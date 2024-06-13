Знали, что Германия – родина дачников? Огороды в Берлине арендуют за 70 евро

Из окна городской электрички S-Bahn заметно: Берлин усеян частными огородами. Сотни грядок и деревянных скворечников для инвентаря есть даже в центре города. В полутора километрах от Олимпийского стадиона – масштабное садовое товарищество.

Похожая история в Мюнхене, где дачи примыкают к Олимпийскому парку. Через дорогу от стадиона в Лейпциге – музей истории садоводства.

Как дачники появились в Германии? Сколько лет ждут очередь на грядку? Могут ли выращивать коноплю?

Рассказывает Спортс.

Частные огороды появились на севере Германии, чтобы бороться с бедностью. Но быстро понравились богатым

История садово-огородных товариществ началась в Каппельне на берегу Балтийского моря. В XIX веке город находился под властью датского герцогства Шлезвиг (Германией стал в 1920-м).

В 1800 году бедняки Каппельна попросили губернатора Карла Гессен-Кассельского расширить богадельню или выделить часть поля для частных построек. Своего жилья у них не было. Карл согласился и выделил 32 участка. Их прозвали «садами бедняков».

Вскоре Карл усовершенствовал идею: организовал 100 участков под аренду. Их заняли более богатые – от лодочников до ювелиров.

В городе начался садово-огородный бум, свободной земли не хватало. В дело включился местный проповедник пастор Шредер. Он предоставил часть пасторских наделов под садоводство и разработал оригинальные правила. Например, предложил выбрать правление, установил фиксированную арендную плату и прописал схему отъема земли за неуплату.

Так в 1814-м появилось первое садово-огородное товарищество, а некоторые правила пастора Шредера работают до сих пор. Огороды Reeperbahn тоже на месте.

Через 10 лет похожие товарищества существовали в 19 городах Германии. Особенно популярными были в Берлине, где сады-огороды организовали Красный крест, железнодорожники и профсоюзы рабочих.

Причины внезапной моды – бедность и урбанизация.

В XIX веке население Европы росло бешеными темпами. В 1800-м на территории, которая позже стала единой Германией, проживал 21 миллион человек, через 50 лет – 35 миллионов. За лучшей жизнью люди уезжали в города, где творилась промышленная революция, но экономика не успевала за демографией. Жители не доедали. Чтобы решить вопрос с продовольствием, власти разбивали огороды.

«Идея заключилась в том, что дать возможность выращивать продукты для собственного питания за небольшие деньги», – говорит научный сотрудник садовой ассоциации Германии Ева Фус.

«Это был вопрос чистого выживания», – добавляет Катерина Петцельт, директор садового музея в Лейпциге.

В Лейпциге есть садовое товарищество в честь изобретателя прибора против мастурбации. И между ними есть связь

Музей в Лейпциге находится на месте садового товарищества имени доктора Шребера.

Хирург-ортопед и профессор Лейпцигского университета Мориц Шребер любил эксперименты над детьми. Например, разработал держатель осанки, прибор для предотвращения мастурбации и советовал клизмы с холодной водой.

Несколько трудов Шребера посвящены лечебной гимнастике. Мориц писал, что в условиях городской жизни дети останутся здоровыми, если будут выполнять комплекс упражнений на свежем воздухе.

В 1864-м директор местной школы и последователь Шребера Эрнст Хаушильд организовал на окраине Лейпцига гимнастическую площадку и назвал ее в честь доктора. Вскоре на площадке разбили грядки, чтобы разнообразить детский досуг.

Внезапно земледелие понравилось взрослым. Сначала они помогали детям, потом построили собственные грядки. В 1869-м луг для детей превратили в садовое товарищество, разделенное на 100 участков. Через 20 лет в Лейпциге было 20 садовых товариществ.

В 1996-м на месте первых городских огородов открыли садовый музей.

На территории сохранилась одна из первых дачных беседок Германии, еще несколько старинных сараев привезли из других городов. Посреди музея – детская карусель как напоминание об идеях Шребера.

На участке нельзя жить, выращивать запрещенку, а ожидание аренды растягивается на годы

До Первой мировой Германия импортировала треть продовольствия. С началом войны Великобритания, США и Российская империя остановили торговлю с врагом. Неурожаи добили страну. Германия перешла на карточную систему. За четыре года от голода умерли 800 тысяч человек. От еще большей смертности спасли дачные участки.

«Еды мало, а то немногое, что есть, стоит дорого и не по карману. Свой сад – чудо, поэтому садовые товарищества росли как грибы», – писал садовод Рольф Нирманн.

