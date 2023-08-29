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Женщины Португалии обожают фразу «Бенфика» играет дома». Объясняем

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В 2018 году студентка Лиссабонской школы экономики и менеджмента при местном университете Инеш Барге написала диссертацию про отношение к менструальной гигиене. В числе прочего Барге исследовала, как португальцы иносказательно называют месячные. Для этого она опросила почти 200 мужчин и женщин.

40% опрошенных называли менструацию «те дни месяца». 10% набрал вариант «тетя Мария», чуть меньше – «красный код». По 5% у «истории» и других фраз – люди могли не только выбрать их из анкеты, но и предложить свои. 

Каждый третий (33%) описывал месячные фразой «Бенфика» играет дома».

Неизвестно, когда именно возникло выражение, но оно обсуждалось в блогах в 2007-м, попало в словарь интернет-шуток в 2012-м (пример использования: «Сегодня никому ничего не нужно, «Бенфика» играет дома!») и просочилось в книги. Например, в романе «Элиете: нормальная жизнь» есть такой фрагмент:

«Я знала, что в моем теле все изменилось, что из меня начала течь кровь, которая заставляла носить повязки. Прежде всего, был страх, что их кто-то заметит, что мальчики начнут говорить «Бенфика» играет дома», «Сегодня день Красного моря».

Роман вышел в 2022-м, но речь в нем про девушку, рожденную в 1975-м – ее детство, становление и взрослую жизнь. Авторка романа Дульсе Мария Кардозу родилась в 1964-м, поэтому наверняка знала, как называли месячные в конце 1980-х/начале 1990-х – в школьный период ее героини. Получается, фразе «Бенфика» играет дома» минимум 35 лет.

Возможно, она сильно старше. Среди людей в возрасте 45-64 лет «Бенфику» используют 28% опрошенных, чаще только «эти дни», следует из диссертации Инеш Барге. Среди категорий 15-24 и 25-44 «Бенфика» тоже на втором месте, причем у самых молодых она едва ли не популярнее «этих дней».

Другое наблюдение: женщины используют фразу в два раза чаще мужчин – 68% против 32%.

***

Вы уже поняли, при чем здесь «Бенфика», но зафиксируем: все из-за того, что ее домашняя форма ассоциируется с цветом крови.

Лиссабонцы играли дома в красном всегда. И 100 лет назад.

И во времена Эйсебио.

И сейчас – это комплект к 120-летию клуба от adidas.

Впервые футболисты из столицы вышли в красной форме в 1904 году. 24 студента выбрали красный и белый как цвета, которые символизируют храбрость и мир.

Клуб тогда назывался «Спорт Лиссабон» и не имел отношения к «Бенфике». С ней (точнее, с «Группо Спорт Бенфика», которая носила белые цвета и включала несколько видов спорта) он объединился в 1908-м из-за финансовых проблем.

В «Бенфике» в тот момент развивали велоспорт, легкую атлетику, прыжки в мешках и перетягивание каната, а своих футболистов не было. «Спорт Лиссабон» органично влился в новое общество, сохранил цвета, а позже подарил их всем командам внутри «Бенфики».

***

Несмотря на популярность, фразу критикуют.

Блогер Тьяго Фонсека еще в 2007-м замечал, что «Бенфика» играет дома чаще, чем случаются месячные – дважды в месяц, не считая кубков и еврокубков. В комментах пользователи писали, что выражение раздражает их из-за связи с футболом.

В апреле 2020-го португальский Vogue выпустил номер «В ожидании свободы», в который вошла колонка о комплексах при менструации. «У меня менструация, у тебя менструация, у них менструация. Несмотря на то, что у всех нас, да и у половины мира – менструация, все равно страшно это писать, говорить это, не говоря уже о том, чтобы обсуждать…», – писала авторка Анна Мурчо.

В тексте Мурчо описывала разговор с подругой, которую спросила: «Действительно ли в обществе до сих пор стыдно произносить слово «месячные»?»

«Конечно. Но я отказываюсь говорить «Бенфика» играет дома» или что-то в этом роде. У меня месячные, месячные!» – ответила подруга.

***

В 2016-м одно из самых популярных приложений для отслеживания менструации Clue провело опрос 90 тысяч пользователей в 190 странах. Вопрос – тот же: «Как в вашей стране называют месячные?»

Итог – более 5 тысяч эвфемизмов.

Часть оказалась связана с историей России. Например, в Германии (как и в России) говорят «красная армия», в Дании – «коммунисты в беседке» и «русские». В России, кроме стандартных фраз про «эти дни», используют «красный день календаря», «гости из Краснодара» и «красные «Жигули».

Футбольная фраза в списке одна – «Бенфика» играет дома».

Сегодня, кстати, против «Интера».

