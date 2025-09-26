«Ман Сити» и Савио близки к продлению контракта до 2031 года. Переговоры – на финальной стадии
Савио Морейра продлит контракт с «Манчестер Сити».
Английский клуб близок к подписанию нового долгосрочного соглашения с 21-летним вингером, сообщает Фабрицио Романо. Переговоры находятся на финальной стадии.
The Atheltic уточняет, что этот контракт будет рассчитан до 2031 года.
Отмечается, что ранее «горожане» отклонили два предложения «Тоттенхэма» о трансфере игрока.
В текущем сезоне бразилец провел 4 матча во всех турнирах и забил 1 гол. Его статистика – здесь.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?67982 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости