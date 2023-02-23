8 комментариев

Тэмми Абрахам может сыграть с «Зальцбургом» в Лиге Европы, несмотря на повреждение, полученное в матче Серии А против «Вероны» (1:0). Тогда нападающий столкнулся с шипами бутс своего же партнера – и, как ожидалось изначально, выбыл на 10 дней.

Но в клубе постарались максимально форсировать возвращение важного игрока: маской в футболе уже давно не удивишь, но для Абрахама сделали что-то уникальное. На последней тренировке англичанин появился в маске с одной прочной линзой, которая призвана уберечь травмированный участок.

Получился Тэмминатор.

Абрахам хочет помочь «Роме» (на выезде уже проиграли «Зальцбургу» 0:1) – другое дело, насколько он адаптируется к такой маске, которая частично все же ограничивает зрение.

Жозе Моуринью уже подтвердил на пресс-конференции, что форвард не в оптимальном состоянии. Попадание игрока в состав будет под вопросом до последнего: как сообщает Corriere dello Sport, окончательное решение тренерский штаб примет после обследования в четверг.

Маска Абрахама уже вдохновила болельщиков на мемы

В преддверии матча фанаты развлекают себя как могут.

Форварда римлян уже сравнили с киборгом.

И с Терминатором.

И еще много-много с кем.

Главное для фанатов «Ромы», чтобы сегодня Абрахам стал супергероем на поле.

Фото: Gettyimages.ru/Fabio Rossi/AS Roma; REUTERS/Alberto Lingria