О нет, Медведев отдал финал Australian Open – c 2:0 по сетам. Снова
Нам всем надо выговориться.
К сожалению, все так: Даниил Медведев уверенно взял два сета в финале у Янника Синнера, ровно шел с ним в третьем – но все сломалось.
Итальянец забрал третью партию брейком при 5:4, четвертую – так же, а в пятой взял подачу россиянина даже раньше.
Как и два года назад – тогда с Рафаэлем Надалем – Даниил Медведев упустил очень близкий шанс выиграть второй турнир «Большого шлема».
Медведев – первый в истории, кто отдал два финала «Шлемов» с 0:2 по сетам. До него на Australian Open такого вообще не случалось.
Причем в матче с Синнером россиянин проиграл всего на один розыгрыш меньше (141:142) – и вот такой итог.
Как же так...
Как все это было. Детали
Фото: Gettyimages.ru/Graham Denholm
Даниил не заслужил ни слова упрёка. Шесть часов сделали разницу. Он проиграл лучшему теннисисту на данный момент. Всё справедливо и логично.
Даня ещё возьмёт своё, не сомневаюсь.
Синнеру поздравления с заслуженной победой.
Но за концовку третьего сета обидно... Очень...
Почему, например, Тим в финале РГ-19 два сета играл на равных с Надалем, а потом проиграл 6:1 6:1? Что, Надаль вдруг изобрёл новую тактику? Конечно, нет; просто Тим устал (двумя днями раньше он играл пятисетовик с Джоковичем), и Надаль снёс его с корта.
Примерно то же было тут. Медведев после второго сета упёрся в стену, он просто выдохся после трёх пятисетовиков и не мог играть так, как в первые полтора сета. На силе воли он сопротивлялся, даже организовывал себе какие-то шансы, но по сути Синнеру нужно было лишь играть в свой теннис, ничего особо не выдумывая. Итальянец справился, он молодец. Медведев тоже молодец, это был его лучший финал после победы над Джоковичем.
Сегодня вроде все было нормально, а не вылез. Ни у него сил не осталось, ни у меня ругать его тоже нет сил.
Чего - то опять не хватило. Хорошо, что один шлем есть, но достоин то большего. Может с психологией надо работать ещё лучше, чтоб в решающие моменты не разваливаться. Всё равно молодец. Лучше теннисиста у нас сейчас нет. Спасибо, что был на турнире до конца, и дал возможность болеть до конца
это максимум, чего мог и достиг на турнире Даниил. Спасибо, воин!
Уже в этот момент было понятно, что Даня сдувается, а Синнер только прибавлять начинает.
Ну и когда в 3 и 4 сетах отдавал свои подачи в концовках, ощущение это становилось только сильнее.
В 5м игра была до первого брейка, и завершилась логичным поражением Медведева.
Нужно было просто в третьем дожимать, пока Синнер еще не понял, что происходит.
После Зверева тупо физики не хватило. Да и по инфографике было видно, что Даня провел на корте на 6 часов больше Синнера, это напрямую и сказалось.
Это все равно были хорошие 4 часа и прекрасный матч!
Плюс усталость Даниил после сложнейшего четвертьфинала и убойного полуфинала, где сам вытащил с 0-2.
Претензий к Медведеву никаких, он сделал всё что мог и даже больше. Но всё равно обидно.
он же сам себе их накинул. мог не один матч закрывать раньше, но сам себе гадил.
вот ответка и прилетела в финале