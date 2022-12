Лидер Ганы – воспитанник удивительной академии. Ее основал скаут «МЮ», который купил клуб в Дании и прокачивает там игроков

Гана – одно из открытий ЧМ-2022. Самая молодая сборная турнира (24,7 года) ввалила три гола Кореи, до последнего имела шансы против Португалии и теперь может выйти в плей-офф.

Ее лидер – 22-летний Мохаммед Кудус из «Аякса» – уже оформил 2+1.

Кудус, как и партнеры по сборной – 20-летний полузащитник «Ренна» Камаль Сулемана (его хочет «Ливерпуль») и 22-летний нападающий «Брюгге» Камал Соуа – еще недавно играл за академию Right to dream. Из нее выпустились не только эти трое, но и десятки других ганцев, которые выступают по миру.

«Нам потребовалось 17 лет, чтобы превратить академию в лучшее учебное заведение в Африке к югу от Сахары. В академии – восемь полей и школа, полностью аккредитованная на Кембриджских международных экзаменах. Кроме того, у нас есть единственная академия для девочек в Африке», – говорит основатель Right to dream и бывший скаут «МЮ» Том Вернон.

Когда Вернона спрашивают, в чем цель его академии, тот отвечает: «Сделать человека, а не футболиста».

Вернон запустил академию в собственном доме. Из 16 человек 14 остались в футболе (даже в «Фулхэме») или уехали на учебу в США

Британец Вернон оказался в Гане в 19 – тренерские слоты на родине были забиты, и он поехал в Африку. Там парень поразился двум вещам: россыпи талантов, которые бегали по пыльным полям, и уровню бедности. По его словам, многие юные игроки питались раз в день, а из трех категорий взрослых, с которыми они постоянно общались, – родители, учителя, тренеры – их стабильно колошматили две.

У предприимчивого Тома возник план: создать в Гане собственную академию – без рукоприкладства, с нормальными условиями и общеобразовательной средой, чтобы дети учились не только футболу.

Первый набор Вернон поселил в своем доме, где жил с девушкой. Он купил двухярусные кровати, сдвинул столы (они тоже стали спальными местами) и запустил 16 человек. Тренеров набирал среди тех, кто только закончил школу, но не поступил в университет. Про источник денег спустя годы Том отвечал уклончиво: «Не раз казалось, что они заканчиваются. Нужно было суетиться, чтобы все сохранить».

Самопальная академия дала результат: из 16 выпускников трое остались играть в Гане, пятеро заключили профессиональный контракт в Европе (например, Кинг Гьян оказался в «Фулхэме»), шестеро закончили университеты в Америке.

Образование – то, на что изначально ставил Вернон. В отличие от других академией, Right to dream не зацикливается на футболе. У выпускников есть два пути: остаться в большом футболе или получить спортивную стипендию в США.

За последние 12 лет ученики Вернона получили от Америки около 45 миллионов долларов в виде стипендий. Некоторые поступили в колледжи Лиги плюща, а 22-летний Уссени Бауда окончил Стэнфордский университет. В 2022-м «Сан-Хосе» выбрал его на драфте – теперь Бауда сыграет в МЛС.

За учеников, выбравших образование, академия не получает денег, но британец не сильно стремится к прибыли: «В других академиях совет директоров анализирует людей как цифры в электронной таблице и оправдывает инвестиции, но это фундаментальная ошибка».

Со стороны Вернон больше похож на мечтателя, чем на бизнесмена. Например, вот так он объясняет одну из задач академии: «Население Африки стремительно растет. К 2050 году африканцев будет 2,2 миллиарда. Миллиард из них – моложе 25 лет. Мы должны предоставить континенту положительные образы для подражания, которым молодежь могла бы следовать и к которым стремилась».

В академии есть уроки по развитию личности и робототехнике. Перед поступлением кандидатов тестируют на когнитивные способности, а на поле проверяют мышление и технику

Ежегодно скауты Right to dream просматривают 25 тысяч юношей и девушек в возрасте 10-11 лет. Уже не только в Гане, но и в соседних странах – Кот-д’Ивуаре, Того, Буркина-Фасо. В каждом регионе они отбирают по 15-20 человек. «В первую очередь мы ждем от игроков высокий технический порог и игровой интеллект, – говорит директор по подбору персонала Right to dream Джо Малберри. – В 11 лет этот уровень в Гане выше, чем в Англии, потому что погода здесь позволяет детям играть на улице каждый день».

После первичного отсева мальчиков и девочек сажают за парту – проверять когнитивные способности. Чтобы пройти тест, не нужно обладать академическими знаниями – достаточно свободно мыслить. Мозги проверяют на будущее – в академии больше времени проводят за партой, чем на поле.

Сейчас в Right to dream занимаются 82 человека. У каждого – стипендия на 6 лет, которую нельзя отозвать. «Мы любим работать с детьми, это наша мотивация. У нас даже в мыслях нет отправить кого-то домой после плохого сезона. Это аморально, так мыслят банкроты», – объясняет Вернон.

