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Русские в книге Гиннеса: бесконечные рекорды Овечкина и Трусовой, грусть футбольной «Томи» и удары между ног Касаткиной

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Тимур Журавель посетил 64 матча чемпионата мира в Катаре. Одновременно с несколькими блогерами комментатор «Матч ТВ» стал первым человеком в мире, которому удалось вживую посмотреть все игры на одном турнире. Но Книга рекордов Гиннесса отказался регистрировать его достижение.

«Книга прекратила все дела с Россией и Беларусью на неопределенный срок. Таким образом, мы не можем принять ваш рекорд», – ответили на заявку британцы.

Как вообще появилась книга Гиннесса? Почему в ней есть куча абсурдных рекордов? И кто из русских успел попасть в список?

Книгу придумал сотрудник пивоваренной компании «Гиннесс» во время охоты. 20 лет ее составляли братья-близнецы, одного убили ирландские террористы

Хью Бивер родился в Южной Африке, работал инженером и министром труда Великобритании во время Второй мировой. После войны мужчина вошел в правление пивоваренной компании «Гиннесс» – крупнейшего производителя стаута в мире.

В 1951-м Бивер отдыхал с друзьями в лесах Ирландии. На охоте он не подстрелил желанную добычу – золотистую ржанку. Оправдываясь за проигранное пари, стрелок заявил, что эта птица – самая быстрая в мире. Проверить было невозможно – в те годы не существовало справочника рекордов.

Вечером Бивер подумал о миллионах британцев, которые заключают пари в пабах за пинтой «Гиннесса». Промелькнула мысль: книга с переписью рекордов имела бы успех. Но топ-менеджер закопался в делах и идея утонула в потоке других.

Через три года Бивер снова заключил пари – уже о том, что шотландская куропатка быстрее ржанки. Проверить снова было невозможно, тогда Хью снова вспомнил об идее справочника и рассказал о ней сотрудникам «Гиннесса». Помочь решился Кристофер Чэтуэй. Офисный служащий, который совмещал работу с карьерой бегуна и даже установил мировой рекорд на дистанции 5000 метров, оперативно нашел авторов.

Норрис и Росс Маквинтеры особо выделялись среди его друзей – они интереснее всех освещали спорт как журналисты, снабжая тексты кучей фактов. В 1951-м близнецы даже основали агентство, чтобы снабжать фактами и цифрами газеты, журналы, энциклопедии и рекламодателей.

Боссы «Гиннесса» выделили бюджет – и Маквинтеры сели за работу. Они составили список фактов, которые могли попасть в книгу, и разослали сотни писем ученым – физикам, зоологам, метеорологам, ботаникам, экономистам, криминологам, нумизматам. Цель – чтобы эксперты подтвердили данные братьев, а при необходимости исправили их или добавили свои.

Релиз книги состоялся в августе 1955-го. «Гиннесс» планировал продать 50 тысяч копий, но только за первую неделю книгу купили 10 тысяч раз. Пивовары несколько раз допечатывали тираж, но когда и этого не хватило, решили выпускать обновленный справочник каждый год.

Братья активно добавляли новые рекорды. Издание-1955 состояло из 198 страниц. В 1975-м оно распухло до 688 страниц. Толщина более поздних справочников зависит от формата, выбранного в тот или иной год. Например, существуют 320-страничная книга за 1991-й и 256-страничная – за 2018-й.

Маквинтеры 20 лет составляли Книгу Гиннесса вместе, совмещая это с работой на ТВ и политическим активизмом. Оба входили в консервативную партию, а Росс активно выступал за ограничения свобод ирландской общины в Британии. Например, говорил, что при заселении в гостиницы ирландцы должны предоставлять свои фотографии и регистрироваться в полиции. Отдельно и жестко он критиковал Ирландскую республиканскую армию – политическое движение за независимость Северной Ирландии. Консерватор предлагал активнее расследовать преступления ИРА и ввести смертную казнь за организацию терактов.

