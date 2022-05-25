Почему на «Ролан Гаррос» тычут пальцами в корт и спорят о следах мяча? В чем проблема с ВАР? Сейчас все расскажем

О технологиях.

Грунтовый сезон – это не только доминирование Надаля, затяжные розыгрыши и грязные носки, но и классическая картина. Практически в каждом матче бывает момент, когда игрок стоит рядом с судьей, и они вместе увлеченно тычут пальцами в корт.

Грунт – единственное покрытие, где спорные вопросы о попадании мяча решают внимательным изучением отметок, остающихся от ударов на корте. В большинстве случаев это простой и проверенный процесс, но иногда он выводит игроков из себя.

«Этого не может быть... Просто не может быть», – чуть не сошла с ума Барбора Крейчикова. В полуфинале «Ролан Гаррос»-2021 она добралась до матчбола, но спустившийся с вышки судья определил попадание мяча в линию после удара Марии Саккари. При просмотре трансляции аут казался очевиднейшим, и это подтвердил Hawk-Eye – в Париже он разрешен для использования только в телевизионных трансляциях (о причинах этого – чуть ниже).

У Барборы хватило выдержки все же дожать соперницу со счетом 9:7 в решающей партии, выйти в финал и взять «Шлем» в противостоянии с Анастасией Павлюченковой. По этой причине история с грубой ошибкой судьи не получила должный резонанс и быстро забылась.

За год до эпизода с Крейчиковой отсутствием технологий возмущался Денис Шаповалов. На пятом часу игры против Роберто Карбальес Баэны во втором круге «Ролан Гаррос» канадец подавал на матч и вел 30:15. По ходу розыгрыша Денис остановился – по его мнению, мяч после удара соперника лег намного дальше задней линии, но судьи промолчали. Спустившийся с вышки арбитр тоже определил попадание, и Шаповалов дрогнул. «Когда уже на грунте задействуют Hawk-Eye?» – полыхнул Денис после поражения в решающей партии со счетом 6:8. После этого Шаповалов два года вообще не выступал во Франции и в прошлом году пропустил «Ролан Гаррос», хотя за неделю до него играл в Женеве, а сразу после – на траве.

В этом сезоне Денис продолжает вести неравный бой с грунтом, и пока получается с переменным успехом. В первом раунде «Мастерса» в Риме он дал двойную в матче против итальянца Лоренцо Сонего и перепрыгнул через сетку, чтобы показать судье след от мяча. Попытка доказать правоту провалилась, кроме того, Шапо оштрафовали на очко: к полученному ранее предупреждению добавилось нарушение запрета покидать свою половину площадки. Тут Денис совсем закипел, зарубился с освиставшими его зрителями и посоветовал им заткнуться. Правда, после матча он признал, что вспылил и не знает правил, а перед судьей извинился.

Линейных судей на многих турнирах уже меняет автоматика, а на грунте ее вообще нет. Почему?

На харде и траве ясности больше благодаря Hawk-Eye – основной системе в теннисе. В последние годы на этих покрытиях успешно переходят на Hawk-Eye Live, не нуждающуюся в лайнсменах. Представители компании утверждают, что точность автоматической системы – до 2 мм, что намного лучше человека. Кроме того, для крупных турниров Hawk-Eye Live выгодна экономически: установка системы обходится гораздо дешевле оплаты проживания, питания и работы сотен линейных судей. Теперь арбитр следит за линиями, а все остальное время только объявляет счет и смотрит за поведением игроков и болельщиков.

Внедрению Hawk-Eye на грунте мешает специфика покрытия. Если на харде достаточно один раз правильно установить и откалибровать камеры, померить корт и снять данные о габаритах и поверхности, то на грунте систему нужно перенастраивать под каждый матч. Так происходит из-за постоянного движения и изменения поверхности покрытия, что требует дополнительного времени и увеличивает затраты на работу экспертов. Поэтому в Париже систему используют только в аналитических целях.

Организаторы грунтовых турниров отмахиваются от претензий игроков и болельщиков шаблонным обоснованием, что след от мяча виден на грунте. Но это не всегда так. Особенно трудно определить попадание в конце сета, когда область возле задней линии превращается в кашу. Оставленные кроссовками выбоины, следы скольжения и метки от предыдущих попаданий мяча повышают вероятность ошибки в разы. Кроме того, у игроков всегда остается соблазн указать судье ложный след, как это однажды в матче с Надалем сделал Робин Содерлинг.

