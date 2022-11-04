Курникова была лучшей теннисисткой мира. И дважды брала итоговый с Хингис, которую ее мама потом назвала «сукой»

Легенда.

Итоговый турнир WTA выигрывали разные теннисистки из России. В одиночном разряде это в великом 2004-м делала Мария Шарапова, в парном – Елена Дементьева, Надежда Петрова (однажды – с Марией Кириленко), Елена Веснина с Екатериной Макаровой. Но первой, как и во многом в русском теннисе, была легенда Анна Курникова.

Курникова дебютировала на итоговом в 1998-м, примерно как Коко Гауфф в этом: и в одиночном, и в парном разрядах (правда, тогда в обоих играли по 16 человек). В одиночке она в том сезоне на двух «Шлемах» дошла до 1/8 финала и сыграла в финале Майами, благодаря чему поднималась на 11-ю строчку в рейтинге.

В паре Анна дошла до нескольких финалов с Ларисой Савченко-Нейланд, но первый титул выиграла с Моникой Селеш (топ-теннисистки тех времен стабильно играли в обоих разрядах).

На итоговом турнире, проходившем по олимпийской системе в премиальном «Мэдисон-сквер-гарден», Курникова в одиночке в первом круге проиграла Селеш, а в паре с Нейланд – Линдсей Дэвенпорт и Наташе Зверевой.

Пару месяцев спустя 17-летняя Курникова объединилась в пару с Мартиной Хингис – тоже тинейджером, второй ракеткой мира и четырехкратной чемпионкой одиночных «Шлемов».

Хингис была известна не только изобретательностью на корте, но и драматизмом дивы за его пределами. Годом раньше она собрала календарный Шлем в паре, но с партнершей по Australian Open Мирьяной Лючич перестала играть, как только у той наступил кризис, а с 30-летней Яной Новотной, с которой взяла остальные «Шлемы» сезона, порвала, назвав ее «старой и медленной».

Курникова была молодой и быстрой, она хорошо играла и была популярна – и так появилось партнерство, которое сами теннисистки уже на дебютном Australian Open обозвали «теннисными Spice Girls». Тот турнир они выиграли – как и еще четыре до конца сезона (плюс финал «Ролан Гаррос»), включая первый итоговый. В Нью-Йорке они были первыми сеяными и в матче за титул обыграли Нейланд и Санчес-Викарио (те дошли до финала, несмотря на преклонные 33 и 27).

В одиночке Курникова снова в первом круге попала на чемпионку «Шлема» Мэри Пирс и проиграла. Такой контраст в результатах Анны часто используется как довод в пользу того, что она была недостаточно хорошей теннисисткой, – потому что побеждала только в паре, да еще и с партнершами уровня Хингис, Селеш, Зверевой. Но во-первых, объединились бы ли Хингис, Селеш, Зверева, Лиховцева и Нейланд с Курниковой, не считай они ее сильным игроком, с которым можно бороться за титулы? (И это во времена, когда между одиночкой и парой не было такой имиджевой пропасти, как сейчас.)

Во-вторых и что важнее, Курникова была недостаточно хорошей теннисисткой исключительно в сравнении с авансами, которые ей выдали на старте карьеры, и глобальной медийной истерией, разразившейся вокруг нее за пределами корта. Безотносительно них она была вполне успешным игроком. Да, потенциала у нее было на гораздо большее, но она не первый и не последний сильный игрок, не реализовавший свой.

В результате победы на парном итоговом Курникова впервые стала первой ракеткой мира, а вместе с Хингис они получили приз WTA как пара года.

Считается, что Курникова и Хингис составили такой успешный дуэт, потому что здорово друг друга дополняли: у швейцарки были мягкие руки и разнообразный арсенал, а у россиянки – атлетичность и атакующий игровой менталитет. Но еще очевидно, что динамика в этом партнерстве была неустойчивая, потому что параллельно шло принципиальная индивидуальная конкуренция. В нем у каждой была роль, не доступная другой: на корте почти всегда побеждала Хингис (11-1 по личным встречам), но ей было далеко до бешеной поп-культурной славы Курниковой. «Какое еще соперничество? Я всегда побеждаю» – отрезала однажды Мартина на вопрос про соперничество с Анной, а Анна, по легенде, сказала однажды: «Может, ты и победила, но я симпатичнее и интереснее спонсорам».

Возможно, где-то на фоне этих реплик теннисистки и решили не защищать титул Australian Open вместе и вообще почти весь сезон провели с другими партнершами: Хингис с Мэри Пирс дошла до финала в Австралии и победила на «Ролан Гаррос», а Курникова выиграла два титула поменьше со Зверевой и Жюли Алар-Декюжи. В октябре спайс герлз, впрочем, воссоединились и выиграли четыре последних турнира сезона – последним был WTA Finals, где они защитили титул.

Тот итоговый последний раз проходил в Нью-Йорке и во многом был последним и для Курниковой с Хингис: Мартина в последний раз выиграла турнир сильнейших теннисисток года в одиночке. а Анна в последний раз на него отобралась. В паре они в последний раз сыграли на WTA Finals (все три матча выиграли в двух сетах), а в одиночке – последний раз друг против друга. Курникова тогда наконец прошла на турнире дальше первого круга, в первом обыграв Дженнифер Каприати и Кончиту Мартинес. Американка два месяца спустя выиграла первый «Шлем» на Australian Open, а тогда Курникова сказала об их матче, который выиграла 6:4, 6:3:

«Я ее уже побеждала и прекрасно знаю, как с ней играть. Я знала, что она сейчас не в лучшей своей форме, а я наоборот играю хорошо. Так что я выходила на корт уверенной в себе».

После поражения от Хингис в полуфинале Курникова резюмировала свой сезон:

«По-моему, это был один из моих самых стабильных сезонов: восемь полуфиналов, один финал, много четвертьфиналов плюс хорошие парные результаты. Я рада, что у меня не было серьезных травм, в отличие от трех предыдущих лет. На «Шлемах» я выступила не особо удачно, но зато в следующем году могу это поправить. В целом, я очень, очень довольна. В итоговом рейтинге я восьмая, это мой лучший рейтинг и очень воодушевляет».

Через неделю на выставочном мини-турне по Южной Америке Курникова и Хингис эпично поссорились – со ставшим знаменитым панчем Мартины «Думаешь, ты королева? Королева – я!» и словами Аллы Курниковой, что ее дочь больше не будет играть «с этой сукой». Год спустя, впрочем, теннисистки снова выступали вместе: в октябре выиграли Кубок Кремля, а в январе-2002 – Australian Open.

А еще через год обе молодые звезды в теннис больше не играли: обеих замучали травмы, так что Курникова весной-2003 проиграла на старте 25-тысячника ITF и ушла на больничный, с которого не вернулась, а Хингис еще раньше объявила, что устала бороться с болью и уходит заниматься конным спортом. Позднее Мартина возвращалась и уходила еще дважды, и только Анна как настоящая легенда ушла совсем.

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Фото: Gettyimages.ru/ Ezra Shaw, Gary M. Prior, Clive Brunskill