Жесткий конкурс оправдан. С одного поля и общежития дома у Тома академия разрослась до восьми полей, общежития для 90 спортсменов и общеобразовательной школы с аккредитацией Кембриджа – ее получили, чтобы проще поступать в международные вузы.

Aerial view of Right to Dream Academy Football Academy, Old Akrade, Eastern Region Ghana. Absolutely breathtaking environment. Photo credit: Yaw Opare pic.twitter.com/wCDXCU592Y — Saddick Adams (@SaddickAdams) February 18, 2019

«Наши ученики – из семей, которые выживают менее чем на 2 доллара в день. Представьте, что после этой нищеты они попадают в среду, где нет телесных наказаний, с четырехразовым питанием и травяными полями», – продолжает Вернон.

Он говорит, что в таких условиях легко подумать: жизнь удалась, и остановиться в развитии. По этой причине, кроме футбола в Right to dream отдельно занимаются формированием характера: «Пути, по которым пойдут наши ученики, больше зависят от характера. Если вы спросите любого молодежного тренера в мире, кто из игроков преуспел, он ответит, что это всегда те, у кого был сильный характер».

Эдди Менса, управляющий директор Right to dream, тоже говорит о работе над личностью: «Люди часто забывают о психологии, хотя она невероятно важна. Только представьте: мы сидим рядом в одном классе, вместе играем в футбол, а потом ты получаешь многомиллионный контракт, а мне приходится возвращаться домой. Это очень болезненно и сильно влияет на мозг».

Для формирования характера в академии есть отдельные уроки по психологии, а каждое утреннее собрание по понедельникам заканчивается словами, которые игроки произносят хором: «Мы больше, чем футболисты».

Стандартный день в Right to dream начинается в 7:30 утра: дети умываются и идут в школу. Учеба заканчивается в 13:30. В 16:30 – 2 часа тренировок, но только 4 раза в неделю. В остальные дни они занимаются другими видами спорта: теннисом, регби или баскетбол. По субботам проводят большой футбольный турнир.

Учеба в школе – это не только изучение скучной математики. В академии, например, есть лаборатория Lego и уроки робототехники. Ее преподает 36-летний Джозефус Кристиан Тейлор. В 2018-м Тейлор повез школьников на международное соревнование по робототехнике в Детройте, где команда из Ганы заняла 8-е место среди 23 стран.

Домой дети возвращаются три раза в год – по месяцу в апреле и в августе и еще на месяц – в Рождество.

Вернон продал академию миллиардеру из Египта. Он вложит в нее больше 100 млн долларов и продолжит развивать в том числе женский футбол

В 1999-м Вернон стартовал с бюджета в 50 тысяч долларов.

В 2019 году Right To dream заработала 30,4 миллионов долларов, потратила – 26 миллионов. Доход принесли продажи игроков и спонсоры. У академии есть контракты с Nike, британской нефтегазовой компанией Tullow Oil и американской строительной компанией Caterpillar.

В январе 2021-го финансовый статус изменился: контрольный пакет Вернона выкупила Mansour Group. Холдинг не связан с шейхом Мансуром из «Манчестер Сити», его владелец – египетский миллиардер Мохаммед Мансур (владелец франшизы McDonald’s в Египте), управляющий директор – сын Лутфи Мансур. Семья пообещала инвестировать в проект 118 миллионов долларов.

«Мы не только семья футбольных фанатов, – говорил после сделки Мансур-старший. – Мой дядя Мостафа Камель Мансур представлял Египет на чемпионате мира 1934 года. Мы также стремимся поддерживать людей по всей Африке через наши фонды и другую благотворительную деятельность. Мы давно следили за Right to dream, потому что верим, что спорт помогает воспитывать людей».

Вернон остался миноритарным акционером и теперь отвечает за развитие академий по всей Африке. Первый филиал запланировал в Каире, там же появится профессиональная женская команда.

Женский футбол – отличительная фишка Right to dream. В Африке он находится в зачаточном состоянии – мешают отсутствие условий и стереотипы. Чтобы поступить в академию Вернона, 14-летней Пейшенс Кум пришлось переубеждать мать: «Она не хотела, чтобы я шла в Right to dream. Считается, что девочки не играют в футбол. Но учителя объяснили ей, что академия — это отличная возможность получить хорошее образование».

Кум призналась, что хочет однажды сыграть за сборную, но тут же добавила: «Правда, в футболе недостаточно денег, чтобы девочки могли содержать семью. Моя мечта — стать бухгалтером».

Основатель не видит в далекой от футбола мечте ничего плохого: «Наша основная цель – воспитывать граждан мира».

Вернон купил датский «Нордшелланд», чтобы развивать игроков из Ганы. Его команда – самая молодая в Дании и каждый сезон совершает мощный трансфер на выход

За 23 года Right to dream выпустила 144 ученика. 61 из них заключили профессиональный контракт, еще столько же – уехали на учебу в США. Только 5% из 144 человек не нашли себя в футболе или в образовании.