Еще одна проблема – зависимость покрытия от погоды. В сухую и ветреную верхний слой грунта распыляется, что приводит к расползанию отметки от мяча. Если влажно или моросит дождь, то след считывается легче. Погода также влияет и на качество определения попаданий с помощью цифровых технологий. Например, специалисты Hawk-Eye отмечают, что во время дождя погрешность системы возрастает.

Грунтовый сезон сложен для игроков из-за специфики покрытия и большого объема работы на корте. Когда же им приходится сражаться еще и с понятной только судьям трактовкой меток от мяча, то нервный срыв грозит даже таким спокойным теннисистам, как Каролина Плишкова. В 2018-м чешка воевала с Саккари во втором круге Рима, и в конце матча судьи засчитали ей аут. Несправедливость вынудила Каролину вызвать супервайзера, но тот даже не стал ее слушать. Чешка проиграла матч, а после него вместо рукопожатия с арбитром несколько раз саданула ракеткой по судейской вышке.

Подобных случаев на грунте великое множество, начиная с мемного фото отметки на корте Сергея Стаховского на «Ролан Гаррос»-2013 до метаний Виктора Троицки на злосчастном римском «Мастерсе» в том же году. «Нет, нет. Не может быть. Вы же знаете, что не правы. Там нет просвета. Вы просто не хотите признать свою ошибку!» – отчаянье серба едва не превратилось в умопомешательство.

Важно понимать, что отсутствие просвета не всегда считается признаком попадания мяча в площадку. Были случаи, когда судьи обосновывали это небольшим выпиранием пластиковой линии над кортом. Добавьте к этому то, что судьи нередко смотрят не на ту отметку или не могут принять решение, потому что мяч попал примерно в одно и то же место несколько раз. Порой судьи не способны объяснить игрокам свою позицию, а игроки не всегда готовы слушать. Особенно если привыкли верить только своим глазам.

Успокоить игроков может новая испанская система – и ее уже внедрили на грунте в Мадриде

Идеальным решением проблемы виделась разработка каталонского производителя FoxTenn, представившего в 2017 году систему Real Bounce. Вместо анимированной проекции используется 40 высокоскоростных камер и наземных лазерных сканеров, которые позволяют записывать 3000 изображений в секунду и точно определить отскок мяча. «Вы точно видите, где мяч отскакивает и как он деформируется. Это реальное изображение, а не расчетная траектория, как у Hawk-Eye. Наша система реальна до миллиметра и заслуживает абсолютного доверия», – гордится генеральный директор FoxTenn Хавьер Симон.

ATP тестирует теннисный ВАР с 2020 года, и на первых турнирах он дико глючил. У Рейлли Опелки подгорело от работы FoxTenn на турнире в Акапулько, после которого он написал в твиттере: «Эта система работает примерно в 20% случаев». Американца поддержали Тэйлор Фриц и Александр Зверев. На все том же турнире в Мексике система дважды фиксировала попадание мяча в корт у соперника Саши – немец утверждал, что ауты были огромнейшие.

Разработчики FoxTenn уверяют, что за прошедшие два года они устранили баги и прокачали систему практически до совершенства. И в самом деле, нареканий на работу каталонской системы больше не наблюдается. О повышении доверия к FoxTenn свидетельствует оснащение ею все большего количества турниров. В этом году систему успешно опробовали на «Мастерсе» в Мадриде.

Несмотря на ошибки судей и критику со стороны игроков, главный грунтовый турнир по-прежнему отказывается от технологий. «Мы дорожим человеческим фактором. Отказаться от лайнсменов – это лишить людей рабочих мест, – упирался Ги Форже, когда был директором «Ролан Гаррос». – Во Франции одна из лучших судейских школ: с юного возраста они работают лайнсменами, мечтая однажды стать арбитром на вышке. Если мы доверимся электронике, то как они будут расти? Кроме того, нельзя лишать болельщиков части шоу. Вспомните спич Макинроя, когда он кричал судье: «Не может быть, что вы это серьезно!»

Как бы ни упорствовали руководители парижского мэйджора, но однажды эволюция и технический прогресс возьмут верх. Пару лет назад на «Ролан Гаррос» последним из «Шлемов» обзавелся раздвижной крышей, в прошлом году ввел ночные сессии. Теперь пришло время признать, что определять попадание мяча по меткам на корте – изживший себя и очень спорный способ. Если существует система, которая минимизирует споры и позволит игрокам меньше нервничать, то ее нельзя игнорировать.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: Gettyimages.ru/Adam Pretty, Julian Finney, Matthew Stockman, Clive Brunskill; twitter.com/foxtennofficial