В ноябре 1975-го члены ИРА застрелили Росса у дома на севере Лондона. Убийцы получили пожизненный срок за смерть писателя и еще девяти жертв, но в 1999-м вышли на свободу по амнистии, объявленной в честь примирения Британии и Ирландии.

Без брата Норрис Маквинтер составлял Книгу Гиннесса до 1985 года, а до 1996-го – консультировал нового автора.

Со временем Книга превратилась в перепись абсурдных рекордов, но часть из них удаляют, чтобы люди не наносили себе вред, или за читерство

После ухода Норриса Маквинтера на пенсию пивовары провели редизайн справочника. В 1986-м в нем впервые появились иллюстрации, а с каждым годом серьезные рекорды все больше разбавлялись абсурдными. Теперь в рекордсмены мог попасть любой, а не только золотистая ржанка или великий спортсмен – так разговоров о Книге становилось больше, ее популярность росла.

В 2005-м «Гиннесс» учредил Всемирный день Книги рекордов. В четверг третьей недели ноября люди со всего мира пытаются усыновить какой-нибудь рекорд, чтобы войти в историю. В первый год празднования организаторы зафиксировали более 800 рекордов, в 2006-м – уже больше двух тысяч.

В Книгу не только добавляют рекорды, но и удаляют их. Например, в 1991-м из нее исчезли все рекорды, связанные с употреблением алкоголя. Так пропало достижение Стивена Петрозино из 1977-го, который выпил литр пива за 1,3 секунды. Правда, в 2008-м имя Петрозино вернули в список.

Похожая история с другими рекордами, которые вредят здоровью. Например, в справочнике есть записи о самой большой сауне или о самом большом числе побед на чемпионате мира по сауне, но не найти рекордов по наибольшему времени нахождения в сауне. То же самое – с шпагоглотателями. Их рекорды не фиксируют с 1990-го, хотя из Книги не исключили, чтобы у новых безумцев был ориентир.

В 2018-м из справочника удалили самый старый рекорд, связанный с видеоиграми. В 1982-м американской геймер Тодд Роджерс выиграл заезд в компьютерной гонке Dragster за 5,51 секунды. За 35 лет его достижение никто не перекрыл, только 13 геймеров добрались до отметки 5,57 секунды. Геймер Эрик Козиэл, устав бороться с рекордом, смоделировал идеальное прохождение игры и доказал, что завершить гонку быстрее 5,57 секунд – невозможно.  

В «Гиннессе» поверили доказательствам Козиэла и исключили все рекорды Роджерса. Бонусом ему запретили регистрировать новые достижения.

Попасть в Книгу Гиннесса до сих пор может любой, хотя рекорд не приносит ничего, кроме строчки в справочнике. Для профессиональных спортсменов все сильно легче

Кроме Роджерса, граждан России и Беларуси зарегистрировать рекорд может человек из любой страны. На сайте Книги Гиннесса указаны семь шагов для тех, кто хочет попасть в нее: от подачи заявки (ее рассматривают 12 недель, но за 800 долларов могут ускориться до пяти дней) до фиксации рекорда (нужно видео и минимум два свидетеля, но за дополнительную плату можно пригласить судью) и проверки критериев.
 
С профессиональными спортсменами проще. В Книге Гиннесса работают специалисты, которые оценивают рекорды. Большие достижения автоматически заносят в список, не ожидаясь заявок. Так в Книгу несколько раз попал Пеле: как лучший бомбардир в истории планеты, самый молодой автор хет-трика на ЧМ, единственный футболист, три раза выигравший ЧМ, и другие достижения.
 
 
Мо Салах по такой же схеме попал в Книгу как автор самого быстрого хет-трика в ЛЧ – в октябре 2022-го египтянин за шесть минут ввалил три гола «Рейнджерс». Юлиан Нагельсман оказался рекордсменом за достижение внутри Германии. В 2016-м Книга внесла его в список как самого молодого тренера в истории Бундеслиги.
 
