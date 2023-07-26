Когда-то Роналду жил бедно. Четвертый ребенок в семье поварихи и садовника занимал небольшую спальню многоквартирного дома на Мадейре.

В 2019-м он вернулся в квартиру детства, чтобы показать ее Криштиану-младшему. «Я так радовался, что он увидит, где я вырос», – рассказывал футболист. Подъезжая к дому, он непривычно волновался от переизбытка эмоций. А выйдя из машины, едва не заплакал, потому что встретил соседей, которых не видел много лет.

9-летний сын, ради которого затевалась поездка, тоже впечатлился. Правда, совсем от другого. В спальне он повернулся к отцу и удивленно спросил: «Папа, ты здесь жил?»

«Он не мог в это поверить», – описывал Роналду шок сына от размера комнаты.

Криштиану-младший родился в 2010-м, когда Роналду выступал за «Реал» и зарабатывал десятки миллионов евро. За следующие 10 лет лет его состояние выросло еще сильнее. В 2020-м он стал первым футболистом в истории, который заработал 1 миллиард евро. Год в «Аль-Насре» пополнит банковский счет еще на 200 миллионов.

Роналду больше не нужно ютиться в скромной спальне – он скупает роскошные квартиры и дома по всему миру.

Но даже гигантские доходы не оберегают от проблем.

Последняя покупка Роналду: хотел супердом с лифтом для машин, но стройка высасывает деньги и утопает в скандалах

Кашкайш – один из самых популярных и дорогих курортов Португалии. Город в 40 минутах езды от центра Лиссабона находится на берегу океана.

Роналду купил гектар земли в пригороде Кашкайша – Кинта-да-Маринья – в 2020 году. Почти сразу на пустыре в 200 метрах от воды началось строительство роскошной виллы на 3000 квадратных метров. Проект оценивался в 12 миллионов евро (в дополнении к 8 миллионам, уплаченным за участок) и уже на стадии сметы считался самым дорогим в Португалии.

На рендерах дом выглядит очень красиво, но такой наверняка есть еще у тысяч миллиардеров. За счет чего сложилась космическая стоимость?

Дело в начинке. Кроме тренажерного зала и 500-метровой крыши с садом, с которой открывается вид на Атлантический океан, Роналду заложил в проект спальню во весь этаж, бассейн с подводной беговой дорожкой, кинотеатр и подземный гараж с лифами для 30 автомобилей. В нем будет использоваться подъемная система, позволяющая выбрать автомобиль нажатием кнопки.

Дизайн помещений разрабатывала лучшая подруга Джорджины Родригес и архитектор Паула Бритто. Для отделки она выбрала итальянский мрамор, краны с золотым напылением и эксклюзивные фрески Louis Vuitton.

Виллу планировали закончить в июле 2023-го. Журналисты, посетившие строительную площадку за несколько дней до дедлайна, запечатлели массу недоделок. За пару месяцев до них то же самое увидел бразильский певец MC Ryan, который снял дом не только снаружи, но и проник внутрь. Там грустно: чистовой внутренней отделки просто не существует. Кажется, объект не сдадут даже в Новому году.

Вместе с увеличением сроков вырос и бюджет – сначала с 12 до 21 миллиона евро, теперь речь идет о 25-30 миллионах евро. Отчасти это связано с боевыми действиями в Украине, которые привели к подорожанию материалов и логистики.

Деньги – не проблема. В Саудовской Аравии Роналду зарабатывает 16 миллионов в месяц, поэтому отбил разницу за отпуск. Намного хуже, что против Криштиану настроены соседи. В 2020-м они радовались соседству со звездой: «Здесь он будет жить с семьей, когда завершит карьеру. Все вокруг это знают, и, конечно, мы счастливы. Роналду есть Роналду».

Летом 2023-го журналисты застали другие настроения. «Строительные работы идут три года, предстоит еще минимум год. Мы сыты по горло, – возмущался один из соседей. – Дом такой большой, что похож на больницу. Моя улица перекрыта уже несколько месяцев, сад полон пыли. Все из-за «пирамиды» фараона Роналду».

Соседи также пожаловались на исчезнувшую приватность. По их словам, теперь их участки просматриваются из окон Роналду.