Фото: Gettyimages.ru/Octavio Passos, Dean Mouhtaropoulos, Gonzalo Arroyo Moreno, Juan Manuel Serrano Arce

125 комментариев
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Саша Пушкин
Ответ доктор Ливси
Спасибо за интересный спортивный контент
Если бы Бенфика встречалась с клубом Галицкого, то получилось бы, что к Бенфике, которая играет дома приехали гости из Краснодара.😈😈😈
+403
-7
+396
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доктор Ливси
Спасибо за интересный спортивный контент
+227
-9
+218
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PkA46
"Авторка" не склоняется спортсру!
+134
-27
+107
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kutavlik
"Авторка романа" - это сильно, сильнее контента!!!!
+104
-18
+86
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Mohnatiy
Ответ PkA46
"Авторка" не склоняется спортсру!
Предлагаю в ответ просклонять Головина
+68
-6
+62
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Саша Пушкин
Ответ kutavlik
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Нет. Получается, что во время месячных она дала человеку без определенного места жительства.
+62
-2
+60
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merzavec_st
Ну, "авторки" мы дождались. Предлагаю Головину не останавливаться на полпути и начать использовать гендергэпы. Чтоб уж совсем, так сказать, осовремениться
+78
-19
+59
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АРХАТ
Ответ Зингельшухер
Давайте уже в следующий раз про дефекацию, метеоризм, менопаузу и простатит. Охватим, так сказать, все спортивные направления.
Метеоризм это Зенит играет дома)
+58
-5
+53
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UncleMaks
Ответ Mohnatiy
Предлагаю в ответ просклонять Головина
головка?
+59
-7
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Нагрузки Сборной
Еще можно говорить «Феррари на подиуме». Как раз случается примерно раз в месяц, 9 подиумов за 9 месяцев в 2023.
+49
-2
+47
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Дима Васильев
Так что тут у нас: месячные, авторка. Конечно же Головин
+49
-15
+34
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Mbest77
«Спартак играет дома» - наш ответ Западу!
+46
-13
+33
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Саша Пушкин
Ответ Mohnatiy
Вечером расскажу жене, что она, оказывается, болельщица "Бенфики"))
В пол шестого ей это скажи.
+25
-2
+23
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Ответ года
Ответ АРХАТ
Метеоризм это Зенит играет дома)
В гостях в еврокубках, точнее
+19
-2
+17
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Зингельшухер
Давайте уже в следующий раз про дефекацию, метеоризм, менопаузу и простатит. Охватим, так сказать, все спортивные направления.
+41
-24
+17
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Саша Пушкин
Ответ Mbest77
«Спартак играет дома» - наш ответ Западу!
"Зарема посетила игру Спартака."
Так мог бы звучать этот эвфемизм в наших широтах.
+19
-5
+14
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kaisar
Ответ PkA46
"Авторка" не склоняется спортсру!
Пропало желание читать дальше после этой строки.
+23
-10
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Сергей Орлов
"Авторка" 🤦🏻‍♂️
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grek087
А можно было меньше текста и больше женщин Португалии? Ди Марию какого-то хрена воткнули…
+12
0
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AntonIQ
"Авторка", мда. Вахтёрша, кассирша, билетёрша... С чего вдруг не "авторша"? Не звучит? Так не звучит из-за того, что слова нет такого в русском языке. Если уж так хотелось соблюсти повесточку, можно было написать писательница
+17
-7
+10
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Bayern2004
При расстройстве желудка и диарее -"Спортинг играет в гостях".
+11
-1
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4 shizzle ma nizzle
вот за такие статьи и любим спорц
+13
-3
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StayImLost
Почему люди в комментах рвутся от феменитивов? Они же на сетчатке глаза не отпечатываются вечным клеймом ни у кого. В чем проблема просто игнорировать?
+31
-21
+10
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achrustalev
Если в тексте используется слово «авторка», то можно сразу догадаться, что его писала женщина. Промотал до конца — так и есть.
+13
-4
+9
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barnauldiscovery
Автора, авторша, авториха, авторесса
+14
-6
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Me1nik
Ответ Ответ года
В гостях в еврокубках, точнее
А вот это уже дефекация
+9
-1
+8
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teddy10
Ответ StayImLost
Почему люди в комментах рвутся от феменитивов? Они же на сетчатке глаза не отпечатываются вечным клеймом ни у кого. В чем проблема просто игнорировать?
Тоже не понимаю такой острой реакции. Хотят женщины сейчас называть себя авторками, режиссерками и т.д., пожалуйста. Здесь одно из двух. Либо этот новояз как пену смоет со временем (как, например, ушли имена, придуманные в начальный период советской власти - Владилены, Рэмы, Мэлсы и пр.), либо это со временем станет языковой нормой и не будет никого удивлять (как, например, было со многими словами, предложенными Карамзиным, которые поначалу казались тяжеловесными и неудобными, но со временем вошли в язык - благотворительность, сосредоточенность, влюбленность и пр.)
