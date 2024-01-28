Глаз Народа
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О нет, Медведев отдал финал Australian Open – c 2:0 по сетам. Снова

Australian Open Australian Open
Янник Синнер Янник Синнер
Даниил Медведев Даниил Медведев
Теннис Теннис

Нам всем надо выговориться.

К сожалению, все так: Даниил Медведев уверенно взял два сета в финале у Янника Синнера, ровно шел с ним в третьем – но все сломалось.

Итальянец забрал третью партию брейком при 5:4, четвертую – так же, а в пятой взял подачу россиянина даже раньше.

Как и два года назад – тогда с Рафаэлем Надалем – Даниил Медведев упустил очень близкий шанс выиграть второй турнир «Большого шлема».

Медведев – первый в истории, кто отдал два финала «Шлемов» с 0:2 по сетам. До него на Australian Open такого вообще не случалось.

Причем в матче с Синнером россиянин проиграл всего на один розыгрыш меньше (141:142) – и вот такой итог.

Как же так...

Как все это было. Детали

Фото: Gettyimages.ru/Graham Denholm

121 комментарий
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Да нечего тут выговариваться.
Даниил не заслужил ни слова упрёка. Шесть часов сделали разницу. Он проиграл лучшему теннисисту на данный момент. Всё справедливо и логично.
Даня ещё возьмёт своё, не сомневаюсь.
Синнеру поздравления с заслуженной победой.
Но за концовку третьего сета обидно... Очень...
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За разговорами о тактике и технике часто забывают, что теннис -- это в первую очередь физический вид спорта.
Почему, например, Тим в финале РГ-19 два сета играл на равных с Надалем, а потом проиграл 6:1 6:1? Что, Надаль вдруг изобрёл новую тактику? Конечно, нет; просто Тим устал (двумя днями раньше он играл пятисетовик с Джоковичем), и Надаль снёс его с корта.
Примерно то же было тут. Медведев после второго сета упёрся в стену, он просто выдохся после трёх пятисетовиков и не мог играть так, как в первые полтора сета. На силе воли он сопротивлялся, даже организовывал себе какие-то шансы, но по сути Синнеру нужно было лишь играть в свой теннис, ничего особо не выдумывая. Итальянец справился, он молодец. Медведев тоже молодец, это был его лучший финал после победы над Джоковичем.
+89
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+84
он не сдался, коленки не дрожали, никаких претензий он сам себе высказать не сможет. После таких финалов уверенность наоборот только растет - он прекрасно знает почему проиграл
+44
-5
+39
что тут выговариваться? Просто бензин кончился и все.
+37
-4
+33
Даня свой финал провел в полуфинале, вытащив тяжелый матч, а здесь тупо устал. невероятно провести 24 часа за турнир на корте. скажем спасибо Дане, не унывай, еще победишь на других шлемах.
+25
-2
+23
То, что с Сафиулиным на БШ происходит в 1-м круге, с Рублевым в 1/4 финала, а с Медведевым в финале ..
+23
-1
+22
Ответ volens-docens
Да нечего тут выговариваться. Даниил не заслужил ни слова упрёка. Шесть часов сделали разницу. Он проиграл лучшему теннисисту на данный момент. Всё справедливо и логично. Даня ещё возьмёт своё, не сомневаюсь. Синнеру поздравления с заслуженной победой. Но за концовку третьего сета обидно... Очень...
Обидно за концовку третьего сета, но уже там Даня на жилах тащил
+21
-2
+19
Нет повести печальнее на свете, чем Даниил с 2:0 продувший в 5-ом сете. Но я хочу сказать тебе :- спасибо Даня. Спасибо, что отдал всего себя сегодня на корте. Благодаря тебе мы переживаем в финалах самых крупных турниров. Благодаря тебе десятки тысяч людей в России стали теннисными болельщиками. Удачи и побед. А мы будем болеть!
+18
0
+18
Ответ Веспер
Ему уже 28. Ещё немного, и расти будет уже нечему.
Всего-то 28. Рафа в 36 лет взял 2 шлема подряд, Джокер до сих пор в 36 намбер уан. Не надо хоронить Даню.
+15
-2
+13
Как жаль Медведева :((((
+15
-2
+13
Матч упущенных возможностей, конечно... но и винить Даню как-то не получается. Было видно как же сильно он устал
+12
-1
+11
Столько ругал его на прошлых раундах, последними словами, какой дичи он не творил, но все равно вылезал.
Сегодня вроде все было нормально, а не вылез. Ни у него сил не осталось, ни у меня ругать его тоже нет сил.
Чего - то опять не хватило. Хорошо, что один шлем есть, но достоин то большего. Может с психологией надо работать ещё лучше, чтоб в решающие моменты не разваливаться. Всё равно молодец. Лучше теннисиста у нас сейчас нет. Спасибо, что был на турнире до конца, и дал возможность болеть до конца
+13
-2
+11
Ответ Кингстон
он не сдался, коленки не дрожали, никаких претензий он сам себе высказать не сможет. После таких финалов уверенность наоборот только растет - он прекрасно знает почему проиграл
Ему уже 28. Ещё немного, и расти будет уже нечему.
+15
-7
+8
Синнер сильно трясся от давления первые 2 сета, как только успокоился, стал уверено передавливать Медведева.
+9
-1
+8
Хотел бы я хоть раз проиграть в финале большого шлема.. Дане респект
+8
-1
+7
Ответ mold-cel
Хотел бы я хоть раз проиграть в финале большого шлема.. Дане респект
пока все выигрываешь?)
+8
-1
+7
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Проблемы начались еще во втором сете, когда Медведев стал гораздо хуже подавать. Синнер еще много косячил, но уже кое-как что-то получалось изредка, а потом у Даниила просто начал кончаться бензин и все стало переходить в руки Янника. Он заслужил титул, но физика в пятом сете зарешала. Разница в 6 часов бесследно не проходит. Больше суток на корте Медведев провел. После третьего сета я не сомневался, что итальянец заберет титул, если не начнет мандражировать
И ведь начал, в 4 сете при 3-3 на подаче Янника было 0-30 и было видно как он задрожал и просто откидывал на ту сторону в надежде на анфорс, Даня сам выковал свое несчастье, не совладал со своим главным оружием - бекхэндом и сорвал его на ровном месте. Стань тогда 0-40 Синнер бы уже не оправился, но увы и ах, дрогнул именно Даня.
+6
0
+6
Слишком много пролито было "пота и крови" (31 сет!) на пути к финалу:
это максимум, чего мог и достиг на турнире Даниил. Спасибо, воин!
+6
0
+6
Даня , мы все равно тебя любим, ты не слил , ты просто устал и не смог
+6
0
+6
Да что выговариваться? Даня реально в первых двух сетах просто на максимуме играл, уже к концу 2го было видно, когда он с 5:1 чуть на 5:4 не уехал.
Уже в этот момент было понятно, что Даня сдувается, а Синнер только прибавлять начинает.

