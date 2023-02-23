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«Киборг с бионическим зрением». Абрахаму сделали маску с прочной линзой – для защиты глаза

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Тэмми Абрахам может сыграть с «Зальцбургом» в Лиге Европы, несмотря на повреждение, полученное в матче Серии А против «Вероны» (1:0). Тогда нападающий столкнулся с шипами бутс своего же партнера – и, как ожидалось изначально, выбыл на 10 дней.

Но в клубе постарались максимально форсировать возвращение важного игрока: маской в футболе уже давно не удивишь, но для Абрахама сделали что-то уникальное. На последней тренировке англичанин появился в маске с одной прочной линзой, которая призвана уберечь травмированный участок.

Получился Тэмминатор.

Абрахам хочет помочь «Роме» (на выезде уже проиграли «Зальцбургу» 0:1) – другое дело, насколько он адаптируется к такой маске, которая частично все же ограничивает зрение.

Жозе Моуринью уже подтвердил на пресс-конференции, что форвард не в оптимальном состоянии. Попадание игрока в состав будет под вопросом до последнего: как сообщает Corriere dello Sport, окончательное решение тренерский штаб примет после обследования в четверг.

Маска Абрахама уже вдохновила болельщиков на мемы

В преддверии матча фанаты развлекают себя как могут.

Форварда римлян уже сравнили с киборгом.

И с Терминатором.

И еще много-много с кем.

Главное для фанатов «Ромы», чтобы сегодня Абрахам стал супергероем на поле.

Моуринью спросили про «особенный» вечер после 0:1 от «Зальцбурга». Его реакция как всегда прекрасна

Фото: Gettyimages.ru/Fabio Rossi/AS Roma; REUTERS/Alberto Lingria

8 комментариев

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Geronimo Good
Забавные фотожабы)
Интересно, запотевать эта линза не будет.
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Полуэктов Пётр
Ответ kulik13
И нет сравнения с Кано? Да уж....
Видимо по той причине, что глаз другой
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Hong Kil
Осталось шлем надеть и мяч овальный в руки взять.
0
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Гекдениз Кардениз
Ответ kulik13
И нет сравнения с Кано? Да уж....
С Навнко?)
0
-3
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Sevuska
Киборг спешил вана 😎
0
-1
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Bahmut
Если его отправят в прошлое убить Сару Коннор можно не переживать, все равно промажет.
+22
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kulik13
И нет сравнения с Кано?
Да уж....
+32
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Тиджани Бабангида
Абрахам слишком важен для команды,поэтому современные технологии приходят на помощь
+4
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