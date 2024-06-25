Неймара попросили назвать самого уродливого партнера по команде. В его ответ трудно поверить 🙈

Бразильский форвард «Аль-Хилаля» Неймар все еще восстанавливается от тяжелой травмы. Он не попал в заявку родной сборной для участия в Кубке Америки, но все равно приехал в США, чтобы поддержать ее.

Его заметили на трибунах стадиона во время матча Бразилии и Коста-Рики, который завершился ничьей. Камера выловила Неймара, когда он не мог понять, по какой причине Доривал Жуниор заменил Винисиуса на Эндрика.

Позже 32-летний футболист отметился странным высказыванием в прессе, которое трудно понять. Неймара попросили назвать самого уродливого игрока, с которым он когда-либо играл.

«Черт... Я играл со многими. Я бы даже не хотел говорить «некрасивый», но я много играл со многими парнями. Это прозвучит хреново, но... Винисиус Жуниор. Черт, при всем уважении... Вини, это больно, мужик [смеется]. Слушай, Вини, я люблю тебя, но брат. Хорошо, что он смешной, так что это компенсирует».

Неймар играл с Винисиусом Жуниором в сборной Бразилии, и он считает суперзвезду «Мадрида» одним из ключевых игроков команды. Он мог промолчать или сказать, что вопрос некорректный, но принял другое решение.