Ну и когда в 3 и 4 сетах отдавал свои подачи в концовках, ощущение это становилось только сильнее.

В 5м игра была до первого брейка, и завершилась логичным поражением Медведева.

Нужно было просто в третьем дожимать, пока Синнер еще не понял, что происходит.

После Зверева тупо физики не хватило. Да и по инфографике было видно, что Даня провел на корте на 6 часов больше Синнера, это напрямую и сказалось.

Это все равно были хорошие 4 часа и прекрасный матч!
+7
-1
+6
Ответ SeKToR
Всего-то 28. Рафа в 36 лет взял 2 шлема подряд, Джокер до сих пор в 36 намбер уан. Не надо хоронить Даню.
Ну. Давай признаем. Даня это одно. А Джокович, Рафа, Роджер, это всё таки, чуток другое)
+7
-1
+6
— Что такое настоящая усталость? — Это когда ты входишь в комнату — а там на кровати лежит обнаженная красавица с зелеными глазами. Ты подходишь к ней, раздеваешься, сбрасываешь ее с кровати — и ложишься спать!!!
+6
-1
+5
Не верю, что Даниил Сергеевич Медведев (род. 11.2.1996) был приведён из небытия в бытие только затем, чтобы 13.9.2021 не позволить Новаку Джоковичу завоевать календарный шлем. Не верю! Новые и не менее ценные большие победы должны ещё прийти. Вот в это верю.
+8
-3
+5
все объективно. победил более сильный теннисист. плюс силы стали реально кончаться у Медведа. тут сожалеть не стоит, хотя и 0-2 по сетам.
+5
-1
+4
Ответ SeKToR
Всего-то 28. Рафа в 36 лет взял 2 шлема подряд, Джокер до сих пор в 36 намбер уан. Не надо хоронить Даню.
Сравнил конечно
+5
-1
+4
Я выключил в начале четвёртого сета при 2-1 когда стало ясно, что Даниил проиграет. Омский судья Синер сменил тактику и стало ясно, что она эффективна. Нокдаун в виде 0-2 на него не подействовал и с 3 сета было видно, что игра неумолимо переворачивается.
Плюс усталость Даниил после сложнейшего четвертьфинала и убойного полуфинала, где сам вытащил с 0-2.
Претензий к Медведеву никаких, он сделал всё что мог и даже больше. Но всё равно обидно.
+3
0
+3
Ответ Александр Беляев
В финалах больше делать нечего после этого
Игроки делятся на тех, кто матчи выигрывает, тех, кто способен вынудить соперника слиться, и тех, кто собирает орешки, как белка. Сегодня ничего трагичного не произошло, все в рамках дозволенного.
+3
0
+3
Ответ Diyas
Даня свой финал провел в полуфинале, вытащив тяжелый матч, а здесь тупо устал. невероятно провести 24 часа за турнир на корте. скажем спасибо Дане, не унывай, еще победишь на других шлемах.
а кто его заставлял "проводить 24 часа" на корте?
он же сам себе их накинул. мог не один матч закрывать раньше, но сам себе гадил.
вот ответка и прилетела в финале
+7
-4
+3
Проблемы начались еще во втором сете, когда Медведев стал гораздо хуже подавать. Синнер еще много косячил, но уже кое-как что-то получалось изредка, а потом у Даниила просто начал кончаться бензин и все стало переходить в руки Янника. Он заслужил титул, но физика в пятом сете зарешала. Разница в 6 часов бесследно не проходит. Больше суток на корте Медведев провел. После третьего сета я не сомневался, что итальянец заберет титул, если не начнет мандражировать
+3
0
+3
Ну хоть Новаку не так обидно - проиграл чемпиону... Саше тоже не обидно - обидчик не выиграл... Эх, но как же обиднонам...
+3
0
+3
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