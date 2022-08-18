Йога на сапах: что такое SUP-йога и чем она полезна

Гимнастика йоги сегодня – очень популярный вид физической активности, а SUP-йога является одним из его самых необычных вариантов. Разные практики и их техники помогают не только поддерживать мышцы в тонусе, но и совершенствовать внутреннее психоэмоциональное состояние, постепенно приходя к балансу и гармонии с самим собой и окружающими.

Об особенностях практики мы попросили рассказать инструктора хатха-йоги Киру Чукичеву, которая практикует йогу с 2015 года, а обучает – с 2019-го. Она училась в Индии у йогов, набирающих последователей один раз каждые 12 лет.

SUP-борд вместо коврика: что такое йога на сапах

SUP-борды – это доски для прогулочного серфинга. Многие их используют для водных походов по местам, куда не добраться пешком или на автомобиле, для неспешных прогулок по городским рекам и каналам. Но такие доски можно применять также для отдыха и расслабления и выполнять на них упражнения из йоги или делать растяжку и ОФП.

Йога на SUP-бордах заметно отличается от привычных техник. Место коврика занимает доска для сапсерфинга, а в течение всего занятия человек находится на неустойчивой поверхности, что усложняет выполнение упражнений.

Техника выполнения асан на сапборде немного сложнее привычной йоги на коврике, поэтому она позволяет еще лучше почувствовать работу мышц и связок, а также мелких мышц, которые не задействованы в привычных движениях.

Занятия гимнастикой йоги на сапах дополнены умиротворяющим плеском воды и легкими покачиваниями на доске, которые только усиливают эффект расслабления и дают возможность больше сконцентрироваться на своих ощущениях и работе своего тела.

А еще можно вдохновиться видами, открывающимися с поверхности воды, и каждый раз исследовать новое озеро.

Упражнения для SUP-йоги

Упражнения на доске схожи с упражнениями в других видах йоги. Вот некоторые примеры.

Пашчимоттанасана

Из позы сидя с прямой спиной и вытянутыми ногами необходимо постепенно наклоняться вперед от таза, не сгибаясь в позвоночнике, и стараясь дотянуться пальцами до кончиков мысков.

Поза стола (для более продвинутых практиков)

Из сидячего положения нужно приподняться в позе, напоминающей «мостик», упираясь в поверхность доски ногами и руками.

Уштрасана

Для выполнения асаны необходимо встать на колени, расположив их на ширине таза, и выгнуть спину назад, стараясь дотянуться пальцами до пяток. Основной вес тела сосредоточен в коленях, ладони должны давить на на стопы. Такая поза позволяет раскрыть грудной отдел, не травмируя поясничный и со временем увеличивая гибкость позвоночника.

Адхо мукха шванасана

Популярная поза «собака мордой вниз». Упражнение хорошо растягивает заднюю поверхность бедер и икроножные мышцы. В этой асане всего четыре точки опоры – кисти и стопы: ноги разведены на ширину бедер, пальцы стоят на носочках; руки стоят на ширине плеч и немного выступают вперед по отношению к плечам. Акцент делается на равномерном распределении веса тела: нужно толкать себя руками, уводить ягодицы назад и вверх, а пятки направлять вниз. На сап-борде держать баланс сложнее, поэтому для большей устойчивости приходится ставить ноги шире, чем при классическом исполнении в зале.

Главное – начать

Не бойтесь пробовать новое. Если вы уже стояли на сапе, этот навык в занятиях SUP-йогой, безусловно, будет преимуществом, но начать можно и без него. Для тех, кто уже знаком с классическими практиками хатха-йоги, главной задачей станет поиск баланса за счет неустойчивой поверхности доски, которая плавно движется на воде.

Сразу покупать свой сапборд не нужно, попробовать йогу можно на групповых занятиях, где доску дадут в аренду. Для йоги подойдут стандартные прогулочные доски размером 10.6 или 10.8.

Некоторые тренеры и школы используют специальную плавучую платформу, к которой «подключаются» сапы практикующихся. Так доски точно не уплывут, а поиск баланса будет ещё легче.

Попробовать йогу на экофестивале в Абрау-Дюрсо

С йогой на SUP-бордах можно познакомиться вместе с Кирой Чукичевой на экофестивале «Равновесие» 20 и 21 августа в Абрау-Дюрсо.

Преподаватель поможет гармонично войти в новую практику и в полной мере испытать все ее преимущества. Сами доски предоставляет парусный клуб Abrau Sailing – для гостей фестиваля аренда доски и занятие абсолютно бесплатны, необходимо только заранее записаться на практику.

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