+16
-9
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Mohnatiy
Вечером расскажу жене, что она, оказывается, болельщица "Бенфики"))
+13
-6
+7
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Жэд Кэлэд
’Авторка романа Дульсе Мария Кардозу родилась в 1964-м, поэтому наверняка знала, как называли месячные в конце 1980-х/начале 1990-х – в школьный период ее героини. ’ -
какой бред, авторка могла просто воткнуть современный сленг в уста геройки своего романа.
+8
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Guillermo
Какое мощное исследование для диссертации - аж 200 человек спросили ..
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Demetrio-77
По поводу авторки.
Расскажу занятную историю. Рассказал мне её мой научный руководитель в универе. Когда тот в 60-е годы учился в аспирантуре в Ленинграде, у него был друг, кажется, кубинец (это не особо важно) писавший диссертацию по русскому языку. И того сильно ставила в недоумение система родов в русском языке - нет же никакой логики, почему творог мужского рода, масло среднего, а сметана женского. Т.е. по сути род как бы скорее происходит от звучания/написания слова, а не наоборот. Я не филолог сам, профессионалы поправят и исправят. Но больше всего его забавляло, что слово "мужчина" по сути женского рода, поскольку склоняется по правилам именно женского рода.
Так вот уважаемые авторки и их последователи.
Понимаю, что сложно. Автор вроде как мужик, а на самом деле женщина. И так и хочется, просится придумать этот вот феменитив.
А представьте, каково живётся нам, мужикам. Нас всё время называют словом женского рода. Страдаем, блин.
+12
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Azrat Safarov
Ответ grek087
А можно было меньше текста и больше женщин Португалии? Ди Марию какого-то хрена воткнули…
Вы невнимательно читали: тётя Мария - второй по популярности эвфемизм ;)
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Михаил Мочалов
Почему слово "авторка" выглядит так нелепо??
+7
-1
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PkA46
Ответ kaisar
Пропало желание читать дальше после этой строки.
Аналогично, дальше не читал.
+13
-7
+6
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МТБ
Авторки, менструации, бенфика. Александр, вы точно занимаетесь тем, чем планировали или жизнь свернула не туда?
+8
-2
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Rhett Butler
Жду на следующей неделе материал про овуляцию.
+8
-2
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AminO2
Новости культурки. Композиторка Софка Губайдуллина сочинила оперку по книжке писательки Шарлоттки Бронте
"Повесточка о настоящем чоловике".
+8
-2
+6
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Helge
Ответ Bayern2004
При расстройстве желудка и диарее -"Спортинг играет в гостях".
тогда уж Санкт-Паули, у них форма как раз подходящего цвета
+5
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Roman Betenya
Ответ barnauldiscovery
Автора, авторша, авториха, авторесса
Авториня
+6
-1
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Ponnistus
Ответ AntonIQ
"Авторка", мда. Вахтёрша, кассирша, билетёрша... С чего вдруг не "авторша"? Не звучит? Так не звучит из-за того, что слова нет такого в русском языке. Если уж так хотелось соблюсти повесточку, можно было написать писательница
Спасибо за приятную и грамотную речь, абсолютно согласен.
+5
0
+5
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SaintsInformed
Что подобный текст, что использование слова «авторка» лично у меня уже не вызывает ни отвращения, ни жалости, а только смех) смешные потуги автора поиграть в уже не модные и не актуальные либеральные игры) удачи, авторка
+10
-5
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impaled
Ответ Саша Пушкин
Если бы Бенфика встречалась с клубом Галицкого, то получилось бы, что к Бенфике, которая играет дома приехали гости из Краснодара.😈😈😈
"Месячное" дерби? 🤔
+6
-1
+5
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Demetrio-77
Какая, блин, ещё авторка. Господи, они уже и сюда просочились. Отстаньте от русского языка.
+7
-3
+4
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Olajuvon
Можно не бояться забивать голы, когда Бенфика играет дома!
+4
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Карррамба!
не знаю, откуда я это знаю, но «опять тётка из Красноярска приехала»
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Седесим Куиндесимов
Минус за «авторку». Если бы феминитив использовала девушка, то ладно еще, а так 😖
+6
-2
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DeGrig
После слова "авторка" перестал читать. Использование несуществующих слов в русском языке недопустимо!
+3
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Анатолий Дмитриевич
блогер Тьяго Фонсека - редкостный душнарь)
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PolarBear
Шинник играет в гостях
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nikitoq
Спартак играет дома
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