Глаз Народа
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«Чувствую себя красивой». Шарапова выиграла US Open под песню из «Вестсайдской истории»

Виктория Азаренко Виктория Азаренко
Татьяна Головин Татьяна Головин
US Open US Open
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Мария Шарапова Мария Шарапова
ретро ретро
Патрик Макинрой Патрик Макинрой
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Джон Макинрой Джон Макинрой
Теннис Теннис

«Теперь чувствуете себя красивой?»

В теннисе немало реклам, ставших классикой: Мария Шарапова, подавшая Новаку Джоковичу в пах в попытке сбить банку с мячами, New Balls Please с будущими звездами ATP и примерно любой ролик с Роджером Федерером.

Еще одна важная история – Pretty с 19-летней Шараповой, вышедшая за неделю до старта US Open-2006.

Премьера состоялась во время церемонии вручения премии Teen Choice Awards на канале Fox. Для Шараповой это был дебют в рекламе Nike. О предстоящих съемках ей сообщили после «Ролан Гаррос», и она была «в восторге» от этой новости.

Кампанию разработало агентство Wieden+Kennedy, сотрудничавшее с Nike много лет и придумавшее великий слоган Just Do It и вирусную рекламу с Энди Роддиком. Съемками занималось нью-йоркское отделение студии Mill. В качестве локаций выбрали отель Waldorf Astoria и арену Артура Эша. Процесс занял два дня сразу после «Уимблдона». В работе участвовало всего 100 актеров массовки, но с помощью компьютерной графики заполнили весь стадион.

В рекламе засветились семикратный победитель «Больших шлемов» Джон Макинрой и экс-третья ракетка мира в паре Патрик Макинрой, а также голос двукратной чемпионки парных «Шлемов» Мэри-Джо Фернандес.

По сюжету Шарапова собирается на матч, и все от горничной в отеле до судьи на вышке напевают ей I Feel Pretty («Я чувствую себя красивой») – а она лишь иронично улыбается, предвкушая реакцию на ее игру. Песня, написанная в 1957-м для мюзикла «Вестсайдская история», оказалась подобрана идеально. Шарапова и сама призналась, что не могла выбросить ее из головы. «До сих пор иногда не могу, – сказала она на US Open. – Например, когда она играет, я думаю: «О нет, опять началось».

Шарапова победила на US Open-2006, и это был триумфальный баланс между спортом, коммерческим успехом и заигрыванием с таблоидами. «Честно скажу, сейчас в моей жизни важнее всего не банан. Не то, во что я одеваюсь. Не то, с кем я дружу. Сейчас важнее всего победа. Я только что выиграла US Open», – ненавязчиво дерзила Мария, перечисляя самые обсуждаемые темы турнира. Разумеется, она, игравшая в легендарном маленьком черном платье с кристаллами Swarovski, была в центре происходящего.

По словам Шараповой, ее титул во многом спровоцировал невероятную популярность Pretty. Она вспоминала, что это был первый ролик, который включили после финала, а «такие совпадения случаются нечасто».

В пресс-релизе о ролике, который рассылал Nike, Шарапова говорила: «Я в восторге от этой рекламы, потому что Nike не только привлекает внимание к женскому теннису, но и дает понять спортсменкам, что это нормально – быть яростной и конкурентоспособной на корте и при этом оставаться женственной за его пределами».

В Nike определяли «истинную красоту» Марии как микс «напористости, атлетизма и духа соперничества». Кампания напоминала, что недооценивать талант из-за внешности – большая ошибка.

В те дни в Нью-Йорке не осталось никого, кто не видел бы эту рекламу. И у этого оказались свои последствия: даже по ходу финала Шараповой с трибун кричали I’m so pretty на мотив песни. Работавший с Марией тренер Роберт Лэнсдорп рассказывал, что после победы на «Уимблдоне» в 2004-м ей мешало внимание публики, но к 2006-му она научилась от него абстрагироваться. И действительно, когда после победы на US Open журналист спросил ее, чувствует ли она теперь себя красивой, Шарапова ответила в духе ролика: «Чувствую себя офигенно».

На той же чемпионской пресс-конференции Мария задали вопрос, не станет ли I Feel Pretty для нее проблемой, какой для Андре Агасси был слоган «Имидж – это все». Она со смехом назвала ролик своим талисманом и объяснила: «Если вы посмотрите рекламу, то она довольна саркастичная. Все говорят мне, какая я красивая, но на последних кадрах я вколачиваю мяч и кричу и при этом чувствую себя красивой. Это скрытый посыл».

К тому моменту крик уже был фирменным знаком Марии, но нравился не всем. Татьяна Головин после четвертьфинала отметила, насколько сильна Мария психологически, и с улыбкой пожаловалась, что Шарапова слишком громко кричит. Якобы это никак не влияет на удар, а только отвлекает соперницу. Шарапова на ответила, что по-другому не умеет, а о реакции соперниц не переживает.

Об отношении окружающих к ее победам Шарапова тоже не беспокоилась. «Не буду делать вид, что все радуются, когда я выигрываю. Но в нынешнем мире, в нынешнем обществе есть и зависть – не только ко мне, но и к другим. Но это нужно преодолевать, – сказала она на US Open. – Чем ты моложе, тем, наверное, сложнее с этим справиться. Но я, если честно, не обращаю на это внимания».

 

Вспоминая этот турнир спустя 15 лет, Шарапова призналась, что в силу возраста не очень понимала важность появления в ролике на общенациональном американском телевидении: «Сейчас я думаю, что это была особенная реклама, и, конечно, момент ее выхода сделал ее еще лучше. Но даже хорошо, что тогда я не осознавала ее значение и влияние».

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Фото: скрины YouTube; Gettyimages.ru/Matthew Stockman

1 комментарий

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Йенс Мустерманн
С такими плечами красота вышла кринжовой.
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