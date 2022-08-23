Репчатый лук: польза и вред для организма

Лук принято добавлять в различные салаты, гарниры, закуски, не обходится без него и приготовление мяса и рыбы. Считается, что он не только отлично дополняет блюда, но и обладает рядом полезных свойств. Например, налегать на лук советуют в сезон простуд. Выясняем, в чем польза лука, кому его лучше не включать в рацион и как его используют в медицинских целях.

Пищевая ценность лука

Потребление лука не опасно для фигуры: энергетическая ценность у него низкая и составляет всего 36 килокалорий на 100 граммов. Углеводов – семь граммов, белка – один, а жира в луке нет совсем. Более того, на 90 процентов он состоит из воды.

Есть в луке клетчатка, а еще витамины С (важен для иммунной системы, синтеза ряда гормонов и кроветворения), В6 (необходим для правильной работы нервной системы и выработки эритроцитов) и В9 (нужен для нормального метаболизма, роста клеток, синтеза ДНК и регенерации эритроцитов крови).

Также лук богат минералами. В 100 граммах содержится 21 миллиграмм кальция, 0,15 мг железа, 9,3 мг магния, 29 мг фосфора, 141 мг калия, 2 мг натрия, 0,12 мг цинка, 0,047 мг меди, 0,099 мг марганца и более 2,5 микрограмма селена.

Польза репчатого лука для организма

Добавление лука в рацион действительно полезно. Низкая калорийность и высокая пищевая ценность в сочетании со способностью придавать блюду более насыщенный вкус обеспечивают его популярность у приверженцев здорового питания.

Также было установлено, что сырой лук, особенно верхние его слои, содержит антиоксиданты – они нейтрализуют свободные радикалы, которые вызывают различные заболевания и способствуют старению. Поэтому диетологи советуют снимать с луковицы как можно меньше слоев при чистке.

Содержит лук и вещества, полезные для сердечно-сосудистой системы: исследования показывают, что прием выделенного из лука флавоноида кверцетина способствует снижению артериального давления и контролю уровня холестерина.

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Есть также данные о снижении риска появления рака у людей, которые регулярно потребляют лук. Одна из теорий – содержащиеся в нем соединения серы имеют противораковую эффективность. Речь идет об онкологических заболеваниях, в частности, толстой кишки, яичников и легких.

Есть лук важно и для здоровья костей. Так, в работе китайских ученых говорится, что потребление лука помогает предотвратить потерю костной ткани у женщин в период после менопаузы.

А клетчатка, содержащаяся в луке, важна для правильного функционирования кишечника.

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Для мужчин

В работе, опубликованной в 2019 году, утверждается , что употребление лука может повышать уровень тестостерона у мужчин. Это стимулирует производство спермы, увеличивает сексуальное влечение, а также способствует увеличению мышечной массы.

Для женщин

Есть данные о том, что потребление сырых лука и чеснока женщинами может снижать риск развития рака молочной железы. Исследование, которое проводилось на 600 пуэрториканках, показало, что у тех, кто включал эти продукты в рацион регулярно, риск заболеть снижался на 67 процентов.

Лечебные свойства лука

В народной медицине лук используют для лечения и профилактики гриппа и простуды. Советуют, например, вдыхать запах измельченного сырого лука или пить настойку на луке, молоке и меде. Используют лук также для лечения кашля, так как отвар шелухи якобы имеет отхаркивающее действие.

Д оказательная медицина между тем не принимает эти виды лечения , их эффективность сомнительна. Кроме того, самолечение может быть опасно. В случае недомогания необходимо обратиться к врачу.

Да и для достижения терапевтического эффекта (профилактика заболеваний, повышение тестостерона и так далее), описанного в исследованиях выше, требуется очень большая концентрация выделенных из лука веществ – она превышает ту, что человек может получить с пищей. Другое дело, что употребление овощей, в том числе лука, помогает разнообразить диету и сбалансировано питаться, что критически важно для профилактики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний – это тоже может искажать результаты исследований, демонстрирующих способность лука служить профилактикой заболеваний.

Вред репчатого лука для организма

Негативный эффект лука связан с раздражающим действием, которое он оказывает на желудочно-кишечный тракт. С осторожностью потреблять его стоит людям с изжогой, так как это может усиливать симптомы. Также лук может спровоцировать обострение гастрита, язвенного колита, панкреатита и колита. Не рекомендуют есть лук при заболеваниях почек и печени.

Кроме того, аккуратными с луком нужно быть аллергикам: у некоторых людей наблюдается высокая чувствительность к веществам, содержащимся в нем. У таких людей после потребления лука могут возникать проблемы с пищеварением, например вздутие живота. При этом сама по себе аллергия на лук – явление довольно редкое .

Еще важно по возможности обращать внимание на содержание тяжелых металлов в почве, в которой был выращен лук. По мнению ученых, он способен активно накапливать опасные соединения.

Как выбрать и хранить лук

На сайте Роспотребнадзора доступны рекомендации по выбору и хранению репчатого лука.

Сперва нужно оценить поверхность луковицы: она должна быть сухой и достаточно твердой, на шелухе луковицы не должно быть пятен, точек, следов жизнедеятельности насекомых или механических повреждений. Кроме того, не должно быть увлажненных участков (если такие места еще и сильно пахнут, то лук однозначно испорчен). А в области корешков хорошего лука не должно быть ни налета, ни признаков плесени, ни слишком большого скопления земли.

Дальше стоит обратить внимание на вес продукта: луковица должна быть достаточно тяжелой (если вес не соответствует размеру, то внутри лук может быть сухим). И, наконец, аромат у лука должен быть слабым и не едким.

Хранить луковицы можно сплетенными и подвешенными в сухом помещении при комнатной температуре, либо в сухом ящике с хорошей вентиляцией. Перед хранением важно высушить лук и особенно его шейку. Разрезанная луковица сохраняется плохо, но можно завернуть ее в пищевую пленку, убрать в холодильник и использовать позже.

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Фото: pexels.com/Alena Darmel, Karolina Grabowska, Markus Spiske, Paula