Книга Гиннесса так подробно изучила футбол, что зафиксировала кучу локальных рекордов: самый кассовый фильм о футболе («Играй как Бекхэм» – 77 миллионов долларов), видеоигра с худшим рейтингом (Virtua Striker 2 для Sega 2000), самый быстрый игрок в FIFA 2016 (Матис Болли из «Фортуны»), наибольшее количество касаний мяча коленом за 30 секунд (31 раз).

При этом у фигурного катания всего 28 записей. В Книге есть имена, например, Курта Браунинга и Мики Андо как авторов первых четверных прыжков на соревнованиях и Тимоти Гейбла как первого исполнитель четверного сальхова. При этом отсутствует Юдзуру Ханю, хотя он первым прыгнул четверной риттбергер.

Вероятно, Ханю плевать: Книга не платит рекордсменам гонорары – ни за попытки, ни за рекорды. Наградой выступает только именной сертификат.

Кто из русских спортсменов попал в Книгу рекордов Гиннесса? Ниже – много удивительного

Ирина Роднина

Роднина попала в Книгу Гиннесса три раза. Лично – за три золота Олимпиад в парном катании и 10 золотых медалей с чемпионатов мира. В паре с Тессой Виртью и Соней Хени – за три женских золота на Олимпиадах (больше среди дам не выигрывал никто).

Станислав Щербаков

В 2021-м цирковой гимнаст из Иркутска простоял на одной руке 59 секунд. Теперь у него новая цель: отжаться в стойке на руках больше 52 раз – сколько повторений сделал предыдущий рекордсмен.

Правда, в апреле 2022-го профиль Щербакова заблокировали: «Много раз пробовал, думал, что пароль забыл. Потом наткнулся уже в другой организации, которая тоже регистрирует мировые рекорды, что Книга рекордов Гиннесса прекратила сотрудничество с гражданами России и Белоруссии».

Дарья Касаткина

Касаткина мощно выполняет твинеры (удары между ног) в официальных играх, поэтому WTA выбрала ее как амбассадора для попадания в Книгу. Целью поставили как можно больше твинеров за минуту. Перед встречей с судьями теннисистка заранее тренировала удар с братом.

«Там был человек, который все записывал и следил. Минимум нужно было сделать, по-моему, десять, и после каждого удара нужно было обязательно вернуться к сетке. То есть каждый раз я должна была сделать спринт до сетки, меня перекидывали свечой, я делала твинер, и он должен был попасть в корт. Я сделала, по-моему, 19 или 20, но в корт попали 18», – вспоминала первая ракетка России.

ФК «Томь»

В 2011-м «Томь» не забивала в РПЛ 1115 минут (больше 12 матчей) – с 23 июля по 20 ноября. В Книге Гиннесса рекорд записан как «самая длинная футбольная безголевая серия». Правда, без оговорки – в высшем дивизионе или во всем футболе.

Александр Овечкин

Овечкин – рекордсмен России по рекордам. В Книге Гиннесса восемь его достижений: по сезонам подряд с 30+ шайбами, сезонам подряд с 45+ шайбами, голам за одну команду, победам в Морис Ришар Трофи (награда лучшему снайперу), быстроте набора 2000 бросков, голам в овертайме, победам в списке лучших снайперов, голам за сезон для левого нападающего.

Кажется, список можно пополнять еще, но даже на примере одного человека виден недостаток Книги. В списке есть специфическое достижение в виде рекорда по шайбам для левого нападающего в отдельном сезоне, но нет глобального – абсолютного рекорда НХЛ по броскам в створ.

Александр Муромский

У президента федерации суперэкстрима России – четыре рекорда. За минуту он согнул 26 железных прутьев о голову, за 30 секунд – три толстых сковородки, за 25 секунд – 6-метровую арматуру, за три минуты порвал 11 телефонных справочников.

По словам Муромского, стать силачом его вдохновили американцы. В 1999-м он работал волонтером на шоу богатырей, вдохновился разорванными грелками и железками и начал тренировки.

