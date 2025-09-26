«Ман Сити» и Савио близки к продлению контракта до 2031 года. Переговоры – на финальной стадии

Савио Морейра продлит контракт с «Манчестер Сити».

Английский клуб близок к подписанию нового долгосрочного соглашения с 21-летним вингером, сообщает Фабрицио Романо. Переговоры находятся на финальной стадии.

The Atheltic уточняет , что этот контракт будет рассчитан до 2031 года.

Отмечается, что ранее «горожане» отклонили два предложения «Тоттенхэма » о трансфере игрока.

В текущем сезоне бразилец провел 4 матча во всех турнирах и забил 1 гол. Его статистика – здесь .