Химки и спорт – давно безумие: как-то мэр вымогал взятки у IKEA, а компания предложила перевести $1 000 000 на детский спорт

До детей деньги так и не дошли.

На неделе «Химки» устроили очередной акт безумия: уволили Сергея Юрана после мощного старта и заявления, что тренер в клубе – всерьез и надолго. Предыдущие серии можно найти здесь (1, 2, 3) – и это произошло в футболе только за последние два сезона.

Другой городской спорт тоже отличается странностями: например, баскетбольные «Химки» обанкротились через год после условного чемпионства в Единой Лиге ВТБ (сезон не доиграли из-за пандемии) и теперь должны игрокам миллионы евро.

Удивительным вышло и первое появление футбольных «Химок» в РПЛ – начали бодро с Титовым и Тихоновым в составе, а закончили 10 очками за 30 матчей, проблемами с формой и словами Андрея Червиченко: «Паралимпийцы! Или ребята молодые, или легионеры какие-то непонятные. Одного, говорят, прямо с пляжа вытащили. Они бы еще кенгуру в футболку «Химок» одели и на поле выпустили!»

Президентом той команды был Владимир Стрельченко – скандальный мэр Химок, которого обвиняли в коррупции и жестоких нападениях. Босс IKEA в России Леннарт Дальгред даже написал книгу на основе деловых контактов с ним. Основной посыл книги – каково открывать бизнес в России, но важная деталь пейзажа – местный спорт.

Рассказываем подробнее.

IKEA очень хотела открыться в России и сначала ей все помогали. Но потом в Химках сменилась власть

Основатель IKEA Ингвар Кампрад мечтал открыть магазин в Москве еще во времена СССР, хотя против выступало все его окружение. В 1970-х он совершил ознакомительную поездку по стране, в 1988-м переубедил коллег – вложиться в Союз вместо США и даже встретился с председателем совета министров Николаем Рыжковым. Мужчины договорились об экспансии в восемь городов-миллионников, реализации помешал развал страны.

В 1990-х случились путч, расстрел Белого дома и дефолт, но IKEA рискнула: в 1995-м компания на 49 лет арендовала 16 гектаров земли на Ленинградском шоссе (сейчас на этом месте находится офисный центр «Химки бизнес парк», а участок принадлежит шведам), через несколько лет – еще 44 гектара в 600 метрах от первого места. Сначала хотели строиться вообще внутри МКАД, но планам помешал Юрий Лужков, который заломил за аренду астрономические деньги.

В 2000-м на 44 гектарах открылась первая в России IKEA и началось строительство «Мега» – семейного торгового центра с флагманской IKEA и сотней более мелких арендаторов. Шведы хотели обкатать пилотный проект мегамоллов именно в России, власти Химок и Подмосковья были заинтересованы в иностранных инвестициях и развитии региона. Особенно шведам помогали мэр Химок Юрий Кораблин (позже владел футбольной «Венецией») и Михаил Мень – сын богослова Александра Меня, в те годы вице-губернатор Московской области.

В 2001-м Кораблин ушел с должности, в 2002-м Меня перевели в правительство Москвы. На следующий год Химки возглавил Владимир Стрельченко – ветеран войны в Афганистане, который уволился из армии только в 1999-м, а уже через три года получил пост зам министра ЖКХ в правительстве Подмосковья. Помогло военное прошлое: Стрельченко был активистом движения «Боевое братство», которое создал губернатор МО Борис Громов – тоже «афганец», генерал, отвечавший за вывод войск.

Смена власти – начало серьезных проблем IKEA, которая до этого сталкивалась только с частностями в виде безумного прайса от Лужкова или запрета на строительство эстакады через Ленинградское шоссе, потому что она загораживала вид на противотанковые ежи – памятник участникам Великой Отечественной войны, который принадлежал Москве.

Новый мэр Стрельченко просто не хотел, чтобы шведы открылись в Химках. Или хотел, но получив что-то взамен для себя. «Администрация города во главе с мэром единым махом объявила недействительными все соглашения, которые мы заключили с предыдущей администрацией», – писал CEO IKEA в России Леннарт Дальгрен в книге «Вопреки абсурду. Как я покорял Россию, а она – меня».

Жаловаться было бесполезно. Когда Дальгрен сделал это в разговоре с губернатором Громовым, тот пришел в ярость: «На повышенных тонах он ответил, что, если нам что-то не нравится в России, нас здесь никто не держит».

Химки сорвали открытие мегамолла и постоянно создавали IKEA проблемы. Обещание выплатить миллион на спорт не помогло

При старых боссах Подмосковья IKEA легко решала проблемы. Например, при строительстве «Меги» в Теплом стане возник вопрос с вырубкой деревьев. Компания сделала крупное пожертвование на спорт Московской области – и получила разрешение на вырубку.

«Афганцы» повысили ставки. При строительстве дистрибуционного центра под Солнечногорском инспекция выявила десятки нарушений и закрыла стройку. Когда шведы предложили перечислить в фонд области 10 миллионов рублей на поддержку пожилых жителей, глава района Владимир Попов выбежал из кабинета в ярости. Вернулся только через несколько дней – с требованием перевести 30 миллионов. На словах договорились, что деньги действительно пойдут на помощь пожилым.

Похожую историю Леннарт Дальгрен пытался провернуть со Стрельченко: под камеры – чтобы обеспечить прозрачность – пообещал мэру миллион долларов на поддержку детского спорта. «Я думаю, что эту взятку я с удовольствием приму для района. И это будет официально проведено. И официально отчет будет представлен компании IKEA, что эти деньги будут израсходованы», – шутил мэр.

«Вскоре после этого со стороны администрации посыпались обвинения», – вспоминал Дальгрен.

Обвинения выглядели странно. Например, боссам Химок не нравилось, что при строительстве молла IKEA сбрасывает землю с одной части арендованного участка на другой. По мнению чиновников, это приводило к деформации рельсов и могло стать причиной крушения поездов на находившейся рядом железной дороге. Компанию кошмарили проверками, параллельно предлагая вернуть участок городу. В другой раз IKEA оштрафовали за снег на крыше, который шел всю ночь. Еще одна история: город запретили шведам строить мост рядом с будущим торговым центром, объясняя, что его может возвести только определенная компания.

Но главной проблемой стал газопровод по границе арендованного участка. Под строительство «Меги» шведы планировали увеличить пропускную способность дороги, возведя развязку. В администрации ответили, что это невозможно из-за газопровода высокого давления. Более того – из-за него нельзя использовать и старую дорогу, по которой с 2000 года ездили посетители IKEA. Какой у ситуации выход, боссы Химок не говорили: объясняли, что этот вопрос находится вне компетенции города.

За советом Леннарт Дальгрен пошел к владельцу мебельного центра «Гранд», расположенного рядом с IKEA. Тот ответил, что компания должна принять условия города. «О том, что это за условия, он говорить отказался», – писал Дальгрен. Известный российский адвокат, к которому CEO в России тоже пришел за консультацией, ответил коротко: «Заплатите им».

Похожие мысли уже посещали Дальгрена («Чиновникам явно было нужно от нас что-то еще»), но платить взятки открыто компания не могла. А пожертвования на спорт и дома престарелых не устраивали Химки.

Чтобы закрыть вопрос, IKEA обратилась напрямую в правительство Московской области. В ответ оттуда пришел вариант договора о сотрудничестве: по нему шведы обязались бы сделать десятки вещей для региона, а область лишь обещала содействие. Не помогли выходы на правительство России и на «Газпром».

Тогда иностранцы пошли на пролом: объявили, что «Мега» в Химках откроется 10 декабря 2004 года – как и планировали раньше, плюс запустили мощную кампанию в международных медиа, где обвинили город в шантаже, саботаже и вымогательстве. Администрацию это не смутило: Стрельченко по-прежнему не принимал объект в эксплуатацию, другие чиновники угрожали, что оцепят территорию вокруг молла в день открытия.

Оцепления не было, но в торжественный день все выглядело странно: в «Меге» работали лишь два магазина – IKEA и «Ашан», а другие 200 арендаторов все еще ждали разрешения от мэра. «По окончании официальной части я пошел в наш магазин. Там было полно людей, я пытался выяснить, что они думают о происходящем. Большинство без труда отвечали на мой вопрос: все были убеждены, что IKEA просто не заплатила властям или заплатила недостаточно», – вспоминал Дальгрен «открытие без открытия», как он назвал его в книге.

Вместо детского спорта деньги ушли на пенсионеров – мэр испугался, когда они перекрыли Ленинградское шоссе

Перемирие наступило неожиданно. Отчаявшись решить вопрос в одиночку, IKEA направила обращение губернатору от имени арендаторов – крупных российских и иностранных брендов. Через четыре дня Дальгрена пригласили на встречу в мэрию Химок, где Стрельченко объявил, что губернатор Громов одобрил открытие мегамолла. Его аргумент: «Если арендаторы не смогут открыться до Нового года, это отрицательно повлияет на имидж Московской области и Химкинского района».

По словам российского босса IKEA, в этот момент Стрельченко выглядел человеком, который хотел бороться, а ему запретили. «Когда он понял, что проиграл, он сказал мне: «Я не знал, что IKEA настолько мощная компания, что может подкупить средства массовой информации во всем мире». Он и представить не мог, что есть вещи, которые люди могут делать и просто так, не за деньги», – рассказывал позже Дальгрен.

По его словам, в 2004-м расстроенный Стрельченко даже отказывался от совместной пресс-конференции, но все-таки пришел на нее. Там Дальгрен напомнил о собственном обещании – перевести миллион долларов на детский спорт Химок, несмотря на то, что администрация не позволила открыться в срок. На это мэр заявил: «Подобные взносы такая большая компания могла бы делать ежегодно».

До спорта деньги не дошли, до детей – тоже. В 2005-м Россия провела монетизацию льгот: бесплатные лекарства и проезд на транспорте заменили денежными выплатами, которые оказались сильно меньшей компенсацией. В ответ пенсионеры устроили протесты по всей России, а в Химках организовали митинг у городской администрации и перекрыли Ленинградское шоссе.

Спасая положение, Стрельченко вспомнил о миллионе от шведов. В письме Дальгрену он просил разрешение перенаправить миллион с детского спорта на пенсионеров. «Понимая, что мэр находится в непростой ситуации, я уступил его просьбе», – объяснял представитель IKEA.

Позже журналисты спрашивали у него, считает ли он, что перевод миллиона долларов в обмен на решение проблем – коррупция. Дальгрен все отрицал: «О, нет, это совсем другое дело. Планируя открытие нового магазина, мы всегда обсуждаем инфраструктуру вроде мостов и дорог. И вместе с этим обсуждаем социальные проекты — не только в России, но и в Италии, и во Франции. Например, к нам как-то пришел директор школы и рассказал, что в школе нет системы пожаротушения, и я предложил заплатить за нее. Это нормальное поведение IKEA и любой другой компании».

Бонус: вероятно, IKEA в России все-таки платила взятки, но называла это по-другому

Дальгрен не говорит об этом в книге, но несколько медиа писали, что миллионом на спорт/пенсионеров история в Химках не закончилась. По информации «Новой газеты», IKEA перевела в пользу города еще 3,5 миллиона евро – уже на счет МУ «Химдор», который возглавлял Виктор Устинов – человек из команды мэра. Считалось, что Химки обещали вложить эти деньги в строительство путепровода на улице 9 мая, но отчет по нему так никто и не представил.

В 2010 году шведская газета Expressen написала, что российская IKEA не раз оказывалась во взяткоемких ситуациях. Ссылаясь на внутреннюю переписку компании, медиа утверждало, что менеджер среднего звена Йоаким Виртанен предупреждал российских начальников, что подрядчик петербургской IKEA постарается получить разрешение властей на подключение электроэнергии нелегальным путем – с помощью взяток. В ответ руководители заявили: «Мы одобряем произведенную установку электрооборудования в соответствии с нашими планам». IKEA никак не комментировала скандал, но уволила трех сотрудников, которые проигнорировали опасение.

Леннарт Дальгрен прямо не говорил о взятках (исключение – комментарии перед открытием «Меги» в Химках, чтобы повлиять на Стрельченко), но часто ситуации, которые он описывал, не назовешь по-другому. Швед называл их пожертвованиями и добавлял: «Если бы мы ждали, пока нам выдадут все разрешения, мы потеряли бы годы».

***

Леннарт Дальгрен уехал из России в 2006 году, открыв четыре «Меги» и оставив в стадии строительства еще шесть. До 2009 года он занимался подбором топ-менеджмента компании в Швеции, а потом ушел из нее. Когда через год к нему на интервью приехал журналист «Русского репортера», Дальгрен встретил его на старом Saab и отвез в гости – «в скромный двухэтажный сборный коттедж, точную копию соседнего дома, стоящего в пяти метрах от него».

Владимир Стрельченко работал мэром Химок до 2012 года. С тех пор он пропал из публичного поля, но в интернете легко найти информацию о его владениях в Хорватии (там на бывшего вице-президента «Химок» и ближайшего партнера экс-мэра даже записан футбольный клуб «Истра-1961», за который недавно играл Сердер Сердеров), Турции и в России.

Сын Владимира Стрельченко в 2019-м попал под санкции США как участник хакерской группировки Evil Corp. Дочь в 2018-м окончила девятый класс школы на Рублевке и стала моделью.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов, Алексей Филиппов, Григорий Сысоев, Борис Бабанов, Руслан Кривобок; commons.wikimedia.org