Евгений Малкин

У Джино два рекорда, но всего один серьезный. В 2006-м он повторил достижение из 1918-го, забив в первых шести матчах за «Питтсбург».

В 2018-м как амбассадор Nivea Малкин участвовал в челлендже с детьми. На льду «Парка Легенд» хоккеисты выполнили 108 передач подряд. Последний пас был на Малкина, который забросил шайбу в пустые ворота.

Александра Трусова / Камилла Валиева

Трусова установила три рекорда – за первые женские четверные флип, риттбергер и лутц на официальных соревнованиях. Кажется, фигуристка специально разучивала прыжки, чтобы попасть в справочник: «Мне родители сказали, что в третий раз занесли. Я рада этому, стремилась и учила флип, чтобы его занесли в Книгу».

До ноября 2021-го Трусова обладала четвертым рекордом – за лучшие баллы в истории произвольной программы. На турнире серии Гран-при в Сочи ее обогнала Камилла Валиева. Теперь у девушки тоже есть три записи в Книге: еще за короткую программу и сумму баллов.

Равиль Хакимов

Вероятно, самый адский спортивный рекорд из России. В 2021-м Равиль Хакимов из Нового Уренгоя за 12 часов сделал 3637 подтягиваний на турнике вместе с берпи – упражнением, которое сочетает последовательное выполнение прыжка, планки и отжимания.

С детства Хакимов занимался плаванием, а берпи он попробовал только во время пандемии, когда тренировался дома. Около года мужчина ежедневно делал 90-минутные берпи-сессии и в 36 лет установил рекорд.

Рекорд по обычным подтягиваниям, кстати, тоже принадлежит России. Николай Каклимов подтянулся 4098 раз за шесть часов. В 59 лет. 

Другие рекорды России, связанные со спортом: стадион «Фишт», стояние на гвоздях и огромная звезда из людей в Орле

Сайт Книги рекордов выдает больше 3000 тысяч запросов по тегу «Россия». Среди них – сотни, что связаны со спортом. Вот самые необычные из тех, что не попали в список выше:

– сборная по мини-футболу за наибольший перевес в одном матче – победа 31:2 над Соломоновыми островами;

– стадион «Фишт» за проведение зимней Олимпиады и чемпионата мира по футболу;

– Александр Барашков за 5 минут 31 секунду в позиции фриз (самой узнаваемой позиции брейк-данса);

– Федор Конюхов за 33521 километр в воздушном шаре без перерыва – путешественник взлетел и приземлился в Австралии, обогнув Землю;

– Мария Ольшевская за задержку дыхания на 4 минуты 17 секунд в ледяной воде;

– эстафета с участием русских, американцев и других спортсменов за пересечение Берингова пролива вплавь – из-за течений вместо 86 километров они плыли 134;

– Ольга Маркина за погружение на 63,8 метра под лед с задержкой дыхания;

– орловцы за самую большую звезду из людей – 7 мая 2015-го на стадионе в Орле ее изображали 6398 участников. Через год 7511 человек изобразили цифру «450» – в честь юбилея города;

– россияне за стояние на гвоздях – в 2020-м на них одновременно стоял 151 человек.

Фото: globallookpress.com/Russian Ice Hockey Federation, Artur Widak; РИА Новости/Дмитрий Донской, Алексей Даничев, Григорий Сысоев; Gettyimages.ru/Maja Hitij

3 комментария

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Фернандо Редондо
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минус за "русских" , надо писать рОссияне. Я, к примеру, татарин и никакой не русский
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Kappa Pride
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Ответ Glukinho
Почему не основать и основательно пропиарить свою книгу рекордов? Рекордов и рекордсменов у нас хватит.
Зачем изобретать колесо, когда его уже давно придумали?
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Glukinho
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Почему не основать и основательно пропиарить свою книгу рекордов? Рекордов и рекордсменов у нас хватит.
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