25 комментариев

В мировом кинопрокате гремит фильм «Барби» – лента при бюджете в 100 млн долларов уже собрала почти в пять раз больше и прочно заняла место в топе ярчайших поп-культурных явлений года.

Дошло до того, что энтузиасты создали нейросеть BaiRBIE.me, которая трансформирует фотографии реальных людей в образы кукол из вселенной Барби и Кена. Мы представили в образе Кена ярких личностей современного футбола – вот что из этого вышло.

Криштиану Роналду превратился в стройного офисного работника.

Лео Месси оголил мощные бицепсы.

Эрлинг Холанд сильно изменился.

Килиан Мбаппе похож на детектива из остросюжетного сериала.

Неймар предпочитает строгий стиль.

Это Кевин де Брюйне!

Лука Модрич заправляет руки в карманы.

Винисиус внезапно закосплеил Стаса Барецкого.

А Сон Хын Мин выглядит как босс азиатской мафии.

У Гвардиолы в мире «Барби» выросла роскошная шевелюра.

Образ Карло Анчелотти – вау!

Юрген Клопп работает в том же детективном агентстве, что и Мбаппе.

Жозе Моуринью зависал в качалке вместе с Месси.

Артем Дзюба – белокурый ковбой!

Игорь Акинфеев выглядит стильно.

Валерий Карпин не сильно изменился. Только релаьная прическа выглядит лучше.

Лео Слуцкий – Лео Де Каприо?

Станислав Черчесов – Вито Корлеоне.

Александр Мостовой – один из самых стильных в подборке.

Сергей Семак брутален.

А Гильермо Абаскаль выбрал розовый костюм и окружен тюльпанами!

Чей образ понравился больше всего?