Огороды выручали немцев во время мирового кризиса 1929-1933 годов, когда безработица достигала 27%. После раздела Германии садовые товарищества помогали жителям востока. Если ФРГ переживала экономическое чудо, а магазины ломились от продуктов, ГДР жила скромнее. Чтобы восполнить дефицит, власти поощряли выращивание овощей и фруктов на частных наделах.

«Многие вещи в ГДР были доступны только на своих участках: вишня, клубника, некоторые овощи», – говорит директор музея из Лейпцига Петцельт. По ее словам, излишки урожая арендаторы за деньги сдавали в закупочные пункты или обменивали у частников на предметы быта.

Сейчас в Германии – 900 тысяч земельных участков общей площадью 44 тысячи гектаров (в среднем ­– по четыре сотки). Они объединены в 13 тысяч садовых товариществ. Самое большое находится в Ульме (между Штутгартом и Мюнхеном) – 1315 участков. Самое маленькое в Каменце (40 км от Дрездена) – пять участков.

«Мы предполагаем, что в сумме участками пользуются пять миллионов человек», – говорит Ева Фус из садовой ассоциации.

Землю в товариществе нельзя купить – только арендовать. Арендодатель не может расторгнуть договор без причины. Из-за этого срок ожидания заявки на аренду в Берлине или Гамбурге – около пяти лет. В Тюрингии или в Шлезвиг-Гольштейне (где все начиналось) ждут два года. В Нижней Саксонии участок выдадут за несколько недель.

Арендная ставка не меняется много лет – 0,18 евро за квадратный метр. При среднем размере участка в 370 квадратных метра (3,7 сотки) получается 67 евро в год. Плюс членские взносы и коммунальные услуги.

По федеральному закону на участке нельзя жить, а площадь дома с крышей не может превышать 24 квадратных метра. Треть сада должна использоваться под овощи и фрукты.

Многие правила устанавливают внутри товариществ. Например, Reeperbahn в Каппельне запрещает заборы выше 120 сантиметров, обязывает участвовать в общественных работах и устанавливает тихий час с 13 до 15 часов.

В апреле 2024-го в Германии разрешили хранить и выращивать каннабис. Ограничения – не больше трех кустов конопли дома для личных целей. По словам министра здравоохранения Карла Лаутербаха, закон направлен на борьбу с черным рынком наркотиков и на снижение преступности.

У садоводов появился вопрос: можно ли сажать коноплю в собственном огороде? Минздрав пояснил , что в законе речь идет о выращивании в месте жительства, а в садовых товариществах нельзя жить.

Часть популярных вопросов и ответов есть на сайте ассоциации садовых товариществ Германии. Нюансы можно уточнить у специалистов в конкретном товариществе.

«Никто не ожидает, что садовники-новички сделают все правильно с первой секунды. Для этого у нас есть эквивалент тренеров – люди, прошедшие обучение садоводству, которые помогают на добровольной основе. К ним можно обращаться с вопросами, они проводят экскурсии по саду и семинары», — говорит Ева Фус.

Новый тренд Германии – общественные огороды

Бум садовых товариществ перекинулся на другие страны.

В начале XX века они появились в Австрии, которая тоже страдала от голода. Количество участков выросло с трех тысяч в 1915-м до 55 тысяч в 1920-м. В 1926-м возникла ассоциация европейских садоводов.

В 1949-м постановление «О коллективном и индивидуальном огородничестве и садоводстве» за подписью Сталина вышло в СССР. Тоже для борьбы с продуктовым дефицитом.

Со временем садоводство превратилось в хобби, а средний возраст любителей копаться в грядках рос. В Германии в последние годы он составлял 60 лет. Все изменила пандемия. Желание вырваться из изоляции омолодило состав: теперь половина заявлений на аренду поступает от молодых семей.

Справиться с потоком желающих помогают общественные огороды. Территории с грядками, которыми совместно управляют десятки и сотни человек. В 2023-м в Германии было около 60 общественных огородов.

Самый известный – Prinzessinengarten в Берлине. В 2009-м там был пустырь. Два мужчины арендовали его у фонда недвижимости, разместили объявление о наборе волонтеров и превратили в 6000-метровое зеленое пространство.

На грядках Prinzessinengarten работают до 2500 человек в год.

Фото: Gettyimages /Sean Gallup; https://www.kleingarten-museum.de/ ; mdr.de /Dörthe Gromes