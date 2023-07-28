25 комментариев

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Нейросеть нарисовала Роналду, Месси, Мостового и других в образе Кена. Шикарное качество!

Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Лионель Месси Лионель Месси
Неймар Неймар
Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий
Артем Дзюба Артем Дзюба
Станислав Черчесов Станислав Черчесов
Валерий Карпин Валерий Карпин
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Жозе Моуринью Жозе Моуринью
Александр Мостовой Александр Мостовой
Юрген Клопп Юрген Клопп
Сергей Семак Сергей Семак
Футбол Футбол

В мировом кинопрокате гремит фильм «Барби» – лента при бюджете в 100 млн долларов уже собрала почти в пять раз больше и прочно заняла место в топе ярчайших поп-культурных явлений года.

Дошло до того, что энтузиасты создали нейросеть BaiRBIE.me, которая трансформирует фотографии реальных людей в образы кукол из вселенной Барби и Кена. Мы представили в образе Кена ярких личностей современного футбола – вот что из этого вышло.

Криштиану Роналду превратился в стройного офисного работника.

Лео Месси оголил мощные бицепсы.

Эрлинг Холанд сильно изменился.

Килиан Мбаппе похож на детектива из остросюжетного сериала.

Неймар предпочитает строгий стиль.

Это Кевин де Брюйне!

Лука Модрич заправляет руки в карманы.

Винисиус внезапно закосплеил Стаса Барецкого.

А Сон Хын Мин выглядит как босс азиатской мафии.

У Гвардиолы в мире «Барби» выросла роскошная шевелюра.

Образ Карло Анчелотти – вау! 

Юрген Клопп работает в том же детективном агентстве, что и Мбаппе.

Жозе Моуринью зависал в качалке вместе с Месси.

Артем Дзюба – белокурый ковбой!

Игорь Акинфеев выглядит стильно.

Валерий Карпин не сильно изменился. Только релаьная прическа выглядит лучше.

Лео Слуцкий – Лео Де Каприо?

Станислав Черчесов – Вито Корлеоне.

Александр Мостовой – один из самых стильных в подборке.

Сергей Семак брутален.

А Гильермо Абаскаль выбрал розовый костюм и окружен тюльпанами!

Чей образ понравился больше всего?

25 комментариев

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Ебздрогыч
Черчесов - вылитый Леонид Каневский. Но это уже совсем другая история...
+23
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Vitaliy91
У Дзюбы даже тут рука наготове
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Стэн Смит
Мостовой играл в куклы Барби, чтобы иметь право оказаться на картинке?
+11
0
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BaldFraud
КДБ не похож. И Карпина тяжело узнать без подписи.
+6
0
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Agent Smith
Слуцкий - Илон Маск⚽️
+4
0
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Вадим Сидоров
Де Брюйне худший барб из представленных
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Вадим Сидоров
Мостовой получился какой-то с оттенком голубизны:)
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Shuller18
Ответ Вадим Сидоров
Де Брюйне худший барб из представленных
Я думал, что это Собослаи))
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Стас Игоревич
Прикольно!
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Agent Smith
Роналду и в жизни - вылитый Кен⚽️
+2
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Bosniec
Холланд похож на тех братьев-близнецов с мобилой из мема, ну вы поняли...
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Вадим Сидоров
Ответ Ебздрогыч
Черчесов - вылитый Леонид Каневский. Но это уже совсем другая история...
Скорее усатика из группы Доктор Ватсон
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Mamikonor_Georgy.jpg
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Евгений Смирнов
Теперь мы знаем, что Олега Кононова не существует. Это просто альтер-эго Валерия Карпина
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Varvar27
Это не Мбапе,а Кузя из универа
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dzenga 1
Это ж кому такое в голову взбрело ?
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Barcelona still waiting for the corner
Там еще с политическими деятелями забавно получилось...
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Grand Admiral
Да как вы уже за один только день умудрились всех задолбать с этой нейросетью...
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Prof1983
Половина вообще не похожи.
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abankern
Какая же космическая *уета
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Тосканский_Виноградник
Черчесов выглядит как Омни-мэн 🦸🏻
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Вадим Сидоров
Карпин похож на Эверетта Макгилла из Осады 2 с Сигалом
https://images-s.kinorium.com/movie/cast/104327/w150_427934.jpg?1623327385
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banchik1
Клопп почему-то на Кобелева стал похож)
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