О нет, Медведев отдал финал Australian Open – c 2:0 по сетам. Снова

Нам всем надо выговориться.

К сожалению, все так: Даниил Медведев уверенно взял два сета в финале у Янника Синнера, ровно шел с ним в третьем – но все сломалось.

Итальянец забрал третью партию брейком при 5:4, четвертую – так же, а в пятой взял подачу россиянина даже раньше.

Как и два года назад – тогда с Рафаэлем Надалем – Даниил Медведев упустил очень близкий шанс выиграть второй турнир «Большого шлема».

Медведев – первый в истории, кто отдал два финала «Шлемов» с 0:2 по сетам. До него на Australian Open такого вообще не случалось.

Причем в матче с Синнером россиянин проиграл всего на один розыгрыш меньше (141:142) – и вот такой итог.

Как же так...

Фото: Gettyimages.ru/Graham Denholm