Парадокс в том, что похожая проблема – и у Криштиану. Он недоволен, что вид из особняка портят поле для гольфа и автостоянка. Португалец поручил юристам выкупить землю у отеля, который владеет гольф-клубом, но владельцы отказались от сделки. По словам источника, близкого к футболисту, отказ возмутил его.

Гнев легко понять. Дом находится в 20 метрах от автостоянки и в 30 – от здания гольф-клуба с рестораном.

При таких вводных стеклянный дом превращается в аквариум. «В нем невозможно уединиться. Он слишком большой и открытый, его видно из любой точки поселка. Участок слишком мал для такого дома», – подтверждают гипотезу соседи.

Другой участок Роналду в Португалии находится рядом с заповедником на берегу реки. Там мэр заставил сносить незаконные постройки

Пенеда-Жереш – национальный парк в полутора часах езды от Порту. Он настолько огромен, что заходит даже на территорию Испании. Когда-то в районе Жереша находились римские поселения, от которых остались древние мосты, дорожные указатели и руины домов. Еще парк впечатляет лесами, холмами, водопадами и рекой Каваду.

Именно на берегу Каваду, недалеко от заповедной зоны, находится еще одна вилла Роналду, которую он построил в 2012 году. Двухэтажный дом площадью 800 метров стоит на участке в 50 соток.

Внутри – три спальни с персональными ванными комнатами и банный комплекс с джакузи и хаммамом. Снаружи – вертолетная площадка, пристань и 65-метровый гараж, хотя добраться до виллы по суше сложнее, чем по воздуху или воде. Она расположена на удалении от автомобильных трасс, а та дорога, что ведет к дому, больше напоминает асфальтированную горную тропу. Не разгонишься на спорткаре.

Строительство обошлось Роналду в 4 миллиона евро и проходило без скандалов. В Жереше футболист проводил выходные и праздники, ездил в гости к Жозе Моуриньо и агенту Жорже Мендешу – их виллы находятся неподалеку.

Спокойная жизнь рухнула осенью 2021-го, когда генеральная инспекция по сельскому хозяйству, морю, окружающей среде и территориальному планированию посчитала, что строительство велось в нарушение утвержденного проекта. Конкретно – в заповедной зоне и частично в акватории.

«Он представил нам проект, который был одобрен, но потом построил объекты вне разрешенных пределов, – горячился местный мэр Мануэль Тибо. – Хотя мы не говорим о чем-то очень значительном, это незаконно».

Даже за незначительные нарушения владелец объекта и архитектор могли предстать перед судом – речь шла о фальсификации документов. Но прокуратура заявила, что срок давности преступления вышел, и сдала дело в архив.

Роналду обязали лишь снести незаконные постройки до марта 2022-го. Под снос пошли дом, в котором останавливал двоюродный брат футболиста, пристройка к теннисному корту и сам корт, а также детская площадка. Причем детский городок сначала находился в утвержденном месте, но затем его перенесли из-за строительства вертолетной площадки.

Работ по демонтажу было так много, что до марта строители не успели. Муниципалитет сдвинул дедлайн на июнь. Возможно, лояльное поведение чиновников вызвано осознанностью Криштиану. Он передал кирпичи и другой строительный материал, оставшийся от сноса, местным жителям.

«Это добровольное решение Роналду, которое должно служить примером для владельцев недвижимости в регионе», – хвалил футболиста мэр Мануэль Тибо.

По словам мэра, Криш был не единственным нарушителем. Всего инспекция выявила 40 незаконных объектов в районе, которые принадлежали 31 собственнику. У части из них срок давности вы вышел – дела ушли в суд.

И до, и после обвинений в незаконном строительстве медиа сообщали, что Роналду продает дом партнеру по сборной Пепе. В 2019-м тот как раз перешел в «Порту» и мог регулярно приезжать в Жереш. Но сделка (писали о 2,5 миллиона евро) так и не состоялась.

Сложности есть и с квартирой в Лиссабоне: Роналду сделал незаконную пристройку на крыше, но ее заставили снести. Во всем виновата Джорджина

В собственности Роналду не только самый дорогой дом в Португалии, но и самая дорогая квартира. Футболист купил пентхаус за 7,2 миллиона евро еще в 2018-м, но личность владельца установили только спустя три года.

Сумма может смутить, но она объяснима. В Лиссабоне высокие цены даже на обычную недвижимость. Апартамент эконом-класса с двумя спальнями в центре города в среднем обойдется в 400-500 тысяч евро.

