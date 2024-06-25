Испанец и два англичанина. Джамал Мусиала назвал молодых игроков, которыми восхищается

После матча Германии и Венгрии Мусиала дал интервью ESPN . Среди прочего Джамал назвал трех молодых футболистов, чья игра его восхищает:

«Сейчас у многих молодых игроков дела идут очень хорошо. Конечно, нужно назвать Джуда [Беллингема], который сейчас показывает потрясающие результаты в «Реале». Есть Педри, который, как я считаю, потрясающий игрок. Много игроков. Сака из «Арсенала». Может, некоторые имена сейчас не приходят мне в голову, но вы видите, что их дела идут хорошо, и это здорово».

Конечно, Джамал не мог обойти стороной Беллингема – своего товарища, с которым немец когда-то играл за сборную Англии. Парни всегда тепло отзываются друг о друге.

Мусиала и сам входит в список молодых и перспективных игроков. На чемпионате Европы он забил два гола – Шотландии и Венгрии.

Сборная Германии заняла первое место в группе A и заработала путевку в плей-офф домашнего Евро. В 1/8 турнира бундестим сразится с командой, которая займет вторую строчку в группе C.

Как вам выбор Джамала?