Среди профи есть, например, Маджид Уорис. Бывший нападающий «Спартака» представлял Гану на ЧМ-2014, играл за «Порту» и «Лорьян», а теперь пылит в «Анортосисе».

Несколько человек после академии попали в систему топ-клубов: Томас Аджири, Разак Нуу, Мохаммед Абу, Годсвей Донье, Эрнест Агьир, Энок Кваква, Доминик Одуро, Дивайн Наа, Коллинз Танор, Бисмарк Аджей-Боатенг и Томас Агепонг в разные годы числились в системе «Манчестер Сити» – помогли британские связи Вернона.

Многие игроки принадлежали командам попроще: Даниэль Овусу – «Фулхэму», Кинглси Фоби – «Уотфорду», Джордж Дэвис – «Гройтен Фюрту» (9 матчей), Эммануэль Нтим – «Валенсьену» (116 матчей), Келвин Офори прямо сейчас выступает за «Падеборн».

Но больше всего выпускников Right to dream прошли через систему датского «Нордшелланда». С 2015-го им владеет Том Вернон.

«Некоторые игроки уходили из академии за 150-200 тысяч долларов, а через 18 месяцев их перепродавали за 3-4 миллиона, – объяснял британец причины покупки европейского клуба. – Я подумал: для роста нам нужны деньги, так почему бы не сделать еще один шаг вверх по пищевой цепочке и не развивать выпускников самим?»

По его словам, он не преследует личную выгоду – все деньги, которые зарабатывает «Нордшелланд», возвращаются в проект: «Мы не забираем дивиденды. За счет них мы делаем академию устойчивее. Речь о расширении философии».

Много лет Вернон действовал через посредников. В 2005-м стал скаутом «МЮ» по Африке и предлагал игроков лично Фергюсону. Тот не прислушивался. Потом он договаривался с небольшими скандинавскими командами, но те работали в своих интересах, и Right to dream получала лишь небольшой процент от перепродаж.

«Нордшелланд» открыл новые возможности. Именно из него Мохаммед Кудус перешел в «Аякс» за 9 миллионов евро (2020 год), Камаль Сулемана – в «Ренн» за 15 миллионов (2021 год), Симон Аденгра – в «Брайтон» за 8 миллионов (2022 год).

С 2016 года клуб продал игроков на 86,5 миллиона евро. Почти все выручили за собственных воспитанников – из Ганы или из Дании, где Вернон переосмыслил академию.

С 13 лет все игроки занимаются по той же модели, что и главная команда. Аналитики разработали ее на основе изучения матчей Лиги чемпионов. Основа – игровой стиль, который разбит на 8 фаз: 4 фазы атаки и 4 фазы защиты. «Мы не даем тренерам книги с упражнениями, которые они должны показывать детям, – объяснял владелец. – Мы лишь говорим, чтобы на занятиях они отрабатывали ситуации, которые наиболее часто возникают в игре».

Как пример Вернон приводит отработку действий в атаке: «Данные показывают, что 85% всех голов забивается из штрафной. Чем ближе мяч к воротам, тем больше шансов забить. Тренеры должны в деталях показать, как создавать эти шансы».

Каждую тренировку «Нордшелланда» снимают с пяти ракурсов, а тренеры (в том числе Майкл Эссьен, он работает ассистентом в главной команде) регулярно дают обратную связь игрокам. Как и в Right to dream, в датском клубе многое построено на воспитании характера. Для этого Вернон создал движение Common Goal. Его участники – молодые футболисты из Дании и Ганы – ездят друг к другу в гости, чтобы обмениваться опытом и лучше узнать другую культуру.

Но любые программы и тренировки не работали бы без доверия молодым. «Нордшелланд» – с отрывом самая юная команда датской Суперлиги и даже Европы. Средний возраст ее заявки – 21,2 года. У ближайших преследователей в Дании из «Ольборга» – 23,3 года.

Молодость не мешает «Нордшелланду» лидировать в чемпионате: после половины сезона команда везет «Копенгагену» 8 очков, а в последнем туре перед ЧМ прихлопнула тот самый «Ольборг» – 5:1. В составе вышло 9 футболистов в возрасте 21 года и младше. Трое из них оказались выпускниками ганского отделения Right to dream.

В честь проекта теперь называется и стадион «Нордшелланда» – Right to dream Park. Поверх трибуны большими буквами выведен новый девиз клуба – Everyone has the right to dream.

«20 лет Южная Америка успешно экспортировала в Европу тренеров, игроков и стиль. Из Африки мы видели только игроков, но мы можем экспортировать оттуда тренеров и философию», – мечтает Вернон.

По его словам, все это по-прежнему не ради денег: «Они тут ни при чем. Мы просто хотим, чтобы игроки использовали футбол как возможность изменить свою жизнь и жизнь страны, из которой они родом».