Недвижимость Роналду не просто в центре. Она рядом с главной улицей – Авенида де Либердаде, в 200 метров от отеля Intercontinental и 350 метров от Ritz.

Здание Castilho 203, в котором находится роскошный пентхаус, спроектировано архитектором Томасом Тавейрой (построил три стадиона к Евро-2004) еще в 1970-х, но несколько лет назад капитально перестроено. Работами занимался французский бизнесмен Клод Бера, который называет себя фанатом Португалии и вложил в девелоперские проекты в стране 300 миллионов евро. 14-этажный дом в Лиссабоне (плюс 4 подземных этажа) он приобрел за 12,5 миллиона, в ремонт вложил около 18 миллионов.

В результате реконструкции здание, отделанное мрамором, разделили на 20 пентхаусов: 7 – по 140 метров, 7 – по 287 метров, 5 – тоже по 287 метров, но в самой высокой части дома и с невероятным видом на парк Эдуарда VII (их назвали Skyflats).

Жемчужина проекта – пентхаус №20. Он имеет ту же планировку, что 287-метровые Skyflats: три спальни с отдельными ванными комнатами, прачечная, общий туалет, кухня, гостиная с камином. Но в отличие от других Skyflats, в квартире Роналду есть не только 21-метровая терраса, но и 260-метровая крыша. На ней – отдельный мир: зона для барбекю с камином, сад, пейзажный бассейн и 360-градусный обзор, в том числе на парк и реку Тежу.

Все это – в дополнение к общим зонам, которые присутствуют в доме: спа, открытому и закрытому бассейнам, тренажерному залу и кинотеатру.

Роналду показалось мало, и он проапгрейдил здание. Об этом в 2021-м написала газета Correio da Manhã: сообщила, что на крыше Castilho 203 образовалась пристройка. Журналисты заметили ее в сторис Джорджины Родригес, которая выкладывала видео с роскошной террасы.

На всякий случай газета обратилась за пояснениями в городской совет Лиссабона. Чиновники ответили, что не разрешали менять согласованный проект, и устроили проверку.

Специалисты посетили пентхаус и обнаружили на крыше маркизу – шатер из стекла и металла, построенный без разрешения. «Когда я увидел его, то был потрясен, – заявил Жозе Матеуш, архитектор, руководивший реконструкцией. – Этот черный ящик опирался на здание».

Черный ящик действительно не выглядел слишком стильно и нарушал несколько правил. Во-первых, он увеличил общую высоту здания, хотя по проекту оно и так имело максимальную высоту из возможных в городе. Во-вторых, его возведение не согласовали с городским советом. В-третьих, постройку должны были одобрить все жильцы дома, но они о ней даже не знали.

В июле 2021-го Роналду предложили два варианта: снести шатер или легализовать его, соблюдая все нормы. Футболист выбрал снос, но попросил перенести дедлайн с середины августа. Пристройку разрушили 7 сентября.

В марте 2023-го выяснилось, что Криштиану не смирился с потерей и все-таки получил разрешение на новый шатер. Правда, городской совет легализовал строительство затемненной беседки, а не полноценного навеса.

Проблемы с недвижимостью Роналду не заканчиваются: дом на Мадейре ограбили, квартира в башне Трампа обесценилась, в Британии мешали овцы. Хорошо только в Испании

Пандемию в 2020-м Роналду пережидал в 7-этажном особняке с двумя спортзалами, небольшим футбольным полем, масштабным бассейном внутри, бассейном на крыше и видом на Атлантический океан.

Дом на родной Мадейре футболист приобрел в 2015-м за 9 миллионов евро. Много лет в нем располагались склады, ночной клуб Bar/Club Noir и редакция местной газеты. После покупки Криштиану затеял тотальную перестройку, которая длилась четыре года.

Получилась резиденция для всей семьи, где живут мама Долорес и брат Уго, и куда Роналду приезжает время от времени. С Джорджиной и детьми они занимают два верхних этажа.

На Мадейре не было проблем со строительством или перепланировкой, но осенью 2020-го дом ограбили. Вор пробрался в гаражные ворота, которые забыл закрыть кто-то из обслуги, украл футболку «Ювентуса» с автографом КриРо, и несколько мелких вещей. Полиция оперативно задержала подозреваемого благодаря видеонаблюдению.

