возникать проблемы с пищеварением, например вздутие живота. При этом сама по себе аллергия на лук – явление довольно редкое.
Еще важно по возможности обращать внимание на содержание тяжелых металлов в почве, в которой был выращен лук. По мнению ученых, он способен активно накапливать опасные соединения.
Как выбрать и хранить лук
На сайте Роспотребнадзора доступны рекомендации по выбору и хранению репчатого лука.
Сперва нужно оценить поверхность луковицы: она должна быть сухой и достаточно твердой, на шелухе луковицы не должно быть пятен, точек, следов жизнедеятельности насекомых или механических повреждений. Кроме того, не должно быть увлажненных участков (если такие места еще и сильно пахнут, то лук однозначно испорчен). А в области корешков хорошего лука не должно быть ни налета, ни признаков плесени, ни слишком большого скопления земли.
Дальше стоит обратить внимание на вес продукта: луковица должна быть достаточно тяжелой (если вес не соответствует размеру, то внутри лук может быть сухим). И, наконец, аромат у лука должен быть слабым и не едким.
Хранить луковицы можно сплетенными и подвешенными в сухом помещении при комнатной температуре, либо в сухом ящике с хорошей вентиляцией. Перед хранением важно высушить лук и особенно его шейку. Разрезанная луковица сохраняется плохо, но можно завернуть ее в пищевую пленку, убрать в холодильник и использовать позже.
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Фото: pexels.com/Alena Darmel, Karolina Grabowska, Markus Spiske, Paula
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