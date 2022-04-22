«Отстранение от «Уимблдона» ничего не даст и не изменит». Эмоциональный манифест Рублева – о русских, политике и демократии

В среду «Уимблдон» и британская теннисная ассоциация официально объявили, что в этом году не пустят к себе игроков из России и Беларуси. В заявлениях говорится, что это сделано в целях снижения международного влияния двух стран (хотя The Telegraph поделилась инсайдом, что на самом деле так герцогиню Кембриджскую хотят оградить от возможности вручения трофея кому-нибудь из России).

В теннисных кругах, где игроков из России и Беларуси воспринимают в первую очередь как отдельных людей, а не абстрактных представителей своих стран, решение было встречено скорее негативно. Против него выступили ATP, WTA, многие игроки (во главе с Новаком Джоковичем, который хорошо знает, что такое война), журналисты и болельщики.

Из российских игроков обстоятельнее всех пока высказался , выдавший эмоциональную речь о целесообразности, справедливости и желании быть хорошим.

«Я под давлением, и в таком положении нет правильного ответа. Что бы я ни сказал, это будет неправильно. Я просто постараюсь сказать от души.

Я один раз уже высказался об этой ситуации и больше не хочу отвечать на этот вопрос. Поэтому я выскажусь еще раз и надеюсь, это все прояснит.

Во-первых, я не политик. Я ничего не знаю – я не читаю новости и за ними не слежу, – потому что я много работал, чтобы играть в теннис. И это моя работа. У меня нет образования. Поэтому я постараюсь объяснить свои чувства. Простите за мой язык и за то, что я не знаю умных, грамотных слов – особенно по такому серьезному вопросу. Поэтому я постараюсь говорить более простыми словами.

Вчера мы созванивались с несколькими игроками и «Уимблдоном», чтобы обсудить ситуацию и поиск возможного решения. Если честно, в причинах [отстранения], которые они назвали, нет никакого смысла. В том, что они предлагают, нет даже логики. И я понимаю, например, если бы отстранение российских и белорусских игроков хотя бы на полпроцента что-то изменило или помогло. Но это ничего не даст и ничего не изменит...

Происходящее сейчас – это полная дискриминация, вот на что больше похоже предложение британского правительства. Если они за свободу слова, за возможность говорить, за демократию, [тогда их решение этому противоречит].

Я пытался объяснить, что если мы действительно хотим помочь... Мы предложили «Уимблдону» – и я надеюсь, что в этом будет смысл и они об этом подумают, – хотя бы дать выбор, хотим мы играть или нет. И если есть заявление, которое мы должны подписать, и вдобавок отдать все призовые деньги на гуманитарную помощь – семьям, детям, которые страдают, – [мы можем это сделать]. И я думаю, что этот шаг по крайней мере что-то даст, он покажет, что британское правительство выступает за мир и действительно хочет чем-то помочь.

Если плюс-минус посчитать сумму, то она составит [в зависимости от выступлений игроков] до миллиона фунтов. И это огромные деньги, которые, как я думаю, за два месяца не жертвовал ни один вид спорта. Тогда теннис станет первым и единственным видом спорта, который пожертвует такую сумму, и это произойдет благодаря «Уимблдону». Тогда им достанутся вся слава и уважение – а игроки никого не волнуют. Я думаю, это правильный шаг.

В конце концов, мы хотим соревноваться. Мы здесь не для того, чтобы говорить о политике. Потому что я ничего об этом не знаю. Я русский, родился в России и всю жизнь живу в России. И я просто хочу показать, что мы хорошие люди... Я, например, просто стараюсь быть скромным и воспитанным. Надеюсь, я все прояснил».

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Фото: East News/Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports/Sipa USA, AELTC/Jed Leicester / POOL / AFP; Gettyimages.ru/AELTC/Edward Whitaker-Pool/