Кроме трех домов и квартиры в Португалии, у Роналду была или остается недвижимость еще в трех странах.

Квартиру в Нью-Йорке он купил в 2015-м за 17 миллионов евро. 240-метровый апартамент находился на верхнем этаже 58-этажного Трамп-тауэр на Пятой авеню и поражал видом на Центральный парк. Считалось, что так Криш готовится к переезду в МЛС.

Вместо жирного контракта ему прилетели обвинения в изнасиловании, Штаты превратились в синоним неприятностей (хоть дело и закрыли) – и футболист выставил квартиру на продажу. В 2022-м она ушла всего за 6,3 миллиона евро, принеся почти 11 миллионов убытков.

Виноват пузырь на рынке недвижимости – его пик пришел на момент покупки. Постепенно он сдувался (в 2019-м португалец рассчитывал выручить около 8 миллионов), пока не лопнул с наступлением пандемии.

Недвижимость в Британии тоже принесла потери. В 2008-м Роналду купил особняк под Манчестером за 3,9 миллиона фунтов. В сравнении с другими перечисленными объектами трехэтажное строение в сельской местности выполнено в сдержанном стиле, хоть и имеет пять спален.

На новом месте Криштиану прожил около года – уже летом 2009-го он перешел в «Реал». 10 лет дом пустовал, пока новый покупатель не заплатил за него 3,25 миллиона фунтов. Футболист ушел в минус на 645 тысяч.

Через два года после сделки Роналду все-таки вернулся в АПЛ. «Манчестер» нашел ему более современный дом за 6 миллионов фунтов (это выкупная цена, футболист арендовал его), но уже через неделю Криштиану, Джорджина и дети переехали. Источник The Sun объяснил, что виноваты овцы: «Несмотря на то, что дом красивый и расположен среди холмистых полей и лесов, он также близок к овцам, которые сильно шумят рано утром. Роналду – настоящий профессионал, который много времени уделяет отдыху и восстановлению после игр, поэтому было решено, что он и его семья переедут».

Пресс-служба игрока оперативно заявила, что новость полностью сфабрикована (на вопрос, в чем реальная причина переезда, ответила, что не комментирует личные сведения), но Роналду все равно попал под троллинг. Экс-защитник «МЮ» Патрис Эвра опубликовал видео, как плывет на лодке с овцами и подписал: «Не волнуйся, брат, я перегоняю своих овец подальше от твоего дома».

В новом доме за 3 миллиона фунтов (Роналду арендовал его) уже никто не мешал.

В АПЛ Криштиану переходил из «Ювентуса», но недвижимость в Италии так и не купил. Лишь арендовал виллу в Турине стоимостью 5 миллионов евро. Точнее, даже не одну виллу, а две, сплетенные воедино. Объект находится на холме и скрыт от посторонних пышными садами.

В еще одной стране Роналду имеет собственность до сих пор. И это – Испания.

Особняк в Мадриде времен выступлений за «Реал» обошелся в 5,5 миллиона евро. Он настолько огромен, что в фильме для Netflix Джорджина признавалась, как с непривычки блуждала среди семи спален, девяти ванных и дверных ручек с монограммами CR7: «Иногда мне требовалось полчаса, чтобы вернуться из гостиной, потому что я не знал дороги».

В декабре 2022-го Криштиану выставил особняк на рынок аренды. Месяц жизни по соседству с Зиданом и Симеоне обойдется всего в 10 тысяч евро.

В Марбелье португалец не играл, но на всякий случай в 2019-м купил там дом для отдыха за 1,4 миллиона евро. Вилла находится на закрытой территории рядом с еще семью особняками. Внутри все привычно: панорамные окна, тренажерный зал, кинотеатр и бассейн с видом на море.

Общая стоимость всех объектов Роналду – минимум 55 миллионов евро.

Фото: instagram.com/cristiano; engimov.pt; infinite-solutions.pt; investo-international.com; The Sun/lilicanecas; youtube.com/PortugalvistodoCeu/Helder Afonso; idealista.pt/O DIA; archdaily.com.br/Fernando Guerra; sayyestomadeira.com; cbwarburg.com; rightmove.co.uk; onthemarket.com; celebrityhomes.eu; instagram.com/georginagio